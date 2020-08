Sport

Neymar und Nike machen Schluss +++ Messi schwänzt Corona-Tests

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Messi erscheint nicht zu obligatorischen Corona-Tests

Der zu einem Wechsel entschlossene Lionel Messi ist beim FC Barcelona den obligatorischen Corona-Tests ferngeblieben. Damit darf der Argentinier wegen des Schutzkonzepts auch nicht an der ersten Trainingseinheit zur Vorbereitung auf die neue Saison am Montag um 17.30 Uhr teilnehmen.

Der Test- und Trainingsboykott verschärft den Konflikt zwischen dem Spieler und dem Klub. Der Stürmer will Barcelona ablösefrei verlassen. Er beruft sich auf eine Klausel, die ihm dies bis kurz vor Ende einer Saison gestattet. Der Klub entgegnet, die Frist sei abgelaufen. (sda/dpa)

Bild: keystone

Neymar und Sponsor Nike gehen getrennte Wege

Neymar und der Sportartikelhersteller Nike gehen nach 15 Jahren getrennte Wege. «Ich kann bestätigen, dass Neymar nicht länger ein Nike-Sportler ist», erklärte Josh Benedek, Sprecher des US-Konzerns. Neymar war 13 Jahre alt, als der Vertrag mit Nike in Kraft trat. Medienberichten zufolge verhandelt der inzwischen 28-jährige Stürmer von Paris Saint-Germain mit dem deutschen Sportartikelhersteller Puma.

Neymar hält den Rekord als teuerster Fussballtransfer der Geschichte. PSG zahlte 222 Millionen Euro, um den Ausnahmespieler 2017 von Barcelona nach Paris zu holen. Das Magazin «Forbes» schätzt Neymars Einnahmen in diesem Jahr auf 95,5 Millionen Dollar einschliesslich der Sponsorenverträge. (sda/dpa/afp)

Bild: keystone

Djokovic steigt ungeschlagen in das US Open

Ohne Niederlage in diesem Kalenderjahr nimmt Novak Djokovic das US Open in New York in Angriff. Er gewann ebenfalls in New York den Final des von Cincinnati verlegten Masters-1000-Turniers gegen den Kanadier Milos Raonic 1:6, 6:3, 6:4.

Das entscheidende Break gelang dem serbischen Weltranglisten-Ersten im dritten Satz zur 3:2-Führung. Beim Stand von 5:4 musste er noch einen Breakball abwehren. Wie im Halbfinal gegen den Spanier Roberto Bautista Agut hatte Djokovic den ersten Satz abgegeben.

Für Djokovic war es der 23. Sieg in diesem Jahr und zugleich der 23. auf Hartplatz - auf der Unterlage, auf der auch das US Open ausgetragen wird. (dab/sda)

Bild: keystone

Golubic als einzige Schweizerin am Montag im Einsatz

Viktorija Golubic (WTA 123) steht am US Open in New York als einzige Schweizerin am Montag im Einsatz. Die 27-jährige Zürcherin trifft in der 1. Runde auf die Weissrussin Vera Lapko, die Nummer 352 der Welt. Das Duell ist als vierte Partie des Tages auf Court 6 angesetzt und dürfte um ca. 23.00 Uhr Schweizer Zeit beginnen.

Jil Teichmann (WTA 54) und Stefanie Vögele (WTA 113) starten erst am Dienstag in das Turnier. Teichmann spielt auf Court 4 ab ca. 21.00 Uhr gegen die Spanierin Aliona Bolsova (WTA 103), die Partie zwischen Vögele und der als Nummer 15 gesetzten Griechin Maria Sakkari (WTA 21) ist als letzte Partie des Tages auf Platz 6 angesetzt.

