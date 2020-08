Sport

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Weltfussball-Wahl soll doch stattfinden

Eigentlich hatten France Football und die FIFA beschlossen, in dieser Saison weder den Ballon d'Or noch den «The Best»-Award zu vergeben. Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat in einem Interview mit dem «Kicker» nun aber verraten, dass die Weltfussballer-Wahl doch stattfindet. «Laut Aussage des Präsidenten der FIFA soll diese Auszeichnung stattfinden. Gianni Infantino hat mir gesagt, dass der Award für den besten Spieler, die beste Spielerin und den besten Trainer verliehen werden soll. Das kann man sehr begrüssen», erklärte Rummenigge.

Rummenigge habe dabei selbst mit Infantino gesprochen und findet die Entscheidung richtig. «Wenn man dann in ein paar Jahren mal zurückschaut, und da steht im Jahr 2020 ein Strich, weil der Titel des Weltfussballers nicht vergeben wurde, dann hätte ich das im Sinne dieser Tradition nicht für gut empfunden.» Als Topfavorit auf die Auszeichnung gelten in diesem Jahr weder Lionel Messi noch Cristiano Ronaldo, sondern Bayern-Stürmer Robert Lewandowski. (pre)

Bild: keystone

Koeman soll bei Barça auf Setien folgen

Nach dem 2:8 im Champions-League-Viertelfinal gegen Bayern München wird die Klubleitung des FC Barcelona gemäss Medienberichten am Montagvormittag handeln und Cheftrainer Quique Setien entlassen. Als Nachfolger soll Ronald Koeman verpflichtet werden. Der 57-jährige niederländische Altinternationale spielte von 1989 bis 1995 bei Barcelona. Derzeit ist er noch als Nationaltrainer der Niederlande tätig. Koeman soll in Barcelona dem früheren Tottenham-Hotspur-Coach Mauricio Pochettino vorgezogen werden.

Gemäss den Medienberichten aus Spanien wird Koeman beauftragt werden, eine Reihe von Spielern aus dem Kader auszusortieren und sie zum Verkauf freizugeben. Diese Spieler sind demnach nebst Arthur Melo, Arturo Vidal, Ousmane Dembélé, Junior Firpo und Samuel Umtiti auch der 32-jährige Kroatien-Schweizer Ivan Rakitic. (pre/sda)

🔥🔥🔥 ¡Koeman cazado en el aeropuerto de Barcelona! https://t.co/c2XR22F5nb — MARCA (@marca) August 16, 2020

PSG im Halbfinal ohne Goalie Navas

Torhüter Keylor Navas wird Paris Saint-Germain im Champions-League-Halbfinal gegen Leipzig fehlen. Er erleidet im Viertelfinal gegen Atalanta Bergamo eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel. Navas' Einsatz am Dienstag im Match gegen Leipzig sei nicht möglich, teilte PSG am späten Sonntagabend mit. Beim 2:1-Sieg gegen Atalanta Bergamo musste Navas nach 79 Minuten ausgewechselt werden. Für ihn kam der Spanier Sergio Rico.

Auch an einem Einsatz von Mittelfeldspieler Idrissa Gueye gebe es – wegen Muskelbeschwerden – erhebliche Zweifel, liess PSG weiter verlauten. Derweil habe der angeschlagene Spielgestalter Marco Verratti teilweise wieder am Training teilgenommen. Verteidiger Thiago Silva hat seine Oberschenkelverletzung überwunden und könnte wahrscheinlich spielen. (pre/sda)

Sevilla steht im Final der Europa League

Der FC Sevilla greift am kommenden Freitag nach dem sechsten Titel in der Europa League. Die Spanier setzten sich am Finalturnier in Deutschland gegen Manchester United in den Halbfinals 2:1 durch. Im Endspiel am Freitag in Köln trifft der FC Sevilla auf Inter Mailand oder Schachtar Donezk.

