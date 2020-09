Sport

Sport-News

Sportnews: Ein Buzzer Beater hält die Toronto Raptors am Leben



Sport-News

Buzzer Beater hält Raptors am Leben +++ Flyers und Canucks erzwingen Spiel 7

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Buzzer Beater hält Raptors am Leben

In einem dramatischen Finish haben die Toronto Raptors in den NBA-Playoffs einen 0:3-Rückstand in der Viertelfinalserie gegen die Boston Celtics verhindert. O.G. Anunoby gelang in Spiel 3 mit der Schlusssirene ein Drei-Punktewurf zum 104:103-Sieg für den Titelverteidiger.

Eine halbe Sekunde zuvor hatte der Deutsche Daniel Theis die Celtics mit einem erfolgreichen Dunk noch 103:101 in Führung gebracht. Bester Werfer der Partie war Kyle Lowry mit 31 Punkten für die Raptors. Der Allstar brachte mit seinem Einwurf auf Anunoby in der finalen Szene des Spiels auch die gesamte Defensive der Celtics durcheinander. (ram/sda)

Flyers und Canucks erzwingen Spiel 7

In den Viertelfinals der NHL-Playoffs haben die Philadelphia Flyers und die Vancouver Canucks ein entscheidendes siebtes Spiel erzwungen. Philadelphia hielt seine Chancen fürs Weiterkommen dank einem 5:4-Sieg nach Verlängerung gegen die New York Islanders am Leben, Vancouver besiegte die Vegas Golden Knights mit 4:0.

Besonderen Grund zu Freude hatte Oskar Lindblom. Philadelphias schwedischer Verteidiger bestritt seinen ersten Ernstkampf, nachdem bei ihm im letzten Dezember Knochenkrebs diagnostiziert worden war. (ram/sda)

Mandanda Corona-positiv getestet

Frankreichs Nationaltorwart Steve Mandanda hat sich nach Angaben des französischen Verbandes mit dem Coronavirus infiziert. Er fehlt der Nationalmannschaft daher im Nations-League-Spiel in Schweden am Samstag.

Der Verband FFF machte das Testergebnis am späten Donnerstagabend öffentlich und nannte auch den Namen des Torhüters von Olympique Marseille, der am Freitag aus dem Quartier der Equipe tricolore abreisen sollte. Mandandas Test auf Covid-19 sei zweimal positiv ausgefallen, hiess es in der Mitteilung. Zuvor hatte bereits Paul Pogba von Manchester United seine Teilnahme an den Nations-League-Partien gegen Schweden und Kroatien wegen einer Coronavirus-Infektion absagen müssen. (ram/sda)

Bild: AP

Zweiter Coronafall beim FC Luzern

Der FC Luzern hat einen weiteren Coronafall zu verzeichnen. Nachdem vor kurzem bereits ein Spieler positiv getestet wurde, gab es nun bei einer weitere Testreihe erneut ein positives Resultat. Beim entsprechenden Spieler handle es sich aber um jemanden, der sich bereits in häuslicher Quarantäne befand. Alle anderen Tests rund um die erste Mannschaft der Luzerner kamen negativ zurück. Der FCL wird deshalb das Training sofort wieder regulär aufnehmen. (abu)

Bild: keystone

Luzenko triumphiert als Ausreisser – Yates verteidigt Leadertrikot

Der Kasache Alexej Luzenko gewann als Solist und Mitglied einer ursprünglich achtköpfigen Ausreissergruppe die 6. Etappe der Tour de France. Der 27-Jährige aus dem kasachischen Team Astana verwies bei der Bergankunft auf dem Mont Aigoual den Spanier Jesus Herrada um 55 Sekunden und den Olympiasieger Greg Van Avermaet aus Belgien um 2:15 Minuten auf die nachfolgenden Plätze. Luzenko sicherte sich mit dem Sieg seinen bisher grössten Erfolg.

An der Spitze des Gesamtklassements gab es bei der zweiten Bergankunft der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt keine Veränderungen. Es führt weiterhin der Brite Adam Yates, der das Leadertrikot am Vortag nach einer Zeitstrafe gegen den Franzosen Julian Alaphilippe übernommen hatte. Yates und alle Anwärter auf den Gesamtsieg erreichten das Ziel mit einem Rückstand von gut drei Minuten auf Luzenko. (abu/sda)

Bild: keystone

Frankfurt verlängert mit Hütter

Eintracht Frankfurt plant über die bisherige Vereinbarung hinaus mit Trainer Adi Hütter. Der Bundesligist hat den am Ende der kommenden Saison auslaufenden Vertrag mit dem Vorarlberger vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Der 50-jährige Hütter hatte im Sommer 2018 von den Young Boys in die Metropole am Main gewechselt. (ram/sda)

Bild: keystone

Avalanche erzwingt Spiel 7

In den Viertelfinals der NHL-Playoffs kommt es zwischen den Dallas Stars und Colorado Avalanche zu einem entscheidenden siebten Spiel. Die Avs gewannen den sechsten Vergleich mit 4:1. (ram)

FC Luzern nach Corona-Fall in Selbstisolation

Der FC Luzern vermeldet einen positiven Corona-Fall in der 1. Mannschaft. Die Equipe von Trainer Fabio Celestini befindet sich deshalb bis auf Weiteres in Selbstisolation. Der betroffene Spieler habe sich infolge der Ansteckung mit dem Virus am Dienstag in Isolation begeben, teilte der Klub aus der Zentralschweiz mit.

Laut der «Luzerner Zeitung» handelt es sich dabei um einen Junioren-Internationalen, der beim Zusammenzug des U19-Nationalteams am Montag in Freiburg einen positiven Test abgab. Vorsorglich wurden ein weiterer U19-Nationalspieler sowie ein Mitspieler aus dem FC Luzern ebenfalls in Quarantäne gesetzt. Die übrigen Luzerner Spieler und der Staff der 1. Mannschaft haben sich einem Test unterzogen und befinden sich bis zum Vorliegen der Resultate in Selbstisolation. (sda)

Bild: keystone

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter