Antonio Giovinazzi bleibt bei Alfa Romeo



Giovinazzi auch im nächsten Jahr bei Alfa Romeo +++ Ambri holt Routinier Upshall

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Giovinazzi bleibt bei Alfa Romeo

Der Rennstall Alfa Romeo bestreitet die kommende Saison in der Formel 1 mit den gleichen Fahrern wie in diesem Jahr. Die Verantwortlichen der Zürcher Equipe haben Antonio Giovinazzi als Teamkollegen von Kimi Räikkönen bestätigt. Der aktuelle Vertrag des Finnen hat auch für die nächste Weltmeisterschaft Gültigkeit.

Der aus der Fahrer-Akademie von Ferrari stammende Giovinazzi wird seine zweite Saison als Stammfahrer von Alfa Romeo bestreiten. In diesem Jahr lieferte der Italiener bisher in drei Grands Prix zählbare Ergebnisse ab. In Italien wurde er Neunter, in Österreich und in Singapur Zehnter. (pre/sda)

Ambri-Piotta verpflichtet kanadischen Routinier

Der HC Ambri-Piotta hat bis Weihnachten den Kanadier Scottie Upshall verpflichtet. Der 36-jährige Stürmer, 2002 von den Nashville Predators als Nummer 6 gezogen, bestritt 813 Partien in der NHL und erzielte 143 Tore und 155 Assists. Zuletzt versuchte er, bei den Dallas Stars einen Platz zu ergattern, er erhielt jedoch keinen Vertrag für die laufende Saison. Die ganze letzte Saison spielte er kein einziges Spiel.

Ausserdem gaben die Leventiner bekannt, dass der am Sonntag ausgelaufene Vertrag mit dem tschechischen Keeper Dominik Hrachovina nicht verlängert wurde, da Benjamin Conz nach einer Hüftoperation kurz vor der Rückkehr steht. Dagegen wird der am Knie operierte Stürmer Jiri Novotny wohl zumindest noch bis zum Spengler Cup ausfallen. (abu/sda)

Bild: AP/FR170553 AP

Nadal wieder die Nummer 1

Rafael Nadal führt nach ziemlich genau einem Jahr Unterbruch die ATP-Weltrangliste wieder an. Obwohl der 33-jährige Spanier am Turnier in Paris-Bercy im Halbfinal Forfait erklären musste und Novak Djokovic in der französischen Hauptstadt triumphierte, löste er den Serben an der Spitze ab. Roger Federer und Stan Wawrinka blieben auf den Rängen 3 respektive 16. Ab kommenden Sonntag stehen noch die ATP Finals in London auf dem Programm.

Bei den Frauen beendete Belinda Bencic das Tennis-Jahr als Achte – die 22-jährige Ostschweizerin nahm die Saison als Nummer 37 in Angriff. Die Führende Ashleigh Barty, die als erste Australierin seit 1976 die WTA Finals gewonnen hat, weist einen Vorsprung von 1911 Punkten auf die zweitplatzierte Tschechin Karolina Pliskova auf. (abu/sda)

Bild: AP

Vierter Sieg in Serie für die Capitals

Jonas Siegenthaler feiert in der NHL mit Washington den vierten Sieg in Serie und den achten in den letzten neun Spielen. Die Capitals bezwingen die Calgary Flames zu Hause 4:2.

Matchwinner der Gastgeber war der Tscheche Jakub Vrana mit seinem ersten Hattrick in der besten Liga der Welt. Der 23-jährige Flügelstürmer hatte schon im Spiel zuvor gegen die Buffalo Sabres (6:1) zweimal getroffen. Verteidiger Siegenthaler kam während knapp 18 Minuten zum Einsatz, verzeichnete fünf Hits und stand bei keinem Tor auf dem Eis. Washington ist mit elf Siegen in 16 Partien das beste Team der Liga. (abu/sda)

Novak Djokovic holt Titel in Paris-Bercy

Novak Djokovic sicherte sich am Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy seinen fünften Titel dieses Jahres. Trotz seines 6:3, 6:4-Erfolgs im Final über den Kanadier Denis Shapovalov wird der Serbe am Montag seinen Status als Weltnummer 1 verlieren.

Djokovic, der in diesem Jahr mit dem Australian Open und Wimbledon zwei Grand-Slam-Titel feiern durfte, kam im Final von Paris-Bercy in 65 Minuten ohne Probleme durch. Im Startsatz legte der 32-jährige Serbe den Grundstein zum Erfolg früh, indem er Shapovalov bei erster Gelegenheit den Service abnahm. Der 28-jährige Kanadier selber bekam in der gesamten Partie nur ein Mal eine Gelegenheit, Djokovic den Aufschlag abzunehmen; beim Stand von 3:5 im zweiten Satz. Djokovic hielt und beendete nur wenige Augenblicke später das Match bei eigenem Aufschlag.

Shapovalov konnte aus der Tatsache, dass er den Final nach dem Forfait des Spaniers Rafael Nadal ohne zu spielen erreicht hatte, keinen Profit schlagen. Der 34. Masters-Titel von Djokovic stand zu keinem Zeitpunkt zur Debatte. Doch trotz seines Erfolges in Paris-Bercy wird Djokovic ab Montag den Status als Weltranglisten-Erster an Nadal abtreten müssen. Der Spanier, der aufgrund einer Bauchmuskelverletzung nicht zum Halbfinal gegen Shapovalov hatte antreten können, wird die kommende Woche mit einem Vorsprung von 640 Punkten auf Djokovic beginnen. (zap/sda)

✅ 111 Tour-Level Finals

✅ 77 Tour-Level Titles

✅ 50 ATP Masters 1000 Finals

✅ 34 ATP Masters 1000 Titles

✅ 5 @RolexPMasters 🏆



This career just keeps getting better for @DjokerNole👏



🎥: @TennisTV pic.twitter.com/fCqWpi5io4 — ATP Tour (@atptour) November 3, 2019

Leader Lausanne verliert in Chiasso 2:3

Nach dem Cup-Rausch der Meisterschaftskater: Lausanne verliert in der Challenge League gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Chiasso.

Drei Tage nach dem 6:0 im Cup gegen Neuchâtel Xamax erlitt Challenge-League-Leader Lausanne-Sport in der Meisterschaft beim Tabellenletzten Chiasso eine unerwartete 2:3-Niederlage. Die Waadtländer machten zwar zwischen der 72. und 75. Minute den 0:2-Pausenrückstand wett, kassierten aber umgehend den dritten und entscheidenden Gegentreffer. Chiassos Stürmer Younes Marzouk konnte dabei nach einem Lausanner Corner von der Mittellinie aus alleine auf das gegnerische Tor zulaufen.

Für Chiasso, das zuletzt sieben Mal in Folge verloren hatte, war es der erste Sieg in der Challenge League seit dem 8. August. Lausanne musste durch die zweite Niederlage der Saison die Verfolger in der 13. Runde aufrücken lassen; die Grasshoppers liegen nur noch zwei Punkte zurück. (zap/sda)

Le FC Lausanne-Sport s'incline face au FC Chiasso et revient bredouille de son long déplacement au Tessin. #AllezLausanne #CHILS pic.twitter.com/pElCFf78d3 — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) November 3, 2019

Barty gewinnt als erste Australierin seit 1976 die WTA Finals

Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty hat ihr herausragendes Tennis-Jahr mit dem Titel bei den WTA Finals in Shenzhen gekrönt.

Im Fina gewann die 23 Jahre alte Australierin am Sonntag dank einer starken Leistung gegen Titelverteidigerin Jelina Switolina 6:4, 6:3. Alle vorherigen fünf Partien gegen die Ukrainerin, die sich in den Halbfinals gegen Belinda Bencic durchgesetzt hatte, hatte Barty verloren. Für ihren Erfolg beim Saisonabschluss der besten acht Tennisspielerinnen des Jahres kassierte Barty gut 4,4 Millionen US-Dollar.

