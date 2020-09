Sport

Sportnews: Positiver Corona-Test bei den Grasshoppers



Positiver Corona-Test bei GC +++ Tschechien wegen Corona mit Ersatzmannschaft

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Hamilton mit knappem Vorsprung auf Bottas

Lewis Hamilton sichert sich zum siebten Mal die Pole-Position für den Grand Prix von Italien in Monza. Der Weltmeister schlägt Valtteri Bottas im anderen Mercedes knapp.

Kimi Räikkönen überstand zum zweiten Mal in der laufenden Saison die Auftaktrunde. Der Finne, dem das auch Mitte August in der Qualifikation für den Grand Prix von Spanien gelungen war, startet wie in Montmeló von Platz 14. Räikkönens Teamgefährte Antonio Giovinazzi blieb Startposition 18.

Die Fahrer in den auf Motorenseite schwachbrüstigen Ferrari erlebten auf dem Hochgeschwindigkeitskurs das befürchtete Fiasko. Vorjahressieger Charles Leclerc und Sebastian Vettel müssen sich für das Heimrennen ihres Arbeitgebers mit den Startplätzen 13 und 17 bescheiden. (abu/sda)

Bild: keystone

Grasshoppers vermelden Coronavirus-Infektion

Ein Spieler der Grasshoppers ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Klub in einer Mitteilung bekannt gab, hätten sich sämtliche Spieler sowie der Trainerstab und Staff am Freitag einem Corona-Test unterzogen, der bei einer Person angeschlagen habe. Der entsprechende Spieler weise keinerlei Symptome auf und befinde sich nun in häuslicher Isolation, liess der Klub aus der Challenge League weiter verlauten. (abu/sda)

Bild: keystone

Tschechien gegen Schottland wegen Corona-Fällen mit Ersatzteam

Tschechien nominiert eine Ersatzmannschaft für das Heimspiel in der Nations League am Montag gegen Schottland. Die ursprünglich vorgesehenen Spieler dürfen wegen Corona-Fälle nicht antreten.

Noch am Samstagmittag war die Absage des Spiels befürchtet worden. Am Nachmittag gab der tschechische Fussballverband jedoch zunächst über Twitter eine erste Entwarnung und konkretisierte dann auf seiner Internetseite: «Nach Gesprächen mit der UEFA wurde entschieden, dass das Spiel am Montag gegen Schottland zum ursprünglich geplanten Termin stattfinden kann. Der tschechische Fussballverband steht nun in enger Kommunikation mit den Klubs, um zu klären, welche Spieler für das Nationalteam antreten können.»

Michal Jurman, der Sprecher des tschechischen Fussballverbands, hatte am Samstagmorgen in Bratislava der Nachrichtenagentur CTK bestätigt, dass zwei Mitglieder des Betreuerteams positiv getestet worden seien. Daraufhin wurde die gemeinsame Vorbereitung sofort abgebrochen und die Spieler direkt aus der Slowakei getrennt nach Hause geschickt. Am Freitagabend hatte das Team Tschechiens in Bratislava gegen die Slowakei mit 3:1 gewonnen. (abu/sda)

Bild: X01771

US-Open: Djokovic fegt Struff vom Platz

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic gewann auch sein 26. Einzel in dieser Saison und zog mit einem 6:3, 6:3, 6:1 über den Deutschen Jan-Lennard Struff in die Achtelfinals des US Open ein.

Struff ist fast zu bemitleiden. In dieser wegen des Coronavirus verkürzten Saison rennt er immer wieder in Novak Djokovic. Am Australian Open schied Jan-Lennard Struff in der Startrunde gegen den Serben aus; in New York folgten innerhalb einer Woche am Testturnier und am US Open zwei weitere klare Niederlagen.

«Das war eine sehr, sehr gute Leistung von meiner Seite», sagte Djokovic. «Ich schaffte im ersten Satz ein Break und wehrte früh zwei Breakbälle des Gegners ab. Gegen einen starken Aufschläger wie Struff kann so eine Partie auch ganz anders verlaufen.» (amü/sda)

Bild: keystone

Dallas und Vegas im Conference-Final

Die Dallas Stars haben erstmals seit 12 Jahren die Halbfinals in den NHL-Playoffs erreicht. Die Texaner setzten sich im siebten und entscheidenden Spiel gegen die Colorado Avalanche nach Verlängerung mit 5:4 durch. Der Finne Joel Kiviranta sorgte nach 7:24 Minuten Verlängerung für den Siegtreffer, nachdem er zuvor schon zweimal getroffen hatte.

