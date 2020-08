Sport

Viñales' Töff geht in Flammen auf +++ Lüthi fährt in Österreich auf den 5. Platz

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Viñales' Töff geht in Flammen auf

Miguel Oliveira gewinnt im österreichischen Spielberg seinen ersten Grand Prix in der MotoGP. Der Portugiese profitierte in der letzten Kurve von einem Rad-an-Rad-Duell der Führenden Jack Miller (Ducati) und Pol Espargaro, ebenfalls auf KTM. Miller und Espargaro berührten sich und kamen so von der Ideallinie ab. Oliveira war der lachende Dritte, während der Australier und der Spanier mit den Plätzen 2 und 3 vorlieb nehmen mussten. Der 25-Jährige aus Lissabon ist der erste MotoGP-Sieger aus Portugal.

Wie vor einer Woche an gleicher Stelle musste auch der GP der Steiermark von der Rennleitung zunächst abgebrochen werden. Grund war ein Problem bei der Yamaha von Maverick Viñales in der 17. Runde. Der Spanier musste von seiner Maschine abspringen, die daraufhin in die Streckenbegrenzung raste und in Flammen aufging. Viñales scheint sich dabei nicht verletzt zu haben.

Zum Zeitpunkt des Abbruchs lag der Spanier Joan Mir (Suzuki) klar vor dem Japaner Takaaki Nakagami (Honda) und Miller in Führung. Die beiden kamen nach dem Neustart über noch zwölf Runden nur noch auf die Plätze 4 respektive 7. Altstar Valentino Rossi beendete ein diskretes Rennen als Neunter, sogar nur 13. wurde WM-Leader Fabio Quartararo, beide auf Yamaha. (pre/sda)

Bologna-Coach Mihajlovic positiv auf Corona getestet

Trainer Sinisa Mihajlovic vom italienischen Erstligisten Bologna hat sich nach überstandener Leukämie-Erkrankung mit dem Coronavirus infiziert. Der 51-Jährige sei am Freitag positiv getestet worden, weise aber keinerlei Symptome auf, teilte der Serie-A-Klub mit. In der letzten Saison, die Bologna auf dem 12. Platz beendete, hatte Mihajlovic wegen seiner Leukämie-Erkrankung zahlreiche Spiele seiner Mannschaft verpasst. Zuletzt verlängerte er seinen Vertrag mit Bologna bis 2023. (pre/sda)

Bild: keystone

Saisonbestresultat von Tom Lüthi

Tom Lüthi fuhr in der Moto2 beim Grand Prix der Steiermark erstmals in diesem Jahr in die Top 5. Der 33-jähriger Emmentaler verbesserte sich schon kurz nach dem Start vom 7. auf den 5. Platz, den er mit beträchtlichem Abstand nach hinten und nach vorne bis zum Ziel behielt. Zuvor waren zwei 7. Ränge in dieser bis jetzt enttäuschenden Saison die Bestresultate des Schweizer Kalex-Fahrers gewesen.

Bild: AP

Den Sieg holte sich auf dem Circuit von Spielberg wie vor Wochenfrist an gleicher Stelle der Spanier Jorge Martin. (jaw/sda)

Murray kehrt mit Sieg zurück

Andy Murray (ATP 129) bestritt beim in New York ausgetragenen Turnier von Cincinnati sein erstes Einzel auf der Tour seit dem letzten November und setzte sich dabei gegen den Amerikaner Frances Tiafoe (ATP 81) 7:6 (8:6), 3:6, 6:1 durch. Für den 33-jährige Schotten war es der erste Erfolg beim Masters-1000-Event, den er 2008 und 2011 für sich entschieden hat, seit 2016. In der 2. Runde trifft Murray auf den Deutsche Alexander Zverev (ATP 7). (pre/sda)

What a return!@andy_murray overcomes Tiafoe 7-6(6), 3-6, 6-1 in his first tour win of the season. He sets a thrilling date with Zverev.#CInCyTENNIS pic.twitter.com/oMTdMsY9Jr — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 22, 2020

Albian Ajeti schiesst Celtic Glasgow zum Sieg

Albian Ajeti hat in seinem ersten Meisterschaftsspiel für Celtic Glasgow gleich das Siegestor erzielt. Im Auswärtsspiel gegen den früheren Europacup-Finalisten Dundee United traf der Basler Stürmer sieben Minuten vor dem Ende zum 1:0. Ajeti, der am Dienstag in der Qualifikation zur Champions League gegen KR Reykjavik mit einem Teileinsatz sein Debüt für Celtic gegeben hatte, war nur neun Minute vor seinem Treffer eingewechselt worden.