In ihrem erfolgreichen Tennis-Jahr hatte Barty beim French Open in Paris erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier triumphiert und ist zur Nummer 1 der Welt aufgestiegen. Nun sicherte sie sich als Debütantin und erste Australierin seit Evonne Goolagong Cawley 1976 den Titel bei den WTA Finals, die auch als eine Art Tennis-WM gelten. (zap/sda/dpa)

That's the match and the title!@ashbarty beats Svitolina 6-4, 6-3 to win the Billie Jean King Trophy at the @SHISEIDO_corp @WTAFinals Shenzhen! pic.twitter.com/eiiiXs84rY — WTA (@WTA) November 3, 2019

Alvarez schreibt Box-Geschichte

Der Mexikaner Saul Alvarez hat sich durch einen Sieg gegen Sergej Kowalew zum WBO-Weltmeister im Halbschwergewicht gekrönt und Box-Geschichte geschrieben. Der 29-Jährige setzte sich in der Nacht zum Sonntag in Las Vegas gegen den Russen durch Technischen K.o. in der elften Runde durch. Alvarez hält nach dem Triumph – es war sein erster Kampf im Halbschwergewicht überhaupt – vier WM-Titel in drei verschiedenen Gewichtsklassen.

Bild: AP/FR156391 AP

Weltmeister in drei verschiedenen Gewichtsklassen gleichzeitig zu sein, hatte vor ihm nur der Amerikaner Henry Armstrong 1938 im Feder-, Leicht- und Weltergewicht geschafft. Alvarez hält neben dem Halbschwergewichts-Gürtel der WBO zudem den Supermittelgewichts-Titel der WBA und ist Mittelgewichts-Champion der IBF und des WBC. (sda/dpa)

Trotz 3. Platz in Sepang: Lüthi kann nicht mehr Weltmeister werden

Tom Lüthi kann trotz seines 3. Platzes im Grand Prix von Malaysia nicht mehr Moto2-Weltmeister werden, da der spanische Kalex-Markenkollege Alex Marquez hinter Brad Binder (KTM) Zweiter wird.

Das Duo machte bei grosser Hitze auf dem Circuit in Sepang den Sieg unter sich aus. Der von der Position 5 gestartete Lüthi, der im dritten Rennen hintereinander eine Top-3-Platzierung erreichte, insistierte am Ende nicht mehr und lag im Ziel rund 2,5 Sekunden hinter Sieger Binder zurück.

In der WM-Wertung kann der 23-jährige Katalane Alex Marquez, der jüngere Bruder des achtfachen Weltmeisters Marc, mit 262 Punkten nicht mehr überholt werden. Neu Zweiter ist nach seinem vierten Saisonsieg Binder (234), mit vier Punkten Vorsprung vor dem nun drittklassierten Lüthi (230).

Ein kleines Erfolgserlebnis gab es in Malaysia für Dominique Aegerter. Der Oberaargauer belegte auf der MV Agusta den 15. Platz. Für den Zürcher Jesko Raffin (NTS) resultierte der 20. Rang.

Ausstehend ist nur noch das letzte Saisonrennen am 17. November in Valencia. (sda)

Inter gewinnt dank Last-Minute-Penalty

Inter Mailand kann sich auf Romelu Lukaku verlassen. Der Belgier sicherte der Mannschaft von Antonio Conte beim 2:1 in Bologna weitere wichtige Punkte. Der Rückstand auf Juventus Turin beträgt weiterhin einen Zähler.

Inter Mailand und Juventus Turin liefern sich in der Anfangsphase der Saison ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mitte der Woche hatten die Turiner nur dank einem Penalty in der Nachspielzeit Genoa bezwungen. Am Samstag profitierten die Mailänder von einem späten Elfmeter. In der 92. Minute traf Lukaku zur Entscheidung, nachdem er eine Viertelstunde vor Schluss schon den Ausgleich erzielt hatte.

Lukaku hat sich nach seinem Wechsel von Manchester United zu Inter rasch in der Serie A zurechtgefunden. Der Rekord-Torschütze Belgiens hat in elf Partien neunmal getroffen. Auch dank ihm scheint sich Inter neu zum ersten Widersacher von Serienmeister Juventus zu entwickeln.

