Sportnews: Caleb Ewan gewinnt die 3. Etappe der Tour de France im Sprint



Ewan gewinnt 3. Etappe im Massensprint +++ Drei Atalanta-Spieler infiziert

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Ewan siegt im Massensprint

Der Australier Caleb Ewan hat die 3. Etappe der Tour de France gewonnen. Er setzte sich nach 198 Kilometern von Nizza nach Sisteron im Sprint des Felds durch und feierte den vierten Tour-Erfolg seiner Karriere nach drei Siegen im Vorjahr. Ewan verwies Sam Bennett und Giacomo Nizzolo auf die weiteren Ränge.

In der Gesamtwertung führt weiterhin der Franzose Julian Alaphilippe, der gestern die 2. Etappe für sich entschieden hatte. Der 22-jährige Berner Marc Hirschi belegt weiterhin mit sieben Sekunden Rückstand Gesamtrang 3, er bleibt Führender der Nachwuchswertung. (ram)

Drei Atalanta-Spieler infiziert

Atalanta Bergamo, der Verein des Schweizer Internationalen Remo Freuler, meldet drei positiv auf das Coronavirus getestete Spieler. Die Namen der Betroffenen hat der Klub nicht bekannt gegeben. Das Trio des Champions-League-Viertelfinalisten und Dritten der letzten Serie-A-Meisterschaft sei symptomfrei, hiess es. Die Spieler befänden sich in Quarantäne. Die neue Serie-A-Saison soll am 19. September starten. (ram/sda)

Bild: keystone

SCB nach 20 Jahren erstmals mit Verlust

Der SC Bern hat zum ersten Mal seit 2000 ein Geschäftsjahr mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen. Der Verlust von gut 248'000 Franken steht am Ende einer sportlich missratenen Saison. Bern hatte die Regular Season auf Platz 9 abgeschlossen und hätte um den Ligaerhalt kämpfen müssen. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Meisterschaft nach der Qualifikation abgebrochen. (ram/sda)

Bild: keystone

Winteruniversiade findet im Januar 2021 nicht statt

Die Winteruniversiade, die Januar 2021 in der Zentralschweiz und auf der Lenzerheide GR hätte stattfinden sollen, fällt der Coronapandemie zum Opfer. Der Hochschulsportanlass könne nicht wie geplant stattfinden, teilten die Organisatoren am Montag mit. Es werde nun geprüft, ob er verschoben werden könne.

Die Winteruniversiade ist mit 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern nach den olympischen Spielen der grösste Multisportanlass, der im Winter stattfindet. Studentinnen und Studenten aus 50 Ländern hätten sich vom 21. bis 31. Januar 2021 in zehn Sportarten auf der Lenzerheide GR und dem Stoos SZ, in Andermatt UR, Engelberg OW, Zug, Sursee LU und Luzern messen sollen. In Luzern hätten auch die Eröffnungs- und Schlussfeiern stattgefunden. (abu/sda)

Bild: SWISS UNIVERSITY SPORTS

YB gegen Midtjylland, FC Basel nach Kroatien, Servette gegen Reims

Die Young Boys treffen in der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation auf den dänischen Meister FC Midtjylland. Die Partie findet am 15. oder 16. September in Dänemark statt. Dies ergab die Auslosung in Nyon. Der Sieger wird in einem einzigen Spiel ermittelt und steht in den Playoffs der Champions League (22./23. und 29./30. September). Der Verlierer bestreitet die Playoffs der Europa League (23./30. August).

Der FC Basel muss in der 2. Runde der Europa-League-Qualifikation am 17. September die Reise zum kroatischen Vertreter Osijek antreten, den Vierten der abgelaufenen kroatischen Meisterschaft. Für Servette steht nach der überstandenen 1. Qualifikationsrunde gegen den slowakischen Kontrahenten Ruzomberok ein Vergleich mit Reims aus der Ligue 1 an. Der Sieger wird in einem einzigen Spiel ermittelt. (ram/sda)

Bild: www.imago-images.de

Lewandowski in Deutschland zum Fussballer des Jahres gewählt

Robert Lewandowski ist Deutschlands «Fussballer des Jahres 2020». Der Stürmerstar des Triple-Gewinners Bayern München setzte sich in einer vom Fussballmagazin «Kicker» unter Sportjournalisten ausgerichteten Wahl mit 276 Stimmen vor seinen Teamkollegen Thomas Müller (54 Stimmen) und Joshua Kimmich (49) durch. In der vergangenen Saison erzielte der Pole wettbewerbsübergreifend 55 Tore.

