Sport

Sport-News

Sport-News: Juventus Turin startet mit 1:0-Sieg in Parma in die Saison



Sport-News

Juve eröffnet Saison mit Sieg +++ Lausanne nimmt Aarau auseinander

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Guardiola nimmt Real Punkte ab

Real Madrid kommt in der 2. Meisterschaftsrunde zuhause im Bernabeu nicht über ein 1:1 gegen Real Valladolid hinaus. Karim Benzema schoss die «Königlichen» in Führung, doch dank dem Treffer von Sergi Guardiola entführte der Aussenseiter einen Punkt aus der Hauptstadt. (ram)

Lausanne demontiert Aarau

Im Kampf zweier Aufstiegskandidaten hat Lausanne-Sport gegen den FC Aarau einen klaren Sieg gefeiert. Die Waadtländer gewannen zuhause mit 5:1. Geissmann, Turkes, Boranijasevic und Zeqiri (2) schossen vor 4000 Zuschauern die Tore.

Auch der zweite Lausanner Klub siegte. Aufsteiger Stade Lausanne-Ouchy gewann dank einem Treffer Delleys in der 90. Minute mit 1:0 in Schaffhausen. Dank einem 2:0-Heimsieg über Kriens setzte sich Wil in der Spitzengruppe der Challenge League fest. (ram)

tabelle: srf

Knapper Sieg für Juventus

Der italienische Serienmeister Juventus Turin hat die neue Serie-A-Saison mit einem Erfolg eröffnet. Die «Alte Dame» gewann in Parma mit 1:0. Giorgio Chiellini erzielte den Treffer im Anschluss an einen Corner – aber nicht per Kopf, sondern durch eine geschickte Ablenkung. Auch Juves Superstar Cristiano Ronaldo schoss ein Tor. Dieses wurde aber durch den VAR aberkannt, der ein hauchdünnes Offside erkannt hatte. (ram)

Nur Startposition 12 für Lüthi

Tom Lüthi nimmt den Grand Prix von Grossbritannien nur von der vierten Startreihe in Angriff. Ein Sturz verhinderte für den Berner eine bessere Ausgangslage fürs Moto2-Rennen.

Lüthi stürzte ganz zum Ende des Qualifyings in Silverstone, gerade als er sich auf seiner persönlich schnellsten Runde befand. Auf den spanischen WM-Leader Alex Marquez, der sich die Pole-Position sicherte, büsste Lüthi fast sieben Zehntel ein. Dominique Aegerter musste sich mit Startposition 20 begnügen. (ram/sda)

Bild: EPA

Kambundji knackt 200-m-Rekord

Mujinga Kambundji hat an den Schweizer Meisterschaften in Basel einen nationalen Rekord über 200 m aufgestellt. Die 27-jährige Bernerin unterbot mit 22,26 Sekunden die dreijährige Bestmarke von Lea Sprunger um 12 Hundertstel. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

UCI sperrt Ex-Sprintstar Petacchi

Der Weltverband UCI sperrte den früheren italienischen rad-Sprintstar Alessandro Petacchi wegen Dopings für zwei Jahre. Der heute 45-Jährige habe 2012 und 2013 gegen die Anti-Doping-Regeln verstossen, teilte die UCI mit. Petacchi war im Zuge der «Operation Aderlass» bereits im Mai vorläufig suspendiert worden, der Weltverband sprach nun die endgültige Sanktion «auf Basis der von den österreichischen Strafverfolgungsbehörden erhaltenen Informationen» aus.

Petacchi, der die Vorwürfe vor drei Monaten zurückgewiesen hatte, soll Kunde des angeblichen Blutdoping-Netzwerkes um einen Erfurter Sportarzt gewesen sein. Bisher geht es in dem Skandal um 21 Sportler aus acht Ländern und fünf Sportarten. Petacchi, der in seiner Karriere zahlreiche Etappen beim Giro d'Italia, der Vuelta und der Tour de France gewinnen konnte, war bereits 2008 nach einem positiven Dopingtest auf das Asthmamittel Salbutamol für zehn Monate gesperrt worden. (cbe/sda/dpa)

Bild: AP

Borussia Dortmund dreht Partie bei Aufsteiger Köln

Borussia Dortmund zeigte bei Aufsteiger Köln einmal mehr Moral. Bis in die 70. Minute lag der BVB auswärts 0:1 zurück, drehte die Partie aber noch zum 3:1. Einmal mehr sorgte Lucien Favre mit seinen Einwechslungen für die richtigen Impulse.

Während 40 Minuten zeichnete sich in Köln die ganz grosse Überraschung ab. Das Heimteam verteidigte das 1:0, das Dominick Drexler nach einer halben Stunde in Folge eines Corners erzielt hatte, bis zwanzig Minuten vor Schluss relativ souverän. Dann agierten BVB-Youngster Jadon Sancho mit einem satten Schuss aus rund 16 Metern und Achraf Hakimi per Kopf nach sehenswerter Ballstafette innerhalb einer Viertelstunde als Stimmungskiller in Köln. Paco Alcacer setzte in der 94. Minute den Schlusspunkt zum 3:1.

Dortmund zeigte in Köln einmal mehr eine Fähigkeit, die Gelb-Schwarz bereits in der vergangenen Spielzeit ausgezeichnet hat. Favres Team konnte nach der Pause nochmals einen Gang höher schalten, auch dank den Inputs des 61-jährigen Cheftrainers. Mit der Einwechslung von Julian Brandt und Achraf Hakimi nach einer Stunde trug Favre seinen Teil zur Wende bei. Brandt belebte den BVB-Angriff sichtlich, Hakimi erzielte das wichtige 2:1. (oli/sda)

GC und Winterthur trennen sich 2:2

Die Grasshoppers verpassen in der Challenge League den Sprung an die Tabellenspitze. Beim 2:2 gegen Winterthur in der 5. Runde gibt der Absteiger bereits zum zweiten Mal Punkte ab.



Die Grasshoppers haben sich den erneuten Strauchler in der Challenge League grösstenteils selber zuzuschreiben. Durch zwei Foulpenaltys - es waren im 5. Meisterschaftsspiel die Elfmeter Nummer drei und vier gegen GC - offerierten sie Winterthurs Topskorer Luka Sliskovic die Tore zum 1:0 und 2:1 auf dem Silbertablett. In der 34. Minute schwächte der Liberianer Allen Njie GC zudem mit seiner zweiten Gelben Karte in personeller Hinsicht. Nur dank den schönen Einzelleistungen von Euclides Cabral (63.) und Nassim Ben Khalifa (76.) kam das Team von Uli Forte mit einem blauen Auge davon (oli/sda)



Bild: KEYSTONE

Kittel hat Motivation verloren

Radprofi Marcel Kittel hat seine Karriere im Alter von 31 Jahren beendet. Der Deutsche begründete den Schritt im «Spiegel» mit Motivationsproblemen: «Schmerzen definieren den Sport, die Welt, in der du lebst. Ich habe jede Motivation verloren, mich weiter auf dem Rad zu quälen.»

Der Sprintspezialist tritt als erfolgreichster Deutscher in Sachen Etappensiege an der Tour de France zurück. 14 Tagessiege sammelte Kittel während seiner sechs Teilnahmen an der Frankreich-Rundfahrt. Insgesamt brachte es Kittel seit seinem Debüt 2011 auf 89 Profisiege. Er hatte im Mai seinen Vertrag beim bei Katjuscha-Alpecin aufgelöst und seitdem seine Zukunft offen gelassen. (ram/sda/dpa)

Bild: AP/POOL AFP

Abonniere unseren Newsletter