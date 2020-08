Sport

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Der erste Cupfinal zwischen dem FC Basel und YB

Würden am Sonntag im Wankdorf Kriens und Chiasso spielen, würde man wohl sofort glauben, dass der Cupfinal mit dieser Paarung eine Premiere wäre. Aber Basel gegen die Young Boys?

Tatsächlich standen sich auch diese Schwergewichte des Schweizer Fussballs in keinem der bisher 94 Cupfinals gegenüber. Dabei hätte es verschiedene Male sein können. Denn der FCB wird seinen 23. Final bestreiten, YB seinen 15.

Es ist auch selten vorgekommen, dass die beiden Mannschaften sich um ein Jahr im Cupfinal verpassten. Basel spielte 1944 (als Verlierer), YB 1945 (als Sieger). Aufeinanderfolgende Jahr mit Basel respektive YB im Final gab es erst wieder 2006 und 2007, danach 2009 und 2010 sowie zuletzt 2017 bis 2019. (sda)

Bild: keystone

Bottas fährt Bestzeit in Spa

Valtteri Bottas schenkte sich zum Geburtstag eine Bestzeit. Der am Freitag 31-jährig gewordene Finne war im Mercedes im ersten Training für den Grand Prix von Belgien mit knappem Abstand der Schnellste. Bottas führt die Rangliste mit 69 beziehungsweise 81 Tausendsteln Vorsprung vor Teamkollege Lewis Hamilton und Max Verstappen im Red Bull an. Auch das Duo von Racing Point vermochte gut mitzuhalten. Sergio Perez büsste als Vierter 13 Hundertstel auf Bottas ein, Lance Stroll als Fünfter knapp vier Zehntel.

Kimi Räikkönen zeigte im Alfa Romeo fürs Erste etwas Aufwärtstendenz. Der Finne, der den Grand Prix von Belgien als Fahrer von McLaren und Ferrari je zweimal gewonnen hatte, belegte Platz 13. Sein Teamkollege Antonio Giovinazzi stand nach den anderthalb Stunden wegen eines Getriebeproblems ohne Rundenzeit da. (pre/sda)

Tour-Ausschluss nur noch bei zwei positiv getesteten Fahrern

Nach Intervention der Teams hat der Veranstalter der Tour de France seine strikten Corona-Regeln ein wenig gelockert. Nur noch bei zwei positiven Corona-Tests von Fahrern einer Mannschaft in einem Zeitraum von sieben Tagen wird der gesamte Rennstall ausgeschlossen. Damit zählt nicht mehr das direkte Umfeld wie Physiotherapeuten, Busfahrer oder Team-Offizielle dazu. Auch soll bei einem positiven Test eine Gegenprobe genommen werden. Das berichtet die französische Sportzeitung «L'Equipe».

Die bisherige Regelung hatte für grossen Unmut im Fahrerlager gesorgt. So hätte eine Mannschaft ausgeschlossen werden können, ohne dass ein Fahrer positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Auch die Absicherung durch eine Gegenprobe dürfte mit Erleichterung zur Kenntnis genommen werden. Zuletzt hatte der deutsche Rennstall Bora-Hansgrohe einen positiven Test bei einem Fahrer verzeichnet. Zwei Tage später fiel das Testergebnis allerdings negativ aus.

Die PCR-Tests, bei denen eine Rachenprobe auf Virenerbgut getestet wird, gelten bei korrekter Anwendung in der Regel als zuverlässig. Es ist aber nicht gänzlich ausgeschlossen, dass ein Nichtinfizierter ein positives Ergebnis vorweist. Laut Herstellern ist die Spezifität inzwischen sehr hoch, teils ist von bis zu 99,8 Prozent die Rede. (pre/sda)

Bild: keystone

Wawrinka gibt Forfait

Stan Wawrinka wird beim ATP-Challenger-Turnier in Prag nicht einen zweiten Titel holen. Der im ersten Turnier am Samstag siegreiche Waadtländer zog sich nach seinem Erfolg im Achtelfinal gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp zurück.

Der Romand erklärte in Prag, dass er «seit einigen Tagen unter Oberschenkelschmerzen leidet». Er verlasse die tschechische Hauptstadt schweren Herzens, aber mit sieben Siegen aus sieben Spielen im Gepäck. Sein nächstes Turnier wird das Masters 1000 in Rom sein, das am 14. September beginnt. (pre/sda)

Bild: keystone

Servette kehrt erfolgreich auf die Europacup-Bühne zurück

Servette ist nach achtjähriger Absenz mit Erfolg auf die europäische Bühne zurückgekehrt. Die Genfer siegten in der 1. Runde der Europa-League-Qualifikation gegen den slowakischen Vertreter Ruzomberok 3:0.

In die Geschichtsbücher wird der klare Sieg gegen den Sechsten der abgebrochenen slowakischen Liga im aufgrund der UEFA-Regularien praktisch leeren Stade de Genève nicht eingehen. Letztlich ging der Erfolg in dieser Höhe in Ordnung, war Servette doch nach anfänglichen Mühen - Matej Kochan vergab in der 8. Minute die grosse Chance zur Führung für die Gäste - doch das klar bessere Team.

Eine Leistungssteigerung nach der Pause sorgte für die Differenz zugunsten des Super-League-Vertreters. Miroslav Stevanovic brachte den Gastgeber nach einem Konter in der 54. Minute in Führung, nachdem Kastriot Imeri kurz zuvor das 1:0 noch um Zentimeter verpasst hatte. Eine Viertelstunde vor Schluss sorgte die Genfer Neuverpflichtung Arial Mendy mit einem Weitschuss für die Vorentscheidung. Der 25-jährige Senegalese hatte in diesem Sommer aus Lens nach Genf gewechselt. (sda)

Bild: keystone

Vaduz bereits out

Für den Super-League-Aufsteiger Vaduz hat die neue Saison mit einer Enttäuschung begonnen. Die Liechtensteiner unterlagen in der 1. Runde der Europa-League-Qualifikation Hibernians Paola 0:2. Jurgen Degabriele schoss beide Treffer für den Tabellendritten der letzten Saison in Malta. (sda/bal)

Vaduz - Hibernians Paola 0:2 (0:1)

Keine Zuschauer. - SR Teixeira (POR).

Tore: 34. Degabriele 0:1. 57. Degabriele 0:2.

Vaduz: Büchel; Gasser, Yannick Schmid, Simani; Dorn (75. Di Giusto), Lüchinger (67. Milinceanu), Wieser, Santin (67. Hug); Cicek; Coulibaly, Sutter.

Hibernians Paola: Calleja Cremona; Izquier Artiles, Zachary Grech, Leonardo Almeida, Agius; Attard (70. Uzeh), Jake Grech, Kristensen; Teixeira (63. Winchester), Shodiya (75. Desira), Degabriele.

Bemerkungen: Vaduz ohne Gajic (rekonvaleszent). 64. Rote Karte Kristensen (Tätlichkeit). 87. Postenschuss Winchester. Verwarnungen: 41. Jake Grech (Foul). 42. Kristensen (Reklamieren). 51. Shodiya (Foul). 56. Wieser (Foul). 85. Calleja Cremona (Unsportlichkeit). 90. Coulibaly (Foul).

Hibernians jgħaddu għar-round li jmiss tal-Europa League b'rebħa fuq Vaduz - https://t.co/YENJjT7PT2 pic.twitter.com/bHAVOt3ZQg — Television Malta (@TelevisionMalta) August 27, 2020

