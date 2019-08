Sport

Sport-News: Takuma Sato verursacht Massencrash in Pocono



Juve will frühere Anspielzeiten in der Serie A – wegen Asien +++ Ajax mit 0:0 gegen APOEL

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Juventus pocht auf frühere Anspielzeiten

Juventus Turin hat bei der Serie A angefragt, ob man gewisse Spiele in der Liga künftig früher ansetzen kann, um auch den asiatischen Markt besser zu bedienen. «Wir müssen die richtige Balance finden zwischen heimischem und internationalem Markt», sagt Finanzdirektor Giorgio Ricci gegenüber der BBC.

Die Serie A habe diesbezüglich gegenüber der Premier League viel Nachholbedarf, führt Ricci weiter aus. Die italienische Meisterschaft geht diese Wochenende wieder los. Alle Spiele in den ersten zwei Wochen sind nach Mitternacht Peking-Zeit angesetzt. (abu)

Bild: AP

Mitch Marner als Trainingsgast zum ZSC?

Weil sich die Vertragsverhandlungen zwischen NHL-Star Mitch Marner und den Toronto Maple Leafs weiter hinziehen, schaut sich der Spieler schon einmal nach Trainingsmöglichkeiten um, sollte er das Trainingscamp seines Teams verpassen. Seine Wahl soll dabei auf die ZSC Lions gefallen sein. Wie der Klub bestätigt, habe Marners europäischer Agent bei den Zürchern eine entsprechende Anfrage eingereicht. (abu)

Die ZSC Lions sind von Seiten des europäischen Agents von Mitch @Marner93 für eine Trainingsteilnahme angefragt worden. Ob und wann der Spieler mit dem Stadtklub trainieren wird, ist noch völlig offen. #Marner #ZSCLions #MapleLeafs — ZSC Lions (@zsclions) August 20, 2019

Ajax gelingen gegen APOEL Nikosia keine Treffer

Der FC Brügge und Slavia Prag machen mit Auswärtssiegen einen Schritt Richtung Gruppenphase der Champions League.

Brügge setzte sich im Playoff-Hinspiel bei Linz, dem Bezwinger des FC Basel, mit 1:0 durch. Ein umstrittenere Penalty führte nach zehn Minuten zum einzigen Treffer. Slavia Prag gewann das Duell zwischen dem tschechischen und rumänischen Meister bei Cluj mit 1:0.

Ajax Amsterdam, der Halbfinalist der letzten Saison, spielte beim zypriotischen Meister APOEL Nikosia 0:0. Die Niederländer kassierten fünf Gelbe und eine Gelb-Rote Karte (Noussair Mazraoui in der 80.). Beim vom Deutschen Thomas Doll trainierten APOEL spielte der frühere Schweizer Junioren-Internationale Dragan Mihajlovic durch. Der 27-jährige wechselte in diesem Sommer von Lugano nach Zypern. (abu/sda)

YB für sechs Wochen ohne Spielmann

Die Young Boys müssen für rund sechs Wochen ohne Marvin Spielmann auskommen. Der 23-jährige Offensivspieler zog sich am vergangenen Freitag im gewonnenen Cupspiel gegen Etoile Carouge einen Bänderriss im Sprunggelenk zu. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Ex-Formel-1-Pilot verursacht Massencrash

Beim IndyCar-Rennen in Pocono im US-Bundestaat Pennsylvania krachte es am Sonntag bereits in der 1. von 200 Runden – und zwar so richtig. Auslöser war ein Crash ausgelöst durch den ehemaligen Formel-1-Piloten Takuma Sato. Der Japaner berührte bei Höchstgeschwindigkeit Ryan Hunter-Reay und Alexander Rossi, worauf das Trio unkontrolliert über die Strecke schlitterte und zwei weitere Fahrer mit ins Verderben rissen.

