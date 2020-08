Sport

Sport-News

Sportnews: Tom Lüthi fährt in Österreich auf den 5. Platz



Sport-News

Tom Lüthi fährt in Österreich auf den 5. Platz +++ Ajeti schiesst Celtic Glasgow zum Sieg

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Saisonbestresultat von Tom Lüthi

Tom Lüthi fuhr in der Moto2 beim Grand Prix der Steiermark erstmals in diesem Jahr in die Top 5. Der 33-jähriger Emmentaler verbesserte sich schon kurz nach dem Start vom 7. auf den 5. Platz, den er mit beträchtlichem Abstand nach hinten und nach vorne bis zum Ziel behielt. Zuvor waren zwei 7. Ränge in dieser bis jetzt enttäuschenden Saison die Bestresultate des Schweizer Kalex-Fahrers gewesen.

Bild: AP

Den Sieg holte sich auf dem Circuit von Spielberg wie vor Wochenfrist an gleicher Stelle der Spanier Jorge Martin. (jaw/sda)

Albian Ajeti schiesst Celtic Glasgow zum Sieg

Albian Ajeti hat in seinem ersten Meisterschaftsspiel für Celtic Glasgow gleich das Siegestor erzielt. Im Auswärtsspiel gegen den früheren Europacup-Finalisten Dundee United traf der Basler Stürmer sieben Minuten vor dem Ende zum 1:0. Ajeti, der am Dienstag in der Qualifikation zur Champions League gegen KR Reykjavik mit einem Teileinsatz sein Debüt für Celtic gegeben hatte, war nur neun Minute vor seinem Treffer eingewechselt worden.

Celtic Glasgow hat in der schottischen Premier League erst drei Spiele absolviert und dabei sieben Punkte geholt. Auf Platz 1 ist derzeit mit fünf Spielen und 13 Zählern Celtics Stadtrivale Glasgow Rangers klassiert. Cedric Itten stand beim 2:0-Heimsieg des Leaders gegen Kilmarnock erstmals in der Startformation und während 90 Minuten im Einsatz. Bei den beiden Toren war der frühere Stürmer des FC St. Gallen nicht beteiligt. (sar/sda)

MotoGP-Weltmeister fehlt weitere zwei bis drei Monate

Der sechsfache MotoGP-Weltmeister Marc Marquez wird seinen WM-Titel in diesem Jahr definitiv nicht verteidigen können. Der 27-jährige Spanier, der im ersten Saisonrennen Mitte Juli in Jerez stürzte, wird rund zwei bis drei weitere Monate ausfallen, wie sein Honda-Team bekannt gab. Er dürfte damit bestenfalls für die letzten drei Grands Prix im November auf die Rennstrecke zurückkehren.

Bild: keystone

«Das Ziel ist, dass Marquez wieder in die WM zurückkommt, wenn der Arm komplett ausgeheilt ist», schreibt Honda. Der Katalane hat seit seinem Aufstieg in die MotoGP lediglich 2015 (3.) die WM-Gesamtwertung nicht gewonnen. (sar/sda/afp)

Lüthi startet von siebter Position

Tom Lüthi machte im Moto2-Qualifying zum Grand Prix der Steiermark einen klaren Schritt nach vorne. Der Emmentaler erreichte auf der Kalex mit dem 7. Platz seine beste Startposition in dieser bis jetzt enttäuschenden Saison. Lüthi verlor auf dem Circuit in Spielberg 0,454 Sekunden auf den Spanier Aron Canet, der auf einem Speed-Up-Chassis seine erste Pole-Position in der Moto2 herausfuhr. Eine herbe Enttäuschung erlebte Dominique Aegerter (NTS). Für den Oberaargauer, der im dritten GP in Folge den erkrankten Jesko Raffin ersetzt, resultierte nur der drittletzte Platz. Er startet von der 28. Position.

In der MotoGP-Kategorie sicherte sich der Spanier Pol Espargaro die erste Pole-Position seiner Karriere in der Königsklasse – und gleichzeitig die erste für den österreichischen Hersteller KTM. Johann Zarco fuhr nur drei Tage nach der Operation seines gebrochenen Handgelenks sensationell auf den 3. Platz, muss aber wegen einer Strafe für seine Kollision vor Wochenfrist beim GP von Österreich aus der Boxengasse starten. Die führenden in der WM-Gesamtwertung, Fabio Quartararo (Yamaha) und Andrea Dovizioso (Ducati), fahren aus der dritten Reihe los. (pre/sda)

A maiden pole and a mixed grid throughout! 🙌



Here's how #Moto2 will line up for tomorrow! 👇#AustrianGP 🏁 pic.twitter.com/c0hNYtiyHc — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 22, 2020

Wawrinka gewinnt Challenger-Turnier in Prag

Stan Wawrinka kehrt mit einem Turniererfolg auf die Tour zurück. Nach monatelanger Wettkampfpause gewinnt der Waadtländer in Prag den Event der zweithöchsten Tour-Stufe. Im Final setzte Wawrinka sich gegen den Russen Aslan Karazew mit 7:6 (7:2), 6:4 durch und blieb damit im fünften Match in dieser Woche zum ersten Mal ohne Satzverlust.

Auf dem Weg zu seinem siebten Challenger-Titel, dem ersten seit zehn Jahren, musste Wawrinka keinen Top-100-Spieler schlagen. Sein Finalgegner Karazew hatte aber im Verlauf des Turniers aufhorchen lassen: Der 26-Jährige schaltete der Reihe nach Robin Haase, Jiri Vesely, Ernests Gulbis, Henri Laaksonen und Pierre-Hugues Herbert aus – bis auf den Schweizer Laaksonen alles Spieler, die in ihrer Karriere schon in den Top 50 gestanden hatten. Dank dem Erfolg auf dem Prager Sand wird Wawrinka in der Weltrangliste zwei Plätze gutmachen und ab Montag die Nummer 15 sein. (pre/sda)

Hiddink wird Nationaltrainer von Curaçao

Der frühere Startrainer Guus Hiddink betreut ab Anfang September das Nationalteam von Curaçao. Der 73-Jährige habe einen Vertrag bis nach der WM 2022 in Katar unterschrieben, berichteten mehrere Medien übereinstimmend. Der einstige niederländische Nationalcoach werde auch die Rolle des technischen Direktors übernehmen. «Es war schwer, Nein zu sagen», wird Hiddink vom TV-Sender Fox zitiert. Er wolle dem Team der seit 2010 unabhängigen niederländischen Insel helfen, sich im internationalen Fussball nach vorn zu arbeiten.

Hiddink hatte sich über viele Jahre einen Namen als Trainer gemacht und stand unter anderem bei Real Madrid, dem FC Valencia und dem FC Chelsea unter Vertrag. Als Nationalcoach führte er Co-Gastgeber Südkorea bei der Weltmeisterschaft 2002 sensationell bis in den Halbfinal. Auch in Australien, Russland und der Türkei trainierte er die Nationalteams. Zuletzt verpasste er mit Chinas U21-Auswahl die Qualifikation für Olympia in Tokio. (pre/sda)

Bild: AP/AP

Scheffler schafft Traumrunde mit 12 Birdies und 6 Pars

Dem Amerikaner Scottie Scheffler ist als erst zwölfter Golfer in der Geschichte der PGA-Tour eine Runde mit weniger als 60 Schlägen gelungen. Der 24-Jährige aus Dallas schaffte am Freitag beim Turnier in Boston eine 59er-Traumrunde. Scheffler spielte auf den 18 Löchern des Par-71-Kurs zwölf Birdies und sechs Pars.

An zweiten Tag des ersten Playoff-Turniers des millionenschweren FedExCups hätte es beinahe ein Novum auf der US-Tour gegeben: Der ehemalige Weltranglistenerste Dustin Johnson verpasste mit seinem letzten Schlag die Chance auf eine weitere 59er-Runde und spielte am Ende eine 60. Noch nie haben zwei Spieler in der Geschichte der PGA-Tour bei einem Turnier eine Runde mit weniger als 60 Schlägen beendet.

Der Amerikaner Jim Furyk ist der einzige Profi, dem das Kunststück zweimal gelang. 2013 spielte er in Lake Forest eine 59er-Runde. Drei Jahre später gelang ihm in Cromwell mit 58 Schlägen die bislang niedrigste Runde. (pre/sda)

Join the club.



Scottie Scheffler becomes the 11th TOUR pro to shoot 59 or better. pic.twitter.com/6MsEwO0zaH — PGA TOUR (@PGATOUR) August 22, 2020

Schlumpf läuft Topzeit über 5000 m

Am späten Freitagabend lief Fabienne Schlumpf (TG Hütten) in Bulle über 5000 m mit 15:10,31 Minuten eine Spitzenzeit. Über dieselbe Distanz hatte die Langstreckenläuferin bereits vor zwei Wochen mit einer hervorragenden Leistung auf sich aufmerksam gemacht.

