Juve-Trainer Sarri fällt mit Lungenentzündung aus ++ Scherwey ins Senators-Trainingscamp

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Juves Sarri verpasst Saisonstart

Der neue Trainer von Juventus Turin, Maurizio Sarri, verpasst den Saisonstart seiner «Bianconeri». Der 60-jährige Italiener, der gemäss eigenen Angaben rund 60 Zigaretten pro Tag raucht, laboriert an einer Lungenentzündung. Wie Juventus auf der Vereinshomepage mitteilt, wird Sarri die ersten beiden Spiele gegen Parma und Napoli deswegen verpassen. (zap)

Bild: AP/AP

Nächster Wechsel bei Swiss-Ski

Personeller Wechsel an der Verbandsspitze von Swiss-Ski: Geschäftsführer Markus Wolf wird auf eigenen Wunsch den Skiverband gegen Ende Jahr verlassen.Der Nachfolger des Bündners, der sich auf diesem vormaligen «Schleudersitz» fast fünf Jahre hielt, heisst Bernhard Aregger. Der 47-jährige Luzerner tritt seinen Job am 1. November an. Aregger, der von klein auf dem Schneesport verbunden ist, ist seit 2016 Mitglied des Präsidiums von Swiss-Ski.

Markus Wolf seinerseits ist seit Oktober 2013 bei Swiss-Ski angestellt. Damals folgte er als Technischer Direktor auf den langjährigen Chef Leistungssport Dierk Beisel. Nur ein Jahr später rückte der damals 41-Jährige als Nachfolger für den abgesetzten Walliser Roland Imboden zum Geschäftsführer auf. (pre/sda)

Bild: Melanie Duchene

Scherwey darf ins Trainingscamp der Senators

Grosse Ehre für Tristan Scherwey: Der 28-jährige SCB-Stürmer hat eine Einladung für das Trainingscamp der NHL-Organisation Ottawa Senators erhalten. Der Nationalspieler wird am 8. September ins Trainingscamp der Senators einrücken. Im Höchstfall dauert das Camp für Scherwey bis zu dessen Abschluss drei Wochen. Damit wird der SCB zum Saisonstart während maximal acht Meisterschaftsspielen auf seinen Stürmer verzichten müssen.

Der 28-jährige SCB-Stürmer und Schweizer Internationale hat eine Klausel in seinem Vertrag, die ihm in diesem Herbst eine Teilnahme an einem solchen Trainingscamp erlaubt. Eine Ausstiegsklausel für einen Transfer in die nordamerikanische Profiliga besteht hingegen nicht. Scherwey spielt seit der Saison 2009/10 beim SCB und verlängerte im Februar seinen Vertrag vorzeitig um sieben Jahre bis 2027. Headcoach bei den Ottawa Senators war bis Anfang März der frühere SCB-Trainer Guy Boucher. Ihm folgte bis Saisonende interimistisch der ehemalige ZSC-Meistertrainer Marc Crawford. Aktuell Trainer bei den Senators ist Denis «D. J.» Smith. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Rooney sieht direkt Rot

Zum vierten Mal in seiner Karriere hat der Engländer Wayne Rooney eine direkte Rote Karte gesehen. Der Star von DC United flog in der MLS-Partie gegen die New York Red Bulls (1:2) wegen eines Ellbogenschlags vom Platz. Beide Teams liegen in der Eastern Conference auf Playoffkurs. (ram)

Glarner - Orlik und Stucki - Reichmuth zum Auftakt

Das Eidgenössische Schwingfest in Zug wird am Samstagmorgen so beginnen, wie das Eidgenössische 2016 in Estavayer im Schlussgang aufgehört hat: Mit dem Duell zwischen Armon Orlik und Schwingerkönig Matthias Glarner.

Diese kleine Revanche ist nur eine von verschiedenen attraktiven Paarungen, die der Eidgenössische Technische Leiter Samuel Feller für den um 8 Uhr beginnenden 1. Gang zusammengestellt hat. Christian Stucki gegen Pirmin Reichmuth, Samuel Giger gegen den ebenfalls jungen Nordwestschweizer Vertreter Nick Alpiger und Joel Wicki gegen Matthias Aeschbacher sind weitere höchst reizvolle Duelle. (mim/sda)

Bild: KEYSTONE

Messi zurück im Mannschaftstraining

Lionel Messi ist beim FC Barcelona ins Training zurückgekehrt und könnte womöglich am Sonntag im Heimspiel gegen Betis Sevilla sein Saisondebüt geben. Der argentinische Stürmerstar hatte zuletzt bei der 0:1-Niederlage des spanischen Meisters zum Meisterschaftsstart in Bilbao wegen einer Muskelzerrung gefehlt.

