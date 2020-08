Sport

Sportnews: Stan Wawrinka gewinnt Challenger-Turnier in Prag



Wawrinka gewinnt Challenger-Turnier in Prag +++ Scheffler schafft 59er-Traumrunde

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Wawrinka gewinnt Challenger-Turnier in Prag

Stan Wawrinka kehrt mit einem Turniererfolg auf die Tour zurück. Nach monatelanger Wettkampfpause gewinnt der Waadtländer in Prag den Event der zweithöchsten Tour-Stufe. Im Final setzte Wawrinka sich gegen den Russen Aslan Karazew mit 7:6 (7:2), 6:4 durch und blieb damit im fünften Match in dieser Woche zum ersten Mal ohne Satzverlust.

Auf dem Weg zu seinem siebten Challenger-Titel, dem ersten seit zehn Jahren, musste Wawrinka keinen Top-100-Spieler schlagen. Sein Finalgegner Karazew hatte aber im Verlauf des Turniers aufhorchen lassen: Der 26-Jährige schaltete der Reihe nach Robin Haase, Jiri Vesely, Ernests Gulbis, Henri Laaksonen und Pierre-Hugues Herbert aus – bis auf den Schweizer Laaksonen alles Spieler, die in ihrer Karriere schon in den Top 50 gestanden hatten. Dank dem Erfolg auf dem Prager Sand wird Wawrinka in der Weltrangliste zwei Plätze gutmachen und ab Montag die Nummer 15 sein. (pre/sda)

Hiddink wird Nationaltrainer von Curaçao

Der frühere Startrainer Guus Hiddink betreut ab Anfang September das Nationalteam von Curaçao. Der 73-Jährige habe einen Vertrag bis nach der WM 2022 in Katar unterschrieben, berichteten mehrere Medien übereinstimmend. Der einstige niederländische Nationalcoach werde auch die Rolle des technischen Direktors übernehmen. «Es war schwer, Nein zu sagen», wird Hiddink vom TV-Sender Fox zitiert. Er wolle dem Team der seit 2010 unabhängigen niederländischen Insel helfen, sich im internationalen Fussball nach vorn zu arbeiten.

Hiddink hatte sich über viele Jahre einen Namen als Trainer gemacht und stand unter anderem bei Real Madrid, dem FC Valencia und dem FC Chelsea unter Vertrag. Als Nationalcoach führte er Co-Gastgeber Südkorea bei der Weltmeisterschaft 2002 sensationell bis in den Halbfinal. Auch in Australien, Russland und der Türkei trainierte er die Nationalteams. Zuletzt verpasste er mit Chinas U21-Auswahl die Qualifikation für Olympia in Tokio. (pre/sda)

Bild: AP/AP

Scheffler schafft Traumrunde mit 12 Birdies und 6 Pars

Dem Amerikaner Scottie Scheffler ist als erst zwölfter Golfer in der Geschichte der PGA-Tour eine Runde mit weniger als 60 Schlägen gelungen. Der 24-Jährige aus Dallas schaffte am Freitag beim Turnier in Boston eine 59er-Traumrunde. Scheffler spielte auf den 18 Löchern des Par-71-Kurs zwölf Birdies und sechs Pars.

An zweiten Tag des ersten Playoff-Turniers des millionenschweren FedExCups hätte es beinahe ein Novum auf der US-Tour gegeben: Der ehemalige Weltranglistenerste Dustin Johnson verpasste mit seinem letzten Schlag die Chance auf eine weitere 59er-Runde und spielte am Ende eine 60. Noch nie haben zwei Spieler in der Geschichte der PGA-Tour bei einem Turnier eine Runde mit weniger als 60 Schlägen beendet.

Der Amerikaner Jim Furyk ist der einzige Profi, dem das Kunststück zweimal gelang. 2013 spielte er in Lake Forest eine 59er-Runde. Drei Jahre später gelang ihm in Cromwell mit 58 Schlägen die bislang niedrigste Runde. (pre/sda)

Join the club.