Juventus verteidigte die knappe Tabellenführung dank dem 1:0 im Derby gegen Torino. Der Niederländer Matthijs de Ligt traf nach einem Eckball in der 70. Minute. Als entscheidend erwies sich die Einwechslung von Gonzalo Higuain zehn Minuten zuvor. Der Argentinier holte den gewinnbringenden Eckball heraus und gab etwas später auch den Pass zum Tor.

Bologna - Inter Mailand 1:2 (0:0)

28'498 Zuschauer. -

Tore: 59. Soriano 1:0. 75. Lukaku 1:1. 91. Lukaku (Foulpenalty) 1:2. - Bemerkungen: Bologna mit Dzemaili (ab 76.).

Torino - Juventus Turin 0:1 (0:0)

Tor: 70. De Ligt 0:1.

(zap/sda)

Siege für die Grasshoppers und Aarau

Die Grasshoppers und Aarau finden in der Challenge League nach einer Serie unbefriedigender Resultate zum Erfolg zurück.

Djibril Diani und Veroljub Salatic erzielten die Tore der Grasshoppers im Letzigrund. Für Aarau, das am Genfersee ohne den intern für zwei Spiele suspendierten Stürmer Stefan Maierhofer antrat, verwertete Markus Neumayr einen Foulpenalty und lenkte Ouchy-Verteidiger Lavdrim Hajrulahu eine Flanke ins eigene Tor.

Maierhofer habe nach dem 0:3 in Wil vor einer Woche mit einem Kommentar auf seinem Twitter-Profil eine Grenze überschritten, teilten die Aarauer mit. Nachdem er erst für die letzten zehn Minuten eingewechselt worden war, hatte der Österreicher geschrieben: «No Major No Party! In einem verrückten Spiel mussten wir uns mit 3:0 gegen den FC Wil 1900 geschlagen geben.» (zap/sda)

Niederlagen für die Leader Ajoie und Kloten

Den Biasca Ticino Rockets gelang in der Swiss League mit einem 3:2-Sieg gegen den Leader Ajoie eine gewaltige Überraschung. Das Tabellen-Schlusslicht holte erst zum dritten Mal in dieser Saison die volle Punktzahl. Nach zwei Dritteln führte die Tessiner Nachwuchs-Mannschaft mit 3:0, ehe die Jurassier verkürzten.

Mann des Spiels war Benjamin Conz. Der eigentliche Stammgoalie von Ambri-Piotta sammelt nach seiner Hüftoperation im Sommer in der Swiss League Spielpraxis und wehrte 44 von 46 Schüssen ab. Conz dürfte nach der Nationalmannschaftspause zu Ambri zurückkehren.

Von der Niederlage Ajoies nicht profitieren konnte der Co-Leader Kloten. Die Zürcher Unterländer wurden zuhause von Olten gleich mit 2:7 deklassiert.

Eine böse Klatsche musste der Swiss-League-Meister Langenthal einstecken. Wie beim 2:4 in Siders kehrten die Oberaargauer auch von der zweiten Reise in dieser Woche ins Wallis mit leeren Händen zurück. Nach einem Feuer-Fehlalarm ging Langenthal trotz zwei Toren von Robin Nyffeler in Visp gleich mit 2:7 unter. Für die Oberwalliser traf Mark Van Guilder mit seinen Saisontoren 15 und 16 doppelt. Visp liegt drei Punkte hinter Ajoie und Kloten auf dem 3. Platz. (zap/sda)

Biasca Ticino Rockets - Ajoie 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

210 Zuschauer. - SR Gianinazzi/Potocan, Duarte/Haag. -

Tore: 18. Meyer 1:0. 31. Gerlach (Fritsche/Powerplaytor) 2:0. 34. Bionda (Meyer) 3:0. 50. Muller (Birbaum, Huber) 3:1. 53. Hazen (Devos, Pouilly) 3:2. - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Biasca Ticino Rockets, 2mal 2 plus 10 Minuten (Hazen) gegen Ajoie.