Für die Entscheidung war der eingewechselte Niederländer Luuk de Jong in der 79. Minute besorgt. Der Stürmer lenkte eine Flanke von der rechten Seite aus kurzer Distanz und unbedrängt ins Tor. Insbesondere Manchesters Innenverteidiger Harry Maguire stand in dieser Aktion viel zu weit entfernt von De Jong entfernt.

Dass das Spiel letztlich auf die Seite von Sevilla kippte, entsprach nicht unbedingt dem Spielgeschehen. Manchester United war nämlich zuvor seiner Favoritenrolle vorab nach der Pause an sich gerecht geworden. In der Startphase der zweiten Hälfte kamen die Engländer zu einer Vielzahl bester Chancen. In erster Linie der französische Stürmer Anthony Martial scheiterte aber wiederholt an Sevillas Torhüter Bono.

Bild: keystone

Die Engländer hatten sich offensiv schon im Viertelfinal gegen den FC Kopenhagen schwer getan. In diesem Spiel sorgten sie erst in der Verlängerung und mittels Penalty für den 1:0-Sieg. Und auch gegen Sevilla traf Manchester United nur mittels Penalty durch den Portugiesen Bruno Fernandes (9.).

Die im Verlauf des Wettbewerbs mit nur vier Gegentoren in elf Partien defensiv starken Engländer verspielten diese Führung jedoch ziemlich rasch wieder. Schon nach 26 Minuten glich Sevillas Flügel Suso zum 1:1 aus.

Dieser Treffer war letztlich der Anfang vom Ende für Manchester United und die Klubs der Premier League. Im letzten Jahr stellte die englischen Liga alle vier Europacup-Finalisten. In dieser Saison ist Manchester United als letzter Vertreter ausgeschieden – einen Tag nach dem Stadtrivalen Manchester City in der Champions League.

FC Sevilla - Manchester United 2:1 (1:1) Köln. - SR Brych (GER).

Tore: 9. Bruno Fernandes (Foulpenalty) 0:1. 26. Suso 1:1. 78. De Jong 2:1.

FC Sevilla: Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Banega, Fernando, Jordan (87. Gudelj); Suso (75. Vazquez), En Nesyri (56. De Jong), Ocampos (56. El Haddadi).

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka (87. Fosu-Mensah), Lindelöf, Maguire, Williams (87. James); Fred; Greenwood (93. Ighalo), Bruno Fernandes, Pogba, Rashford (87. Mata); Martial.

Bemerkungen: Sevilla ohne Corchia (verletzt), Manchester United ohne Shaw und Jones (beide verletzt). Verwarnungen: 17. Williams (Foul). 21. Diego Carlos (Foul). 67. Rashford (Unsportlichkeit). 86. Maguire (Foul). 87. El Haddadi (Unsportlichkeit). (rst/sda)

Start-Ziel-Sieg für Hamilton in Spanien

Lewis Hamilton feiert im GP von Spanien seinen vierten Saisonsieg und baut die WM-Führung aus. Der Weltmeister siegt vor Max Verstappen im Red Bull und seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas.

Für Hamilton war es in Montmeló bereits der vierte Sieg in Folge und der fünfte insgesamt. Der von der Pole-Position gestartete Engländer fuhr an der Spitze ein einsames Rennen. Selbst bei seinen zwei Boxenstopps musste er die Führung nie abgeben. Und weil auch die befürchteten Probleme mit den Reifen wegen der hochsommerlichen Hitze ausblieben, blieb Hamilton im sechsten Rennen des Jahres unantastbar.

Mit seinem 88. Sieg in der Formel 1 vergrösserte Hamilton seinen Vorsprung an der Spitze des WM-Klassements auf Verstappen um 7 auf 37 Punkte. Ausserdem ist der sechsfache Champion mit nunmehr 156. Podestplätzen alleiniger Rekordhalter vor Michael Schumacher.