Scottie Scheffler becomes the 11th TOUR pro to shoot 59 or better. pic.twitter.com/6MsEwO0zaH — PGA TOUR (@PGATOUR) August 22, 2020

Schlumpf läuft Topzeit über 5000 m

Am späten Freitagabend lief Fabienne Schlumpf (TG Hütten) in Bulle über 5000 m mit 15:10,31 Minuten eine Spitzenzeit. Über dieselbe Distanz hatte die Langstreckenläuferin bereits vor zwei Wochen mit einer hervorragenden Leistung auf sich aufmerksam gemacht.

Die in Regensdorf gelaufene persönliche Bestmarke von 15:17,27 Minuten unterbot Schlumpf nun noch einmal um fast sieben Sekunden. Sie belegt damit die zweite Position auf der ewigen Schweizer Bestenliste, nur die Schweizer Rekordhalterin Anita Weyermann war über die 12,5 Bahnrunden jemals schneller unterwegs. (dab/sda)

Bild: keystone

US Open für Clijsters in Gefahr

Die Belgierin Kim Clijsters musste ihre Teilnahme beim nach New York verlegten Premier-Turnier von Cincinnati absagen. Die 37-jährige Belgierin, die erst zu Beginn des Jahres ihr Comeback gefeiert hatte und eine Wildcard erhielt, muss wegen einer Bauchmuskel-Verletzung passen. Die ehemalige Nummer 1 der Welt hofft aber, bis zum US Open wieder fit zu sein, und bleibt daher in New York. (dab/sda/afp)

Bild: keystone

Teichmann sicher für Hauptfeld qualifiziert

Die Schweizerin Jil Teichmann (WTA 54) stellte ihre gute Form auch in New York unter Beweis und qualifizierte sich souverän für das Hauptfeld des von Cincinnati verlegten Premier-Turniers. Die 23-jährige Bielerin setzte sich in der zweiten und letzten Runde 6:3, 6:4 gegen die Amerikanerin Shelby Rogers (WTA 95) durch. Die gleiche Gegnerin hatte sie bereits beim Turnier in Lexington auf dem Weg in den Final bezwungen.

Sie wird beim hoch dotierten Vorbereitungsturnier auf das US Open die einzige Schweizerin im Einsatz sein - bei Männern und Frauen. Ihre Fed-Cup-Teamkollegin Stefanie Vögele (WTA 113) unterlag in der Qualifikation der Niederländerin Arantxa Rus (WTA 72) in drei Sätzen. (dab/sda)

Bild: keystone

Deutschland ohne Bayern-Stars gegen die Schweiz

Der deutsche Bundestrainer Joachim Löw verzichtet für die ersten Länderspiele nach der Corona-Zwangspause neben Captain und Goalie Manuel Neuer auch auf dessen Bayern-Vereinskollegen Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry sowie die beiden Leipziger Champions-League-Halbfinalisten Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg.

Die DFB-Elf tritt in der Nations League am 3. September gegen Spanien und drei Tage später in Basel gegen die Schweiz an. (dab/sda/dpa)

Bild: keystone

Lüthi noch immer mit Rückstand auf die Spitze

Tom Lüthi kann am ersten Trainingstag zum Grand Prix der Steiermark den Abstand auf die Spitze nicht verkürzen. Der Kalex-Fahrer belegt nur den 13. Platz, gut eine halbe Sekunde hinter dem Tagesschnellsten Sam Lowes. Am Nachmittag, als an der Rennabstimmung gefeilt wurde und die Zeiten generell langsamer waren als am Morgen, war Lüthi immerhin als Siebter konkurrenzfähiger.

Dominique Aegerter, der wie in Brünn seinen erkrankten Landsmann Jesko Raffin ersetzt, hielt sich auf dem 18. Platz mit knapp acht Zehnteln Rückstand sehr achtbar. Besonders erfreulich für den Oberaargauer, der diese Saison eigentlich in der MotoE fährt und dort das Gesamtklassement anführt: Er war zweimal deutlich schneller als sein NTS-Teamkollege Bo Bendsneyder.

