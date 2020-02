Sport

Sport-News: Nadine Fähndrich wird Dritte im Weltcup-Sprint in Trondheim



Fähndrich sprintet aufs Podest +++ Schweizer Biathletinnen auf Platz 6

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Fähndrich sprintet aufs Podest

Die Schweizerin Nadine Fähndrich lief beim Weltcup in Trondheim zum zweiten Mal in ihrer Karriere auf das Podest. Beim Sprint in klassischer Technik belegte die 24-jährige Luzernerin hinter der Norwegerin Maiken Caspersen Falla und der Schwedin Jonna Sundling Rang 3. Bei den Männern feierten die Norweger angeführt von Topfavorit Johannes Hösflot Kläbo einen Fünffach-Sieg.

Erst einmal, vor fast genau einem Jahr im Aostatal als Zweite über 10 km, hatte Fähndrich einen Podestplatz erreicht. Dazu war sie an der Seite von Laurien van der Graaff im Teamsprint Zweite in Dresden und Dritte in Planica. Im Einzelsprint ist es aber ihr erster Podestplatz. (ram/sda)

Bild: EPA

Schweizer Frauenstaffel läuft auf den 6. Platz

Minimalziel erfüllt, Exploit verpasst: Die Schweizer Frauenstaffel lief an der Biathlon-WM in Antholz auf den 6. Platz. Zwar vermieden Elisa, Selina und Aita Gasparin sowie Lena Häcki eine Strafrunde, insgesamt elf Schiessfehler waren aber zu viel, um in den Kampf um die Medaillen eingreifen zu können. Im Weltcup hatten die Schweizerinnen die Plätze 2, 3, 5 und 3 belegt, entsprechend hatten sie mit einem Podestplatz geliebäugelt.

Wie im Weltcup setzten sich die Norwegerinnen durch, dahinter holten Deutschland und die Ukraine die weiteren Medaillen. Auf Bronze fehlte am Ende knapp eine halbe Minute. Zwei oder drei Nachlader weniger hätten wohl für die Medaille, es wäre die erste für die Schweiz an einer WM gewesen, gereicht. (viw/sda)

Bild: KEYSTONE

Doping-Razzia bei Loginow und seinem Trainer

Die italienische Polizei untersucht am Rand der Biathlon-WM in Antholz einen möglichen Dopingfall im russischen Team. Im Fokus stehen der Sprint-Weltmeister Alexander Loginow und sein Cheftrainer.

Ein Sprecher der Carabinieri bestätigte gegenüber der französischen Nachrichtenagentur afp, dass im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bozen gegen zwei Personen wegen Zuwiderhandlung gegen Paragraph 586 bis des Strafgesetzbuches ermittelt werde. Diese untersagt den Gebrauch und die Verabreichung von Dopingmitteln. Gegenüber der russischen Agentur Interfax bestätigte der Präsident des russischen Biathlon-Verbandes, Wladimir Dratschew, dass es sich bei einer der Personen um Alexander Loginow handelt. Der Sieger des WM-Sprints und Dritte der Verfolgung war bereits von 2014 bis 2016 zwei Jahre wegen EPO-Missbrauchs gesperrt. (viw/sda/afp)

Bild: EPA

Julie Zogg siegt in der Olympia-Station

Die Schweizer Alpin-Snowboarderin Julie Zogg hat ihren fünften Sieg im Weltcup errungen. Im Parallel-Riesenslalom in Pyeongchang, dem Olympia-Ort von 2018, siegte die 27-jährige Ostschweizerin vor der Italienerin Nadya Ochner und Ladina Jenny, einer weiteren Schweizerin. Zuletzt hatte Juli Zogg vor vier Wochen in Piancavallo triumphiert. (viw/sda)

Bild: KEYSTONE

WM-Silber für Schweizer Curling-Junioren

Das Berner Curlingteam um Skip Yves Wagenseil kehrt mit der Silbermedaille von den Junioren-Weltmeisterschaften im sibirischen Krasnojarsk zurück. Die Schweizer verloren den Final gegen die favorisierten Kanadier 2:7, nachdem sie in den Halbfinals Round-Robin-Gewinner Schottland bezwungen hatten.

Im Schweizer Team spielte der Glarner Marco Hösli ab der fünften Partie des Turniers anstelle von Wagenseil als Nummer 3. Der bislang letzte von fünf Schweizer Weltmeistertiteln bei den Junioren geht auf 2014 zurück. (viw/sda)

Ex-Radprofi Lang gesteht Doping

Der ehemalige Schweizer Radprofi Pirmin Lang gehörte dem Doping-Netzwerk des deutschen Sportarztes Mark Schmidt an, der im Rahmen der «Operation Aderlass» im Umfeld der Nordischen Ski-WM 2019 aufgeflogen war. Mit NZZ-Recherchen konfrontiert, veröffentlichte der 35-Jährige ein Statement.