Den Katalanen sicher nicht zur Verfügung stehen wird am Sonntag Ousmane Dembélé, der mit einer Oberschenkelverletzung ausfällt. Auch ein Einsatz von Luis Suarez (Muskelverletzung) ist unwahrscheinlich. (mim/sda)

Bild: EPA

Juventus pocht auf frühere Anspielzeiten

Juventus Turin hat bei der Serie A angefragt, ob man gewisse Spiele in der Liga künftig früher ansetzen kann, um auch den asiatischen Markt besser zu bedienen. «Wir müssen die richtige Balance finden zwischen heimischem und internationalem Markt», sagt Finanzdirektor Giorgio Ricci gegenüber der BBC.

Die Serie A habe diesbezüglich gegenüber der Premier League viel Nachholbedarf, führt Ricci weiter aus. Die italienische Meisterschaft geht diese Wochenende wieder los. Alle Spiele in den ersten zwei Wochen sind nach Mitternacht Peking-Zeit angesetzt. (abu)

Bild: AP

Mitch Marner als Trainingsgast zum ZSC?

Weil sich die Vertragsverhandlungen zwischen NHL-Star Mitch Marner und den Toronto Maple Leafs weiter hinziehen, schaut sich der Spieler schon einmal nach Trainingsmöglichkeiten um, sollte er das Trainingscamp seines Teams verpassen. Seine Wahl soll dabei auf die ZSC Lions gefallen sein. Wie der Klub bestätigt, habe Marners europäischer Agent bei den Zürchern eine entsprechende Anfrage eingereicht. (abu)

Die ZSC Lions sind von Seiten des europäischen Agents von Mitch @Marner93 für eine Trainingsteilnahme angefragt worden. Ob und wann der Spieler mit dem Stadtklub trainieren wird, ist noch völlig offen. #Marner #ZSCLions #MapleLeafs — ZSC Lions (@zsclions) August 20, 2019

Ajax gelingen gegen APOEL Nikosia keine Treffer

Der FC Brügge und Slavia Prag machen mit Auswärtssiegen einen Schritt Richtung Gruppenphase der Champions League.

Brügge setzte sich im Playoff-Hinspiel bei Linz, dem Bezwinger des FC Basel, mit 1:0 durch. Ein umstrittenere Penalty führte nach zehn Minuten zum einzigen Treffer. Slavia Prag gewann das Duell zwischen dem tschechischen und rumänischen Meister bei Cluj mit 1:0.

Ajax Amsterdam, der Halbfinalist der letzten Saison, spielte beim zypriotischen Meister APOEL Nikosia 0:0. Die Niederländer kassierten fünf Gelbe und eine Gelb-Rote Karte (Noussair Mazraoui in der 80.). Beim vom Deutschen Thomas Doll trainierten APOEL spielte der frühere Schweizer Junioren-Internationale Dragan Mihajlovic durch. Der 27-jährige wechselte in diesem Sommer von Lugano nach Zypern. (abu/sda)

YB für sechs Wochen ohne Spielmann

Die Young Boys müssen für rund sechs Wochen ohne Marvin Spielmann auskommen. Der 23-jährige Offensivspieler zog sich am vergangenen Freitag im gewonnenen Cupspiel gegen Etoile Carouge einen Bänderriss im Sprunggelenk zu. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Ex-Formel-1-Pilot verursacht Massencrash

Beim IndyCar-Rennen in Pocono im US-Bundestaat Pennsylvania krachte es am Sonntag bereits in der 1. von 200 Runden – und zwar so richtig. Auslöser war ein Crash ausgelöst durch den ehemaligen Formel-1-Piloten Takuma Sato. Der Japaner berührte bei Höchstgeschwindigkeit Ryan Hunter-Reay und Alexander Rossi, worauf das Trio unkontrolliert über die Strecke schlitterte und zwei weitere Fahrer mit ins Verderben rissen.

Wie durch ein Wunder überstanden alle Piloten den Massencrash unverletzt. Selbst Rosenqvist, der heftig in den Zaun geschleudert wurde. «Es tut mir leid für die anderen Jungs. Ich dachte, ich könnte noch leicht rüberziehen und die anderen Fahrer gehen dann vom Gas», gab Sato kleinlaut zu Protokoll.

Es ist nicht das erste Mal, dass es in Pocono heftig gekracht hat: Im vergangenen Jahr erwischte es Robert Wickens, der seit dem Unfall mit einer Lähmung der unteren Körperhälfte zu kämpfen hat. Im Jahr 2015 wurde Justin Wilson von einem Trümmerteil am Kopf getroffen. Der Brite verstarb aufgrund der schweren Kopfverletzungen im Spital. (pre)

Laaksonen und Golubic out

Henri Laaksonen (ATP 120) ist in Winston-Salem in der 1. Runde gescheitert. Er unterlag dem Südkoreaner Lee Duck-Hee (ATP 212) 6:7 (4:7), 1:6. Im ersten Satz verspielte der 27-jährige Schweizer einen 4:1-Vorsprung. Der 21-jährige Lee, der gehörlos auf die Welt kam, bestritt seinen ersten Match im Hauptfeld eines ATP-Turniers.