Kloten - Olten 2:7 (1:2, 0:3, 1:2)

5259 Zuschauer. - SR Eichmann/Hendry, Micheli/Bachelut. - Tore: 8. Rexha (Haas, Weder) 0:1. 18. Lanz (Sartori) 0:2. 20. (19:45) Marchon (Powerplaytor) 1:2. 32. Rudolf (Elsener, Weibel) 1:3. 34. Schwarzenbach (Chiriaev) 1:4. 36. Elsener (Haas, Chiriaev/Powerplaytor) 1:5. 42. Chiriaev (Schwarzenbach, Eigenmann/Powerplaytor) 1:6. 52. Figren (Forget) 2:6. 56. Horansky (Nunn, Weisskopf) 2:7. - Strafen: je 5mal 2 Minuten.

Visp - Langenthal 7:2 (2:2, 2:0, 3:0)

2991 Zuschauer. - SR Borga/Fausel, Pitton/Huguet. -

Tore: 3. Camperchioli (Ritz, Van Guilder/Powerplaytor) 1:0. 6. Van Guilder (Josephs, Camperchioli) 2:0. 9. Nyffeler (Unterzahltor!) 2:1. 15. Nyffeler (Dähler, Henauer) 2:2. 28. Burgener (Ranov, Nater) 3:2. 37. Furrer (Berger, Spinell) 4:2. 42. Ritz (Josephs, Camperchioli/Powerplaytor) 5:2. 53. Van Guilder (Josephs, Dolana/Powerplaytor) 6:2. 56. Haberstich (Burgener, Hofstetter) 7:2. -

Strafen: 6mal 2 plus 10 Minuten (Steiner) gegen Visp, 7mal 2 plus 5 Minuten (Clark) plus Spieldauer (Clark) gegen Langenthal. (sda)

Barcelona verliert bei Levante

Der FC Barcelona bezog in der Meisterschaft nach fünf Siegen einen Dämpfer. Die Mannschaft von Trainer Ernesto Valverde verlor bei Levante 1:3.

Den Katalanen entglitt die Partie nach einer Stunde innerhalb von wenigen Minuten. Drei Tore kassierten sie zwischen der 61. und der 68. Minute. Vor dem Heimspiel in der Champions League gegen Slavia Prag am Dienstag musste sich zudem Stürmer Luis Suarez früh verletzt auswechseln lassen.

Den anfänglichen Führungstreffer hatte Lionel Messi vor dem Seitenwechsel nach einem Foul an Nelson Semedo vom Penaltypunkt erzielt.

Nicht wirklich vom Barça-Ausrutscher profitieren konnte Real Madrid, welches zuhause gegen Betis Sevilla nur 0:0 spielte.

Levante - Barcelona 3:1 (0:1)

Tore: 38. Messi (Foulpenalty) 0:1. 61. Campaña 1:1. 63. Mayoral 2:1. 68. Radoja 3:1. (zap/sda)

Napoli verliert den Anschluss

Napoli verliert in der 11. Serie A-Runde bei der AS Roma 1:2 und muss die Meisterträume womöglich schon begraben.

In den letzten Jahren war Napoli der härteste Widersacher von Serienmeister Juventus Turin. Doch in der laufenden Saison läuft es der Mannschaft von Carlo Ancelotti nicht. Sie kassierte schon die dritte Niederlage, dazu kommen drei Unentschieden. Der Rückstand auf die Tabellenspitze beträgt elf Verlustpunkte.

In Rom verkürzte Arkadiusz Milik eine gute Viertelstunde vor Schluss für die Neapolitaner auf 1:2. Zu mehr reichte es dann aber nicht. Die Römer waren durch Tore von Nicolo Zaniolo und Jordan Veretout 2:0 in Führung gegangen. Der 20-jährigen Zaniolo erzielte sein viertes Tor in den letzten vier Partien.

AS Roma - Napoli 2:1 (1:0)

Tore: 19. Zaniolo 1:0. 55. Veretout (Handspenalty) 2:0. 72. Milik 2:1. -

Bemerkungen: 26. Kolarov (AS Roma) verschiesst Penalty. 96. Gelb-Rote Karte gegen Cetin (AS Roma).

