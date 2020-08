Sport

Sport-News

Sportnews: Tour de France schafft Hostessen ab



Sport-News

Tour de France ändert Hostessen-Tradition +++ Laaksonen in Prag ausgeschieden

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Mann und Frau statt zwei Hostessen

Bei der Tour de France sollen Medienberichten zufolge die Etappengewinner künftig bei der Siegerehrung von einer Frau und einem Mann auf dem Podium eingerahmt werden, statt wie bisher von zwei Frauen. Dies berichtete die französische Tageszeitung «Le Parisien» am Donnerstag unter Berufung auf eine Pressekonferenz mit Tour-Chef Christian Prudhomme.

In den vergangenen Jahren hatte es im Zuge einer Debatte über Sexismus vermehrt Kritik an der Rolle der Frauen bei Sportveranstaltungen und Preisverleihungen gegeben. 2019 sei eine Petition gegen die Hostessen auf dem Siegerpodium von fast 38'000 Menschen unterzeichnet worden, hiess es in dem Bericht. Frauen seien keine Objekte und dienten nicht der Dekoration, stand im Text der Petition, der die Abschaffung der Hostessen forderte.

Dem Bericht zufolge liess Prudhomme offen, ob die Ehrendame weiterhin dem Tagessieger einen Kuss auf die Wange geben wird. Wegen der Coronavirus-Pandemie scheint die Beibehaltung der Tradition jedoch ohnehin unwahrscheinlich. (sda/dpa)

Bild: AP

Laaksonen ausgeschieden

Henri Laaksonen (ATP 137) schied beim Challenger-Turnier in Prag im Viertelfinal aus. Der Schweizer unterlag auf Sand dem über 100 Positionen schlechter klassierten Russen Aslan Karazew 6:7 (3:7), 4:6. Im ersten Umgang hatte der 28-jährige Schaffhauser sechs Satzbälle vergeben.

Am Nachmittag steht in Prag auch der topgesetzte Stan Wawrinka (ATP 17) im Einsatz. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Kruijswijk muss auf Tour de France verzichten

Der Niederländer Steven Kruijswijk wird nicht an der 107. Tour de France, welche am 29. August in Nizza beginnt, teilnehmen können. Der 33-jährige Niederländer muss wegen einer beim Critérium du Dauphiné erlittenen Verletzung auf den Start verzichten.

«Die Folgen meines Sturzes sind schlimmer als gedacht. Ich habe einen Schulterbruch und Schürfungen davongetragen. Jetzt muss ich mich erst einmal erholen», sagte Kruijswijk. Der Kletterspezialist will sich nun auf den am 3. Oktober beginnenden Giro d'Italia konzentrieren. Kruijswijk wäre bei Jumbo-Visma als wichtiger Helfer des slowenischen Mitfavoriten Primoz Roglic vorgesehen gewesen. Co-Leader beim niederländischen Team ist Tom Dumoulin, der Giro-Sieger von 2017. (pre/sda)

Drei Coronavirus-Fälle beim FC Basel

Bei der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs wurden in der 1. Mannschaft des FC Basel drei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet. Es handelt sich um Arthur Cabral, Eric Ramires und Eray Cömert.

Diese drei Spieler sowie Samuele Campo, der mit ihnen Kontakt hatte, haben das Training nicht aufgenommen und begeben sich für zehn Tage in Quarantäne. Wie der FCB weiter mitteilt, hat keiner der Spieler gegen interne Weisungen (z.B. keine Reisen in Risikogebiete) verstossen.

Nicht ganz klar ist, welche Folgen die Abwesenheit der Spieler auf die anstehenden Partien des FC Basel im Schweizer Cup haben wird. Die Offensiven Cabral, Ramires und Campo sowie Verteidiger Cömert werden in jedem Fall den Halbfinal vom nächsten Dienstag im St.-Jakob-Park gegen den FC Winterthur verpassen. Wenn Basel den Final vom Sonntag, 30. August, in Bern gegen die Young Boys erreicht, könnten die vier eventuell wieder einsatzfähig sein. (zap/sda)

Bild: keystone

Nations-League-Spiele im September ohne Zuschauer

Die Anfang September beginnende Nations League der UEFA soll im geplanten Umfang und zu den vorgesehenen Daten stattfinden. Allerdings werden alle Partien im September ohne Zuschauer ausgetragen.

Für die Schweizer Nationalmannschaft bedeutet dies, dass die Spiele der Liga A gegen die Ukraine in Lwiw und gegen Deutschland in Basel durchgeführt werden können. Die UEFA gab am Mittwoch auch grünes Licht für die Austragung der EM-Qualifikationsspiele des Schweizer U21-Nationalteams gegen die Slowakei sowie der Frauen-Nati gegen Kroatien und Belgien.

Gemäss einem Communiqué des SFV teilte der ukrainische Verband mit, dass für alle Spieler der Schweizer Nationalmannschaft für die Reise nach Lwiw allfällige Ein- und Ausreisebeschränkungen beziehungsweise Quarantänepflichten aufgehoben sind.

Die Nations League wird über je eine Woche im September, im Oktober und im November durchgeführt. Zur Vierergruppe der Schweiz gehören Spanien, die Ukraine und Deutschland. Gegen die Ukraine spielen die Schweizer am Donnerstag, 3. September. Die Partie gegen Deutschland ist am Sonntag, 6. September, angesetzt. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Suter im Leadertrikot der Tour du Limousin

Joel Suter hat seinen ersten Sieg als Strassenprofi nur knapp verpasst. Der 21-jährige Berner Oberländer belegte in der 2. Etappe der Tour du Limousin den 2. Platz. Der Neoprofi aus dem belgischen Pro Continental Team Wallonie-Bruxelles musste sich nach 174 km im Sprint einer kleinen Gruppe nur Fernando Gaviria geschlagen geben. Der Kolumbianer ist immerhin zweifacher Etappensieger an der Tour de France.

Dank dem Exploit eroberte Suter die Führung im Gesamtklassement. Die Limousin-Rundfahrt, ein Etappenrennen der dritthöchsten Kategorie in Frankreich, führt über vier Etappen und geht am Freitag zu Ende. Die Schweiz stellte mit Martin Elmiger 2013 einmal den Gesamtsieger. (zap/sda)

Le protocole :



🥇Fernando Gaviria (@TeamUAEAbuDhabi) vainqueur parrainé par @intermarche, la commune de St Estèphe et le comcom du Périgord Nontronais

💛 Joel Suter (@CTBingoalWB) parrainé par @NvelleAquitaine

👶🏼 Joel Suter meilleur jeune parrainé par Granulés du Limousin pic.twitter.com/Iwb2Nn7UST — Tour du Limousin - Nouvelle-Aquitaine (@tourdulimousin) August 19, 2020

Wawrinka nach erneutem Satzverlust im Viertelfinal

Stan Wawrinka (ATP 17) steht beim Challenger-Turnier in Prag im Viertelfinal. Der topgesetzte Waadtländer setzte sich im Achtelfinal gegen den Deutschen Oscar Otte (ATP 217) 3:6, 7:5, 6:1 durch. Damit gab er auch in seinem zweiten Spiel am ersten Turnier nach fünf Monaten Pause einen Satz ab. Nächster Gegner ist der als Nummer 6 gesetzte Indier Sumit Nagal (ATP 127). (zap/sda)

Bild: keystone

YB kennt seinen Gegner erst am Freitag

Die Young Boys kennen ihren Gegner in der 2. Runde der Qualifikation für die Champions League vom nächsten Mittwoch in Bern erst am Freitag. Das Erstrunden-Duell zwischen Klaksvik von den Färöern und Slovan Bratislava musste um zwei Tage auf Freitag verschoben werden, weil sich die Mannschaft von Slovan wegen zwei positiven Corona-Tests auf den Färöern in der Quarantäne befindet.

Während die Behörden in Torshavn die Austragung der Partie nicht erlauben wollten, sorgte die UEFA zusammen mit Slovan dafür, dass das Spiel mit zwei Tagen Verspätung doch noch stattfinden kann. Aus dem 18-Mann-Aufgebot der Slowaken dürfen am Freitag alle Spieler eingesetzt werden, welche bis dahin zweimal negativ getestet werden. Ausserdem werden nun ursprünglich nicht nominierte Akteure sowie eine Handvoll Junioren aus Bratislava nachreisen, wie der Klub auf seiner Homepage bekannt gab. (zap/sda)

FIS gibt Präventionskonzept bekannt

Der Internationale Skiverband FIS hat am Mittwoch sein Präventionskonzept für den kommenden Weltcup-Winter veröffentlicht. Jede Person, die an einem FIS-Event teilnehmen will, muss einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als drei bis vier Tage sein darf, und einen Gesundheits-Fragebogen ausfüllen. Vor Ort werden alle drei, vier Tage Tests durchgeführt. Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass PCR-Testungen in der Nähe möglich sind und das Eventgelände entsprechend gesichert ist, damit Unbefugte keinen Zutritt erhalten.

Bei einem positiven Testergebnis muss sich die Person in Selbstquarantäne begeben. Alle diejenigen, die mit ihr in den vergangenen 72 Stunden Kontakt hatten, werden getestet und bis zum Ergebnis ebenfalls in Quarantäne gesetzt. Bereits seit August wird bei Analysen von Doping-Kontrollen ermittelt, ob jemand bereits Antikörper gegen das Virus hat. Ist das der Fall, «muss er während seiner gesamten Immunitätsperiode keine weiteren Covid-19-Tests durchführen.»

Die Weltcup-Saison 2020/21 der Skifahrer startet am 17. und 18. Oktober auf dem Rettenbachgletscher in Sölden. Wie es danach weitergeht, ist offen. Der Kalender wird erst Ende September fixiert. (sda/apa)

Bild: keystone

Zanardi geht es besser

Dem mit seinem Handbike verunglückten früheren Formel-1-Piloten Alessandro Zanardi geht es besser. Es gebe «deutliche klinische Verbesserungen» seit der Einlieferung am 24. Juli, teilte das San Raffaele Hospital mit. Der 53-jährige Italiener hatte bei dem Unfall am 19. Juni in der Toskana schwere Kopfverletzungen erlitten, wurde danach in mehreren Spitälern behandelt.

Zanardi werde nun in einer Abteilung mit halb-intensiver Pflege behandelt, hiess es. Nach dem Unfall war er in einem Spital in Siena mehrfach operiert worden. Dann kam er, weil es ihm besser ging, in ein Rehabilitationszentrum im Umland von Mailand. Von dort aus musste er jedoch nach einer Verschlechterung in die Klinik in der lombardischen Hauptstadt gebracht werden, wo ein «heikler neurochirurgischen Eingriff» vorgenommen wurde.

Zanardi hatte 2001 bei einem Rennunfall auf dem Lausitzring beide Beine verloren. Er kämpfte sich danach zurück in den Leistungssport und gewann viermal Gold bei den Paralympics. (zap/sda/apa/dpa)

Bild: keystone

FIFA meldet für 2020 hohen Verlust

Die FIFA muss aufgrund der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr finanzielle Einbussen hinnehmen. Der Weltverband rechnet für 2020 mit einem Verlust vor Steuern von 794 Millionen Dollar (rund 715 Millionen Franken), wie die FIFA am Mittwoch in ihrem überarbeiten Budget für 2019 bis 2022 mitteilte.

Zunächst war der Weltverband noch von einem Betriebsergebnis vor Steuern von minus 624 Millionen Dollar ausgegangen. Die Einnahmen gehen unter anderem aufgrund von Änderungen am internationalen Spielkalender um mehr als 200 Millionen Dollar zurück. Zuletzt hatte die FIFA umfangreiche finanzielle Unterstützung für die nationalen Verbände beschlossen. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone

Saisonstart in Sölden ohne Zuschauer

Wie erwartet findet der Saisonauftakt des alpinen Ski-Weltcups in Sölden ohne Zuschauer statt. Diese Vermutung bestätigte die «Tiroler Tageszeitung». «Es wird keine Zuschauer geben, weil dieser Schutz wichtig ist und es der Wunsch der FIS und des ÖSV war», wird Jakob Falkner, der Chef der Organisationskomitees, zitiert.

Bereits bekannt war, dass die kommende alpine Weltcup-Saison früher beginnt als vorgesehen. Der Prolog auf dem Rettenbach-Gletscher wurde um sieben Tage auf das Wochenende vom 17./18. Oktober vorgezogen. Durch die Verlegung soll es möglich sein, den Gletscherbereich exklusiv für die beiden Riesenslaloms zu nutzen, Fahrerinnen und Fahrer, Offizielle und Mitarbeiter von Touristen trennen zu können und die Unterbringung der Teams entsprechend den Bedürfnissen und Vorschriften zu arrangieren. (abu/sda/apa)

Bild: KEYSTONE

Bernal soll es ohne Froome und Thomas richten

Das im Profi-Radsport führende Team Ineos regelte die Rollenverteilung für die grossen Rundfahrten der Saison 2020. Bei der Tour de France fährt wie erwartet der Titelverteidiger Egan Bernal als Captain.

Nicht im Aufgebot für die Tour de France stehen die ehemaligen Sieger Chris Froome und Geraint Thomas. Als Edelhelfer steht dem Kolumbianer Egon Bernal primär Richard Carapaz zur Seite. Der Mann aus Ecuador gewann 2019 im Trikot des Teams Movistar den Giro d'Italia. Bernal seinerseits liess sich im Vorjahr in Paris als jüngster Sieger Tour de France seit 1909 feiern. Die diesjährige Rundfahrt beginnt am Samstag, 29. August, in Nizza. (abu/sda)

Bild: keystone

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter