Sport-News: MotoGP-Fahrer Marc Marquez nach Crash im Spital



Marc Marquez nach Crash im Spital +++ Siebenkämpferin Ruckstuhl in den Top Ten

Superstar Marc Marquez nach Highsider im Spital

MotoGP-Superstar Marc Marquez liegt im Spital. Der souveräne WM-Leader stürzt im ersten Training zum Grand Prix von Thailand in Buriram.

Es passiert in Kurve 7. Marquez, der mit frischen Reifen unterwegs ist, wird mit einem spektakulären Highsider abgeworfen. Helfer bringen den humpelnden Spanier ins Medical Center zu ersten Untersuchungen.

Kurz darauf wird der siebenfache Weltmeister im Krankenwagen in ein Spital gebracht. Nach einer ersten Diagnose soll sich der 26-jährige Honda-Fahrer am linken Bein und Rücken verletzt haben. Ob Marquez das zweite Training am Nachmittag bestreiten kann, ist noch offen. (abu/sda)

Ruckstuhl in den Top Ten

Siebenkämpferin Géraldine Ruckstuhl scheiterte bei der Leichtathletik-WM in Doha beim Angriff auf ihren Schweizer Rekord (6391 Punkte). Die Luzernerin beendete den Wettkampf mit 6159 Zählern im guten 9. Rang. Vor zwei Jahren in London hatte Platz 11 resultiert. In ihrer Paradedisziplin Speerwerfen war die 21-Jährige mit 55,35 m die Tagesbeste.

Gold sicherte sich die Britin Katarina Johnson-Thompson mit der Jahresweltbestleistung von 6981 Punkten vor der belgischen Olympiasiegerin Nafissatou Thiam (6677), die als Titelverteidigerin angetreten war. Bronze holte die Österreicherin Verena Preiner (6560). (ram/sda)

Bild: EPA

Egli leihweise zu Ambri

Der HC Davos leiht Angreifer Chris Egli bis zum Jahresende an Ligakonkurrent Ambri-Piotta aus. Wie die Bündner bekannt gaben, werde der 23-jährige Flügelstürmer aufgrund eines Überangebots an Stürmern bis und mit Spengler Cup für die Leventiner zum Einsatz kommen.

Egli stand für den HCD in dieser Saison nur in drei Spielen in Einsatz. Im neuen Jahr stünden die Chancen auf Einsatzzeit beim HCD für Egli aufgrund des gedrängten Spielplans der Bündner wieder besser, liess sich Sportchef Raeto Raffainer zitieren. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Schweiz im Davis Cup nach Peru

Die Schweiz trifft im Davis Cup erstmals auf Peru. Die Equipe von Captain Severin Lüthi wird für die Begegnung im Rahmen der Barrage der Weltgruppe I nach Südamerika reisen müssen. Gespielt wird Anfang März 2020.

Dem Sieger bietet sich im September die Chance, in die Playoffs für das Finalturnier 2021 einzuziehen. Die Verlierer steigen in die Weltgruppe II ab. Gegen Peru sind die Schweizer Chancen intakt. Aktuell sind Juan Pablo Varillas (ATP 332, Bild) und Nicolas Alvarez (ATP 391) deren am besten klassierte Spieler. (ram/sda)

Bild: EPA/EFE

Finnischer Torhüter für die ZSC Lions

Die ZSC Lions nehmen für den Rest der Saison den 28-jährigen finnischen Goalie Joni Ortio unter Vertrag. Ortio trainierte in den letzten Wochen bereits mit den Zürchern. Sportchef Sven Leuenberger hielt allerdings fest, dass Lukas Flüeler die Nummer 1 bleiben werde.

Joni Ortio spielte in der letzten Saison beim russischen Klub Podolsk in der KHL. Dabei brachte er es in mehr als 50 Spielen auf eine Fangquote von 92,2 Prozent. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Sbisa trainiert weiter mit den Islanders

Wenn die New York Islanders in der Nacht auf Samstag gegen die Washington Capitals in die Saison starten, gehört Luca Sbisa nicht zum Kader. Er kann aber weiter auf einen Vertrag hoffen. Sbisa nahm auf Try-Out-Basis am Vorbereitungscamp teil und trainiert weiter mit den Islanders.

