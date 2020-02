Sport

Sport-News: Schweizer Nationalteam wieder an der Tour de Suisse



Tour de Suisse wieder mit Nationalteam +++ Bencic gewinnt auf Umwegen

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Tour de Suisse wieder mit einer Schweizer Auswahl

Die Tour de Suisse hat eine ihrer drei Wildcards wie 2019 an Swiss Cycling vergeben. Der Verband wird vom 6. bis 14. Juni mit einer jungen Auswahl teilnehmen. Ebenfalls eingeladen wurden das amerikanische Team Rally Cycling und die französische Equipe Nippo Delko One Provence. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Belinda Bencic findet gegen Kudermetowa auf Umwegen zum Sieg

Nach enttäuschenden Wochen gelingt Belinda Bencic in Doha ein Schritt in die richtige Richtung. Gegen die Russin Veronika Kudermetowa setzt sich die Schweizerin 6:4, 4:6, 7:6 (7:4) durch.

Bencic fand in diesem Krimi, der zwei Stunden und 38 Minuten lang dauerte, mit Umwegen zum Sieg. Die 22-Jährige aus Flawil verlor nach gewonnenem ersten Satz den Faden und lief lange Rückständen hinterher. Im Entscheidungssatz führte Kudermetowa 4:2. Bencic behielt in der Schlussphase die Nerven im Griff: Im Tiebreak geriet sie nie mehr in Rückstand und verwertete den zweiten Matchball. In den Achtelfinals trifft Bencic auf die Kasachin Julia Putinzewa (WTA 32). (abu/sda)

Bild: AP

Wawrinka in Acapulco eine Runde weiter

Stan Wawrinka (ATP 16) überstand beim Turnier von Acapulco die 1. Runde. Der Waadtländer setzte sich gegen den Amerikaner Frances Tiafoe ( ATP 82) 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:1) durch. In der nächsten Runde trifft Wawrinka entweder auf Radu Albot (ATP 69) oder Pedro Martinez (ATP 113). (zap/sda)

A stunner from Stan 🤩@stanwawrinka overcomes Tiafoe’s test 6-3 6-7(4) 7-6(1) to advance at @AbiertoTelcel 💪 pic.twitter.com/i1imtMtIKX — ATP Tour (@atptour) February 25, 2020

Calvin Thürkauf gewinnt mit Columbus erstmals

Der 22-jährige Schweizer Stürmer Calvin Thürkauf kommt zu seinem zweiten Einsatz in der NHL und feiert dabei den ersten Sieg.

Mit den Columbus Blue Jackets gewann er daheim gegen die Ottawa Senators mit 4:3 nach Verlängerung. Thürkauf kam gut acht Minuten zum Einsatz und verliess das Eis mit einer neutralen Bilanz.

Columbus gewann dank dem Treffer des Schweden Emil Bernström 25 Sekunden vor Schluss zum ersten Mal seit acht Partien. Allerdings musste die Mannschaft aus Ohio den Ausfall von Goalie Elvis Merzlikins hinnehmen. Der ehemalige Lugano Keeper schied im Mitteldrittel nach einem Zusammenstoss mit dem gegnerischen Stürmer aus. (zap/sda)

Liverpool mit 3:2-Sieg gegen West Ham

Liverpool ist weiterhin nicht aufzuhalten. Im Heimspiel gegen West Ham muss das Team von Jürgen Klopp zwar beissen, ging im 27. Ligaspiel der Saison aber zum 26. Mal als Sieger vom Platz. Das entscheidende Tor zum 3:2 erzielte Sadio Mané in der 81. Minute.

Liverpool ging an der Anfield Road in der 9. Minute durch Georginio Wijnaldum in Führung. Die Gäste drehten die Partie jedoch bis zur 54. Minute dank Treffern von Issa Diop und Pablo Formals. Das zwischenzeitliche 2:2 erzielte Mohammed Salah. Liverpool hat nun 18 Mal in Folge gewonnen und hat 22 Punkte Vorsprung auf das zweitklassierte Manchester City. (cma)

Union Berlin überholt Frankfurt

Der von Urs Fischer trainierte Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin verblüffte zum Abschluss der 23. Runde mit einem 2:1-Auswärtssieg bei dem vom ehemaligen YB-Trainer Adi Hütter gecoachten Eintracht Frankfurt.

Sebastian Andersson brachte die Gäste in der 49. Minute in Führung, in der 67. Minute unterlief Evan Ndicka ein Eigentor. Für die Eintracht traf Berlins Florian Hübner (79.) per Eigentor. Die Berliner verbesserten sich mit dem zweitem Auswärtssieg in Folge in der Tabelle auf Kosten von Frankfurt auf den 10. Rang. (sda/dpa)

Bild: DPA

Siegenthaler von Washington in die AHL geschickt

Der Schweizer NHL-Verteidiger Jonas Siegenthaler (22) ist erstmals in dieser Saison von den Washington Capitals in das AHL-Farmteam Hershey Bears geschickt worden.

Siegenthaler wurde in den letzten Spielen der Capitals auf dem Matchblatt jeweils als überzählig aufgeführt. In bislang 59 NHL-Saisonspielen hat Siegenthaler zwei Tore und sieben Assists realisiert. (sda)

Bild: AP

Vlhova bangt um Fortsetzung der Saison

Die Slowakin Petra Vlhova hat sich bei den Weltcuprennen in Crans Montana eine Knorpelverletzung am Knie zugezogen und sich am Montag in einem Spital untersuchen lassen. «Wir prüfen derzeit, wie es in der Saison weitergehen könnte», wird Trainer Livio Magoni auf der Website von «Pravda» zitiert. Am Dienstag wird sich die im Slalom-Weltcup führende Vlhova einem sportlichen Test unterziehen. (sda/apa)

Bild: AP

Streller wird Experte bei Teleclub

Der langjährige FCB-Stürmer Marco Streller verstärkt aber der kommenden Saison das Expertenteam des TV-Senders Teleclub. Der 38-jährige Basler soll bei Studiosendungen der Super League und der Challenge League zum Einsatz kommen. Bereits in diesem Frühling sind einzelne Einsätze im Champions-League-Studio geplant.

Der ehemalige Schweizer Internationale und Bundesliga-Professional war im vergangenen Sommer erst als Sportchef und später auch als Verwaltungsrat des FC Basel zurückgetreten, da er in der Diskussion um Trainer Marcel Koller nicht auf einer Linie mit der Vereinsführung war. (pre/sda)

Prominenter Zuwachs bei unserem Expertenteam: Marco Streller wird ab Juli 2020 neuer Teleclub Fussballexperte. pic.twitter.com/ijmYIhfuy2 — Teleclub (@TeleclubSport) February 24, 2020