Verstappen war es eine Woche nach seinem Sieg in der Hitzeschlacht von Silverstone erneut als einziger Fahrer gelungen, das hohe Renntempo von Mercedes mitzugehen. Dass der Niederländer im Red Bull das Rennen, dem am Ende sogar noch Regen drohte, erneut vor Bottas beendete, lag auch am schlechten Start des auf Platz 2 losgefahrenen Finnen. Statt Druck auf Hamilton auszuüben, fiel der WM-Dritte zwischenzeitlich sogar auf Position 4 zurück.

Nichts zu holen gab es in Spanien wiederum für das Team Alfa Romeo. Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi mussten sich mit den Plätzen 14 und 16 begnügen, womit die Hinwiler Equipe zum fünften Mal hintereinander leer ausging. In der Konstrukteure-Wertung blieb trotzdem alles beim Alten. Alfa Romeo liegt dank den zwei von Giovinazzi gewonnen Punkten beim Saisonauftakt in Spielberg immer noch vor den Teams Haas und Williams auf Platz 8. (sda)

Lewis #Hamilton scheint derzeit unbezwingbar zu sein. Mit dem Sieg beim Großen Preis von Spanien feiert er seinen 88. Grand-Prix-Erfolg. Seit heute hat Hamilton damit auch mehr Podestplatzierungen auf dem Konto als Michael Schumacher. #formel1 pic.twitter.com/bu8uONWkNz — ZDF Sport (@ZDFsport) August 16, 2020

Nishikori nach positivem Coronatest nicht in Cincinnati

Kei Nishikori kann nicht am ATP-Turnier von Cincinnati antreten, das am nächsten Wochenende im New Yorker Exil beginnt. Der 30-jährige Japaner muss sich nach einem positiven Coronatest an seinem Wohnsitz in Florida in Quarantäne begeben. Es gehe ihm gut, er verspüre nur leichte Symptome, liess der US-Open-Halbfinalist von 2014 verlauten.

Ob der ehemalige Weltranglisten-Vierte am US Open (ab 31. August) wieder spielen darf, ist offen. (sda)

Bild: AP/AP

WM-Titel im Snooker wieder bei Ronnie O'Sullivan

Ronnie O'Sullivan ist zum sechsten Mal Weltmeister im Snooker. Der 44-jährige Engländer macht den Triumph mit einem 18:8-Erfolg über seinen Landsmann Kyren Wilson perfekt. O'Sullivan holte den Titel in Sheffield bereits 2001, 2004, 2008, 2012 und 2013, für den 16 Jahre jüngeren Wilson war es der erste Final in der Billard-Variante. Der Sieg ist mit 500'000 Pfund (knapp 600'000 Franken) dotiert.

O'Sullivan startete am Samstag mit einer 8:2-Führung in das Endspiel und ging nach der zweiten Session mit einer 10:7-Führung in den Sonntag. Am zweiten Finaltag baute der Favorit diesen Vorsprung vor 300 erlesenen Zuschauern im Crucible Theatre am Nachmittag entscheidend aus. O'Sullivan gewann sieben Durchgänge nacheinander zum 17:8 und durfte sich dann am Abend nach einer Kurz-Session feiern lassen.

Im Halbfinal war O'Sullivan dem Aus zuvor nahegestanden. Gegen Ex-Weltmeister Mark Selby setzte er sich in einer packenden Partie 17:16 durch, nachdem er sich am Vorabend ein 14:16 eingehandelt hatte. Der Weltranglisten-Achte Wilson qualifizierte sich ebenfalls denkbar knapp für den Final, mit einem 17:16 gegen den Schotten Anthony McGill. (sda/dpa)

Bild: keystone

Teichmanns Lauf im Final gestoppt

Jil Teichmann muss sich im Final am WTA-Turnier in Lexington geschlagen geben. Die 23-jährige Schweizerin unterliegt der Amerikanerin Jennifer Brady (WTA 49) in 102 Minuten 3:6, 4:6.

