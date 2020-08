Sport

Sportnews: Egan Bernal führt Ineos als Captain an der Tour de France



Bernal führt Ineos als Captain an die Tour +++ Neuer Assistenztrainer für St.Gallen

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Bernal soll es ohne Froome und Thomas richten

Das im Profi-Radsport führende Team Ineos regelte die Rollenverteilung für die grossen Rundfahrten der Saison 2020. Bei der Tour de France fährt wie erwartet der Titelverteidiger Egan Bernal als Captain.

Nicht im Aufgebot für die Tour de France stehen die ehemaligen Sieger Chris Froome und Geraint Thomas. Als Edelhelfer steht dem Kolumbianer Egon Bernal primär Richard Carapaz zur Seite. Der Mann aus Ecuador gewann 2019 im Trikot des Teams Movistar den Giro d'Italia. Bernal seinerseits liess sich im Vorjahr in Paris als jüngster Sieger Tour de France seit 1909 feiern. Die diesjährige Rundfahrt beginnt am Samstag, 29. August, in Nizza. (abu/sda)

Bild: keystone

Neuer Assistenztrainer für den FC St.Gallen

Nach dem Abgang von Ioannis Amanatidis hat der FC St.Gallen einen neuen Assistenztrainer verpflichtet. Der Deutsche Orest Shala übernimmt den Platz im Team von Peter Zeidler. Der 28-Jährige war zuletzt bei Union Berlin als Nachwuchstrainer tätig. Bei St.Gallen erhält er einen Einjahresvertrag.

Zudem hat der FCSG die Verträge einiger Mitglieder des Trainerteams verlängert. Der zweite Assistenztrainer Boro Kuzmanovic bleibt ebenfalls bis 2021, Torwarttrainer Stefano Razzetti und Eduard Schmidt, der für die Spielanalyse zuständig ist, unterschrieben bis 2022. (dab)

Barça-Präsident: «Koeman wird unser Trainer»

Der niederländische Nationaltrainer Ronald Koeman hat seine Absicht bestätigt, zum FC Barcelona wechseln zu wollen. «Ja, ich würde das gern tun», sagte er dem Fernsehsender NOS. «Aber es ist erst endgültig, wenn die Unterschrift gesetzt wurde. Bis dahin kann ich nichts dazu sagen, auch wenn ich wollte.» Auch Barça-Präsident Josep Bartomeu sprach von einer bevorstehenden Einigung. «Wenn nichts passiert, wird Koeman unser neuer Trainer», bestätigte Bartomeu am Dienstagabend im vereinseigenen Fernsehsender.

Der 57-jährige Koeman spricht derzeit mit dem niederländischen Fussball-Verband KNVB über die Auflösung seines Vertrages als Nationaltrainer. Er hat einen laufenden Kontrakt bis zum Ende der Europameisterschaft 2021, der jedoch eine Klausel enthalten soll, wonach er sein Arbeitsverhältnis kündigen kann, falls ihn der FC Barcelona verpflichten will. Im Verband zweifelt offenbar niemand mehr daran, dass Koeman gehen wird.

Koeman spielte von 1989 bis 1995 für den FC Barcelona und war mit den Katalanen viermal spanischer Meister und 1992 Meistercup-Sieger. Der spanische Topverein hatte sich nach dem 2:8 gegen Bayern München im Viertelfinal der Champions League von seinem Trainer Quique Setien getrennt. (pre/sda)

Bild: keystone

Alle September-Länderspiele ausserhalb Europas verschoben

Der Weltverband FIFA hat aufgrund der Corona-Pandemie die für das kommende Länderspielfenster vom 31. August bis 8. September geplanten Spiele ausserhalb Europas verschoben. Wie die FIFA am Dienstag mitteilte, sollen die Partien im Zeitraum vom 24. Januar bis 1. Februar 2022 nachgeholt werden. Die Länderspiele im Verantwortungsbereich der UEFA sind nicht betroffen, darunter der Auftakt der Schweizer Nationalmannschaft in der Nations League am 3. September in der Ukraine und drei Tage später in Basel gegen Deutschland. (sda/dpa)

Further changes to the international match calendars due to the COVID-19 pandemic unanimously approved by the Bureau of the Council - https://t.co/HpZ2sjAujZ — FIFA Media (@fifamedia) August 18, 2020

Abidal muss bei Barça gehen

Das Ausmisten beim FC Barcelona geht weiter: Nach der Trennung von Trainer Quique Setien hat der kriselnde Grossklub auch die Zusammenarbeit mit Sportdirektor Eric Abidal beendet. Mit dem Franzosen sei eine Einigung zur Auflösung des Arbeitsvertrages erzielt worden, teilte der spanische Verein mit.