Djokovic schlägt Dimitrow, Nadal gibt Forfait

Novak Djokovic heisst der erste Finalist am Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy. Der Serbe setzt sich im ersten Halbfinal gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov 7:6 (7:5), 6:4 durch.

Die Vorentscheidung fiel im Tiebreak des ersten Satzes, als der stark aufspielende Dimitrov einen 5:3-Vorsprung nicht nützen konnte und den Vorteil mit teilweise einfachen Fehlern aus der Hand gab.

Im Final trifft Djokovic, der das Turnier in Paris schon viermal gewonnen hat, auf den Kanadier Denis Shapovalov (ATP 28). Der Linkshänder profitierte davon, dass Rafael Nadal bereits vor Spielbeginn wegen einer noch nicht näher bezeichneten Verletzung das Handtuch warf. (zap/sda)

He will take some stopping! 😳@DjokerNole defeats Dimitrov 7-6 6-4 to reach his sixth @RolexPMasters final.



Watch on @TennisTV. pic.twitter.com/JNM7lkKEJl — ATP Tour (@atptour) November 2, 2019

Barty folgt Switolina in den Final

Ashleigh Barty heisst die Finalgegnerin von Jelina Switolina an den WTA Finals in Shenzhen. Die Weltnummer 1 aus Australien setzte sich im zweiten Halbfinal gegen Karolina Pliskova (WTA 2) 4:6, 6:2, 6:3 durch. Für Barty ist es die erste Teilnahme im Einzel am Saisonfinale. (zap/sda)

👏👏 Onto the finals! @ashbarty defeats Pliskova in three sets, 4-6, 6-2, 6-3, advancing to the finals of the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/bHGu63rNeG — WTA (@WTA) November 2, 2019

Holt ManUtd Zlatan zurück?

Zlatan Ibrahimovic steht offenbar vor einer Rückkehr zu Manchester United, wie Tuttomercatoweb wissen will. Der schwedische Superstar, mittlerweile 38-jährig, wird LA Galaxy Ende Saison verlassen und wurde mit italienischen Klubs in Verbindung gebracht.

Für die Red Devils erzielte Ibra zwischen 2016 und 2018 in 53 Spielen 29 Tore und 10 Vorlagen. (bal)

Bild: AP

Lüthi in Malaysia mit Startposition 5 - Pole für Alex Marquez

Tom Lüthi startet von Position 5 zum zweitletzten Saisonrennen in Malaysia. Der Berner verliert im Moto2-Qualifying knapp eine halbe Sekunde auf die Bestzeit des WM-Führenden Alex Marquez.

Das Qualifying auf dem Circuit von Sepang kam für Alex Marquez einem Befreiungsschlag gleich. Der fünffache Saisonsieger aus Katalonien war in den letzten drei Rennen ohne Podestplatz geblieben. Doch in Malaysia sicherte er sich in überlegener Manier den besten Startplatz fürs Rennen vom Sonntagmorgen (Start 06.20 Uhr Schweizer Zeit).

Mit Jesko Raffin erreichte ein zweiter Schweizer den zweiten Teil der Qualifikation. In dieser belegte der Zürcher mit rund einer Sekunde Rückstand auf Marquez den 16. Platz. Für Dominique Aegerter, der nach wie vor ohne Vertrag für kommende Saison dasteht, blieb nur Startposition 24.

Bild: KEYSTONE

Niederreiter trifft bei Heimsieg – Hischier verliert erneut

Nino Niederreiter reiht sich beim 7:3-Heimsieg der Carolina Hurricanes gegen die Detroit Red Wings unter die Torschützen ein. Niederreiter erhöhte in der 22. Minute zur 3:1-Führung. Für den 27-jährigen Bündner Stürmer war es im 13. Saisonspiel der zweite Treffer. Die Hurricanes blieben mit ihrem bereits neunten Saisonsieg in der Metropolitan Division Leader Washington Capitals auf den Fersen. Dieser bezwang die vom Schweizer Headcoach Ralph Krüger geführten Buffalo Sabres gleich mit 6:1. Verteidiger Jonas Siegenthaler stand bei den Capitals während 17 Minuten im Einsatz.

Am Tabellenende verbleibt hingegen Nico Hischier mit New Jersey. Der Walliser verzeichnete bei der 3:4-Niederlage nach Penaltys gegen die Philadelphia Flyers einen Assist. (sda)

Dijon düpiert PSG

Paris Saint-Germain bezieht in der Ligue 1 seine bereits dritte Niederlage. Der Meister lässt sich im Freitagsspiel der 12. Runde beim vormaligen Schlusslicht Dijon mit einem 1:2 düpieren.

In Abwesenheit des nach wie vor verletzten Neymar brachte Kylian Mbappé die Pariser nach einem schnellen Antritt auf Pass von Angel Di Maria zunächst in Führung. In der Nachspielzeit der ersten und kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit liess sich das in der Tabelle nach wie vor klar führende Starensemble aber zweimal überlisten. Mehr als ein Pfostenschuss durch Leandro Paredes schaute trotz einer Vielzahl an Chancen nicht mehr heraus.In diesem Kalenderjahr hat Paris Saint-Germain damit acht Niederlagen kassiert - so viele wie seit 2010 nicht mehr.

Bild: AP

Hoffenheim schliesst zur Spitze auf

Nach dem Freitagsspiel der 10. Runde liegen in der Bundesliga nunmehr sechs Mannschaften innerhalb von drei Punkten vorne. Hoffenheim bekundet beim 3:0 gegen Paderborn keine Probleme.Dank dem vierten Sieg in Folge rückte das nach wie vor ohne den verletzten Steven Zuber spielende Hoffenheim vorübergehend auf den 5. Platz vor, zwei Punkte hinter Leader Borussia Mönchengladbach und einen Punkt vor Borussia Dortmund, das am Samstag Wolfsburg zum Spitzenspiel der Runde empfängt.

Gegen den Tabellenletzten, der vor Wochenfrist zum ersten Mal gewonnen hat (2:0 gegen Düsseldorf), stellten die Hoffenheimer die Weichen früh. Bereits nach 72 Sekunden liess Paderborns Torhüter Leopold Zingerle einen haltbar scheinenden Freistoss von Robert Skov passieren. Die weiteren Tore erzielten Pavel Kaderabek und Jurgen Locadia noch in den ersten 25 Minuten.

Bild: EPA

Formel 1: Bestzeit für Verstappen

Max Verstappen im Red Bull fährt im ersten Training für den Grand Prix der USA in Austin, Texas, die beste Rundenzeit.Der Holländer führt die Rangliste mit 17 Hundertsteln Vorsprung vor Sebastian Vettel im Ferrari an. Verstappens Teamkollege Alexander Albon klassierte sich als Dritter in einem Klassement, das noch beschränkte Aussagekraft hat. Aufgrund tiefer Temperaturen (Luft 9 Grad, Streckenbelag 11 Grad) fand die Zeitjagd nur in beschränktem Umfang statt.

Bild: EPA

Ambri wochenlang ohne Kneubühler

Ambri-Piotta muss sechs bis acht Wochen ohne Johnny Kneubühler auskommen. Der Stürmer hat sich im Tessiner Derby gegen Lugano eine Verletzung im Beckenbereich zugezogen. Untersuchungen ergaben, dass auf eine Operation verzichtet werden kann. Ambri hofft, dass der 23-Jährige beim Spengler Cup wieder einsatzbereit ist. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Bärtschi zurück in der NHL

Die Vancouver Canucks haben Sven Bärtschi zurückgeholt. Der Langenthaler Stürmer musste die Saison beim AHL-Farmteam Utica Comets beginnen und überzeugte dort mit 10 Skorerpunkten (2 Tore) in 7 Spielen. Die Canucks spielten in der Nacht auf Samstag in Anaheim.

Bärtschi wurde in den letzten Jahren mehrmals von Verletzungen heimgesucht. Wegen einer Hirnerschütterung bestritt er in der letzten Saison nur 26 NHL-Spiele (9 Tore/5 Assists) für Vancouver. (abu/sda)

Bild: AP/The Canadian Press

Xhaka auch gegen «Wolves» nicht im Kader

Arsenal-Trainer Unai Emery hat bestätigt, dass Granit Xhaka für das Premier-League-Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers vom Samstag (16.00 Uhr) trotz seiner Entschuldigung bei den Fans nicht im Kader steht.