Wie durch ein Wunder überstanden alle Piloten den Massencrash unverletzt. Selbst Rosenqvist, der heftig in den Zaun geschleudert wurde. «Es tut mir leid für die anderen Jungs. Ich dachte, ich könnte noch leicht rüberziehen und die anderen Fahrer gehen dann vom Gas», gab Sato kleinlaut zu Protokoll.

Es ist nicht das erste Mal, dass es in Pocono heftig gekracht hat: Im vergangenen Jahr erwischte es Robert Wickens, der seit dem Unfall mit einer Lähmung der unteren Körperhälfte zu kämpfen hat. Im Jahr 2015 wurde Justin Wilson von einem Trümmerteil am Kopf getroffen. Der Brite verstarb aufgrund der schweren Kopfverletzungen im Spital. (pre)

Laaksonen und Golubic out

Henri Laaksonen (ATP 120) ist in Winston-Salem in der 1. Runde gescheitert. Er unterlag dem Südkoreaner Lee Duck-Hee (ATP 212) 6:7 (4:7), 1:6. Im ersten Satz verspielte der 27-jährige Schweizer einen 4:1-Vorsprung. Der 21-jährige Lee, der gehörlos auf die Welt kam, bestritt seinen ersten Match im Hauptfeld eines ATP-Turniers.

Auch Viktorija Golubic (WTA 73) verlor in New York gleich zum Auftakt. Sie erlebte ein Spiel zum Vergessen gegen die in der Weltrangliste eine Position besser klassierte Französin Fiona Ferro. Die 26-jährige Zürcherin gewann bloss ein Game und verlor nach 62 Minuten 0:6, 1:6. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

ManUtd nur mit Remis

Manchester United kam eine gute Woche nach dem 4:0-Sieg gegen Chelsea in der 2. Runde der Premier League nur zu einem 1:1 in Wolverhampton.

Anthony Martial brachte Manchester United nach einer knappen halben Stunde in Führung. Ein Traumtor des Portugiesen Ruben Neves brachte in der 55. Minute den Ausgleich. In der 68. Minute verpasste Paul Pogba die erneute Führung der Gäste mit einem schwach geschossenen Penalty, den er selber provoziert hatte. (mim/sda)

Jil Teichmann in New York ausgeschieden

Jil Teichmann (WTA 59) ist beim WTA-Turnier in der New Yorker Bronx in der 1. Runde gescheitert. Die Schweizer Qualifikantin unterlag der in der Weltrangliste fast 100 Plätze schlechter klassierten Einheimischen Kristie Ahn (WTA 152) 6:3, 6:4.

Nächste Woche geht die 22-jährige Teichmann, Ende Juli Siegerin in Palermo, beim US Open an den Start. (mim/sda)

Bild: EPA

Puskas-Award: Die 10 besten Tore des Jahres

Wer hat das schönste Tor der letzten Saison geschossen? Fussball-Fans aus aller Welt können nun abstimmen, die FIFA hat heute die 10 Nominierten für den Puskas-Award bekanntgegeben. Unter den zehn Kandidaten, welche die Nachfolge von Mohamed Salah antreten könnten, befinden sich mit Lionel Messi und Zlatan Ibrahimovic zwei prominente Anwärter. Mit von der Partie sind aber auch drei Frauen sowie Ex-Sion-Stürmer Matheus Cunha. (pre)

Die 10 Kandidaten:

Lionel Messi (Barcelona) im März 2019 gegen Real Betis.

(Barcelona) im März 2019 gegen Real Betis. Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) im September 2018 vs. Toronto.

(LA Galaxy) im September 2018 vs. Toronto. Daniel Zsori (Debrecen) im Februar 2019 vs. Ferencvaros.

(Debrecen) im Februar 2019 vs. Ferencvaros. Andros Townsend (Crystal Palace) im Dezember 2018 vs. ManCity.

(Crystal Palace) im Dezember 2018 vs. ManCity. Juan Fernando Quintero (River Plate) im Februar 2019 vs. Racing Club.