Auch Viktorija Golubic (WTA 73) verlor in New York gleich zum Auftakt. Sie erlebte ein Spiel zum Vergessen gegen die in der Weltrangliste eine Position besser klassierte Französin Fiona Ferro. Die 26-jährige Zürcherin gewann bloss ein Game und verlor nach 62 Minuten 0:6, 1:6. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

ManUtd nur mit Remis

Manchester United kam eine gute Woche nach dem 4:0-Sieg gegen Chelsea in der 2. Runde der Premier League nur zu einem 1:1 in Wolverhampton.

Anthony Martial brachte Manchester United nach einer knappen halben Stunde in Führung. Ein Traumtor des Portugiesen Ruben Neves brachte in der 55. Minute den Ausgleich. In der 68. Minute verpasste Paul Pogba die erneute Führung der Gäste mit einem schwach geschossenen Penalty, den er selber provoziert hatte. (mim/sda)

Jil Teichmann in New York ausgeschieden

Jil Teichmann (WTA 59) ist beim WTA-Turnier in der New Yorker Bronx in der 1. Runde gescheitert. Die Schweizer Qualifikantin unterlag der in der Weltrangliste fast 100 Plätze schlechter klassierten Einheimischen Kristie Ahn (WTA 152) 6:3, 6:4.

Nächste Woche geht die 22-jährige Teichmann, Ende Juli Siegerin in Palermo, beim US Open an den Start. (mim/sda)

Bild: EPA

Puskas-Award: Die 10 besten Tore des Jahres

Wer hat das schönste Tor der letzten Saison geschossen? Fussball-Fans aus aller Welt können nun abstimmen, die FIFA hat heute die 10 Nominierten für den Puskas-Award bekanntgegeben. Unter den zehn Kandidaten, welche die Nachfolge von Mohamed Salah antreten könnten, befinden sich mit Lionel Messi und Zlatan Ibrahimovic zwei prominente Anwärter. Mit von der Partie sind aber auch drei Frauen sowie Ex-Sion-Stürmer Matheus Cunha. (pre)

Die 10 Kandidaten:

Lionel Messi (Barcelona) im März 2019 gegen Real Betis.

(Barcelona) im März 2019 gegen Real Betis. Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) im September 2018 vs. Toronto.

(LA Galaxy) im September 2018 vs. Toronto. Daniel Zsori (Debrecen) im Februar 2019 vs. Ferencvaros.

(Debrecen) im Februar 2019 vs. Ferencvaros. Andros Townsend (Crystal Palace) im Dezember 2018 vs. ManCity.

(Crystal Palace) im Dezember 2018 vs. ManCity. Juan Fernando Quintero (River Plate) im Februar 2019 vs. Racing Club.

(River Plate) im Februar 2019 vs. Racing Club. Billie Simpson (Sion Swifts Ladies) im August 2018 vs. Cliftonville.

(Sion Swifts Ladies) im August 2018 vs. Cliftonville. Fabio Quagliarella (Sampdoria) im September 2018 gegen Napoli.

(Sampdoria) im September 2018 gegen Napoli. Ajara Nchout (Kamerun) im Juni 2019 gegen Neuseeland.

(Kamerun) im Juni 2019 gegen Neuseeland. Matheus Cunha (Leverkusen) im April 2019 vs. Leipzig.

(Leverkusen) im April 2019 vs. Leipzig. Amy Rodriguez (Utah Royals) im Juni 2019 vs. Sky Blue FC.

Uli Hoeness bestätigt bevorstehenden Rücktritt

Uli Hoeness hat nach Angaben der «Bild»-Zeitung erstmals bestätigt, dass er bei Bayern München die Ämter als Vereinspräsident und Aufsichtsratschef niederlegen will. Einen Zeitpunkt liess der 67-Jährige in dem Bericht vom Sonntagabend offen. Zudem kündigte er an, sich beim deutschen Rekordmeister nicht vollständig zurückziehen zu wollen.

«Ich bleibe im Aufsichtsrat. Den Vorsitz gebe ich aber mit dem Amt des Präsidenten zurück, wenn es soweit ist», zitierte die Zeitung Hoeness. Erst vor wenigen Tagen hatte Hoeness erneut betont, dass er seinen Entscheid, im November möglicherweise nicht mehr für eine weitere Amtszeit als Präsident zu kandidieren, am 29. August dem Aufsichtsrat mitteilen wolle. Vorher werde es von ihm keine offizielle Stellungnahme dazu geben. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