In Spielberg im Südosten Österreichs findet am Sonntag das zweite Rennen innert Wochenfrist statt. (dab/sda)

Bild: EPA

Schär und Hirschi für Tour de France nominiert

Michael Schär steht wie erwartet im achtköpfigen Aufgebot des Teams CCC für die am 29. August beginnende Tour de France. Der 33-jährige Luzerner mit ausgezeichneten Helferqualitäten hat seit 2011 jede Ausgabe der Frankreich-Rundfahrt bestritten. Die Captainrolle in der polnischen Equipe werden sich Olympiasieger Greg van Avermaet, Rundfahrten-Spezialist Ilnur Sakarin und Sprinter Matteo Trentin aufteilen.

Mit Marc Hirschi wurde am Freitag ein zweiter Schweizer für die 107. Austragung der Tour de France nominiert. Für den 21-jährige Berner, U23-Welt- und Europameister von 2018, wird es im deutschen Team Sunweb die erste dreiwöchige Rundfahrt seiner Karriere. (dab/sda)

Bild: KEYSTONE

Wawrinka mit Satzverlust in den Final

Stan Wawrinka wird seiner Favoritenrolle am Challenger-Turnier in Prag weiter gerecht. Der Lausanner zieht an seinem ersten Turnier nach dem Corona-Unterbruch in den Final ein.

Wawrinka setzte sich gegen den Tschechen Michael Vrbensky (ATP 402) nach Anlaufschwierigkeiten 5:7, 6:3, 6:3 durch.

Gegner des topgesetzten Schweizers im Final ist Russe Aslan Karazew (ATP 253), der nach Henri Laaksonen im Viertelfinal auch den als Nummer 3 gesetzten Franzosen Pierre-Hugues Herbert (ATP 71) bezwang. (zap/sda)

One step closer to the 🏆!!

Into the final here in Prague after another great comeback 😅💪🏻



(🎥 pragueopen2020 IG) pic.twitter.com/jxhTv538Ka — Lisa (BEL21VE) (@lisa_wawrinka) August 21, 2020

Grünes Licht von Bern für YB in der Champions-League-Qualifikation

Dem Spiel der Young Boys in der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation vom Mittwoch in Bern gegen den Sieger der Begegnung Klaksvik – Slovan Bratislava steht von behördlicher Seite nichts im Weg. Wie die Young Boys mitteilten, haben sie von der Stadt grünes Licht für die Durchführung.

Die Young Boys waren sich kurzzeitig im Unklaren, weil die Färöer-Inseln seit dem 20. August auf der Liste der Staaten mit erhöhtem Ansteckungsrisiko stehen. Eine Quarantäne-Pflicht besteht laut jüngster Verordnung für Berufsreisende aber nicht, wenn sie weniger als fünf Tage in der Schweiz bleiben und der Termin unaufschiebbar ist.

Die Young Boys erfahren ihren Gegner am Freitagabend. Die Partie zwischen Klaksvik und Slovan Bratislava in Torshavn musste um zwei Tage verschoben werden, weil es in der Mannschaft von Bratislava zwei positive Corona-Fälle gab. (abu/sda)

Bild: keystone

Zarco für «unverantwortliche Fahrweise» bestraft

Für Johann Zarco hat der Horrorsturz im Grand Prix von Österreich vom letzten Wochenende auch ein sportliches Nachspiel. Der Franzose muss in seinem nächsten Rennen aus der Boxengasse starten.

Zarco war am vergangenen Sonntag in einen spektakulären Unfall mit dem Italiener Franco Morbidelli verwickelt. Die Motorräder der beiden Fahrer verfehlten dabei Valentino Rossi und Maverick Viñales nur um Zentimeter. Der Untersuchungs-Ausschuss des Weltverbandes FIM taxierte Zarcos Fahrweise nun als «unverantwortlich».

