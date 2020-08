Sport

Sportnews: YB-Stürmer Roger Assalé positiv auf das Coronavirus getestet



YB-Stürmer Assalé positiv auf Corona getestet +++ Aaraus Schindelholz hat Lungentumor

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

YB-Stürmer Roger Assalé hat Corona

Gleichzeitig mit mehreren Kadermutationen verkündet Meister YB auch, dass Stürmer Roger Assalé positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Der Ivorer kehrte im Hinblick auf den heutigen Trainingsstart aus seiner Heimat zurück und konnte nach dem positiven Test isoliert werden, bevor er mit der Mannschaft in Kontakt trat.

Assalé war von den Young Boys in der vergangenen Saison an den spanischen Klub Leganés ausgeliehen. Der Klub vermutet, dass sich der Stürmer irgendwo auf seiner Reise von Spanien über die Elfenbeinküste in die Schweiz angesteckt hat. (abu)

Bild: EPA

Schindelholz schwer erkrankt

Aaraus Verteidiger Nicolas Schindelholz ist an einem Lungentumor erkrankt. Der 32-Jährige wechselte 2018 von Luzern zu den Aargauern in die Challenge League. 94 seiner 96 Einsätze in der Super League bestritt er für Thun. «Lieber Nico, dein Schicksal macht uns unglaublich traurig und betroffen. Wir möchten dir in dieser schwierigen Zeit viel Kraft und Zuversicht zusprechen», schreibt der FCA auf der Homepage. (abu/sda)

In Absprache mit Nicolas Schindelholz informieren wir euch, dass unser 32-jähriger Abwehrspieler an einem Lungentumor erkrankt ist. Wir sind mit dir, Nico!



➡️ Mehr erfahren: https://t.co/Hblwv43qLC#ZämeFörAarau pic.twitter.com/F5ZPOiu14t — FC Aarau (@FCAARAU) August 18, 2020

Inter Mailand mit Kantersieg in den Final

Inter Mailand greift am kommenden Freitag nach seinem siebten Europacup-Titel. Die Italiener setzten sich in Düsseldorf diskussionslos gegen Basels Bezwinger Schachtar Donezk mit 5:0 durch und treffen im Final auf den FC Sevilla.

Seit dem Ausscheiden von Juventus Turin und Atalanta Bergamo in der Champions League liegt der italienische Fokus auf der Europa League und auf Inter Mailand. Die Mannschaft von Antonio Conte hat die Möglichkeit am kommenden Freitag in Köln, der Serie A wieder einmal einen internationalen Titel zu bescheren – den ersten seit zehn Jahren. Damals triumphierte Inter unter José Mourinho in der Champions League.

Dass die Mailänder die Qualität haben, um den kleinen Europacup zu gewinnen, bewiesen sie gegen Schachtar Donezk eindrücklich. Vom wirbligen Angriffsspiel der Ukrainer, das den FC Basel vor wenigen Tagen überfordert hatte, war nichts zu sehen. Die zahlreichen brasilianischen Künstler beim ukrainischen Meister blieben wirkungslos gegen die clever und entschlossen spielenden Italiener. Ein Weitschuss des jungen Marcos Antonio, der knapp übers Tor flog, und ein gefährlicher Kopfball von Junior Moraes waren die geringe offensive Ausbeute von Schachtar.

Inter Mailand hatte einiges mehr zu bieten. Das 1:0 von Lautaro Martinez in der 19. Minute entsprang noch einem Fehler von Donezk-Keeper Andrej Pjatow, den Nicolo Barella und der argentinische Torschütze im Zusammenspiel perfekt ausnützten. Danach aber kombinierte sich Contes Truppe immer wieder gekonnt und schnell vor Pjatows Tor. Der zweite Treffer von Inter hätte schon vor der Pause mehrmals fallen können. Schliesslich sorgte der Serie-A-Zweite in der letzten halben Stunde für das Resultat, das dem Gezeigten entsprach: Danilo D'Ambrosio, Martinez und zweimal Romelu Lukaku trafen. Der Belgier Lukaku erzielte damit im zehnten Europa-League-Spiel in Folge mindestens einen Treffer.

Inter Mailand, das je dreimal die Champions League/Meistercup und den UEFA-Cup gewonnen hat, geht nach dem perfekten Halbfinal als Favorit in seinen zehnten Europacup-Final. Er soll Italien den ersten Sieg in der Europa League seit dem Triumph von Parma 1999 bringen. Seither hat der Finalgegner Sevilla die Europa League fünfmal gewonnen. (sda)

Inter Mailand - Schachtar Donezk 5:0 (1:0) Düsseldorf. - SR Marciniak (POL).

Tore: 19. Martinez 1:0. 64. D'Ambrosio 2:0. 74. Martinez 3:0. 78. Lukaku 4:0. 84. Lukaku 5:0.

Inter Mailand: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio (81. Moses), Brozovic (85. Sensi), Young (66. Biraghi); Barella, Gagliardini; Lukaku (85. Esposito), Martinez (81. Eriksen).

Schachtar Donezk: Pjatow; Dodo, Krywzow, Chotscholawa, Matwijenko; Marcos Antonio, Stepanenko; Marlos (75. Konopljanka), Alan Patrick (59. Solomon), Taison; Junior Moraes.

Bemerkungen: Inter Mailand ohne Vecino (verletzt). Schachtar Donezk ohne Ismaily und Malyschew (beide verletzt). Verwarnung: 58. Taison (Foul). (sda)

Knieoperation bei Barcelona-Goalie Ter Stegen

Nach dem 2:8-Debakel gegen Bayern München muss sich der deutsche Nationalgoalie Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona einer Knieoperation unterziehen. Der Eingriff an der Patellasehne im rechten Knie werde am Dienstag erfolgen, teilte der Verein mit. Ter Stegen habe während der abgelaufenen Saison mehrfach Probleme mit dem Knie gehabt, hiess es.

Nach Einschätzung spanischer Medien wird der 28-Jährige nach dem Eingriff mindestens zwei Monate pausieren müssen. Daher werde er den für den 12. September geplanten Start in die neue Saison sicher verpassen, schrieb die Zeitung «Mundo Deportivo». Ter Stegen wird damit auch in der Nations-League-Partie Deutschlands gegen die Schweiz am 6. September in Basel fehlen. (sda/dpa)

Bild: keystone

Wawrinka beim Neustart nur kurz mit Mühe

Stan Wawrinka ist beim Challenger-Turnier in Prag nach fünf Monaten Pause erfolgreich ins Wettkampftennis zurückgekehrt. Der 35-jährige Waadtländer setzte sich gegen den Russen Roman Safiullin (ATP 178) nach einer Schwächephase im zweiten Satz 6:1, 4:6, 6:1 durch. Im Achtelfinal kündet sich die Aufgabe für den topgesetzten Wawrinka gegen den Deutschen Oscar Otte, die Nummer 216 der Weltrangliste, kaum viel schwieriger an.

Wawrinka verzichtet wegen der Unsicherheiten rund um die Corona-Pandemie auf die Reise nach Amerika und die beiden Turniere in New York. Stattdessen bereitet er sich beim Turnier der Challenger-Kategorie in Prag auf das Masters-1000 in Rom (ab 14. September) und das French Open in Paris (ab 27. September) vor. (abu/sda)

Bild: keystone