In den letzten Wochen verspielten die erfolgsverwöhnten Katalanen um den Superstar Lionel Messi erst im Fernduell mit Real Madrid die spanische Meisterschaft und wurden dann im Champions-League-Viertelfinal von Bayern München mit 8:2 regelrecht gedemütigt. Am Montagabend kündigte die Vereinsführung dann eine «umfassende Umstrukturierung des ersten Teams» an.

Der frühere französische Nationalspieler Abidal, der als Profi zwischen 2007 und 2013 in Barcelona als Verteidiger tätig war, stand seit Juni 2018 als Sportchef bei Barça unter Vertrag. Als Funktionär, der unter anderem für Personalentscheidungen zuständig war, konnte der 40-Jährige aber nur selten überzeugen. Zudem galt seine Beziehung zu Messi als zerrüttet. Als Favorit für den Trainerposten gilt der frühere Barça-Spieler und derzeitige niederländische Nationaltrainer Ronald Koeman. (sda/afp)

❗ [LATEST NEWS]

Agreement for the ending of Éric Abidal's contract — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2020

Sturzopfer Jakobsen: «Hatte Angst, nicht zu überleben»

Zwei Wochen nach seinem schlimmen Sturz bei der Polen-Rundfahrt hat sich der niederländische Radprofi Fabio Jakobsen in der ersten öffentlichen Stellungnahme über seine Todesängste geäussert und eine lange Regenerationszeit angekündigt. «Es war eine schwierige, dunkle Zeit auf der Intensivstation, in der ich Angst hatte, nicht zu überleben», sagte Jakobsen in einer Teammitteilung. Die Ärzte und Pfleger hätten sein Leben gerettet. «Dafür bin ich extrem dankbar.»

Jakobsen befindet sich inzwischen wieder daheim, er könne Schritt für Schritt wieder unabhängiger leben. «In den kommenden Wochen und Monaten werde ich mich mehreren Operationen und Behandlungen unterziehen, um die Gesichtsverletzungen zu beheben», sagte der Sprinter.

Jakobsen war am 5. August im Zielsprint der 1. Etappe der Polen-Rundfahrt bei hoher Geschwindigkeit in die Absperrgitter gekracht und regungslos liegen geblieben. Der 23-Jährige war von seinem Landsmann Dylan Groenewegen abgedrängt worden. Nach einer fünfstündigen Operation musste er zunächst in ein künstliches Koma versetzt werden. (pre/sda)

Corona-Fall beim FC Liverpool

Beim Trainingslager des englischen Meisters FC Liverpool in Österreich ist ein Corona-Fall aufgetreten. Ein Mitglied des Teams, das seit Samstag in Saalfelden trainiert, wurde positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich momentan im Hotel in Quarantäne. Ob es sich um einen Spieler der Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp handelt, blieb zunächst offen. Der Verein äusserte sich zunächst nicht. Auf Twitter postete der Klub am Dienstag weitere, undatierte Fotos vom Training der Spieler in Österreich.

Die englische Mannschaft trainiert seit Samstag im Alpenort Saalfelden, wo sie abgeschottet von der Öffentlichkeit untergebracht ist. Das Trainingslager ist auf zehn Tage angesetzt und sollte ursprünglich in Frankreich stattfinden, wurde aber aufgrund von Corona-Beschränkungen kurzfristig nach Österreich verlegt. (pre/sda)

Another day, another #LFCPreSeason gallery 🤩



View the images from this morning's running session in Austria 📸 — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) August 18, 2020

Zarco brach sich bei Horrorsturz das Handgelenk

Der Horror-Crash beim Grand Prix von Österreich in Spielberg vom vergangenen Wochenende hat für Johann Zarco ein Nachspiel. Der Franzose muss sich wegen eines nun diagnostizierten Bruchs des rechten Handgelenks am Mittwoch einer Operation unterziehen. Wenn er danach als fit erklärt wird, möchte er auch beim zweiten MotoGP-Rennen auf dem Red-Bull-Ring dabei sein.