Die in Regensdorf gelaufene persönliche Bestmarke von 15:17,27 Minuten unterbot Schlumpf nun noch einmal um fast sieben Sekunden. Sie belegt damit die zweite Position auf der ewigen Schweizer Bestenliste, nur die Schweizer Rekordhalterin Anita Weyermann war über die 12,5 Bahnrunden jemals schneller unterwegs. (dab/sda)

Bild: keystone

US Open für Clijsters in Gefahr

Die Belgierin Kim Clijsters musste ihre Teilnahme beim nach New York verlegten Premier-Turnier von Cincinnati absagen. Die 37-jährige Belgierin, die erst zu Beginn des Jahres ihr Comeback gefeiert hatte und eine Wildcard erhielt, muss wegen einer Bauchmuskel-Verletzung passen. Die ehemalige Nummer 1 der Welt hofft aber, bis zum US Open wieder fit zu sein, und bleibt daher in New York. (dab/sda/afp)

Bild: keystone

Teichmann sicher für Hauptfeld qualifiziert

Die Schweizerin Jil Teichmann (WTA 54) stellte ihre gute Form auch in New York unter Beweis und qualifizierte sich souverän für das Hauptfeld des von Cincinnati verlegten Premier-Turniers. Die 23-jährige Bielerin setzte sich in der zweiten und letzten Runde 6:3, 6:4 gegen die Amerikanerin Shelby Rogers (WTA 95) durch. Die gleiche Gegnerin hatte sie bereits beim Turnier in Lexington auf dem Weg in den Final bezwungen.

Sie wird beim hoch dotierten Vorbereitungsturnier auf das US Open die einzige Schweizerin im Einsatz sein - bei Männern und Frauen. Ihre Fed-Cup-Teamkollegin Stefanie Vögele (WTA 113) unterlag in der Qualifikation der Niederländerin Arantxa Rus (WTA 72) in drei Sätzen. (dab/sda)

Bild: keystone

Deutschland ohne Bayern-Stars gegen die Schweiz

Der deutsche Bundestrainer Joachim Löw verzichtet für die ersten Länderspiele nach der Corona-Zwangspause neben Captain und Goalie Manuel Neuer auch auf dessen Bayern-Vereinskollegen Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry sowie die beiden Leipziger Champions-League-Halbfinalisten Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg.

Die DFB-Elf tritt in der Nations League am 3. September gegen Spanien und drei Tage später in Basel gegen die Schweiz an. (dab/sda/dpa)

Bild: keystone

Schär und Hirschi für Tour de France nominiert

Michael Schär steht wie erwartet im achtköpfigen Aufgebot des Teams CCC für die am 29. August beginnende Tour de France. Der 33-jährige Luzerner mit ausgezeichneten Helferqualitäten hat seit 2011 jede Ausgabe der Frankreich-Rundfahrt bestritten. Die Captainrolle in der polnischen Equipe werden sich Olympiasieger Greg van Avermaet, Rundfahrten-Spezialist Ilnur Sakarin und Sprinter Matteo Trentin aufteilen.

Mit Marc Hirschi wurde am Freitag ein zweiter Schweizer für die 107. Austragung der Tour de France nominiert. Für den 21-jährige Berner, U23-Welt- und Europameister von 2018, wird es im deutschen Team Sunweb die erste dreiwöchige Rundfahrt seiner Karriere. (dab/sda)

Bild: KEYSTONE

Grünes Licht von Bern für YB in der Champions-League-Qualifikation

Dem Spiel der Young Boys in der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation vom Mittwoch in Bern gegen den Sieger der Begegnung Klaksvik – Slovan Bratislava steht von behördlicher Seite nichts im Weg. Wie die Young Boys mitteilten, haben sie von der Stadt grünes Licht für die Durchführung.

Die Young Boys waren sich kurzzeitig im Unklaren, weil die Färöer-Inseln seit dem 20. August auf der Liste der Staaten mit erhöhtem Ansteckungsrisiko stehen. Eine Quarantäne-Pflicht besteht laut jüngster Verordnung für Berufsreisende aber nicht, wenn sie weniger als fünf Tage in der Schweiz bleiben und der Termin unaufschiebbar ist.

Die Young Boys erfahren ihren Gegner am Freitagabend. Die Partie zwischen Klaksvik und Slovan Bratislava in Torshavn musste um zwei Tage verschoben werden, weil es in der Mannschaft von Bratislava zwei positive Corona-Fälle gab. (abu/sda)

Bild: keystone

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter