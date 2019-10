Sport

Eintracht lange ohne Trapp +++ Ref zu Ballmädchen: «Du bist sehr sexy»

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Frankfurt bis zur Winterpause ohne Torhüter Trapp

Eintracht Frankfurt muss lange Zeit ohne seinen Stammtorhüter Kevin Trapp (29) auskommen. Trapp muss sich einer Schulteroperation unterziehen und wird der Mannschaft von Trainer Adi Hütter bis zur Winterpause nicht mehr zur Verfügung stehen.

Trapp zog sich am Freitag im Meisterschaftsspiel bei Union Berlin (2:1) bei einem Zusammenstoss mit Teamkollege Makoto Hasebe einen Anriss der Rotatoren-Manschette in der linken Schulter zu. Der japanische Abwehrspieler erlitt eine Gehirnerschütterung und fehlt den Hessen am Donnerstag in der Europa League bei Guimarães ebenfalls. (ram/sda)

Bild: EPA

Wawrinka auch nicht in Schanghai

Nach seinen Absagen für St.Petersburg und Tokio hat Stan Wawrinka (ATP 21) auch für das Masters-1000-Turnier in Schanghai Forfait erklärt. Einen konkreten Grund für die Absage nannte der Waadtländer nicht.

Wawrinka bestritt sein letztes Spiel Anfang September am US Open, wo er im Viertelfinal gegen den späteren Finalisten Daniil Medwedew verlor. Für das am 13. Oktober beginnende Turnier in Antwerpen ist er nach wie vor eingeschrieben. (ram/sda)

ATP-Schiedsrichter wegen unangemessener Aussagen suspendiert

Der italienische Referee Gianluca Moscarella wurde von der ATP bis auf Weiteres suspendiert. Er soll in der vergangenen Woche beim Challenger-Turnier in Florenz ein Ballmädchen mit den Worten «Du bist sehr sexy» und «Ist dir heiss?» angesprochen haben. Ausserdem soll er in einer Spielpause dem Portugiesen Pedro Sousa den Rat gegeben haben, sich zu konzentrieren und damit Kraft zu sparen. Damit verletzte er die Neutralitätspflicht. (ram/sda)

Bild: AP

Bencic trifft auf Kvitova

Belinda Bencic (WTA 10) trifft beim WTA-Premium-Turnier in Peking im Achtelfinal auf Petra Kvitova (WTA 7). Die Tschechin bezwang die Französin Kristina Mladenovic (WTA 46) 6:4, 6:4.

Bencic hat gegen Kvitova zwar drei von vier Duellen verloren, im letzten im Februar im Final in Dubai siegte sie allerdings in drei Sätzen. Die 22-jährige Ostschweizerin kämpft in der chinesischen Hauptstadt um wichtige Punkte im Rennen um die Qualifikation für die in einem Monat beginnenden WTA Finals. Aktuell liegt sie im Jahresranking auf Platz 9. (ram/sda)

Bild: AP

Erfolgstrainer Salazar gesperrt

Der umstrittene Leichtathletik-Coach Alberto Salazar ist wegen Verstössen gegen die Anti-Doping-Regeln für vier Jahre gesperrt worden, wie die amerikanische Anti-Doping-Agentur USADA mitteilte. Der 61-Jährige habe mit Testosteron gehandelt, Dopingkontrollen manipuliert und das unerlaubte Zuführen von L-Carnitin, einem Stoff, der Fett in Energie verwandelt, verantwortet, so die USADA.

Salazar ist der Cheftrainer des Nike Oregon Projects. Er trainierte unter anderen Sifan Hassan, in Doha Weltmeisterin über 10'000 m geworden, und den vierfachen Olympiasieger Mo Farah. Zuletzt machte die deutsche Läuferin Konstanze Klosterhalfen grosse Fortschritte, was in ihrer Heimat auch kritisch beäugt wurde. Die Sperre ist das Ergebnis vierjähriger Untersuchungen. Der Mediziner Jeffrey Brown, der mit Salazar zusammenarbeitete, wurde ebenfalls für vier Jahre aus dem Verkehr gezogen. Salazar reagierte mit einem Statement auf der Homepage des Projekts. Er sei geschockt, schrieb er. «Das Oregon Project hat und wird Doping nie erlauben.» Er werde gegen den Entscheid in Berufung gehen. (ram/sda/dpa)

Bild: AP

Bärtschi von Vancouver aus dem Kader gestrichen

Sven Bärtschi wird die NHL-Saison nicht im Team der Vancouver Canucks beginnen. Der Stürmer wurde auf die Waiver-Liste gesetzt. Wird der 26-jährige Oberaargauer nicht innerhalb von 24 Stunden von einem anderen NHL-Team übernommen, muss er in die AHL zum Farmteam Utica Comets. Das ist das realistischere Szenerio, da Bärtschi in dieser Spielzeit so oder so 3,7 Millionen Dollar verdient und der Vertrag übernommen werden müsste.

Bärtschi bestritt in der letzten Saison nach einer Hirnerschütterung nur 26 NHL-Spiele (9 Tore/5 Assists). Zudem haben sich in der Vorbereitung Sturmkonkurrenten in den Vordergrund gekämpft. (abu/sda)

Bild: AP/The Canadian Press

Wilson verpasst 200-m-Halbfinal wegen Fussverletzung

Der Schweizer Sprinter Alex Wilson muss an den Weltmeisterschaften in Doha auf einen Start im Halbfinal am Montag über 200 m verzichten. Der Schweizer Rekordhalter zog sich laut Swiss Athletics beim Aufwärmen eine Fussverletzung zu.

Hürdensprinter Jason Joseph kam im Vorlauf zwar etwas schwerfällig aus den Startblöcken, zeigte danach aber einer starken Lauf und egalisierte bei leichtem Rückenwind seinen Schweizer Rekord von 13,39 Sekunden. «Es war ein echt gutes Rennen», sagte der bald 21-Jährige unmittelbar nach seinem Lauf im Interview mit SRF. «Ein, zwei Fehler habe ich aber gemacht.» Joseph belegte in dem vom Russen Sergej Schubenkow gewonnenen Vorlauf Platz 3 und qualifizierte sich souverän für den Halbfinal vom Mittwoch. Dort bietet sich dem U23-Europameister die Chance, seinen Rekord zu verbessern und der Olympia-Limite (13,32) weiter anzunähern. (jaw/sda)

Bild: AP

Kambundji über 200 m im Halbfinal

Mujinga Kambundji steht an den Weltmeisterschaften in Doha über 200 m im Halbfinal. Die 27-jährige Bernerin belegte in ihrem Vorlauf in 22,81 Sekunden den 3. Platz. Nach der Kurve lag die Schweizerin in Führung, ehe die Bulgarin Ivet Lalova-Collio (22,79) und die Britin Jodie Williams (22,80) noch knapp an ihr vorbeizogen.

Das spielte jedoch keine Rolle, da die ersten drei direkt weiterkamen. Am Tag zuvor hatte Kambundji über 100 m den Final um fünf Tausendstel verpasst. (abu/sda)