Der Ducati-Pilot war am Sonntag in einen Aufsehen erregenden Unfall mit dem Italiener Franco Morbidelli verwickelt. Die Motorräder der zwei Fahrer verfehlten dabei Valentino Rossi und Maverick Viñales nur um Zentimeter. (pre/sda)

Video: SRF

Abraham fällt für unbestimmte Zeit aus

Bundesligist Eintracht Frankfurt muss für unbestimmte Zeit auf Captain David Abraham verzichten. Der 34-jährige argentinische Innenverteidiger, der von 2008 bis 2012 für den FC Basel gespielt hat, zog sich am Montag im Training eine Seitenbandzerrung im rechten Knie zu. In der vergangenen Saison hatte Abraham wegen muskulärer Beschwerden und Rückenproblemen mehrere Pflichtspiele verpasst. (dab/sda/dpa)

Bild: keystone

Eröffnungsspiel der Ligue 1 wegen Corona-Fällen verschoben

Die Ligue 1 kann nicht wie geplant am Freitag mit dem Spiel zwischen Marseille und Saint-Etienne starten, nachdem bei Marseille vier Corona-Fälle bestätigt sind. Die Partie soll am 16. oder 17. September nachgeholt werden.

An diesem Wochenende sind sieben weitere Begegnungen angesetzt. Allerdings haben von den 20 Vereinen der Ligue 1 elf positive Tests gemeldet. Betroffen sind fast 40 Spieler. Nach Verbandsvorgaben ist eine Verschiebung wahrscheinlich, wenn in einem Klub mehr als drei Corona-Fälle vorliegen. (dab/sda/dpa)

YB-Stürmer Roger Assalé hat Corona

Gleichzeitig mit mehreren Kadermutationen verkündet Meister YB auch, dass Stürmer Roger Assalé positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Der Ivorer kehrte im Hinblick auf den heutigen Trainingsstart aus seiner Heimat zurück und konnte nach dem positiven Test isoliert werden, bevor er mit der Mannschaft in Kontakt trat.

Assalé war von den Young Boys in der vergangenen Saison an den spanischen Klub Leganés ausgeliehen. Der Klub vermutet, dass sich der Stürmer irgendwo auf seiner Reise von Spanien über die Elfenbeinküste in die Schweiz angesteckt hat. (abu)

Bild: EPA

Schindelholz schwer erkrankt

Aaraus Verteidiger Nicolas Schindelholz ist an einem Lungentumor erkrankt. Der 32-Jährige wechselte 2018 von Luzern zu den Aargauern in die Challenge League. 94 seiner 96 Einsätze in der Super League bestritt er für Thun. «Lieber Nico, dein Schicksal macht uns unglaublich traurig und betroffen. Wir möchten dir in dieser schwierigen Zeit viel Kraft und Zuversicht zusprechen», schreibt der FCA auf der Homepage. (abu/sda)

In Absprache mit Nicolas Schindelholz informieren wir euch, dass unser 32-jähriger Abwehrspieler an einem Lungentumor erkrankt ist. Wir sind mit dir, Nico!



➡️ Mehr erfahren: https://t.co/Hblwv43qLC#ZämeFörAarau pic.twitter.com/F5ZPOiu14t — FC Aarau (@FCAARAU) August 18, 2020

Knieoperation bei Barcelona-Goalie Ter Stegen

Nach dem 2:8-Debakel gegen Bayern München muss sich der deutsche Nationalgoalie Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona einer Knieoperation unterziehen. Der Eingriff an der Patellasehne im rechten Knie werde am Dienstag erfolgen, teilte der Verein mit. Ter Stegen habe während der abgelaufenen Saison mehrfach Probleme mit dem Knie gehabt, hiess es.

Nach Einschätzung spanischer Medien wird der 28-Jährige nach dem Eingriff mindestens zwei Monate pausieren müssen. Daher werde er den für den 12. September geplanten Start in die neue Saison sicher verpassen, schrieb die Zeitung «Mundo Deportivo». Ter Stegen wird damit auch in der Nations-League-Partie Deutschlands gegen die Schweiz am 6. September in Basel fehlen. (sda/dpa)

Bild: keystone

Wawrinka beim Neustart nur kurz mit Mühe

Stan Wawrinka ist beim Challenger-Turnier in Prag nach fünf Monaten Pause erfolgreich ins Wettkampftennis zurückgekehrt. Der 35-jährige Waadtländer setzte sich gegen den Russen Roman Safiullin (ATP 178) nach einer Schwächephase im zweiten Satz 6:1, 4:6, 6:1 durch. Im Achtelfinal kündet sich die Aufgabe für den topgesetzten Wawrinka gegen den Deutschen Oscar Otte, die Nummer 216 der Weltrangliste, kaum viel schwieriger an.

Wawrinka verzichtet wegen der Unsicherheiten rund um die Corona-Pandemie auf die Reise nach Amerika und die beiden Turniere in New York. Stattdessen bereitet er sich beim Turnier der Challenger-Kategorie in Prag auf das Masters-1000 in Rom (ab 14. September) und das French Open in Paris (ab 27. September) vor. (abu/sda)

Bild: keystone