Wegen eines gebrochenen Handgelenks musste sich Zarco am Mittwoch einer Operation unterziehen. Dennoch möchte der 30-jährige Ducati-Pilot am Wochenende auch beim zweiten MotoGP-Rennen in Spielberg dabei sein. Das Training vom Freitag liess Zarco aus. Ob er am Sonntag antreten kann, ist offen. (zap/sda)

Nicolas Haas verpasst den Aufstieg in die Serie A

Nicolas Haas verpasst in den Serie-B-Playoffs mit Frosinone den Aufstieg in die Serie A.

Der Innerschweizer gewann mit dem vom früheren italienischen Internationalen Alessandro Nesta trainierten Team zwar das Final-Rückspiel auswärts gegen Spezia 1:0, doch reichte dies nicht zur Promotion. Spezia hatte im Hinspiel in Frosinone 1:0 gesiegt und stieg letztlich dank der besseren Klassierung in der Serie-B-Rangliste auf.

Für Spezia ist es der erste Aufstieg in die Serie A. Der Klub aus der ligurischen Hafenstadt La Spezia hatte zwar 1944 während des 2. Weltkriegs eine improvisierte Meisterschaft mit Teams aus Norditalien gewonnen, spielte aber nie in der höchsten Spielklasse Italiens.

Benevento und Crotone, beide 2018 aus der Serie A abgestiegen, hatten den Aufstieg direkt und ohne Umweg über die Playoffs sichergestellt. (zap/sda)

Bild: www.imago-images.de

Vögele in Qualifikation gescheitert

Stefanie Vögele scheidet in der Qualifikation für das WTA-Turnier von Cincinnati in der Startrunde aus.

Die Aargauerin unterlag der als Nummer 7 gesetzten Niederländerin Arantxa Rus (WTA 72) in zweieinviertel Stunden 5:7, 6:4, 1:6.

Somit verbleibt Jil Teichmann als einzige Schweizerin im Feld. Die Bielerin, die letzte Woche in Lexington den Final erreicht hat, spielt am späten Freitagnachmittag Schweizer Zeit gegen die Amerikanerin Shelby Rogers (WTA 95) um den Vorstoss ins Haupttableau. (zap/sda)

Bild: keystone

Wawrinka im Halbfinal von Prag

Stan Wawrinka (ATP 17) steht beim Challenger-Turnier in Prag in den Halbfinals. Der als Nummer 1 gesetzte Schweizer kam gegen den Inder Sumit Nagal (ATP 127) zu einem letztlich mühelosen 2:6, 6:0, 6:1. Er dürfte sich aber darüber ärgern, dass er auch im dritten Spiel auf dem Prager Sand einen Satz hat abgeben müssen.

Immerhin zeigte Wawrinka nach dem verlorenen Startsatz eine markante Reaktion. Im zweiten Satz gab der Romand nur sechs Punkte ab und im entscheidenden dritten Durchgang führte er nach zwei Breaks 5:0, ehe er nach elf gewonnen Games in Folge Nagal, der am letzten US Open gegen Roger Federer einen Satz geholt hatte, wieder ein Game zugestehen musste.

In den Halbfinals trifft Wawrinka auf den Einheimischen Michael Vrbensky, die Nummer 402 im ATP-Ranking. (zap/sda)

Heuer keine alpinen Weltcup-Rennen in Nordamerika

Der alpine Ski-Weltcup wird wie erwartet in der kommenden Saison gravierende Änderungen erfahren. Am Donnerstag gab der Weltverband FIS bekannt, dass der traditionelle Abstecher nach Nordamerika in diesem Winter aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht erfolgen kann.

Konkret abgesagt sind damit die Rennen der Frauen in Killington im US-Bundesstaat Vermont, wo am 28. und 29. November je ein Riesenslalom und Slalom hätte stattfinden sollen, und in Lake Louise. Der Auftakt in den Speed-Disziplinen hätte im kanadischen Skiort vom 1. bis 6. Dezember erfolgen sollen. Bei den Männern sind von der Absage die Speed-Rennen in Lake Louise (25. bis 29. November) und die Wettkämpfe in Vail/Beaver Creek (1. bis 6. Dezember) betroffen. Die FIS plant, für die Olympia-Saison 2021/22 nach Nordamerika zurückzukehren.