Lang gestand: «Ich habe in meiner Karriere als Radprofi betrogen. Ich war Teil des Aderlass-Netzwerks. Ich habe gelogen und bin für meine Taten verantwortlich.» Er hatte seine Karriere Ende 2017 beendet und ein Team für junge Schweizer Fahrer gegründet. Dessen Leitung werde er nun abgeben, erklärte er weiter. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Lewandowski erlöst Bayern gegen Paderborn

Bayern München wird auch nach der 23. Runde Tabellenführer sein. Der Rekordmeister gewann das Freitagspiel zuhause gegen den SC Paderborn mit 3:2. Der Aufsteiger verkaufte sich teuer, konnte einen Rückstand zwei Mal ausgleichen – um dann doch ohne Punkte nach Hause zu reisen. Robert Lewandowski mit seinem zweiten Treffer des Abends entschied die Partie in der 88. Minute zugunsten der Bayern. (ram)

Lausannes lockerer Sieg in Winterthur

Lausanne-Sport spult sein Pensum in der Challenge League weiterhin äusserst souverän ab. Zum Auftakt der 23. Runde siegte der Leader am Freitagabend in Winterthur 4:0.

Nach fünf Pflichtspielen im Jahr 2020 stehen die Waadtländer noch immer ohne Gegentor da. 16 Punkte beträgt Lausannes Vorsprung auf den ersten Verfolger Vaduz, mit Aldin Turkes (17 Tore) und Andi Zeqiri (12) stellen die Waadtländer die besten Torschützen der Liga und die insgesamt erzielten 57 Treffer sind ebenso Bestwert wie die lediglich 18 zugelassenen Gegentore. (ram/sda)

Dreispringerin knackt Uralt-Rekord

Die Venezolanerin Yulimar Rojas hat beim Meeting in Madrid einen Hallen-Weltrekord im Dreisprung aufgestellt. Mit 15,43 m sprang die 24-Jährige sieben Zentimeter weiter als die bisherige Rekordhalterin Tatjana Lebedewa 2004 in Budapest. (ram/sda/afp)

Bild: EPA

Thürkauf vor NHL-Debüt

Der schweizerisch-kanadische Doppelbürger Calvin Thürkauf steht vor seinem möglichen Debüt in der National Hockey League für die Columbus Blue Jackets. Aufgrund von verletzungsbedingten Ausfällen wurde der 22-jährige Stürmer aus dem AHL-Farmteam abberufen. Für die Cleveland Monsters hält der Zuger aktuell bei neun Toren und 16 Assists nach 47 Saisonspielen. (ram/sda)

Bild: Ap

Sergio Ramos will Spanien bei Olympia-Turnier repräsentieren

Real-Madrids Abwehrspieler Sergio Ramos will Spanien beim olympischen Fussballturnier in diesem Sommer in Tokio vertreten. Der bald 34-Jährige steht als einer der Spieler über 23 Jahre im vorläufigen Kader des spanischen Verbands. Offenbar nichts dagegen hat sein Klubtrainer Zinédine Zidane. «Natürlich sollte er dabei sein, wenn er will. Ich werde ihn unterstützen», sagte der Franzose.

Läuft alles nach seinem Plan, wird Ramos im Sommer zwei Turniere nacheinander absolvieren. Vor den Olympischen Spielen steht mit dem A-Nationalteam die Europameisterschaft auf dem Programm. Ramos ist bei Real Madrid wie auch im Nationalteam als Abwehrchef und Captain gesetzt. (ram/sda)

Bild: AP

Wingels fehlt Servette vier Wochen

Genève-Servette muss in den nächsten vier Wochen ohne den Amerikaner Tommy Wingels auskommen. Wingels zog sich am Donnerstag im Training eine Verletzung am Oberkörper zu. Mit 39 Skorerpunkten führt der amerikanische Flügelstürmer bei den Genfern, die bereits für die Playoffs qualifiziert sind, zusammen mit dem Kanadier Daniel Winnik die teaminterne Skorerliste an.

Mit dem Kanadier Eric Fehr fällt bei Servette derzeit bereits ein ausländischer Stürmer verletzungsbedingt aus. Dessen Landsmann Jordan Caron hat derweil die Arbeitsbewilligung erhalten und steht dem Team von Trainer Patrick Emond per sofort zur Verfügung. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Karhunen bleibt beim SCB

Der SC Bern hat den Vertrag mit Torhüter Tomi Karhunen um eine weitere Saison bis im Frühjahr 2021 verlängert. Der 30-jährige Finne war Ende November von den Lahti Pelicans zum Schweizer Meister gestossen und bestritt seither 22 Spiele für den SCB. (pre/sda)

