Sportnews: Verschiebung der Euro 2020 kostet die UEFA viel Geld



Mujinga Kambundji bricht Saison ab +++ Verschiebung der Euro wird teuer für UEFA

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Mujinga Kambundji bricht Saison ab

Mujinga Kambundji wird in diesem Jahr keine Rennen mehr bestreiten. Die WM-Dritte über 200 m von 2019 bricht die von der Coronavirus-Pandemie stark beeinträchtigte Saison wegen muskulären Problemen im hinteren Oberschenkel vorzeitig ab.

Die 28-jährige Bernerin wird damit im September weder an den Schweizer Meisterschaften in Basel noch am Meeting in Bellinzona an den Start gehen. «Es tut mir Leid für alle Organisatoren, die trotz der derzeitigen Einschränkungen nichts unversucht lassen, um uns Athleten Wettkampfmöglichkeiten zu bieten», liess sich Kambundji in einem Communiqué zitieren. «Aber die Gesundheit geht vor.» (abu/sda)

Bild: keystone

UEFA musste einen grossen Teil der Reserven auflösen

Die Verschiebung der Europameisterschaft von 2020 auf 2021 kostet den europäischen Verband UEFA mehrere hundert Millionen Euro, erklärte Turnierdirektor Martin Kallen in einem Interview mit der «NZZ».

Um den Verlust zu kompensieren, musste die UEFA «einen grossen Teil der Reserven auflösen», die ungefähr 500 Millionen Euro betragen. Für 2021 soll alles beim Alten bleiben. Auch dann soll wie geplant in zwölf Ländern gespielt werden. «Wenn das nicht geht, gibt's andere Szenarien. Wenn wir eine oder zwei Städte wegen der Pandemie verlieren sollten, können wir die Spiele anderswo austragen. Stand jetzt findet die Euro 2020 im Sommer 2021 statt, um einen Kalendertag verschoben. Der Spielplan bleibt gleich.»

Fast alle Tickets für die EM wurden verkauft. Die Besitzer haben gemäss Kallen zwei Möglichkeiten: entweder das Geld zurückzuverlangen oder das Ticket für 2021 zu behalten. Das Ziel der UEFA sei es im kommenden Jahr mit dem Turnier möglichst gleich viel zu generieren wie ursprünglich budgetiert, nämlich 2,1 Milliarden Euro. «Die Verbände sollten auf wenig bis nichts verzichten müssen. Das ist die Messlatte», erklärte Karlen. «Schlimm wäre es, wenn wir ohne Publikum spielen müssten.» (abu/sda)

Bild: AP/AP

Serena Williams nach Führung ausgeschieden

Serena Williams ist beim in New York stattfindenden Turnier von Cincinnati im Achtelfinal trotz einer vermeintlich sicheren Führung ausgeschieden. Die 38-jährige Amerikanerin unterlag der Griechin Maria Sakkari mit 7:5, 6:7 (5:7), 1:6.

Williams (WTA 9) führte in ihrem zweiten Match seit der Corona-Pause im zweiten Satz 5:3 und näherte sich bis zwei Punkte an den Sieg. Dann liess die zuvor gut spielende 23-fache Grand-Slam-Siegerin nach, verlor den zweiten Satz und machte ihr erstes Game im dritten Umgang erst zum 1:5. Zuvor hatte sie sechs Matchbälle abgewehrt, um das 0:6 zu verhindern. Sakkari (WTA 21) trifft nun auf die Britin Johanna Konta. (abu/sda)

Bild: keystone

Djokovic ohne Satzverlust im Viertelfinal

Novak Djokovic ist am Masters-1000-Turnier in New York souverän in die Viertelfinals eingezogen. Der serbische Weltranglisten-Erste bezwang den Amerikaner Tennys Sandgren in knapp anderthalb Stunden 6:2, 6:4. Nächster Gegner in der Tennis-Blase von Flushing Meadows ist überraschend der Deutsche Jan-Lennard Struff (ATP 34), der David Goffin in drei Sätzen eliminierte.