Der modifizierte Kalender für die alpine Saison 2020/21 wird erst Anfang Oktober vorliegen, wobei die nun in Nordamerika abgesagten Rennen auf bestehende Orte in Europa verteilt werden sollen. Angedacht ist, den Reiseverkehr in Grenzen zu halten und die Speed- und Technik-Trosse möglichst zu trennen.

Der Weltcup-Auftakt erfolgt am 17./18. Oktober in Sölden, wo je ein Riesenslalom der Frauen und der Männer auf dem Programm steht. (zap/sda)

Bild: AP

Mann und Frau statt zwei Hostessen

Bei der Tour de France sollen Medienberichten zufolge die Etappengewinner künftig bei der Siegerehrung von einer Frau und einem Mann auf dem Podium eingerahmt werden, statt wie bisher von zwei Frauen. Dies berichtete die französische Tageszeitung «Le Parisien» am Donnerstag unter Berufung auf eine Pressekonferenz mit Tour-Chef Christian Prudhomme.

In den vergangenen Jahren hatte es im Zuge einer Debatte über Sexismus vermehrt Kritik an der Rolle der Frauen bei Sportveranstaltungen und Preisverleihungen gegeben. 2019 sei eine Petition gegen die Hostessen auf dem Siegerpodium von fast 38'000 Menschen unterzeichnet worden, hiess es in dem Bericht. Frauen seien keine Objekte und dienten nicht der Dekoration, stand im Text der Petition, der die Abschaffung der Hostessen forderte.

Dem Bericht zufolge liess Prudhomme offen, ob die Ehrendame weiterhin dem Tagessieger einen Kuss auf die Wange geben wird. Wegen der Coronavirus-Pandemie scheint die Beibehaltung der Tradition jedoch ohnehin unwahrscheinlich. (sda/dpa)

Bild: AP

Laaksonen ausgeschieden

Henri Laaksonen (ATP 137) schied beim Challenger-Turnier in Prag im Viertelfinal aus. Der Schweizer unterlag auf Sand dem über 100 Positionen schlechter klassierten Russen Aslan Karazew 6:7 (3:7), 4:6. Im ersten Umgang hatte der 28-jährige Schaffhauser sechs Satzbälle vergeben. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Kruijswijk muss auf Tour de France verzichten

Der Niederländer Steven Kruijswijk wird nicht an der 107. Tour de France, welche am 29. August in Nizza beginnt, teilnehmen können. Der 33-jährige Niederländer muss wegen einer beim Critérium du Dauphiné erlittenen Verletzung auf den Start verzichten.

«Die Folgen meines Sturzes sind schlimmer als gedacht. Ich habe einen Schulterbruch und Schürfungen davongetragen. Jetzt muss ich mich erst einmal erholen», sagte Kruijswijk. Der Kletterspezialist will sich nun auf den am 3. Oktober beginnenden Giro d'Italia konzentrieren. Kruijswijk wäre bei Jumbo-Visma als wichtiger Helfer des slowenischen Mitfavoriten Primoz Roglic vorgesehen gewesen. Co-Leader beim niederländischen Team ist Tom Dumoulin, der Giro-Sieger von 2017. (pre/sda)

Drei Coronavirus-Fälle beim FC Basel

Bei der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs wurden in der 1. Mannschaft des FC Basel drei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet. Es handelt sich um Arthur Cabral, Eric Ramires und Eray Cömert.

Diese drei Spieler sowie Samuele Campo, der mit ihnen Kontakt hatte, haben das Training nicht aufgenommen und begeben sich für zehn Tage in Quarantäne. Wie der FCB weiter mitteilt, hat keiner der Spieler gegen interne Weisungen (z.B. keine Reisen in Risikogebiete) verstossen.