Der #SCBern verlängert den Vertrag 📜🖋️ mit Tomi Karhunen 🇫🇮 um ein Jahr bis zum Ende der Saison 2020/21. Mehr: https://t.co/de2qBILnOR pic.twitter.com/AXr1pP9fYR — SC Bern (@scbern_news) February 21, 2020

Meillard muss wegen Schnittwunde pausieren

Loïc Meillard muss auf einen Start an den Weltcuprennen im japanischen Yuzawa Naeba an diesem Wochenende verzichten. Der 23-jährige Neuenburger zog sich anfangs Woche beim Freeriden eine Schnittwunde am linken Unterschenkel zu und musste operiert werden. Wie lange Meillard ausfallen wird, ist ungewiss.Im 200 km nördlich von Tokio gelegenen Ski-Ressort finden an diesem Wochenende ein Riesenslalom und ein Slalom statt. (pre/sda)

Gross bei Al-Ahli entlassen

Christian Gross ist nicht mehr Trainer bei Al-Ahli Dschidda. Der Klub aus Saudi-Arabien trennt sich vom 65-jährigen Zürcher, wie unter anderen der «Blick» berichtet. Gross hatte im letzten Herbst einen bis Ende Saison laufenden Vertrag unterschrieben, der nun vorzeitig aufgelöst wurde. In 18 Pflichtspielen unter dem Schweizer gewann Al-Ahli zwölf Partien, in der Meisterschaft liegt der Klub im 3. Rang.

Für Gross war es bereits die dritte Amtszeit beim Klub aus der Hafenstadt Dschidda. Der ehemalige Grasshoppers-, Basel- und YB-Trainer war mit Ausnahme eines kurzes Unterbruchs von Juli 2014 bis Juni 2017 bereits für Al-Ahli tätig. Danach trainierte er für eine Saison den ägyptischen Klub Zamalek. (pre/sda)

Bild: EPA

Rockets schlagen Warriors deutlich

Die Houston Rockets feierten im ersten Spiel nach der All-Star-Game-Pause einen klaren Sieg. Die Texaner setzten sich bei den Golden State Warriors 135:105 durch. Thabo Sefolosha gelangen in gut acht Minuten Spielzeit zwei Punkte und drei Balleroberungen.

Während die Rockets als Tabellenfünfter der Western Conference Kurs Richtung Playoffs nehmen, sind die Warriors weiterhin das schwächste Team der Liga. Ein Grund für die Misere des Champions von 2015, 2017 und 2018 sind neben dem Abgang von Kevin Durant auch die verletzungsbedingten Ausfälle von Stephen Curry und Klay Thompson.

Die Atlanta Hawks siegten ohne den verletzten Clint Capela gegen die Miami Heat 129:125. Mann des Spiels war Trae Young, der 50 Punkte für das Heimteam erzielte. (pre/sda)

The Beard had himself a nice game!



🏀 29pts

🏀 10ast

✔️ Win pic.twitter.com/soHaUIIVSU — Houston Rockets (@HoustonRockets) February 21, 2020

Räikkönen fährt Tagesbestzeit

Kimi Räikkönen fuhr im Alfa Romeo am zweiten Formel-1-Testtag in Montmeló überraschend die beste Rundenzeit. Die Fahrer der Top-Teams verzichteten allerdings auf schnelle Runden. Räikkönen, der am Steuer des C39 die tags zuvor eingesetzten Antonio Giovinazzi und Robert Kubica ablöste, fuhr die Bestzeit auf Reifen der weichsten Sorte. Er war dabei einen Zehntel schneller als Lewis Hamilton, der im Mercedes tags zuvor die schnellste Runde des Tages auf Pneus der mittelharten Mischung erzielt hatte.

Hamilton und sein Teamkollege Valtteri Bottas legten den Fokus auf längere Ausfahrten. Zusammen brachten es der Weltmeister und der Finne auf 183 Runden, was fast der dreifachen Grand-Prix-Distanz auf dem Circuit de Catalunya gleichkommt. (ram/sda)

Häcki/Weger auf Platz 5

Topfavorit Norwegen hat an der Biathlon-WM in Antholz die Single-Mixed-Staffel für sich entschieden. Marte Olsbu Röiseland und Johannes Thingnes Bö siegten vor Deutschland und Frankreich.

Das Schweizer Duo Lena Häcki und Benjamin Weger zeigte eine starke Leistung. Knapp hinter Schweden belegte es Rang 5. Nach drei Ablösungen übergab Häcki, die ihre mit Abstand beste Leistung an dieser WM zeigte, an 2. Stelle an Weger. Im letzten Stehendschiessen musste der Walliser im Kampf um eine Medaille alles riskieren. Er schoss schneller als üblich und musste zweimal nachladen. (ram/sda)

Bild: EPA

Cologna und Furger in den Top 8

Dario Cologna und Roman Furger zeigten auf der Königsetappe der Ski Tour in Skandinavien, die wegen starken Windes von 38 auf 34 km verkürzt wurde, eine starke Leistung. Der vierfache Olympiasieger belegte mit 53 Sekunden Rückstand auf den überlegenen Russen Alexander Bolschunow den 6. Platz, der Urner Furger holte wenig dahinter mit dem 8. Rang das beste Weltcupresultat seiner Karriere. Cologna und Furger haben damit gute Chancen, diese neue Tour in den Top 10 zu beenden. Sie belegen nun die Plätze 8 und 11.

Die beiden Schweizer kamen beim Skating-Rennen mit Massenstart mit der ersten grossen Verfolgergruppe ins Ziel, blieben im Kampf um den 2. Platz aber chancenlos. Eine eindrückliche Machtdemonstration gelang Bolschunow. Der Sieger der Tour de Ski griff rund 10 km vor dem Ziel an und baute den Vorsprung unwiderstehlich aus. Er übernahm damit von Paal Golberg auch die Gesamtführung in der Tour, die er kaum noch abgeben dürfte. Weiter geht es in der Ski Tour am Samstag mit einem Klassisch-Sprint in Trondheim. Den Abschluss macht ein Verfolgungsrennen am Sonntag. (pre/sda)

Bild: AP

Johaug nur knapp vorne

Therese Johaug gewann wie erwartet die Königsetappe der Ski Tour in Skandinavien über 34 km Skating mit Massenstart. Die überlegene Leaderin der Tour lag zwischenzeitlich eine halbe Minute voraus und lief die gesamte Strecke alleine und im Wind. Bis ins Ziel schloss aber ihre Landsfrau Ingvild Flugstad Östberg wieder bis auf vier Sekunden zu Johaug auf, konnte ihr den Tagessieg aber nicht mehr streitig machen. Johaug baute damit ihre Führung in der Gesamtwertung, die sie ohne gesundheitliche Probleme mit grösster Wahrscheinlichkeit gewinnen wird, weiter aus.

Keine Rolle spielten die beiden Schweizerinnen. Nadine Fähndrich, die vor der Etappe im Gesamtklassement den 9. Rang belegt hatte, verlor kontinuierlich Zeit und verlor als 35. fast sieben Minuten auf Johaug. Auch Sprintspezialistin Laurien van der Graaff (47.) verpasste die Weltcup-Punkte klar. Weiter geht es in der Tour am Samstag mit einem Klassisch-Sprint in Trondheim. (pre/sda)

Bild: EPA

Hählen und Suter in Crans-Montana bei den Schnellsten

Joana Hählen und Corinne Suter mischen im Training zu den zwei Weltcup-Abfahrten in Crans-Montana vom Freitag und Samstag vorne mit. Die Berner Oberländerin Hählen, die vor einem Jahr nach dem Chaos mit der Zeitmessung nachträglich vom Podest gestossen wurde, und die Schwyzerin Suter, die nach der kleinen Kristallkugel für den Gewinn der Disziplinenwertung greift, klassierten sich im 3. und im 5. Rang.

Die klare Bestzeit stellte Nina Ortlieb auf. Die Österreicherin distanzierte die zweitklassierte Federica Brignone um 96 Hundertstel. Hinter Brignone reihten sich 18 Fahrerinnen innerhalb einer Sekunde ein. Die nächstbesten Schweizerinnen waren Lara Gut-Behrami (10.) und Jasmine Flury (15.).

In Abwesenheit der nach wie vor aussetzenden Mikaela Shiffrin könnte Corinne Suter die Abfahrtswertung mit zwei Siegen in der Walliser Feriendestination vorzeitig für sich entscheiden. Nach sechs der neun Abfahrten des Winters liegt Suter 61 respektive 64 und 83 Punkte vor Shiffrin, Ester Ledecka und Brignone. Ledecka liess im einzigen Training ein Tor aus und büsste fast fünf Sekunden auf Ortlieb ein. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Barça holt Braithwaite als Aushilfsstürmer

Der FC Barcelona reagiert auf die verletzungsbedingten Ausfälle von Luis Suarez und Ousmane Dembélé und verstärkt sich mit Martin Braithwaite von CD Leganes. Weil die Katalanen die zirka 18 Millionen teure Ausstiegsklausel zahlen, können sich die Madrilenen nicht gegen den schmerzhaften Abgang ihres dänischen Topskorers wehren.

Barça nutzt die in Spanien legitime und von der Liga abgenickte Option, unter gewissen Umständen auch nach Schliessung des Transferfensters noch personell nachrüsten zu können. Trainer Quique Setien wird Braithwaite bereits im kommenden Heimspiel gegen Eibar in seinem Kader haben, die voraussichtliche Sturmreihe dürfte jedoch nach wie vor aus Lionel Messi, Antoine Griezmann und Ansu Fati bestehen. (pre)

