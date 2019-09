Sport

Sport-News

Sport-News: Jason Joseph egalisiert Schweizer Rekord



Sport-News

Jason Joseph egalisiert Schweizer Rekord +++ Kambundji über 200m im Halbfinal

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Wilson verpasst 200-m-Halbfinal wegen Fussverletzung

Der Schweizer Sprinter Alex Wilson muss an den Weltmeisterschaften in Doha auf einen Start im Halbfinal am Montag über 200 m verzichten. Der Schweizer Rekordhalter zog sich laut Swiss Athletics beim Aufwärmen eine Fussverletzung zu. (jaw/sda)

Jason Joseph egalisiert Schweizer Rekord

Joseph kam zwar etwas schwerfällig aus den Startblöcken, zeigte danach aber einer starken Lauf und egalisierte bei leichtem Rückenwind seine persönliche Bestleistung, die er 2018 an den Schweizer Meisterschaften in Zofingen aufgestellt hatte. «Es war ein echt gutes Rennen», sagte der bald 21-Jährige unmittelbar nach seinem Lauf im Interview mit SRF. «Ein, zwei Fehler habe ich aber gemacht.»

Joseph belegte in dem vom Russen Sergej Schubenkow gewonnenen Vorlauf Platz 3 und qualifizierte sich an seinen ersten Weltmeisterschaften bei der Elite souverän für den Halbfinal vom Mittwoch. Dort bietet sich dem U23-Europameister die Chance, seinen Rekord zu verbessern und der Olympia-Limite (13,32) weiter anzunähern. (jaw/sda)

Bild: AP

Kambundji über 200 m im Halbfinal

Mujinga Kambundji steht an den Weltmeisterschaften in Doha über 200 m im Halbfinal. Die 27-jährige Bernerin belegte in ihrem Vorlauf in 22,81 Sekunden den 3. Platz. Nach der Kurve lag die Schweizerin in Führung, ehe die Bulgarin Ivet Lalova-Collio (22,79) und die Britin Jodie Williams (22,80) noch knapp an ihr vorbeizogen.

Das spielte jedoch keine Rolle, da die ersten drei direkt weiterkamen. Am Tag zuvor hatte Kambundji über 100 m den Final um fünf Tausendstel verpasst. (abu/sda)

Walter Reusser neuer Alpin-Direktor

Walter Reusser ist neuer Alpin-Direktor von Swiss-Ski. Der 43-jährige Luzerner tritt am 1. Dezember die Nachfolge des Ende Juni zurückgetretenen Stéphane Cattin an.

Reusser war bei seinem langjährigen Arbeitgeber Stöckli in Malters zuletzt als Chief Operating Officer tätig. Beim Schweizer Skihersteller arbeitete er in den vergangenen 14 Jahren. Er hat auch eine Vergangenheit bei Swiss-Ski. Zwischen 2001 und 2005 hatte er Trainer auf Stufe Europacup gewirkt. (abu/sda)

Swiss-Ski hat die Position des Alpin-Direktors neu besetzt. Per 1. Dezember stösst Walter Reusser, zuletzt Chief Operating Officer (COO) bei der Stöckli Swiss Sports AG, zum #swissskiteam ➡️ https://t.co/iQ9dBWzRAw pic.twitter.com/9qZb3Puvxt — SwissSkiTeam (@swissskiteam) September 30, 2019

Bencic in Peking im Achtelfinal

Belinda Bencic hat am WTA-Premier-Turnier in Peking erstmals die Achtelfinals erreicht. Die 22-jährige Weltranglisten-Zehnte setzte sich gegen die 17 Jahre ältere Venus Williams (WTA 59) nach zwei abgewehrten Matchbällen 3:6, 6:3, 7:5 durch. Ihre nächste Gegnerin ist die als Nummer 7 gesetzte Petra Kvitova oder die Französin Kristina Mladenovic (WTA 46).