Nicht ganz klar ist, welche Folgen die Abwesenheit der Spieler auf die anstehenden Partien des FC Basel im Schweizer Cup haben wird. Die Offensiven Cabral, Ramires und Campo sowie Verteidiger Cömert werden in jedem Fall den Halbfinal vom nächsten Dienstag im St.-Jakob-Park gegen den FC Winterthur verpassen. Wenn Basel den Final vom Sonntag, 30. August, in Bern gegen die Young Boys erreicht, könnten die vier eventuell wieder einsatzfähig sein. (zap/sda)

Bild: keystone

Nations-League-Spiele im September ohne Zuschauer

Die Anfang September beginnende Nations League der UEFA soll im geplanten Umfang und zu den vorgesehenen Daten stattfinden. Allerdings werden alle Partien im September ohne Zuschauer ausgetragen.

Für die Schweizer Nationalmannschaft bedeutet dies, dass die Spiele der Liga A gegen die Ukraine in Lwiw und gegen Deutschland in Basel durchgeführt werden können. Die UEFA gab am Mittwoch auch grünes Licht für die Austragung der EM-Qualifikationsspiele des Schweizer U21-Nationalteams gegen die Slowakei sowie der Frauen-Nati gegen Kroatien und Belgien.

Gemäss einem Communiqué des SFV teilte der ukrainische Verband mit, dass für alle Spieler der Schweizer Nationalmannschaft für die Reise nach Lwiw allfällige Ein- und Ausreisebeschränkungen beziehungsweise Quarantänepflichten aufgehoben sind.

Die Nations League wird über je eine Woche im September, im Oktober und im November durchgeführt. Zur Vierergruppe der Schweiz gehören Spanien, die Ukraine und Deutschland. Gegen die Ukraine spielen die Schweizer am Donnerstag, 3. September. Die Partie gegen Deutschland ist am Sonntag, 6. September, angesetzt. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Suter im Leadertrikot der Tour du Limousin

Joel Suter hat seinen ersten Sieg als Strassenprofi nur knapp verpasst. Der 21-jährige Berner Oberländer belegte in der 2. Etappe der Tour du Limousin den 2. Platz. Der Neoprofi aus dem belgischen Pro Continental Team Wallonie-Bruxelles musste sich nach 174 km im Sprint einer kleinen Gruppe nur Fernando Gaviria geschlagen geben. Der Kolumbianer ist immerhin zweifacher Etappensieger an der Tour de France.

Dank dem Exploit eroberte Suter die Führung im Gesamtklassement. Die Limousin-Rundfahrt, ein Etappenrennen der dritthöchsten Kategorie in Frankreich, führt über vier Etappen und geht am Freitag zu Ende. Die Schweiz stellte mit Martin Elmiger 2013 einmal den Gesamtsieger. (zap/sda)

Le protocole :



🥇Fernando Gaviria (@TeamUAEAbuDhabi) vainqueur parrainé par @intermarche, la commune de St Estèphe et le comcom du Périgord Nontronais

💛 Joel Suter (@CTBingoalWB) parrainé par @NvelleAquitaine

👶🏼 Joel Suter meilleur jeune parrainé par Granulés du Limousin pic.twitter.com/Iwb2Nn7UST — Tour du Limousin - Nouvelle-Aquitaine (@tourdulimousin) August 19, 2020

Wawrinka nach erneutem Satzverlust im Viertelfinal

Stan Wawrinka (ATP 17) steht beim Challenger-Turnier in Prag im Viertelfinal. Der topgesetzte Waadtländer setzte sich im Achtelfinal gegen den Deutschen Oscar Otte (ATP 217) 3:6, 7:5, 6:1 durch. Damit gab er auch in seinem zweiten Spiel am ersten Turnier nach fünf Monaten Pause einen Satz ab. Nächster Gegner ist der als Nummer 6 gesetzte Indier Sumit Nagal (ATP 127). (zap/sda)

Bild: keystone