Obwohl der 29-jährige Verteidiger in der vergangenen Saison nur neun Partien für die New Yorker bestritt, erhielt er danach im Endgespräch ein positives Feedback. Beispielsweise wurde sein professioneller Umgang mit der schwierigen Situation gelobt. Sowohl Headcoach Barry Trotz als auch General Manager Lou Lamoriello versicherten ihm, dass sie ihn behalten wollen. Allerdings ist das nicht so einfach, da die Islanders zu viele Verteidiger unter Vertrag haben. Sie müssen erst Platz für Sbisa schaffen. Thomas Hickey wurde schon einmal via Waiver-Liste zum Farmteam Bridgeport Sound Tigers in die AHL geschickt. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Shaqiri und Petkovic versöhnen sich

Alles wieder gut. Xherdan Shaqiri und Nationaltrainer Vladimir Petkovic haben sich gestern gemeinsam mit Nationalmannschaftsdirektor Pierluigi Tami in England getroffen und ausgesprochen. Das Gespräch war erfolgreich. Shaqiri hat sich zur Nati bekannt und läuft künftig wieder für die Schweiz auf.

Derzeit kämpft der Spieler von Liverpool noch mit Wadenproblemen. Bei der EM-Qualifikation gegen Irland und Dänemark wird er deshalb verletzungsbedingt noch fehlen. (abu)

SC Bern rund zwei Monate ohne Beat Gerber

Beat Gerber, Verteidiger des SC Bern zieht sich im Auswärtsspiel gegen Fribourg-Gottéron vom Dienstag einen schweren Bluterguss am Oberschenkel zu. Er muss rund zwei Monate pausieren.

Gerber musste noch in der Nacht auf Mittwoch wegen eines Logensyndroms operiert werden. Bei einem Logensyndrom besteht die Gefahr, dass durch den massiven Bluterguss Muskulatur, Gefässe und Nerven geschädigt werden. Weitere Eingriffe werden noch folgen müssen. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Sion und Behrami lösen ihren Vertrag auf

Nach nur gut zwei Monaten läuft die Zeit von Valon Behrami beim FC Sion ab. Wie Behrami gegenüber RSI sport bestätigte, wird der Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Der 34-jährige Tessiner war kurz vor Saisonbeginn von Udinese zu Sion gestossen. Präsident Christian Constantin sprach von einem besonderen Transfer und setzte grosse Hoffnungen und Erwartungen in den früheren Schweizer Internationalen mit Wurzeln im Kosovo. Im ersten Meisterschaftsviertel jedoch fand Valon Behrami seinen Platz in der Mannschaft von Trainer Stéphane Henchoz nie richtig. Die Statistik zeigte sogar, dass Sion in der Meisterschaft dann mehr Punkte holte, wenn Behrami nicht spielte.

Behrami hat nun vor, für die nächste Transferperiode im Januar den Markt zu sondieren. Für die Nationalmannschaft spielt er seit August 2018 nicht mehr. Er trat zurück, nachdem Nationalcoach Vladimir Petkovic ihm am Telefon eröffnet hatte, dass er für die Länderspiele im Herbst kein Aufgebot bekommen würde. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Lausanne mit Rehabilitation und Premiere

Lausanne feierte im dritten Anlauf im neuen Stadion den ersten Sieg in der National League. Vier Tage nach der 1:7-Heimklatsche gegen Davos bezwangen die Waadtländer die Rapperswil-Jona Lakers mit 4:1.

Lausanne bekundete im Duell der beiden Tabellennachbarn allerdings einige Anlaufschwierigkeiten. Mangels Disziplin brachte sich das Heimteam durch Strafen mehrmals in Bedrängnis. Eine solche nutzte Verteidiger Dominik Egli in der 25. Minute zur 1:0-Führung für die Gäste. Für den Neuzuzug aus Biel, der den leicht verletzten Tschechen Roman Cervenka als Topskorer vertrat, war es nach acht Torvorlagen der erste Saisontreffer im Dress der Lakers.

Das 0:1 wirkte für die Lausanner wie ein Weckruf. Fortan schüttelte das Team von Ville Peltonen seine Lethargie ab. Die Folge davon waren bis zur zweiten Pause der Ausgleich durch Benjamin Antonietti, der einen Schuss von Petteri Lindbohm ablenkte, und die erstmalige Führung durch Cory Emmerton, der im Nachsetzen Noël Bader bezwingen konnte. Bader erhielt bei den Rapperswil-Jona Lakers erstmals in dieser Saison den Vorzug gegenüber Stammkeeper Melvin Nyffeler. Robin Leone und Yannick Herren sorgten mit ihren Toren im Schlussdrittel letztlich für klare Verhältnisse. (zap/sda)

Thurgau bezwingt Leader Ajoie

Der HC Thurgau bleibt das Überraschungsteam der noch jungen Saison in der Swiss League. Die Thurgauer fügten Leader Ajoie beim 3:2 die erste Saisonniederlage zu.

Dabei sah es zu Beginn danach aus, als könnte Ajoie im 7. Spiel den 7. Sieg einfahren. Ueli Huber und Jordane Hauert brachten die Gäste aus dem Jura bis zur 13. Minute 2:0 in Führung. Doch Topskorer Niki Altorfer, Adam Rundqvist und Fabio Hollenstein gelangen bis zur zweiten Pause die Wende zum 3:2 für die Thurgauer. Bei diesem Resultat blieb es vor 1195 Zuschauer in der Güttingersreuti in Weinfelden. Thurgau rückt in der Tabelle dank dem vierten Sieg in Folge bis auf einen Punkt an Leader Ajoie heran.

