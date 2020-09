Sport

Sportnews: Ski-Fahrerin Viktoria Rebensburg gibt Rücktritt bekannt



Viktoria Rebensburg tritt überraschend zurück +++ FCSG gegen AEK Athen

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

YB startet gegen den FCZ

Die Swiss Football League veröffentlichte die Spielpläne für die neue Saison in der Super League und in der Challenge League. Die Meisterschaft beginnt am Samstag, 19. September, mit den Spielen Lugano gegen Luzern und Young Boys gegen Zürich. Einen Tag später steigen mit Vaduz (in Basel) und Lausanne-Sport (zuhause gegen Servette) auch die beiden Aufsteiger in die Saison 2020/21. Im dritten Sonntagsspiel empfängt St. Gallen den FC Sion.

Aufgrund des verspäteten Saisonstarts können bis Weihnachten nur 14 und nicht wie sonst üblich 18 Runden absolviert werden. Nach einer knapp fünfwöchigen Winterpause nehmen die Klubs zwischen dem 22. und 24. Januar 2021 den Spielbetrieb wieder auf. Die letzte Runde findet voraussichtlich am Freitag, 21. Mai 2021, statt. (pre/sda)

Viktoria Rebensburg tritt zurück

Nach 13 Jahren im Skirzirkus hat Viktoria Rebensburg ihren Rücktritt bekanntgegeben. «Es ist definitiv keine leichte Entscheidung, aber ich habe gemerkt, dass ich kein Topniveau mehr erreichen konnte», erklärte die 30-Jährige in einem Video in den sozialen Medien.

In ihrer Karriere fuhr die Bayerin 19 Weltcupsiege ein. Dazu holte sie Gold und Bronze an Olympischen Spielen und zwei Mal Silber an Weltmeisterschaften (alles im Riesenslalom). (abu)

FCSG gegen AEK Athen

In der Qualifikation für die Europa League trifft der FC St.Gallen auf AEK Athen. Der Schweizer Vizemeister hat dabei am 24. September ein Heimspiel. Möglich gewesen wäre auch ein Duell der St.Galler mit der AC Milan. Um die Gruppenphase zu erreichen, müssten die Ostschweizer noch einen weiteren, bis jetzt nicht bekannten Gegner eliminieren. Die Auslosung dieser Playoff-Paarungen findet am 18. September statt.

Bereits bekannt ist der allfällige nächste Gegner des FC Basel. Bei einem Weiterkommen gegen NK Osijek stünde ein Duell mit Anorthosis Famagusta an. Auf Servette wartet auswärts entweder Hibernians Paola aus Malta oder Fehervar aus Ungarn, sofern die Genfer zuvor daheim Stade Reims schlagen. (ram)

Slavia Prag auf dem Champions-League-Weg von YB

Die Young Boys kennen nun den Weg, der in die Gruppenphase der Champions League führt. Der Sieg in der 3. Qualifikationsrunde gegen den dänischen Meister Midtjylland vorausgesetzt, spielen die Berner im Playoff Ende September gegen Slavia Prag um den Einzug ins Millionengeschäft.

Am Mittwoch, 16. September, steht auswärts in Herning das Qualifikationsspiel gegen Midtjylland an. Während jenes Duell in einem Match entschieden wird, finden die Playoffs in klassischer Form mit Hin- und Rückspielen (22./23. und 29./30. September) statt. YB würde gegen Slavia Prag zunächst auswärts antreten. (abu/sda)

Positiver Corona-Fall in der Nati

Goalietrainer Patrick Foletti ist zu Beginn des Zusammenzugs der Schweizer Nati für die UEFA Nations League positiv auf COVID-19 getestet worden. Dies zeigen die heute vorliegenden Testresultate, sämtliche weiteren Testresultate der Delegation sind negativ ausgefallen.

Auf der Anreise Richtung Teamhotel war Foletti gestern Montag per Anruf informiert worden, dass es in seinem nahen Umfeld einen Verdachtsfall gebe. Daraufhin wurde er bei seiner Ankunft im Teamhotel vom Medical Staff des Nationalteams sofort isoliert und getestet. Es gab von Beginn weg keinen Kontakt zum Rest der Delegation oder zu den Spielern.

Foletti zeigt keine Symptome und befindet sich weiterhin in Isolation. Nach Rücksprache mit den kantonalen Gesundheitsbehörden gibt es für die Mannschaft keine weiteren Einschränkungen. Für die Nati geht der Zusammenzug planmässig weiter. Heute Nachmittag fliegt sie von Basel nach Lwiw, wo am Donnerstag um 20.45 Uhr Schweizer Zeit das erste Spiel der Nations League gegen die Ukraine stattfinden wird. (pre)

Di Maria und Paredes positiv auf Corona getestet?

Zwei Spieler des Champions-League-Finalisten Paris Saint-Germain haben sich nach Klubangaben mit dem Coronavirus infiziert. Das Duo habe sich in Quarantäne begeben, teilte PSG mit, ohne die Namen der Betroffenen zu nennen. Diese dürften den Saisonauftakt des Klubs gegen Lens am 10. September verpassen.

Laut Medienberichten handelt es sich dabei um die Argentinier Angel Di Maria und Leandro Paredes, die nach positiven Tests ihre Ferien auf Ibiza abgebrochen haben sollen. (pre/sda)

Pechvogel Perez muss Tour aufgeben

Anthony Perez muss die Tour de France aufgeben. Für den Franzosen aus dem Team Cofidis endet die 3. Etappe am Montag im Spital statt auf dem Podest. Perez hatte sich als Mitglied einer dreiköpfigen Fluchtgruppe auf dem Weg nach Sisteron bei den ersten beiden Bergwertungen jeweils die Maximalpunktzahl gesichert und hätte damit nach der Etappe das gepunktete Trikot des besten Bergfahrers übernommen. Doch rund 70 Kilometer vor dem Ziel stürzte Perez schwer.

Beim Versuch, nach einem Reifenschaden den Anschluss ans Feld wiederherzustellen, kollidierte er in einer Abfahrt bei hoher Geschwindigkeit mit einem Mannschaftsauto. Im Spital stellten die Ärzte einen offenen Bruch der elften Rippe, eine mässige Lungenquetschung und einen Pneumothorax fest. Um das Bergtrikot zu erhalten, hätte Perez die Etappe beenden müssen. Nach John Degenkolb, Philippe Gilbert und Rafael Valls ist er der vierte Ausfall bei der laufenden Frankreich-Rundfahrt. (pre/sda)

Erster Clasico Ende Oktober

LaLiga in Spanien nimmt ihren Meisterschaftsbetrieb am 13. September mit reduziertem Programm wieder auf. Drei Spiele der 1. Runde, Real Madrid – Getafe, Barcelona – Elche und Atlético Madrid – Sevilla, sind auf einen unbestimmten Termin im nächsten Jahr verschoben worden, um den in der Champions League und in der Europa League engagierten Mannschaften eine längere Pause zu gönnen. Der erste Clasico findet in der 7. Runde statt. Barcelona empfängt Meister Real Madrid am 25. Oktober. In der Hauptstadt treffen die beiden Rivalen am 11. April aufeinander. (pre/sda)

Rückkehrer Silva mit Corona infiziert

Die Rückkehr von David Silva (34) nach Spanien steht unter einem schlechten Stern. Der Mittelfeldspieler, der nach zehn Jahren bei Manchester City zu Real Sociedad San Sebastian gewechselt hat, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Silva hat sich im Baskenland für zwei Jahre verpflichtet. Die Meisterschaft in La Liga beginnt am 13. September. (pre/sda)

Ewan siegt im Massensprint

Der Australier Caleb Ewan hat die 3. Etappe der Tour de France gewonnen. Er setzte sich nach 198 Kilometern von Nizza nach Sisteron im Sprint des Felds durch und feierte den vierten Tour-Erfolg seiner Karriere nach drei Siegen im Vorjahr. Ewan verwies Sam Bennett und Giacomo Nizzolo auf die weiteren Ränge.

In der Gesamtwertung führt weiterhin der Franzose Julian Alaphilippe, der gestern die 2. Etappe für sich entschieden hatte. Der 22-jährige Berner Marc Hirschi belegt weiterhin mit sieben Sekunden Rückstand Gesamtrang 3, er bleibt Führender der Nachwuchswertung. (ram)

Drei Atalanta-Spieler infiziert

Atalanta Bergamo, der Verein des Schweizer Internationalen Remo Freuler, meldet drei positiv auf das Coronavirus getestete Spieler. Die Namen der Betroffenen hat der Klub nicht bekannt gegeben. Das Trio des Champions-League-Viertelfinalisten und Dritten der letzten Serie-A-Meisterschaft sei symptomfrei, hiess es. Die Spieler befänden sich in Quarantäne. Die neue Serie-A-Saison soll am 19. September starten. (ram/sda)

SCB nach 20 Jahren erstmals mit Verlust

Der SC Bern hat zum ersten Mal seit 2000 ein Geschäftsjahr mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen. Der Verlust von gut 248'000 Franken steht am Ende einer sportlich missratenen Saison. Bern hatte die Regular Season auf Platz 9 abgeschlossen und hätte um den Ligaerhalt kämpfen müssen. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Meisterschaft nach der Qualifikation abgebrochen. (ram/sda)

Lewandowski in Deutschland zum Fussballer des Jahres gewählt

Robert Lewandowski ist Deutschlands «Fussballer des Jahres 2020». Der Stürmerstar des Triple-Gewinners Bayern München setzte sich in einer vom Fussballmagazin «Kicker» unter Sportjournalisten ausgerichteten Wahl mit 276 Stimmen vor seinen Teamkollegen Thomas Müller (54 Stimmen) und Joshua Kimmich (49) durch. In der vergangenen Saison erzielte der Pole wettbewerbsübergreifend 55 Tore.

Die Auszeichnung zum «Trainer des Jahres» ging ebenfalls nach München. Bayerns Triple-Coach Hansi Flick setzte sich bei der Wahl mit 223:164 Stimmen gegen «Vorjahressieger» und Liverpool-Trainer Jürgen Klopp durch. Die Schweizer Bundesliga-Trainer Urs Fischer (Union Berlin) und Lucien Favre (Dortmund) landeten auf den Plätzen 7 und 8. (abu/sda)