Ebenfalls bereits am Montag greifen die Top-Gesetzten Novak Djokovic und Karolina Pliskova in das Geschehen ein. Djokovic, der Sieger des nach Flushing Meadows verlegten Turniers von Cincinnati, trifft in der Night-Session auf den Bosnier Damir Dzumhur. Pliskova, die Nummer 3 der Welt, spielt zum Auftakt des Tages im Arthur-Ashe-Stadium gegen die Ukrainerin Anschelina Kalinina. (sda)

Bild: keystone

Djokovic will neue Spielervereinigung formen

Hinter den Kulissen der ATP, der Spielerorganisation im Männer-Tennis, brodelt es wieder einmal: Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic möchte eine neue Spielervereinigung formen und hat deshalb sein Amt als Präsident des Spielerrats der ATP abgelegt. Die ebenfalls im Council vertretenen Vasek Pospisil (CAN) und John Isner (USA) folgten dem Beispiel des Serben.

Heissen soll die neue Vereinigung «Professional Tennis Players Association» (PTPA). Laut einem Bericht der New York Times wurde den Spielern ein Dokument mit Plänen überreicht und man möchte Unterschriften dafür sammeln. «Das Ziel der PTPA ist es nicht, die ATP zu ersetzen, aber die Spieler mit einer selbstregierenden Struktur, unabhängig von der ATP, zu versehen und direkter Ansprechpartner der Spieler zu sein», heisst es laut der New York Times in dem Dokument. (dab/sda/apa/reuters)

Bild: keystone

Astros und Athletics schliessen sich Boykotten an

Die Baseball-Spieler der Houston Astros und der Oakland Athletics sind nach einer Protestaktion nicht zu ihrer Partie in der nordamerikanischen Profiliga MLB angetreten. Damit schlossen sich die Mannschaften am Freitag Ortszeit der Protestserie zahlreicher Sportler aus verschiedenen US-Ligen an. Auslöser der Boykott-Aktionen war die jüngste Gewalttat von Polizisten gegen einen 29-jährigen Familienvater, der durch Schüsse schwer verletzt worden war.

Zunächst legten Spieler beider Teams Trikots mit der Nummer 42 und ein «Black Lives Matter»-Shirt auf dem Spielfeld nieder, um an Jack Robinson zu erinnern. Der ehemalige Baseball-Spieler schrieb 1947 Sportgeschichte, da er als erster schwarzer Spieler seit 1884 in der MLB auflaufen durfte. Robinson gilt als Symbolfigur für die Integration schwarzer Sportler in den amerikanischen Profisport.

Die Profis, die ebenfalls Trikots mit der Nummer 42 trugen, versammelten sich zur angesetzten Startzeit auf ihren Positionen, um eine Gedenkminute abzuhalten. Anschliessend verliessen sie geschlossen das Feld. Die MLB hatte den Mannschaften den Entscheid selbst überlassen, ob sie auflaufen möchten. Die weiteren Partien fanden statt. (dab/sda/dpa)

Djokovic wendet erste Niederlage des Jahres ab

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat auch seine 22. Partie des verkürzten Tennisjahrs 2020 gewonnen. Im Halbfinal des in New York stattfindenden Masters-1000-Turniers von Cincinnati besiegte er den Spanier Roberto Bautista Agut 4:6, 6:4, 7:6 (7:0).

Djokovic trifft im Final des mit 4,22 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturniers auf den ungesetzten Kanadier Milos Raonic, gegen den er keines von bislang zehn Duellen verloren hat.

Der dritte Satz zwischen Djokovic und der Weltnummer 12 Bautista Agut verlief dramatisch. Der Serbe geriet früh mit einem Break in Rückstand, entschied danach jedoch vier Games in Folge zur 5:2-Führung für sich. Bautista Agut schlug seinerseits mit vier Spielgewinnen am Stück zurück, sodass er beim Stand von 6:5 zum Sieg aufschlagen konnte. Aber Djokovic gelang das Rebreak, ohne dass er einen Matchball abwehren musste. Im Tiebreak gab er keinen einzigen Punkt ab. (dab/sda)

Still uNDefeated 👏@DjokerNole defeats Roberto Bautista Agut 4-6 6-4 7-6 to improve to 22-0 in 2020. #CInCyTENNIS pic.twitter.com/26GXMWhRsa — Tennis TV (@TennisTV) August 28, 2020

Der erste Cupfinal zwischen dem FC Basel und YB

Würden am Sonntag im Wankdorf Kriens und Chiasso spielen, würde man wohl sofort glauben, dass der Cupfinal mit dieser Paarung eine Premiere wäre. Aber Basel gegen die Young Boys?

Tatsächlich standen sich auch diese Schwergewichte des Schweizer Fussballs in keinem der bisher 94 Cupfinals gegenüber. Dabei hätte es verschiedene Male sein können. Denn der FCB wird seinen 23. Final bestreiten, YB seinen 15.

Es ist auch selten vorgekommen, dass die beiden Mannschaften sich um ein Jahr im Cupfinal verpassten. Basel spielte 1944 (als Verlierer), YB 1945 (als Sieger). Aufeinanderfolgende Jahr mit Basel respektive YB im Final gab es erst wieder 2006 und 2007, danach 2009 und 2010 sowie zuletzt 2017 bis 2019. (sda)

Bild: keystone

Bottas fährt Bestzeit in Spa

Valtteri Bottas schenkte sich zum Geburtstag eine Bestzeit. Der am Freitag 31-jährig gewordene Finne war im Mercedes im ersten Training für den Grand Prix von Belgien mit knappem Abstand der Schnellste. Bottas führt die Rangliste mit 69 beziehungsweise 81 Tausendsteln Vorsprung vor Teamkollege Lewis Hamilton und Max Verstappen im Red Bull an. Auch das Duo von Racing Point vermochte gut mitzuhalten. Sergio Perez büsste als Vierter 13 Hundertstel auf Bottas ein, Lance Stroll als Fünfter knapp vier Zehntel.

Kimi Räikkönen zeigte im Alfa Romeo fürs Erste etwas Aufwärtstendenz. Der Finne, der den Grand Prix von Belgien als Fahrer von McLaren und Ferrari je zweimal gewonnen hatte, belegte Platz 13. Sein Teamkollege Antonio Giovinazzi stand nach den anderthalb Stunden wegen eines Getriebeproblems ohne Rundenzeit da. (pre/sda)

Tour-Ausschluss nur noch bei zwei positiv getesteten Fahrern

Nach Intervention der Teams hat der Veranstalter der Tour de France seine strikten Corona-Regeln ein wenig gelockert. Nur noch bei zwei positiven Corona-Tests von Fahrern einer Mannschaft in einem Zeitraum von sieben Tagen wird der gesamte Rennstall ausgeschlossen. Damit zählt nicht mehr das direkte Umfeld wie Physiotherapeuten, Busfahrer oder Team-Offizielle dazu. Auch soll bei einem positiven Test eine Gegenprobe genommen werden. Das berichtet die französische Sportzeitung «L'Equipe».

Die bisherige Regelung hatte für grossen Unmut im Fahrerlager gesorgt. So hätte eine Mannschaft ausgeschlossen werden können, ohne dass ein Fahrer positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Auch die Absicherung durch eine Gegenprobe dürfte mit Erleichterung zur Kenntnis genommen werden. Zuletzt hatte der deutsche Rennstall Bora-Hansgrohe einen positiven Test bei einem Fahrer verzeichnet. Zwei Tage später fiel das Testergebnis allerdings negativ aus.

Die PCR-Tests, bei denen eine Rachenprobe auf Virenerbgut getestet wird, gelten bei korrekter Anwendung in der Regel als zuverlässig. Es ist aber nicht gänzlich ausgeschlossen, dass ein Nichtinfizierter ein positives Ergebnis vorweist. Laut Herstellern ist die Spezifität inzwischen sehr hoch, teils ist von bis zu 99,8 Prozent die Rede. (pre/sda)

Bild: keystone