Im zweiten Spiel des Abends bezwang die EVZ Academy Aufsteiger Sierre zuhause 3:2. Die Zuger drehten die Partie mit zwei Toren im Mitteldrittel durch Thomas Lust (27.) und Cyril Oehen (32.), nachdem der Kanadier Guillaume Asselin (3.) mit seinem sechsten Saisontor die Gäste früh in Führung geschossen hatte. (zap/sda)

Lea Sprunger erneut im WM-Final

Europameisterin Lea Sprunger steht zum zweiten Mal in Folge über 400 m Hürden im WM-Final. Die 29-jährige Waadtländerin musste sich in Doha im Halbfinal einzig der Amerikanerin Sydney McLaughlin (53,81) geschlagen geben. Mit 54,52 Sekunden verbesserte sie die im Vorlauf aufgestellte Saisonbestzeit um 46 Hundertstel. Der Final über 400 m Hürden findet am Freitagabend um 20.30 Uhr statt. (zap/sda)

Joseph im Halbfinal ausgeschieden

Hürdensprinter Jason Joseph schied an den Weltmeisterschaften in Doha wie erwartet im Halbfinal aus. Der U23-Europameister klassierte sich in seiner Serie im 7. und vorletzten Rang. Mit 13,53 Sekunden konnte er nicht mehr ganz an die Leistung im Vorlauf anknüpfen, in dem er mit 13,39 Sekunden den eigenen Schweizer Rekord egalisiert hatte. Dennoch kann Joseph mit seinem WM-Debüt zufrieden sein. (sda)

Zug vier Monate ohne Senteler

Der EV Zug muss vier Monate auf Stürmer Sven Senteler verzichten. Der 27-jährige Zürcher verletzte sich am Samstag im Heimspiel gegen den SC Bern (5:2) an der Schulter und muss operiert werden. (sda)

Ex-GC-Goalie Lindner beim nächsten Abstiegs-Kandidaten

Wehen Wiesbaden, der Tabellenletzte der 2. Bundesliga, reagiert auf die Verletzung von Goalie Bartels und verpflichtet den ehemaligen GC-Torhüter und österreichischen Internationalen Heinz Lindner.

Linder war nach dem Abstieg der Grasshoppers in die Challenge League ohne Verein. «Ich hatte im Sommer keine leichte Zeit, umso mehr freue ich mich auf die neue Aufgabe hier. Ich will versuchen, der Mannschaft und dem Verein zu helfen, indem ich mich voll einbringe», sagte der 29-Jährige, der vor seinem zweijährigen Engagement bei GC in der Saison 2016/2017 in der Bundesliga zwei Spiele für Eintracht Frankfurt absolviert hat. (sda/dpa)

Rückschlag für Bencic im Kampf um die Teilnahme am Saisonfinale

Belinda Bencic hat im Kampf um einen der acht Startplätze an den WTA-Finals Ende Monat im chinesischen Shenzhen einen Rückschlag erlitten. Die Schweizerin verlor am Turnier in Peking in den Achtelfinals gegen die Tschechin Petra Kvitova (WTA 7) 3:6, 3:6.

Im Rennen um den achten und letzten Platz für das Saisonfinale in China hat Bencic, die im WTA-Race auf Platz 9 liegt, keinen Boden gut gemacht. Auch Jelina Switolina, die in der Jahreswertung knapp vor Bencic liegt, und Kiki Bertens erreichten in der chinesischen Hauptstadt mindestens die Achtelfinals. Die noch verbleibenden Turniere in Linz, Tianjin, Moskau und Luxemburg sind wesentlich tiefer dotiert als Peking, bei dem es sich um einen Premier-Mandatory-Anlass handelt. (abu/sda)

Bild: AP

Cardiff zieht im Fall Sala vor den CAS

Die Verantwortlichen von Cardiff City wollen den Entscheid der FIFA zur Zahlung von 6 Millionen Euro an Nantes für den tödlich verunglückten Emiliano Sala nicht akzeptieren. Sie fechten das Urteil vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne an.

Der 28-jährige Argentinier Sala hatte im Januar den Transfer vom Ligue-1-Verein Nantes zum walisischen Klub Cardiff vollzogen, war wenige Tage nach der Vertragsunterzeichnung aber auf dem Weg von Frankreich nach Wales bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Ursprünglich hatten die involvierten Parteien eine Ablösesumme von 17 Mio. Euro vereinbart. (ram/sda)

Bild: EPA