Die Auszeichnung zum «Trainer des Jahres» ging ebenfalls nach München. Bayerns Triple-Coach Hansi Flick setzte sich bei der Wahl mit 223:164 Stimmen gegen «Vorjahressieger» und Liverpool-Trainer Jürgen Klopp durch. Die Schweizer Bundesliga-Trainer Urs Fischer (Union Berlin) und Lucien Favre (Dortmund) landeten auf den Plätzen 7 und 8. (abu/sda)

Bild: keystone

Albian Ajeti trifft erneut

Albian Ajeti hat in seinem zweiten Meisterschaftsspiel für Celtic Glasgow seinen zweiten Treffer erzielt. Der 23-jährige Schweizer Internationale traf beim 3:0-Sieg von Celtic gegen Motherwell eine Viertelstunde vor Schluss zum 2:0. (abu/sda)

2nd goal from today by albian ajeti



Cracking strike#CelticFC #CELMOT pic.twitter.com/Mff7dVpnNk — Celtic FC fan page (@bignastyboiii) August 30, 2020

Lyon gewinnt die Women's Champions League erneut

Die Frauen von Olympique Lyon gewinnen zum 5. Mal in Folge die Champions League. Die Französinnen setzen sich im Final in San Sebastian gegen den deutschen Double-Gewinner Wolfsburg 3:1 durch.

Die Entscheidung in der von der Schweizerin Esther Staubli geleiteten Partie fiel in der 88. Minute, als die Isländerin Sara Björk Gunnarsdottir einen Schuss von Eugénie Le Sommer zum 3:1 ins Tor ablenkte. Gunnarsdottir hatte nach dem Ende der Saison in Deutschland Wolfsburg nach vier Jahren Richtung Frankreich verlassen.

Nicht zum Einsatz bei Wolfsburg kam Lara Dickenmann, die 90 Minuten auf der Bank sass. Die 35-jährige Luzernerin hatte von 2009 bis 2015 in Lyon gespielt. (dab/sda)

Wolfsburg - Olympique Lyon 1:3 (0:2)

Anoeta, San Sebastian. - SR Staubli (SUI).

Tore: 25. Le Sommer 0:1. 44. Kumagai 0:2. 58. Popp 1:2. 88. Gunnarsdottir 1:3.

Bemerkung: Wolfsburg ohne Dickenmann (Ersatz). (sda)

🔴🔵 𝗟𝗬𝗢𝗡 𝗔𝗥𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗢𝗙 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗘 𝗙𝗢𝗥 𝗔 𝟳𝗧𝗛 𝗧𝗜𝗠𝗘! 🏆#UWCLfinal #UWCL — #UWCL (@UWCL) August 30, 2020

Thun gegen Luzern in der 2. Cuprunde

Am Tag des Cupfinals der Saison 2019/20 fanden bereits die Auslosungen für die zweite Cuprunde der Saison 2020/21 statt, in welcher die Super-League-Teams einsteigen. Das schwierigste Los aller Teams aus der höchsten Spielklasse erhielt der FC Luzern: Die Zentralschweizer müssen in der ersten Runde bei Absteiger Thun ran. Auch Lugano und der FCZ bekamen mit Schaffhausen und Chiasso Gegner aus der Challenge League zugelost.

Mehr Glück hatten die weiteren Teams aus der Super League: Der FC Sion trifft auf Schötz (1. Liga), Lausanne-Sport auf Stade Nyonnais (Promotion League) oder Zollbrück (3. Liga). YB, St.Gallen, Basel und Servette, die im Europacup im Einsatz stehen, erhielten ein Freilos und greifen erst in der 3. Runde ins Geschehen ein. (dab)

Bild: keystone

Tour-Debütant Hirschi nur von Alaphilippe geschlagen

Julian Alaphilippe sicherte sich in Nizza im Sprint einer Dreier-Spitzengruppe mit einer halben Radlänge Vorsprung auf den Berner Marc Hirschi den Sieg in der 2. Etappe der Tour de France. Dritter wurde der Brite Adam Yates.

Der 28-jährige Franzose Alaphilippe, vor Jahresfrist während 14 Tagen im Maillot jaune, übernahm mit seinem fünften Tour-Etappensieg zugleich auch das Leadertrikot der 107. Frankreich-Rundfahrt.