Ebenfalls in den Viertelfinals steht die Weltnummer 5 Daniil Medwedew. Der Russe, der nächste Woche in Abwesenheit von Rafael Nadal und Roger Federer am US Open einer der ersten Herausforderer Djokovics ist, schlug Aljaz Bedene 6:3, 6:3. Im Vorjahr war Medwedew am Grand-Slam-Turnier in den USA erst im Final von Nadal gestoppt worden. (dab/sda)

Bild: keystone

Dickenmann mit Wolfsburg im Final

Lara Dickenmann steht mit Wolfsburg im Final der Champions League. Der deutsche Spitzenklub setzte sich im ersten Halbfinal gegen die Frauen vom FC Barcelona 1:0 durch. Gegner am Sonntag ist entweder Paris Saint-Germain mit Ramona Bachmann oder Olympique Lyon.

Die Schwedin Fridolina Rolfö erzielte nach einer Stunde den Siegtreffer. Lara Dickenmann kam nicht zum Einsatz, ebenso wenig wie Ana-Maria Crnogorcevic bei Barcelona. (dab/sda)

Bild: keystone

Harry Maguire nach Ferienvorfall schuldig gesprochen

Manchester Uniteds Captain Harry Maguire ist nach einem Vorfall während seiner Sommerferien auf der griechischen Insel Mykonos der schweren Körperverletzung, des Angriffs auf einen Polizisten und des Versuchs der Bestechung für schuldig befunden worden. In Abwesenheit des englischen Nationalspielers verurteilte ihn ein Gericht zu 21 Monaten und 10 Tagen Gefängnis auf Bewährung.

Wie Manchester United mitteilte, wird Maguire in Berufung gehen. Der 27-Jährige weist weiterhin nachdrücklich alle Anschuldigungen zurück. Hintergrund war eine tätliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten, in die auch Maguire verwickelt gewesen sein soll. Der Verteidiger war danach vorläufig festgenommen worden. Nach seiner Aussage am Samstag war das Verfahren auf Dienstag vertagt worden, Maguire durfte Griechenland verlassen. (dab/sda/dpa)

Bild: keystone

Löw bietet für Länderspiel gegen die Schweiz drei Neulinge auf

Der deutsche Bundestrainer Joachim Löw beruft für die beiden Nations-League-Spiele gegen Spanien und die Schweiz drei Neulinge in die Nationalmannschaft. Robin Gosens von Atalanta Bergamo, Gladbachs Florian Neuhaus und Hoffenheim-Keeper Oliver Baumann stehen zum ersten Mal im DFB-Kader.

Mit Ausnahme von Niklas Süle fehlen alle Bayern-Spieler und auch Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg von RB Leipzig kriegen nach dem Champions-League-Finalturnier eine Pause verordnet. Mit dabei ist dafür Thilo Kehrer von Final-Verlierer Paris St-Germain. Wie Süle war Kehrer zuvor verletzt. (pre)

Wawrinka setzt Siegesserie in Prag fort

Stan Wawrinka hat seine makellose Bilanz in Prag zum Auftakt des zweiten Challenger-Turniers in Tschechiens Hauptstadt aufrechterhalten. Der topgesetzte Lausanner setzte sich in der 2. Runde nach einem Freilos gegen den Portugiesen Gonçalo Oliveira (ATP 277) 6:3, 6:4 durch. Sein nächster Gegner ist der Niederländer Botic van de Zandschulp (ATP 174).

Zwei Tage nach seinem Finalsieg gegen den Russen Aslan Karazew gelang Wawrinka im sechsten Match nach der Corona-Pause der deutlichste Erfolg. Je ein Break pro Satz und fünf abgewehrte Breakbälle verhalfen ihm zum souveränen Achtelfinal-Einzug. (dab/sda)

Bild: EPA/EPA

Verteidiger Lindelöf auf Gangsterjagd

Der schwedische Internationale Victor Lindelöf von Manchester United fasst bei einem Heimatbesuch einen Dieb. Der Vorfall ereignete sich am Montag in Lindelöfs Geburtsort Västeras in der Nähe von Stockholm. Die Polizei teilte mit, dass ein Mann den Dieb festgehalten habe, bis Beamte eintrafen. Zuvor hatte der Dieb auf einem Velo beim Vorbeifahren eine 90-jährige Frau bestohlen.

Bei dem Mann, der so couragiert eingriff, handelte es sich laut der Zeitung «Sportbladet», die sich auf Quellen aus dem Umfeld von Manchester United berief, um den 26-jährigen Verteidiger Lindelöf.

Die Behörden von Västeras nannten Lindelöfs Namen zwar nicht, dankten dem Profi aber für seinen beherzten Einsatz. «Die Polizei möchte die Gelegenheit nutzen und dem Zeugen für sein schnelles und kluges Eingreifen zur Wiederbeschaffung des Eigentums der Klägerin danken», hiess es in einer Mitteilung auf der Website. Die bestohlene Seniorin soll Lindelöf als Dank zum Essen eingeladen haben. (dab/sda/dpa)

Bild: keystone

Super Cup Bayern gegen Sevilla erstmals wieder mit Zuschauern

Die UEFA will beim Super Cup am 24. September in Budapest zwischen Bayern München und dem FC Sevilla erstmals wieder Zuschauer zulassen. Laut einer Mitteilung des europäischen Verbandes sollen beim Duell der Sieger der Champions League und der Europa League 30 Prozent der Kapazität der über 60'000 Zuschauer fassenden Puskas Arena in der ungarischen Hauptstadt genutzt werden. Alle anderen von der UEFA organisierten Spiele finden bis auf Weiteres unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. (abu/sda)

Bild: EPA

Boateng mit Muskelfaserriss

Bayerns Verteidiger Jérôme Boateng zog sich am Sonntag im Champions-League-Final gegen Paris Saint-Germain (1:0) einen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel zu. Der Innenverteidiger wird nun in den Ferien ein Reha-Programm absolvieren. Trainer Hansi Flick gab der Mannschaft nach dem Gewinn des Triples zwei Wochen frei. (abu/sda)

Bild: keystone

Formel-1-Kalender mit vier Grands Prix ergänzt

Der Kalender für die laufende Formel-1-Saison ist komplett. Die Verantwortlichen haben vier weitere Grands Prix bestätigt. Das Programm wurde mit den Rennen in Kurtköy in der Türkei, Sakhir in Bahrain, wo zweimal gefahren wird, und dem Finale in Abu Dhabi ergänzt.

In Kurtköy, 50 Kilometer östlich von Istanbul im asiatischen Teil des Landes gelegen, wird zum ersten Mal seit neun Jahren wieder ein Formel-1-Rennen ausgetragen. Der Grand Prix der Türkei findet am 15. November statt. Zwei Wochen später steht die erste von zwei Prüfungen in Bahrain im Programm. Innert sieben Tagen werden die Grossen Preise von Bahrain und von Sakhir durchgeführt. Abu Dhabi ist eine weitere Woche danach wie in den vergangenen sechs Saisons Schauplatz des Saisonabschlusses.

Bild: keystone

Paris Saint-Germain darf pausieren

Paris Saint-Germain bekommt nach der Niederlage im Champions-League-Final etwas mehr Pause vor seinem Start in die neue Saison der Ligue 1. Das ursprünglich am Samstag vorgesehene Spiel gegen Lens wurde auf den 10. September verschoben. (abu/sda)

Bild: keystone

Stürze im Radsport: Weltverband will Massnahmen verstärken

Als Reaktion auf die vielen Stürze im Radsport will der Weltverband UCI seine Sicherheitsmassnahmen verstärken. Bis zum Ende der Saison soll bei den Rennen die Zahl der Inspektionen vor und während der Rennen erhöht werden, teilte die UCI mit. Gleichzeitig stellte der Verband fest, dass viele Stürze das Ergebnis einer Nichtberücksichtigung der Sicherheitsbestimmungen gewesen seien und schloss daher das Einsetzen von Disziplinarverfahren nicht aus.

Zuletzt äusserten viele Fahrer grosse Kritik an der Streckenführung bei den Rennen und auch Kritik an der UCI, die für die Abnahme der Routen verantwortlich ist. So stürzte unter anderem der Deutsche Emanuel Buchmann auf einer Abfahrt bei der Dauphiné-Rundfahrt schwer. Sein Landsmann Maximilian Schachmann erlitt bei der Lombardei-Rundfahrt einen Schlüsselbeinbruch, weil ein Privatauto auf die Strecke gelangt war und ihn gerammt hatte. Beim gleichen Rennen zog sich der junge Belgier Remco Evenepoel einen Beckenbruch zu. Bei der Polen-Rundfahrt erlitt der Niederländer Fabio Jakobsen bei einem gefährlichen Bergab-Sprint schwere Gesichtsverletzungen. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone

Bora-Hansgrohe zieht Team wegen Coronafall zurück

Im deutschen Radrennstall Bora-Hansgrohe ist vor dem Bretagne Classic in Plouay ein Fahrer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Team zog daraufhin sein siebenköpfiges Aufgebot am Schauplatz der aktuellen EM vom Start am Dienstag zurück. Der betroffene Fahrer sei asymptomatisch und zeige keinerlei Krankheitsanzeichen, teilte das Team mit. (sda/apa)

📝 UPDATE: BORA - hansgrohe withdraws team from the Bretagne Classic due to positive COVID-19 test.



Read more here: https://t.co/Zdn9GgFhBM pic.twitter.com/TNxRvckQgz — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) August 25, 2020

Los Angeles Lakers siegen souverän am «Kobe Bryant Day»

Die Los Angeles Lakers unterstreichen am «Kobe Bryant Day» eindrücklich ihre Titelambitionen in der NBA. Die Kalifornier kamen beim Finalturnier in Orlando gegen die Portland Trail Blazers zu einem 135:113-Erfolg und benötigen nur noch einen Sieg um in die 2. Playoff-Runde vorzustossen.

Schon zur Pause führten die Kalifornier mit 80:51. Schlüsselspieler LeBron James musste nur 26 Minuten eingesetzt werden, schaffte in dieser Zeit aber dennoch 30 Punkte. James erinnerte im Interview nach dem Match an den Ende Januar verstorbenen Bryant, der am Sonntag 42 Jahre alt geworden wäre und am 24. August nicht erst seit seinem Tod speziell geehrt wird. Während seiner NBA-Karriere trug Bryant die Trikots mit den Nummern 24 und 8. (abu/sda)

Bild: keystone

Murray bezwingt ersten Top-10-Spieler seit drei Jahren

Andy Murray kommt beim Turnier von New York zu seinem ersten Sieg gegen einen Top-10-Spieler seit Mai 2017. Der 33-jährige Schotte schlug den Deutschen Alexander Zverev 6:3, 3:6, 7:5.

Murray, der in der Weltrangliste derzeit nur die Nummer 134 ist, bestreitet in New York seine erstens Matches seit dem letzten November. Nach den vielen Rückschlägen wegen seiner Rückenproblemen bewies er gegen Zverev, dass er weiterhin auch die allerbesten schlagen kann. In der Schlussphase war der Schotte nervenstärker. Zverev konnte im dritten Satz zum Match aufschlagen, spielte in den folgenden Games aber schwach.

Novak Djokovic behielt gegen den Letten Ricardas Berankis in seiner ersten ATP-Partie seit der Corona-Pause die Ruhe und siegte 7:6 (7:2), 6:4. Der serbische Weltranglistenerste, der beim nächste Woche beginnenden US Open in Absenz von Rafael Nadal und Roger Federer seinen 18. Grand-Slam-Titel anstrebt, lag in beiden Sätzen mit Break zurück. Den ersten Umgang entschied er für sich, weil er das 18. der letzten 19 Tiebreaks auf der Tour für sich entschied, im zweiten gewann er die letzten vier Games. (abu/sda)

🇬🇧🙌 What a win for Sir Andy Murray!



👏 Two days after winning his first competitive match in nine months, he beats Alexander Zverev to reach the last 16 of a Masters 1000 event since 2017!pic.twitter.com/DPfBCXlLqk — Sporting Life (@SportingLife) August 24, 2020

FIFA-Ausnahmen für Abstellungspflicht der Vereine

Der Weltfussball-Verband FIFA hat angesichts der weltweit steigenden Zahl an Corona-Infektionen die Abstellungspflicht der Vereine für ihre Spieler vorrübergehend gelockert. Laut einer FIFA-Mitteilung vom Montagabend müssen die Klubs unter bestimmten Umständen ihre Spieler nicht an die jeweilige Nationalmannschaft abgeben.

Zu den Ausnahmen zählt, wenn der Profi bei der Rückkehr zum Verein oder am Ankunftsort der Nationalmannschaft für mindestens fünf Tage in Quarantäne gehen muss. Ebenso kann der Verein seinen Spieler die Erlaubnis verweigern, wenn Reisebeschränkungen am Ort des Vereins oder dem Länderspiel-Ort bestehen.

Die vorübergehenden Änderungen gelten für die Länderspiel-Fenster vom 31. August bis 8. September bei den Männern und vom 14. bis 22. September 2020 bei den Frauen. Die Schweizer Nationalmannschaft der Männer spielt am 3. September in der Ukraine und drei Tage später daheim gegen Deutschland im Rahmen der Nations League. (abu/sda/dpa)

Bild: KEYSTONE

Ronaldinho darf nach Brasilien zurückkehren

Ein Richter in Paraguay hat den Weg für die Rückkehr des früheren brasilianischen Fussball-Stars Ronaldinho und seines Bruders in deren Heimat frei gemacht.

Gustavo Amarilla folgte der Staatsanwaltschaft des südamerikanischen Landes, die vor rund zwei Wochen die Freilassung Ronaldinhos und von Assis auf Bewährung beantragt hatte. Er schloss den Fall ab, wie im paraguayischen Gerichtskanal «TV Justicia» am Montag zu sehen war. Ronaldinho und Roberto de Assis , die vor Gericht erschienen waren, müssen allerdings eine Strafe von insgesamt 200'000 Dollar zahlen.

Der zweimalige Weltfussballer und Weltmeister von 2002 und sein Bruder waren kurz nach ihrer Einreise nach Paraguay im März mit falschen paraguayischen Ausweisdokumenten erwischt worden und verbrachten mehr als 30 Tage – inklusive des 40. Geburtstags Ronaldinhos – im Gefängnis. (abu/sda)

Bild: keystone

Teichmann von Kontaveit gestoppt

Jil Teichmann ist am WTA-Premier-Turnier in New York in der 2. Runde ausgeschieden. Die Schweizer Qualifikantin verlor gegen die als Nummer 12 gesetzte Estin Anett Kontaveit in 70 Minuten 3:6, 4:6.

Gegen die im Ranking 34 Plätze vor ihr klassierte Kontaveit handelte sich Teichmann gleich zu Beginn der Partie zwei Breaks zum 0:4 ein, die sie den ersten Satz kosteten. Im zweiten Durchgang fehlte ihr in der entscheidenden Phase womöglich die Kraft. Es war dies das neunte Spiel der 23-Jährigen innert zwei Wochen. Dazu stand sie in Lexington auch im Doppel im Final. (abu/sda)

Bild: keystone

CL-Qualispiel von YB kann steigen

Die Young Boys spielen am Mittwoch in der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation wie erwartet gegen Klaksvik. Die UEFA bestätigte den Forfait-Sieg des Klubs von den Färöern gegen Slovan Bratislava.

Bratislava konnte wegen Corona-Fällen in der Mannschaft nicht zur Erstrunden-Partie bei Klaksvik antreten. Das YB-Heimspiel am Mittwoch in Bern (ab 20.15 Uhr) findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. (abu/sda)

Bild: keystone

Usain Bolt positiv auf Corona getestet

Usain Bolt ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 34-jährige Weltrekordler über 100 und 200 Meter wurde gemäss dem jamaikanischen Radiosender Nationwide90fm vor einigen Tagen getestet und erfuhr am Sonntag, dass er sich infiziert hat. Momentan befindet sich der Ex-Sprinter in Selbstisolation, ob er Symptome zeigt, ist noch unklar. Am Freitag war für Bolt zu Ehren seines Geburtstages noch eine Überraschungsparty organisiert worden, an der auch ManCity-Stürmer Raheem Sterling teilgenommen haben soll. (pre)

Bild: keystone

Küng ist Europameister im Zeitfahren

An Stefan Küng gab es im Einzelzeitfahren der Strassen-Europameisterschaften in Plouay kein Vorbeikommen. Der Thurgauer gewann in der 25,6 km langen Prüfung gegen die Uhr souverän die Goldmedaille. Küng verwies auf dem welligen und anspruchsvollen Parcours rund um die bretonische Kleinstadt den Franzosen Rémi Cavagna und den zweifachen Zeitfahr-Europameister Victor Campenaerts aus Belgien um 17 respektive 21 Sekunden auf die weiteren Podestplätze.

Für den letztjährigen WM-Dritten im Strassenrennen war es bei internationalen Titelkämpfen der Elite der erste Podestplatz in seiner Spezialdisziplin. Im vergangenen Jahr hatte Küng im EM-Zeitfahren als Vierter eine Medaille lediglich um wenige Hundertstel verpasst. (pre/sda)

🚨 Stefan Kung è il nuovo campione europeo a cronometro 🚨



Primo titolo continentale per il 26enne svizzero, 2° il francese Remi Cavagna e 3° il belga Victor Campenaerts. Quinta piazza per Edoardo Affini ⚡⏱️🚴#EurosportCICLISMO pic.twitter.com/8Wm5o9GdER — Eurosport IT (@Eurosport_IT) August 24, 2020

Silber für Bissegger im U23-Zeitfahren

Stefan Bissegger hat an den Strassen-Europameisterschaften im französischen Plouay im Zeitfahren der U23-Kategorie die Silbermedaille gewonnen. Der 22-jährige Thurgauer musste sich in der 25,6 km langen Prüfung gegen die Uhr nur dem Norweger Andreas Leknessund geschlagen geben. Dritter wurde der Belgier Ilan van Wilder.

Für Bissegger ist es bereits der dritte Medaillengewinn auf dieser Nachwuchsstufe, nachdem er im letzten Jahr EM-Bronze im Zeitfahren und WM-Silber im Strassenrennen geholt hatte. (sda)

Bild: keystone

Remco Evenepoel kann Spital verlassen

Der junge belgische Radprofi Remco Evenepoel konnte das Spital neun Tage nach seinem schweren Sturz bei der Lombardei-Rundfahrt verlassen. Er war unter anderem mit einem Beckenbruch zunächst in Como und seit Montag in Antwerpen behandelt worden.

Evenepoel, der 2020 vier Etappenrennen gewonnen hat, stürzte bei der Lombardei-Rundfahrt knapp 50 km vor dem Ziel einen Abhang hinunter, nachdem er auf einer Brücke mit vollem Tempo in eine Begrenzungsmauer gefahren war. Nach dem Spitalaufenthalt muss Evenepoel mindestens weitere zwei Monate pausieren. (zap/sda/afp)