Celtic Glasgow hat in der schottischen Premier League erst drei Spiele absolviert und dabei sieben Punkte geholt. Auf Platz 1 ist derzeit mit fünf Spielen und 13 Zählern Celtics Stadtrivale Glasgow Rangers klassiert. Cedric Itten stand beim 2:0-Heimsieg des Leaders gegen Kilmarnock erstmals in der Startformation und während 90 Minuten im Einsatz. Bei den beiden Toren war der frühere Stürmer des FC St. Gallen nicht beteiligt. (sar/sda)

MotoGP-Weltmeister fehlt weitere zwei bis drei Monate

Der sechsfache MotoGP-Weltmeister Marc Marquez wird seinen WM-Titel in diesem Jahr definitiv nicht verteidigen können. Der 27-jährige Spanier, der im ersten Saisonrennen Mitte Juli in Jerez stürzte, wird rund zwei bis drei weitere Monate ausfallen, wie sein Honda-Team bekannt gab. Er dürfte damit bestenfalls für die letzten drei Grands Prix im November auf die Rennstrecke zurückkehren.

«Das Ziel ist, dass Marquez wieder in die WM zurückkommt, wenn der Arm komplett ausgeheilt ist», schreibt Honda. Der Katalane hat seit seinem Aufstieg in die MotoGP lediglich 2015 (3.) die WM-Gesamtwertung nicht gewonnen. (sar/sda/afp)

Bild: keystone

Wawrinka gewinnt Challenger-Turnier in Prag

Stan Wawrinka kehrt mit einem Turniererfolg auf die Tour zurück. Nach monatelanger Wettkampfpause gewinnt der Waadtländer in Prag den Event der zweithöchsten Tour-Stufe. Im Final setzte Wawrinka sich gegen den Russen Aslan Karazew mit 7:6 (7:2), 6:4 durch und blieb damit im fünften Match in dieser Woche zum ersten Mal ohne Satzverlust.

Auf dem Weg zu seinem siebten Challenger-Titel, dem ersten seit zehn Jahren, musste Wawrinka keinen Top-100-Spieler schlagen. Sein Finalgegner Karazew hatte aber im Verlauf des Turniers aufhorchen lassen: Der 26-Jährige schaltete der Reihe nach Robin Haase, Jiri Vesely, Ernests Gulbis, Henri Laaksonen und Pierre-Hugues Herbert aus – bis auf den Schweizer Laaksonen alles Spieler, die in ihrer Karriere schon in den Top 50 gestanden hatten. Dank dem Erfolg auf dem Prager Sand wird Wawrinka in der Weltrangliste zwei Plätze gutmachen und ab Montag die Nummer 15 sein. (pre/sda)

Hiddink wird Nationaltrainer von Curaçao

Der frühere Startrainer Guus Hiddink betreut ab Anfang September das Nationalteam von Curaçao. Der 73-Jährige habe einen Vertrag bis nach der WM 2022 in Katar unterschrieben, berichteten mehrere Medien übereinstimmend. Der einstige niederländische Nationalcoach werde auch die Rolle des technischen Direktors übernehmen. «Es war schwer, Nein zu sagen», wird Hiddink vom TV-Sender Fox zitiert. Er wolle dem Team der seit 2010 unabhängigen niederländischen Insel helfen, sich im internationalen Fussball nach vorn zu arbeiten.

Hiddink hatte sich über viele Jahre einen Namen als Trainer gemacht und stand unter anderem bei Real Madrid, dem FC Valencia und dem FC Chelsea unter Vertrag. Als Nationalcoach führte er Co-Gastgeber Südkorea bei der Weltmeisterschaft 2002 sensationell bis in den Halbfinal. Auch in Australien, Russland und der Türkei trainierte er die Nationalteams. Zuletzt verpasste er mit Chinas U21-Auswahl die Qualifikation für Olympia in Tokio. (pre/sda)

Bild: AP/AP

Scheffler schafft Traumrunde mit 12 Birdies und 6 Pars

Dem Amerikaner Scottie Scheffler ist als erst zwölfter Golfer in der Geschichte der PGA-Tour eine Runde mit weniger als 60 Schlägen gelungen. Der 24-Jährige aus Dallas schaffte am Freitag beim Turnier in Boston eine 59er-Traumrunde. Scheffler spielte auf den 18 Löchern des Par-71-Kurs zwölf Birdies und sechs Pars.

An zweiten Tag des ersten Playoff-Turniers des millionenschweren FedExCups hätte es beinahe ein Novum auf der US-Tour gegeben: Der ehemalige Weltranglistenerste Dustin Johnson verpasste mit seinem letzten Schlag die Chance auf eine weitere 59er-Runde und spielte am Ende eine 60. Noch nie haben zwei Spieler in der Geschichte der PGA-Tour bei einem Turnier eine Runde mit weniger als 60 Schlägen beendet.

Der Amerikaner Jim Furyk ist der einzige Profi, dem das Kunststück zweimal gelang. 2013 spielte er in Lake Forest eine 59er-Runde. Drei Jahre später gelang ihm in Cromwell mit 58 Schlägen die bislang niedrigste Runde. (pre/sda)

Join the club.



Scottie Scheffler becomes the 11th TOUR pro to shoot 59 or better. pic.twitter.com/6MsEwO0zaH — PGA TOUR (@PGATOUR) August 22, 2020