In der chinesischen Hauptstadt kämpft Bencic in ihrem zweiten Turnier nach einer Pause nach dem US Open um wichtige Punkte im Rennen um die Qualifikation für die in einem Monat beginnenden WTA Finals in Shenzhen. Aktuell liegt sie im Jahresranking auf Platz 9. (abu/sda)

Bild: AP

Djokovic verliert bei Rückkehr im Doppel

Novak Djokovic kehrte erstmals seit seiner Aufgabe im US-Open-Achtelfinal gegen Stan Wawrinka wegen Schulterproblemen wettkampfmässig auf den Tennisplatz zurück. Die Weltnummer 1 verlor in der 1. Runde des ATP-Turniers in Tokio im Doppel mit seinem serbischen Landsmann Filip Krajinovic in drei Sätzen gegen die als Nummer 4 gesetzten Mate Pavic/Bruno Soares.

Im Einzel trifft Djokovic am Dienstag auf den australischen Qualifikanten Alexei Popyrin (ATP 94). (ZAP/sda)

Bild: EPA

Josi in Wahl siebtbester NHL-Verteidiger

Im jährlichen Ranking der offiziellen Website der NHL ist Roman Josi unter den besten Spielern der NHL die Nummer 38.

Nur sechs Verteidiger werden dabei höher eingestuft als der 29-Jährige, der seit 2011 bei den Nashville Predators spielt. In der letzten Saison kam der Berner auf 15 Tore und 41 Assists und erreichte damit zum vierten Mal in den letzten fünf Saisons mindestens 53 Punkte. Mit einer Eiszeit von durchschnittlich 25:10 Minuten wies der Schwerarbeiter den fünfthöchsten Wert in der gesamten NHL auf.

Weitere Schweizer finden sich nicht unter der 50 Spieler umfassenden Liste. Angeführt wird diese zum dritten Mal in Folge von Connor McDavid, Center der Edmonton Oilers. (zap/sda)

Bild: AP

Nächster Milan-Patzer

Einen veritablen Saisonfehlstart verzeichnete Milan. Das 1:3 im Heimspiel gegen die Fiorentina war die vierte Niederlage im sechsten Spiel, die dritte in Serie. Nach dem 0:1-Pausenrückstand kassierte Milan in Unterzahl zwei weitere Treffer zum zwischenzeitlichen 0:3.

Ricardo Rodriguez kam zum zweiten Mal in Folge nicht zum Einsatz. Der Schweizer wird in dieser Saison wohl meistens und wie erwartet dem neu verpflichteten Franzosen Theo Hernandez Platz machen müssen.

Milan - Fiorentina 1:3 (0:1)

48'367 Zuschauer.

Tore: 13. Pulgar (Foulpenalty) 0:1. 66. Castrovilli 0:2. 78. Ribéry 0:3. 81. Leão 1:3.

Bemerkungen: Milan ohne Rodriguez. 55. Rote Karte gegen Musacchio (Milan). 70. Donnarumma (Milan) wehrt Foulpenalty von Chiesa ab. (abu/sda)

Fraser-Pryce zum vierten Mal Weltmeisterin über 100 m

Shelly-Ann Fraser-Pryce ist in Doha zum vierten Mal Weltmeisterin über 100 m geworden. Die 32-jährige Jamaikanerin, die im August 2017 einen Sohn zur Welt gebracht hat, siegte in der Jahresweltbestzeit von 10,71 Sekunden. Silber ging an die Britin Dina Asher-Smith (10,83), Bronze holte Marie-Josée Ta Lou von der Elfenbeinküste. (abu/sda)

Bild: AP

Kambundji verpasst WM-Final hauchdünn

Mujinga Kambundji hat in Doha ihren ersten WM-Final hauchdünn verpasst. Die 27-jährige Bernerin belegte ihn ihrem Halbfinal über 100 m in 11,10 Sekunden den 3. Platz, nachdem sie auf den letzten Metern von der Jamaikanerin Jonielle Smith (11,06) abgefangen wurde.