(River Plate) im Februar 2019 vs. Racing Club. Billie Simpson (Sion Swifts Ladies) im August 2018 vs. Cliftonville.

(Sion Swifts Ladies) im August 2018 vs. Cliftonville. Fabio Quagliarella (Sampdoria) im September 2018 gegen Napoli.

(Sampdoria) im September 2018 gegen Napoli. Ajara Nchout (Kamerun) im Juni 2019 gegen Neuseeland.

(Kamerun) im Juni 2019 gegen Neuseeland. Matheus Cunha (Leverkusen) im April 2019 vs. Leipzig.

(Leverkusen) im April 2019 vs. Leipzig. Amy Rodriguez (Utah Royals) im Juni 2019 vs. Sky Blue FC.

Uli Hoeness bestätigt bevorstehenden Rücktritt

Uli Hoeness hat nach Angaben der «Bild»-Zeitung erstmals bestätigt, dass er bei Bayern München die Ämter als Vereinspräsident und Aufsichtsratschef niederlegen will. Einen Zeitpunkt liess der 67-Jährige in dem Bericht vom Sonntagabend offen. Zudem kündigte er an, sich beim deutschen Rekordmeister nicht vollständig zurückziehen zu wollen.

«Ich bleibe im Aufsichtsrat. Den Vorsitz gebe ich aber mit dem Amt des Präsidenten zurück, wenn es soweit ist», zitierte die Zeitung Hoeness. Erst vor wenigen Tagen hatte Hoeness erneut betont, dass er seinen Entscheid, im November möglicherweise nicht mehr für eine weitere Amtszeit als Präsident zu kandidieren, am 29. August dem Aufsichtsrat mitteilen wolle. Vorher werde es von ihm keine offizielle Stellungnahme dazu geben. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

Dumoulin verlässt das Team Sunweb

Der Niederländer Tom Dumoulin und das deutsche Team Sunweb gehen nach acht gemeinsamen Jahren ab Ende Saison getrennte Wege.

Der Sieger des Giro d'Italia 2017 und Zweite der Tour de France 2018 erlebte eine Saison zum Vergessen, nachdem er im Mai im Giro gestürzt war und sich am Knie verletzt hatte. Dumoulin, bei Sunweb Teamkollege des Berner Neoprofis Marc Hirschi, musste in der Folge auf die Teilnahme an der Tour de France verzichten. Auch die am 24. August beginnende Spanien-Rundfahrt kann er nicht bestreiten. (abu/sda)

Bild: AP

Medwedew siegt in Cincinnati

Daniil Medwedew kürte sich am Masters-1000-Turnier in Cincinnati zum Nachfolger von Vorjahressieger Novak Djokovic. Der Russe feierte dank dem 7:6 (7:3), 6:4 im Final gegen David Goffin den grössten Sieg der Karriere.

Die Vorentscheidung im Final bei über 30 Grad fiel nach rund einer Stunde Spielzeit, als Medwedew im Tiebreak beim Stand von 2:2 vier Punkte in Serie gewann und zu Beginn des zweiten Durchgangs gleich ein Break schaffte. Nachdem er bei 5:4 noch einmal zwei Breakbälle abzuwehren hatte, verwertete der Russe nach 1:41 Stunden seinen ersten Matchball.

«Ich hatte so viel Energie diese Woche, vor allem nachdem ich Novak geschlagen habe», sagte Medwedew. «Cincinnati wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.» Der 23-Jährige aus Moskau hatte im Halbfinal den Titelverteidiger Novak Djokovic ausgeschaltet, nachdem er zuvor Andrej Rublew, den Bezwinger von Stan Wawrinka und Roger Federer, klar geschlagen hatte. (abu/sda)

Bild: AP

Rennes düpiert PSG schon wieder

Paris Saint-Germain ist in der 2. Runde der Ligue 1 ein erstes Mal gestolpert. Der Meister unterlag in Rennes mit 1:2.

