Sport-News: Belinda Bencic scheitert in Peking an Petra Kvitova



Bencic verliert in Peking gegen Kvitova +++ Cardiff zieht Sala-Urteil weiter

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Rückschlag für Bencic im Kampf um die Teilnahme am Saisonfinale

Belinda Bencic hat im Kampf um einen der acht Startplätze an den WTA-Finals Ende Monat im chinesischen Shenzhen einen Rückschlag erlitten. Die Schweizerin verlor am Turnier in Peking in den Achtelfinals gegen die Tschechin Petra Kvitova (WTA 7) 3:6, 3:6.

Im Rennen um den achten und letzten Platz für das Saisonfinale in China hat Bencic, die im WTA-Race auf Platz 9 liegt, keinen Boden gut gemacht. Auch Jelina Switolina, die in der Jahreswertung knapp vor Bencic liegt, und Kiki Bertens erreichten in der chinesischen Hauptstadt mindestens die Achtelfinals. Die noch verbleibenden Turniere in Linz, Tianjin, Moskau und Luxemburg sind wesentlich tiefer dotiert als Peking, bei dem es sich um einen Premier-Mandatory-Anlass handelt. (abu/sda)

Bild: AP

Cardiff zieht im Fall Sala vor den CAS

Die Verantwortlichen von Cardiff City wollen den Entscheid der FIFA zur Zahlung von 6 Millionen Euro an Nantes für den tödlich verunglückten Emiliano Sala nicht akzeptieren. Sie fechten das Urteil vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne an.

Der 28-jährige Argentinier Sala hatte im Januar den Transfer vom Ligue-1-Verein Nantes zum walisischen Klub Cardiff vollzogen, war wenige Tage nach der Vertragsunterzeichnung aber auf dem Weg von Frankreich nach Wales bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Ursprünglich hatten die involvierten Parteien eine Ablösesumme von 17 Mio. Euro vereinbart. (ram/sda)

Bild: EPA

Bärtschi fix in der AHL

Eishockeystürmer Sven Bärtschi wird die neue Saison definitiv bei den Utica Comets beginnen. Das ist das Farmteam der Vancouver Canucks in der AHL. Bärtschi war von den Canucks auf den Waiver gesetzt worden, woraufhin jedes andere NHL-Team ihn und seinen 3,7-Millionen-Dollar-Vertrag hätte übernehmen können. Da dies nicht der Fall war, bleibt der 26-jährige Langenthaler ein Teil der Franchise und kann jederzeit wieder nach Vancouver zurückgeholt werden. (ram)

Langenthal gewinnt erneut, Kloten mit viel Mühe

Langenthal kommt in der Swiss League immer besser in Fahrt. Der B-Meister besiegt die GCK Lions auswärts dank einem furiosen Startdrittel mit 4:3 und rückt auf Platz 3 vor.

In den restlichen Partien vom Dienstag gab es allesamt Heimsiege, wobei sich Kloten zuhause gegen die Biasca Ticino Rockets trotz klarem Chancenplus erst nach Penaltyschiessen 3:2 durchsetzte. Der Kanadier Eric Faille und der Schwede Robin Figren sicherten den Zürcher Unterländern mit ihren verwandelten Penaltys im dritten Heimspiel den ersten Sieg.

Visp stoppte nach zuletzt vier Niederlagen hintereinander den Negativtrend und setzte sich vor heimischer Kulisse gegen das auswärts weiter sieglose Olten 5:2 durch. Sechs der sieben Tore in der neuen Visper Arena fielen erst im Schlussdrittel. (abu/sda)

Inter in Barcelona ohne Lukaku

Inter Mailand muss am Mittwoch im Champions-League-Match beim FC Barcelona ohne seinen Topstürmer Romelu Lukaku auskommen. Laut Trainer Antonio Conte laboriert der Belgier bereits seit anderthalb Wochen an einer Muskelverletzung im Oberschenkel und verzichtete deshalb auf die Reise nach Spanien.

Barcelona-Coach Ernesto Valverde kann dagegen sowohl Lionel Messi als auch Ousmane Dembélé einsetzen. Beide Offensivspieler waren zuletzt angeschlagen, absolvierten aber das Abschlusstraining am Dienstag ohne Probleme, wie der Klub mitteilte. (sda/apa/reu)

Bild: EPA

Kambundji über 200 m im WM-Final

Mujinga Kambundji steht über 200 m zum ersten in einem WM-Final. Kambundji belegte in ihrem Halbfinal in 22,49 Sekunden den 2. Platz, der zum direkten Weiterkommen reichte.