Der Gegner der Dallas Stars im Final der Western Conference sind die Vegas Golden Knights, die gegen die Vancouver Canucks mit 3:0 gewannen und damit die Serie mit 4:3 für sich entschieden. Die Tore fielen alle in den letzten gut sechs Minuten. Die Golden Knights erreichten die Halbfinals zum zweiten Mal in ihrer dreijährigen Geschichte.

Bild: keystone

Wout van Aert doppelt in der 7. Etappe nach

Wout van Aert hat nach der 5. auch die 7. Etappe der Tour de France gewonnen. Der 25-jährige Belgier gewann das 168 Kilometer lange Teilstück von Millau nach Lavaur im Süden Frankreichs im Sprint einer kleineren Spitzengruppe vor dem Norweger Edvald Boasson Hagen und dem Franzosen Bryan Coquard.

Vor dem Gang in die Pyrenäen am Wochenende bekamen die Fahrer auf welligen Gelände kaum Gelegenheit zu Verschnaufen. Schon in der ersten von drei kleineren Steigungen sorgte das Team Bora-Hansgrohe von Peter Sagan für eine Zäsur, die dem Slowaken ins grüne Trikot verhalf. Sam Bennett, der bisherige Träger des Trikots für die meisten Punkte, verlor den Anschluss ebenso wie zahlreiche andere Sprintspezialisten.

Auf dem flachen letzten Viertel der Etappe kam es zu weiteren Aufsplittungen. Tour-Leader Adam Yates hielt sich in der Spitzengruppe und verteidigte das gelbe Trikot erfolgreich. Neuer Dritter ist anstelle von Tadej Pogacar der Franzose Guillaume Martin. (cma/sda)

Bild: keystone

Swiss-League-Start fixiert

Die Swiss League hat ihren Spielkalender für die kommende Saison veröffentlicht. Die Meisterschaft in der zweithöchsten Schweizer Eishockey-Liga beginnt am Freitag, 2. Oktober mit einer Vollrunde. Dabei muss der EHC Kloten, der Qualifikationssieger der nach den Playoff-Viertelfinals abgebrochenen letzten Saison, ins Wallis zum Auswärtsspiel gegen Sierre reisen.

Die 46. und letzte Runde ist auf den 7. März angesetzt. Für die Veröffentlichung des kompletten Spielplans der National League müssen sich die Fans bis Ende der nächsten Woche gedulden. (ram/sda)

Bottas Schnellster vor Hamilton

Valtteri Bottas (Bild) stellte im Mercedes im ersten Training für den Grand Prix von Italien vor Teamkollege Lewis Hamilton die beste Rundenzeit auf. Max Verstappen, in den bisherigen Grands Prix für die beiden der einzige ernstzunehmende Konkurrent, reihte sich im Red Bull hinter seinem Stallgefährten Alexander Albon und Daniil Kwjat im AlphaTauri im Klassement als Fünfter ein.

Verstappen hatte für einen kurzen Unterbruch des Trainings gesorgt. Er war in der Ascari-Schikane von der Strecke geraten, hatte leicht im Reifenstapel angeschlagen und sich damit die Frontpartie des Autos beschädigt. (ram/sda)

Bild: keystone

Schweizer U21-Goalie Racioppi positiv getestet

Mit Goalie Anthony Racioppi ist ein Mitglied des U-21-Nationalteams positiv auf Covid-19 getestet worden. Sämtliche weiteren Testresultate der Delegation sind negativ ausgefallen. Der Spieler wurde isoliert und hat das Team bereits verlassen.

Aufgrund der konsequenten Umsetzung des SFV-Schutzkon-zepts seit Beginn des Zusammenzugs gebe es für das Team nach Rücksprache mit den kantonalen Gesundheitsbehörden keine weiteren Einschränkungen, heisst es in einer Medienmitteilung des SFV.

Für die U21 geht es programmgemäss weiter. Heute Abend um 19 Uhr spielt sie in Schaffhausen in der EM-Qualifikation gegen die Slowakei. Die Mannschaft von Trainer Mauro Lustrinelli liegt in der Gruppe 2 nach vier Spielen auf Platz 1. (zap)

Bild: KEYSTONE