Für Teichmann war es in ihrem dritten Final auf der Tour die erste Niederlage. Unverdient war diese nicht. Über das ganze Spiel gelang ihr gegen die zwei Jahre ältere ehemalige College-Spielerin, die zum ersten Mal ein Endspiel auf höchster Stufe erreichte und sich meist auf ihren starken Aufschlag verlassen konnte, kein Break. Vier Gelegenheiten dazu liess sie ungenutzt. Vor allem mit der Rückhand bekundete sie phasenweise Probleme mit dem druckvollen Spiel der Gegnerin, die sich im ganzen Turnier nur dreimal breaken liess.

Gleichwohl kann Teichmann den Abstecher zur Turnierpremiere im US-Bundesstaat Kentucky als Erfolg verbuchen. Indem sie sich (ohne Satzverlust) für den Final qualifizierte, wird sie sich in der Weltrangliste um neun Positionen auf Platz 54 verbessern. Besser stand die Barcelona aufgewachsene und inzwischen in Biel wohnhafte Teichmann noch nie da und gleich gut erst einmal – nach ihren Turniersiegen in Prag und Palermo im Vorjahr. Ausserdem erreichte sie auch im Doppel das Endspiel. (sda)

Bild: keystone

Wawrinkas Auftakt am Montag

Stan Wawrinka (ATP 17) bestreitet seinen ersten Ernstkampf nach dem Corona-Unterbruch am Montag. Der Waadtländer trifft am ATP-Challenger-Turnier in Prag zum Auftakt seiner Sandsaison auf den 23-jährigen Russen Roman Safiullin (ATP 178).

Safiullin, der im Februar im französischen Cherbourg sein erstes Challenger-Turnier gewann, setzte sich in der 1. Runde gegen den Tschechen Lukas Rosol 7:5, 6:2 durch. Wawrinka genoss ein Freilos. (sda)

Bild: keystone

Lüthi wird in verkürztem Rennen Siebenter – WM-Punkte für Aegerter

Der Grand Prix von Österreich in der Moto2-Klasse musste wegen eines Sturzes des Italieners Enea Bastianini abgebrochen und neu gestartet werden. Das schliesslich von 25 auf 13 Runden verkürzte Rennen in Spielberg gewann der Spanier Jorge Martin vor dem Italiener Luca Marini, der vor seinem Landsmann Bastianini die WM-Führung übernahm (78:73 Punkte).

Dritter wurde Tom Lüthis deutscher Teamkollege Marcel Schrötter. Lüthi seinerseits egalisierte im fünften Saisonrennen mit dem 7. Rang sein Bestergebnis. Als Zwölfter holte auch Dominique Aegerter, der zum zweiten Mal den kranken Jesko Raffin ersetzte, WM-Punkte. (sda)

De Bruyne Spieler der Saison in Premier League

Der Mittelfeldspieler Kevin de Bruyne von Manchester City ist zum Spieler der Saison in der Premier League gewählt worden. Der 29-jährige Belgier hatte es in der abgelaufenen Spielzeit für den Meisterschaftszweiten auf 13 Tore und 20 Vorlagen gebracht. De Bruyne gewann die Wahl vor dem Liverpooler Meistertrio Jordan Henderson, Sadio Mane und Trent Alexander-Arnold. (zap/sda/apa)

Auch Leader Roglic steigt vorzeitig aus

Das Lazarett nach den Sturzfestivals an der Lombardei-Rundfahrt und am Critérium du Dauphiné wächst weiter an. Der Gesamtführende Primoz Roglic ist nicht mehr zur letzten Dauphiné-Etappe gestartet.

Der Slowene, der zu den Kandidaten auf den Gesamtsieg an der in zwei Wochen beginnenden Tour de France zählt, war am Samstag wie zahlreiche andere Fahrer zu Fall gekommen, hatte die Etappe aber ohne Zeitverlust noch zu Ende fahren können. Wie stark der zweifache Gewinner der Tour de Romandie verletzt ist, liess sein Team Jumbo-Visma offen.