Der Norweger Alexander Kristoff, tags zuvor ebenfalls auf der Promenade des Anglais Sieger im Massensprint, verlor auf den bergigen 186 km frühzeitig den Anschluss an die Spitzenfahrer und erreichte das Ziel mit über 20 Minuten Rückstand. (dab/sda)

Bild: keystone

Rad-WM 2020 in Frankreich?

Die Strassen-WM findet heuer wohl doch noch statt. Der französische Radsport-Verband reicht beim Weltverband UCI eine Bewerbung für die vakanten Titelkämpfe vom 20. bis 27. September ein.

Die WM soll statt in der Schweiz nun im Département Haute-Saône durchgeführt werden, mit dem finalen Aufstieg hinauf zur Planche des Belles Filles. In den französischen Vogesen findet am 19. September, dem vorletzten Tag der Tour de France, bereits das entscheidende Bergzeitfahren statt.

Ursprünglich hätten die diesjährigen Titelkämpfe in Aigle/Martigny ausgetragen werden sollen. Nachdem der Bundesrat allerdings die Verlängerung des Verbots für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen um einen Monat bis Ende September beschloss, sagten die Organisatoren die WM am 12. August ab. Für die Ersatzvariante in den Vogesen spricht, dass dort eine ähnlich bergige Strecke wie in der Westschweiz bereitgestellt werden könnte.

Die vom Franzosen David Lappartient präsidierte UCI will am Dienstag über die Neuansetzung der Strassen-WM befinden. (dab/sda/dpa/afp)

Bild: AP

Lewis Hamilton ungefährdet zum fünften Saisonsieg

Lewis Hamilton gewann im Mercedes ungefährdet den Grand Prix von Belgien. Der Weltmeister siegte vor Teamkollege Valtteri Bottas und Max Verstappen im Red Bull.

Mit seinem vierten Sieg in Francorchamps, seinem fünften in der laufenden Saison und dem 89. insgesamt, baute Hamilton als Führender in der WM-Wertung seinen Vorsprung auf den zweitplatzierten Verstappen um 10 auf 47 Punkte aus.

Kimi Räikkönen muss weiterhin auf seinen ersten WM-Punkt in diesem Jahr warten. Der Finne, der zwischenzeitlich auf Platz 10 fuhr, wurde Zwölfter. Für Räikkönens Teamkollegen Antonio Giovinazzi endete der Auftritt mit einem glimpflich abgelaufenen Unfall nach einem Viertel des Pensums. (dab/sda)

BREAKING: @LewisHamilton wins at Spa! 🏁



He finishes ahead of Valtteri Bottas (P2) and Max Verstappen (P3) to take the 89th win of his F1 career 🏆#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/aofUlokT5S — Formula 1 (@F1) August 30, 2020

Fritz Chervet ist im Alter von 77 Jahren gestorben

Der populärste Schweizer Profiboxer der letzten Jahrzehnte ist tot. Der ehemalige Fliegengewichts-Europameister Fritz Chervet ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Dies bestätigte Andreas Anderegg, der Schweizer Verbandspräsident von Swiss Boxing, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Chervet wurde am Samstagmorgen nach einem Kollaps ins Spital in Meyriez-Murten eingeliefert und verstarb dort am selben Tag. Das letzte Lebensjahr verbrachte der Onkel des Profiboxers Alain Chervet im Pflegeheim. «Fritz Chervet ist der grösste Boxer, den die Schweiz je gesehen hat», würdigte Anderegg den Verstorbenen. (dab/sda)

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Benoît Paire laut «L'Equipe» positiv getestet

Benôit Paire (ATP 22) muss laut der französischen Sportzeitung «L'Equipe» auf einen Start am US Open in New York verzichten. Der 31-jährige Franzose soll positiv auf das Coronavirus getestet worden sein und befinde sich derzeit in einem Hotel in Isolation.

Paire hatte nach seiner Ankunft am 18. August in New York mehrere negative Tests abgelegt. Die Partie der 1. Runde des nach Flushing Meadows verlegten Turniers von Cincinnati gegen Borna Coric gab er wegen Magenbeschwerden beim Stand von 0:6, 0:1 auf.

Die Organisatoren bestätigten einen positiven Fall, nannten allerdings keine Namen. Der Spieler müsse sich mindestens für zehn Tage in Quarantäne begeben, zudem sei eine Kontaktverfolgung in Gang gesetzt worden. (dab/sda)

Bild: AP/AP