Danach begann das grosse Zittern, bestand doch noch die Möglichkeit, sich über die Zeit für die Top 8 zu qualifizieren. Am Ende entschieden fünf Tausendstelsekunden gegen Kambundji, löste doch die Amerikanerin Teahna Daniels mit der gleichen Zeit das letzte Ticket für den Final. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Wilson mit Mühe im Vorlauf über 200 m

Alex Wilson hat an den Weltmeisterschaften in Doha im Vorlauf über 200 m die Pflicht erfüllt, mehr jedoch nicht. Der 29-jährige Basler belegte in seiner Serie mit 20,40 Sekunden den 3. Platz, der gerade noch zum direkten Weiterkommen reichte.

Den Brasilianer Aldemir Junior (20,45) fing er erst auf den letzten Metern ab. Im Ziel war der gebürtige Jamaikaner völlig ausgepumpt, was Zweifel hinterlässt, ob er in der aktuellen Verfassung den Final der besten acht erreichen kann. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Leicester fertigt Newcastle ab

Fabian Schär erlitt mit Newcastle United in der Premier League ein Debakel. In Leicester verlor das Team des neuen Trainers Steve Bruce 0:5 und bezog damit die höchste Meisterschaftsniederlage seit einem 1:6 am 3. Oktober 2015 gegen Manchester City. Vier der fünf Tore kassierte Newcastle nach der Pause, nachdem Verteidiger Isaac Hayden die Rote Karte gesehen hatte.

Leicester City - Newcastle United 5:0 (1:0)

32'168 Zuschauer.

Tore: 16. Ricardo Pereira 1:0. 54. Vardy 2:0. 57. Dummett (Eigentor) 3:0. 64. Vardy 4:0. 90. Ndidi 5:0.

Bemerkungen: Newcastle United mit Schär. 43. Rote Karte gegen Hayden (Newcastle United). (abu/sda)

Wil ringt Lausanne ein Remis ab

Lausanne-Sport verpasst es in der Challenge League, auch das zweite Spitzenspiel der englischen Woche für sich zu entscheiden. Vier Tage nach dem Sieg gegen die Grasshoppers musste sich der welsche Aufstiegsaspirant bei Wil nach einer Zweitoreführung mit einem 2:2 begnügen. Lausanne führt die Tabelle damit drei Zähler vor dem punktgleichen Verfolgerduo an.

Weiter schwer tut sich Aarau, das bei Vaduz 2:5 verlor und sich wie im Vorjahr bereits eine grosse Hypothek auf die vordersten Plätze eingehandelt hat. Nach neun Runden beträgt Aaraus Rückstand auf Leader Lausanne bereits neun Punkte.

Freiburg bleibt in der Spitzengruppe

Der SC Freiburg gewinnt in Düsseldorf 2:1 und rückt in der Bundesliga auf Platz 3 vor – noch vor Schalke, Borussia Dortmund oder Borussia Mönchengladbach.

Nach den Siegen in Paderborn und in Hoffenheim gewann Freiburg auch in Düsseldorf. Damit hat das Team von Trainer Christian Streich auswärts weiterhin eine makellose Bilanz. Die Entscheidung führte der eingewechselte Luca Waldschmidt mit einem sehenswerten Schuss aus 18 Metern neun Minuten vor dem Ende herbei.

Fortuna Düsseldorf - Freiburg 1:2 (1:1)

39'244 Zuschauer.

Tore: 42. Hennings 1:0. 45. Schmid 1:1. 81. Waldschmidt 1:2. -

Bemerkung: 64. Steffen (Düsseldorf) wehrt Foulpenalty von Höler ab. (abu/sda)

Correa am Sonntag zehn Stunden am Bein operiert

Der bei einem Unfall Ende August im belgischen Spa schwer verletzte Rennfahrer Juan Manuel Correa wurde am Sonntag in einem Londoner Spital während zehn Stunden am rechten Bein operiert.

Vor einer Woche wurde der 20-jährige Amerikaner, der im Gegensatz zum Franzosen Anthoine Hubert den Formel-2-Unfall am 31. August schwer verletzt überlebt hat, aus dem künstlichen Koma geholt. Der Fahrer des Sauber-Junior-Teams wurde von den Ärzten vor die Wahl gestellt: Entweder den rechten Unterschenkel amputieren oder in einer «sehr komplexen und über zehnstündigen Operation versuchen zu retten, was zu retten ist». (abu/sda)

Bild: EPA

Napoli schlägt Brescia 2:1

Napoli kommt gegen Aufsteiger Brescia trotz 2:0-Pausenführung nur mit Mühe zum angestrebten Heimsieg. Am Ende gewinnen die Süditaliener 2:1.

Zufrieden konnte bei Napoli an diesem Nachmittag nur Dries Mertens sein. Der Belgier schoss das frühe Führungstor des Favoriten und hat nun im Trikot von Napoli nur noch ein Tor weniger erzielt als Diego Maradona. Der argentinische Superstar der Achtzigerjahre war für Napoli zwischen 1984 und 1991 115 Mal erfolgreich, Mertens steht dank bisher vier Saisontreffern bei 114 Napoli-Toren.

Napoli - Brescia 2:1 (2:0)

45'000 Zuschauer.

Tore: 13. Mertens 1:0. 45. Manolas 2:0. 67. Balotelli 2:1. (abu/sda)

Zwei Sekunden fehlen Bekele zum Weltrekord

Topfavorit Kenenisa Bekele verpasst den Weltrekord beim 46. Berlin-Marathon ganz knapp. Der Äthiopier siegt in 2:01:41 Stunden.

Bekele blieb damit nur zwei Sekunden über der vor einem Jahr ebenfalls in Berlin aufgestellten Bestmarke des Kenianers Eliud Kipchoge. Den 2. Platz belegte Bekeles Landsmann Birhanu Legese, und Sisay Lemma machte als Dritter den äthiopischen Erfolg komplett. (sda/dpa)

Bild: AP

Teichmann früh ausgeschieden

Am WTA-Premier-Turnier in Peking ist Jil Teichmann in der 1. Runde ausgeschieden. Die 22-jährige Bielerin unterlag der zehn Jahre älteren Deutschen Andrea Petkovic 6:7 (4:7), 3:6.

Im ersten Satz lag Teichmann (WTA 72) gegen die ehemalige Top-10-Spielerin Petkovic (WTA 85) zweimal mit einem Break voraus. Sie vergab beim Stand von 5:4 mit eigenem Aufschlag einen Satzball und liess das zweite Re-Break zu.

Mittlerweile steht die Gegnerin von Belinda Bencic in der 2. Runde fest. Die Ostschweizerin wird auf Venus Williams treffen. Die 39-jährige Amerikanerin siegte zum Auftakt gegen die Tschechin Barbora Strycova 7:5 im dritten Satz. In den Duellen mit Venus Williams weist Bencic eine 1:4-Bilanz vor. Das bislang letzte Duell gewann sie jedoch - am Australian Open 2018. (abu/sda)

Bild: EPA

Christian Coleman wird Weltmeister über 100 m

Christian Coleman krönt sich zum Weltmeister über 100 m. Der 23-jährige Amerikaner wurde seiner Favoritenrolle auf souveräne Weise gerecht und verbesserte mit 9,76 Sekunden die eigene Jahresweltbestzeit um fünf Hundertstel. Coleman gewann vor seinem 37-jährigen Landsmann Justin Gatlin (9,89) und dem Kanadier Andre De Grasse (9,90). An der WM vor zwei Jahren in London hatte Gatlin vor Coleman triumphiert. (zap/sda)

Abonniere unseren Newsletter