Damit schrieb sie nationale Leichtathletik-Geschichte. Noch nie hat jemand aus der Schweiz über 100 oder 200 m einen WM-Final erreicht. Die 27-Jährige kam nach einem starken Finish zeitgleich mit der Amerikanerin Anglerne Annelus ins Ziel. «Ich bin mega froh», sagte Kambundji gegenüber dem Schweizer Fernsehen. «Ich konnte es hinten heraus durchziehen.» (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Sprunger mit Saisonbestzeit im Halbfinal

Europameisterin Lea Sprunger hat sich an den Weltmeisterschaften in Doha über 400 m Hürden locker für den Halbfinal qualifiziert. Die 29-jährige Waadtländerin belegte in ihrem Vorlauf hinter der Amerikanerin Sydney McLaughlin den 2. Platz. Mit 54,98 Sekunden blieb sie zum ersten Mal in diesem Jahr unter 55 Sekunden – die Saisonbestzeit verbesserte sie um 15 Hundertstel.

Der Vorlauf unterstreicht, dass Sprunger rechtzeitig in Form gekommen ist, umso mehr, als sie bei der letzten Hürde Zeit verlor und sie auf den letzten Metern Tempo wegnahm. Der Halbfinal findet am Mittwochabend statt. Vor zwei Jahren an der WM in London war Sprunger Fünfte geworden. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

WM 2025 in Schweden und Dänemark

Die Weltmeisterschaft 2025 findet in Schweden und Dänemark statt. Die beiden Länder sind am Halbjahres-Kongress des Internationalen Eishockey-Verbandes IIHF in Rom als Veranstalter bestätigt worden.

Im kommenden Jahr wird die A-WM in der Schweiz mit den Spielorten Zürich und Lausanne ausgetragen, danach werden die Turniere in Weissrussland und Lettland (2021), in Finnland (2022), Russland (2023) und in Tschechien (2024) abgehalten. (abu/sda)

There have been some more news at the recent Congress. Small adjustments in the Rule Book, schedules of many tournaments approved and Sweden & Denmark confirmed to co-host the 2025 #IIHFWorlds. https://t.co/udonTacSAB — IIHF (@IIHFHockey) October 1, 2019

Frankfurt bis zur Winterpause ohne Torhüter Trapp

Eintracht Frankfurt muss lange Zeit ohne seinen Stammtorhüter Kevin Trapp (29) auskommen. Trapp muss sich einer Schulteroperation unterziehen und wird der Mannschaft von Trainer Adi Hütter bis zur Winterpause nicht mehr zur Verfügung stehen.

Trapp zog sich am Freitag im Meisterschaftsspiel bei Union Berlin (2:1) bei einem Zusammenstoss mit Teamkollege Makoto Hasebe einen Anriss der Rotatoren-Manschette in der linken Schulter zu. Der japanische Abwehrspieler erlitt eine Gehirnerschütterung und fehlt den Hessen am Donnerstag in der Europa League bei Guimarães ebenfalls. (ram/sda)

Bild: EPA

Wawrinka auch nicht in Schanghai

Nach seinen Absagen für St.Petersburg und Tokio hat Stan Wawrinka (ATP 21) auch für das Masters-1000-Turnier in Schanghai Forfait erklärt. Einen konkreten Grund für die Absage nannte der Waadtländer nicht.

Wawrinka bestritt sein letztes Spiel Anfang September am US Open, wo er im Viertelfinal gegen den späteren Finalisten Daniil Medwedew verlor. Für das am 13. Oktober beginnende Turnier in Antwerpen ist er nach wie vor eingeschrieben. (ram/sda)

ATP-Schiedsrichter wegen unangemessener Aussagen suspendiert

Der italienische Referee Gianluca Moscarella wurde von der ATP bis auf Weiteres suspendiert. Er soll in der vergangenen Woche beim Challenger-Turnier in Florenz ein Ballmädchen mit den Worten «Du bist sehr sexy» und «Ist dir heiss?» angesprochen haben. Ausserdem soll er in einer Spielpause dem Portugiesen Pedro Sousa den Rat gegeben haben, sich zu konzentrieren und damit Kraft zu sparen. Damit verletzte er die Neutralitätspflicht. (ram/sda)

Bild: AP

Bencic trifft auf Kvitova

Belinda Bencic (WTA 10) trifft beim WTA-Premium-Turnier in Peking im Achtelfinal auf Petra Kvitova (WTA 7). Die Tschechin bezwang die Französin Kristina Mladenovic (WTA 46) 6:4, 6:4.