Rennes geriet zwar durch einen Treffer von Edinson Cavani nach 36 Minuten in Rückstand. Doch kurz vor und unmittelbar nach der Pause schafften die beiden Stürmer M'Baye Niang und Romain del Castillo mit ihren Toren die Wende. Neben dem früheren Milan-Angreifer Niang gehörte der erst 16-jährige Eduardo Camavinga, der das 2:1 vorbereitete, zu den Besten.

Rennes zeigte einmal mehr gegen PSG eine starke Leistung. Im letzten April hatten die Bretonen die Mannschaft von Thomas Tuchel im Cupfinal bezwungen. ​

Rennes - Paris Saint-Germain 2:1 (1:1)

Tore: 36. Cavani 0:1. 44. Niang 1:1. 48. del Castillo 2:1. (ohe/sda)



Chelsea nur mit Remis

Auch nach zwei Spielen der neuen Premier-League-Saison wartet Chelsea noch auf einen Sieg. Zuhause kamen die «Blues» gegen Leicester City trotz früher Führung nicht über ein 1:1 hinaus. Im zweiten Spiel des Tages gewann Aufsteiger Sheffield United daheim Crystal Palace 1:0. (ram)

Borussia-Duell im DFB-Pokal

Das Schlagerspiel in der 2. Runde des DFB-Pokals heisst Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Der FC Bayern München muss zum VfL Bochum. Da es zu mehreren Duellen zwischen Bundesliga-Teams kommt, werden Ende Oktober auch mindestens vier Unterklassige in die nächste Runde vorstossen. (ram)

Turniersieg für Heidrich/Vergé-Dépré

Die Beachvolleyballerinnen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré haben das Viersterne-Turnier in Moskau gewonnen. Im Final bezwangen sie die Brasilianerinnen Lima/Antunes 21:18, 16:21, 15:8.

Die Zürcherin und die Bernerin setzten sich in ihrer dritten Saison erstmals auf der World Tour durch, und dies gleich bei einem Event der zweithöchsten Kategorie. Der Erfolg bringt den beiden auch wichtige Punkte im Olympia-Ranking für 2020. (ram/sda)

Bild: AP

Hirschi fällt noch vom Podest

Der Belgier Laurens De Plus hat die Binckbank-Tour in Belgien und Holland gewonnen. Der vormalige Gesamtdritte hatte in der siebten und letzten Etappe nach Geraardsbergen mit zwei Landsleuten angegriffen und so für die entscheidende Lücke gesorgt. Oliver Naesen gewann die Etappe vor Greg van Avermaet und De Plus.

Der Berner Marc Hirschi fiel in der Gesamtwertung noch um drei Ränge zurück. Dennoch ist auch Rang 5 ein wertvolles Ergebnis für den U23-Weltmeister, der kommende Woche seinen erst 21. Geburtstag feiert. Der Ostschweizer Stefan Küng beendete die Rundfahrt auf Platz 8. (ram)

Klingler löst das Olympia-Ticket

Die 27-jährige Petra Klingler zog an der Sportkletter-WM im japanischen Hachioji in den Kombinations-Final ein. Die Ex-Weltmeisterin in der Disziplin Boulder löste somit bei erster Gelegenheit das Olympiaticket für die Sommerspiele 2020 in Tokio. Die Top 8 mit Klingler kämpfen am Dienstag um die Kombinations-Medaillen. (ram/sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

Ashley Cole tritt zurück

Aussenverteidiger Ashley Cole hat mit 38 Jahren sein Karriereende verkündet. Der Engländer bestritt 107 Länderspiele, er wurde drei Mal Meister und sieben Mal Cupsieger.

Mit Chelsea gewann er 2012 die Champions League und ein Jahr später die Europa League. «Am stolzesten bin ich wohl auf die Länderspiele, dass ich so oft für England auflaufen durfte», sagte Cole, der nun eine Trainerlaufbahn anstrebt, auf Sky. (ram)

Ashley Cole has announced his retirement from professional football live on Super Sunday.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 107 England caps

🏆 3 x Premier League

🏆 7 x FA Cup

🏆 Champions League

🏆 Europa League

🏆 2 x UEFA Team of the Year



What a career. pic.twitter.com/oaxKiWtiMQ — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 18, 2019

Peier in Zakopane stark

Beim Sommer-GP im polnischen Zakopane sprang Killian Peier auf Rang 5. Damit war er klar der beste Schweizer, der vierfache Olympiasieger Simon Ammann kam auf Platz 26. Die Einheimischen feierten einen Doppelsieg: Kamil Stoch gewann knapp vor Dawid Kubacki und dem Japaner Yukiya Sato. (ram)

Bild: EPA

Brasilianer Elkeson in Chinas Nationalteam berufen

Der Brasilianer Elkeson ist vom italienischen Weltmeister-Trainer Marcello Lippi in Chinas Nationalmannschaftskader für die ersten Spiele in der asiatischen WM-Qualifikation im September berufen worden. Der 30-jährige Stürmer, der seit 2013 in der chinesischen Topliga spielt und unterdessen über eine doppelte Staatsbürgerschaft verfügt, ist damit der erste Fussballer ohne chinesische Vorfahren, der den Sprung ins Nationalteam geschafft hat. (ram/sda/apa)

Bild: EPA/AAP

Medwedew wirft den «Djoker» raus

Für Titelverteidiger Novak Djokovic ist das Masters-1000-Turnier in Cincinnati in den Halbfinals zu Ende gegangen. Der Serbe verlor 6:3, 3:6, 3:6 gegen Daniil Medwedew. Dem 23-jährigen Russen gelangen 16 Asse und damit so viele wie keinem in diesem Jahr in einem Best-of-3-Match gegen Djokovic.

Im ersten Halbfinal hatte David Goffin gegen Richard Gasquet 6:3, 6:4 gewonnen. Medwedew und Goffin waren zuletzt in der 3. Runde von Wimbledon aufeinandergetroffen, als der Belgier in fünf Sätzen siegte. Für beide wäre der Titel eine Premiere an einem Turnier der zweithöchsten Kategorie. (ram/sda)

Bild: AP

Real startet erfolgreich

Real Madrid ist mit einem klaren Auswärtssieg in die Saison gestartet. Die «Königlichen» bezwangen Celta Vigo mit 3:1.

Karim Benzema brachte Real Madrid nach weniger als einer Viertelstunde und Vorarbeit von Gareth Bale in Führung. Die weiteren Treffer der Madrider von Toni Kroos und Lucas Vazquez fielen, als der Favorit nur noch zu zehnt spielte. Luka Modric sah für ein Foul in der 56. Minute die Rote Karte. Besonders sehenswert war das 2:0 von Kroos. (ram/sda)

Silber für OL-Staffel

Die Schweizer Frauenstaffel gewann an der OL-WM in Norwegen die Silbermedaille. Sabine Hauswirth, Simona Aebersold und Julia Jakob büssten bloss 4 Sekunden auf Schweden ein. Bronze ging an Russland. (ram)

Bild: SWISS ORIENTEERING

Enttäuschung für Faustball-Nati

Die Faustball-Nationalmannschaft hat an der WM in Winterthur eine Medaille verpasst. Die Schweiz verlor den kleinen Final gegen Brasilien mit 0:4.

Vor dem Turnier im Stadion Schützenwiese hatten die Schweizer offen von ihrem Traum vom erstmaligen WM-Titel geredet. Diesen machten danach Faustball-Macht Deutschland und Österreich unter sich aus – die Deutschen wurden vor knapp 6000 Fans zum dritten Mal in Folge Weltmeister. (ram)

bild: srf