Bereits am Samstag mussten drei der Top 4 der letztjährigen Tour de France an der Hauptprobe der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt Forfait erklären. Wegen Stürzen schieden der Niederländer Steven Kruijswijk und der Deutsche Emanuel Buchmann aus, der Kolumbianer Egan Bernal, Gesamtsieger der Tour 2019, stieg wegen Rückenproblemen aus. (zap/sda)

🇫🇷 #Dauphiné



As a result of his crash yesterday, Primoz Roglic - leader in the GC and points classification - won’t start in the ultimate stage today. The evolution of his injuries will determine the plans for the upcoming races. Speedy recovery, @rogla 🤞 pic.twitter.com/xvam2hlX69 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 16, 2020

Auch Kukans Blue Jackets in Rücklage

Den Schweizer Spielern läuft es in den NHL-Playoffs mit ihren Teams weiterhin nicht nach Wunsch. Auch die Columbus Blue Jackets mit Dean Kukan liegen in der Achtelfinal-Serie gegen Tampa Bay Lightning 1:2 zurück.

Die Blue Jackets verloren in Toronto die dritte Partie 2:3. Die wegweisenden Szenen ereigneten sich am Ende des zweiten Drittels, als Tampa Bay mit zwei Treffern auf 3:1 davonzog. Columbus verkürzte zwar gleich zu Beginn des letzten Abschnitts, die Wende gelang der Mannschaft aber nicht mehr. Kukan erhielt in der dritten Formation eine Eiszeit von gut zehn Minuten.

Nebst Kukan liegen auch Nino Niederreiter (Carolina Hurricanes), Jonas Siegenthaler (Washington Capitals) und Philipp Kuraschew (Chicago Blackhawks) mit ihren Teams im Rückstand. Kuraschew, der nicht zum Einsatz kam, verlor mit Chicago gegen die Vegas Golden Knights 1:2 und steht nach der dritten Niederlage gar vor dem Ausscheiden. (zap/sda)

Niederreiter trifft, Carolina verliert

Die Carolina Hurricanes liegen im Achtelfinal der NHL-Playoffs gegen die Boston Bruins wieder in Rückstand. Das Team von Nino Niederreiter verlor in Toronto das 3. Spiel der Best-of-7-Serie 1:3.

Zumindest für Niederreiter hatte die zweite Niederlage im Duell mit den Bruins etwas Positives. Der Churer, der beim 3:2-Sieg vor zwei Tagen nicht zum Aufgebot der Hurricanes gehörte, erzielte in der 47. Minute den Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 1:2. Er profitierte beim Forechecking von einem Abspielfehler von Bostons Goalie Jaroslav Halak und konnte ins leere Tor einschieben. (zap/sda)

Bencic verzichtet auf US Open

Belinda Bencic nimmt nicht am diesjährigen US Open teil. Die Ostschweizerin verkündet ihren Verzicht auf Twitter.

«Ich habe den schwierigen Entscheid getroffen, das US Open auszulassen und in einem Monat in Rom auf die Tour zurückzukehren», schrieb die Weltranglisten-Achte. Das Turnier soll vom 31. August bis 13. September unter einschneidenden Einschränkungen wegen des Coronavirus stattfinden.

Bencic reiht sich in eine namhafte Absenzenliste ein. Vor ihr hatten mit der kanadischen Titelverteidigerin Bianca Andreescu und der Ukrainerin Jelina Switolina bereits zwei andere letztjährige Halbfinalistinnen beschlossen, das US Open zu überspringen. Auch die australische Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty, die Niederländerin Kiki Bertens (WTA 7) und die Russin Swetlana Kusnezowa, die das Turnier 2004 gewann, verzichten aufgrund der Risiken und Einschränkungen auf eine Teilnahme in New York. (zap/sda)