Bencic hat gegen Kvitova zwar drei von vier Duellen verloren, im letzten im Februar im Final in Dubai siegte sie allerdings in drei Sätzen. Die 22-jährige Ostschweizerin kämpft in der chinesischen Hauptstadt um wichtige Punkte im Rennen um die Qualifikation für die in einem Monat beginnenden WTA Finals. Aktuell liegt sie im Jahresranking auf Platz 9. (ram/sda)

Bild: AP

Erfolgstrainer Salazar gesperrt

Der umstrittene Leichtathletik-Coach Alberto Salazar ist wegen Verstössen gegen die Anti-Doping-Regeln für vier Jahre gesperrt worden, wie die amerikanische Anti-Doping-Agentur USADA mitteilte. Der 61-Jährige habe mit Testosteron gehandelt, Dopingkontrollen manipuliert und das unerlaubte Zuführen von L-Carnitin, einem Stoff, der Fett in Energie verwandelt, verantwortet, so die USADA.

Salazar ist der Cheftrainer des Nike Oregon Projects. Er trainierte unter anderen Sifan Hassan, in Doha Weltmeisterin über 10'000 m geworden, und den vierfachen Olympiasieger Mo Farah. Zuletzt machte die deutsche Läuferin Konstanze Klosterhalfen grosse Fortschritte, was in ihrer Heimat auch kritisch beäugt wurde. Die Sperre ist das Ergebnis vierjähriger Untersuchungen. Der Mediziner Jeffrey Brown, der mit Salazar zusammenarbeitete, wurde ebenfalls für vier Jahre aus dem Verkehr gezogen. Salazar reagierte mit einem Statement auf der Homepage des Projekts. Er sei geschockt, schrieb er. «Das Oregon Project hat und wird Doping nie erlauben.» Er werde gegen den Entscheid in Berufung gehen. (ram/sda/dpa)

Bild: AP

Bärtschi von Vancouver aus dem Kader gestrichen

Sven Bärtschi wird die NHL-Saison nicht im Team der Vancouver Canucks beginnen. Der Stürmer wurde auf die Waiver-Liste gesetzt. Wird der 26-jährige Oberaargauer nicht innerhalb von 24 Stunden von einem anderen NHL-Team übernommen, muss er in die AHL zum Farmteam Utica Comets. Das ist das realistischere Szenerio, da Bärtschi in dieser Spielzeit so oder so 3,7 Millionen Dollar verdient und der Vertrag übernommen werden müsste.

Bärtschi bestritt in der letzten Saison nach einer Hirnerschütterung nur 26 NHL-Spiele (9 Tore/5 Assists). Zudem haben sich in der Vorbereitung Sturmkonkurrenten in den Vordergrund gekämpft. (abu/sda)

Bild: AP/The Canadian Press

Wilson verpasst 200-m-Halbfinal wegen Fussverletzung

Der Schweizer Sprinter Alex Wilson muss an den Weltmeisterschaften in Doha auf einen Start im Halbfinal am Montag über 200 m verzichten. Der Schweizer Rekordhalter zog sich laut Swiss Athletics beim Aufwärmen eine Fussverletzung zu.

Hürdensprinter Jason Joseph kam im Vorlauf zwar etwas schwerfällig aus den Startblöcken, zeigte danach aber einer starken Lauf und egalisierte bei leichtem Rückenwind seinen Schweizer Rekord von 13,39 Sekunden. «Es war ein echt gutes Rennen», sagte der bald 21-Jährige unmittelbar nach seinem Lauf im Interview mit SRF. «Ein, zwei Fehler habe ich aber gemacht.» Joseph belegte in dem vom Russen Sergej Schubenkow gewonnenen Vorlauf Platz 3 und qualifizierte sich souverän für den Halbfinal vom Mittwoch. Dort bietet sich dem U23-Europameister die Chance, seinen Rekord zu verbessern und der Olympia-Limite (13,32) weiter anzunähern. (jaw/sda)

Bild: AP

Kambundji über 200 m im Halbfinal

Mujinga Kambundji steht an den Weltmeisterschaften in Doha über 200 m im Halbfinal. Die 27-jährige Bernerin belegte in ihrem Vorlauf in 22,81 Sekunden den 3. Platz. Nach der Kurve lag die Schweizerin in Führung, ehe die Bulgarin Ivet Lalova-Collio (22,79) und die Britin Jodie Williams (22,80) noch knapp an ihr vorbeizogen.

Das spielte jedoch keine Rolle, da die ersten drei direkt weiterkamen. Am Tag zuvor hatte Kambundji über 100 m den Final um fünf Tausendstel verpasst. (abu/sda)