Emery sagte auf einer Pressekonferenz, er habe nicht vor, Xhaka spielen zu lassen. «Die Person hat Vorrang. Granits Probleme von letzter Woche brauchen Zeit. Er braucht Zeit, die Normalität in sich wiederzufinden und wir müssen uns nun zu 100 Prozent auf das Spiel konzentrieren.»

Xhaka hatte schon die verrückte Ligacup-Partie gegen Liverpool verpasst. Dass der Schweizer Nationalspieler dort pausieren würde, war aber bereits vor seiner «Fuck off»-Tirade gegen Crystal Palace klar. (pre)

BREAKING: Unai Emery confirms club captain Granit Xhaka will not play for Arsenal v Wolves on Saturday — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 1, 2019

Switolina ohne Satzverlust in den Halbfinals

Die Titelverteidigerin Jelina Switolina ist an den WTA Finals ohne Satzverlust in die Halbfinals eingezogen. Die 25-Jährige aus Odessa setzte sich in ihrem dritten Gruppenspiel gegen die Amerikanerin Sofia Kenin 7:5, 7:6 (12:10) durch.

Nach gut zwei Stunden verwertete Switolina ihren sechsten Matchball, nachdem sie zuvor zwei Satzbälle von Kenin abgewehrt hatte. Kenin hatte anstelle der Kanadierin Bianca Andreescu gespielt, die sich aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen musste. Bereits vor der Partie war klar, dass Switolina im Halbfinal am Samstag auf Belinda Bencic treffen wird. (pre/sda)

👏👏 @ElinaSvitolina defeats Kenin in a nail biting second set tiebreak, 7-5, 7-6(10), at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/DcnL1eOOSm — WTA (@WTA) November 1, 2019

«All Blacks» gewinnen Spiel um Rang 3

Titelverteidiger Neuseeland sichert sich an der Rugby-WM in Japan mit einem 40:17-Sieg gegen Wales immerhin Bronze. Nach der ersten Halbzeit führten die «All Blacks», die in einem hochklassigen Halbfinal an England gescheitert waren, bereits mit 18:10. Damit schaffte der dreifache Weltmeister (1987, 2011 und 2015) zum sechsten Mal in der WM-Geschichte den Sprung auf das Podest.

Wales hingegen verpasste durch die Niederlage die Egalisierung seines besten WM-Resultats. Bei der Erstaustragung 1987 waren die Waliser Dritte geworden.Im Final vom Samstag (10.00 Uhr) stehen sich in Yokohama England und Südafrika gegenüber. (pre/sda)

For the last time at #RWC2019 the @AllBlacks bow to their fans pic.twitter.com/HhUO5F4zia — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) November 1, 2019

49ers weiter nicht zu stoppen

Die San Francisco 49ers haben weiterhin die Chance, die NFL-Saison mit 16 Siegen aus 16 Spielen abzuschliessen. Zum Auftakt von Week 9 feierten die 49ers einen 28:25-Auswärtssieg bei den Arizona Cardinals, hatten dabei aber deutlich mehr Probleme als erwartet.

Matchwinner für die 49ers war für einmal nicht die Defense, sondern Quarterback Jimmy Garoppolo. Der einstige Backup von Tom Brady warf insgesamt vier Touchdown-Pässe und für insgesamt 317 Yards. Nummer-1-Pick Kyler Murray von den Cardinals gelangen immerhin zwei Touchdown-Pässe und 241 Yards. Interceptions leistete sich keiner der beiden. (pre)

Klotener Kreisel-Puck mit Plastik abgedeckt

Die Stadt Kloten hat am Freitagmorgen das Logo ihres Kreisel-Pucks abgedeckt. So will sie verhindern, dass die Baudirektion einschreitet und das Logo des Eishockeyclubs abmontiert.

Auf Bildern, die TeleTop am frühen Morgen publizierte, ist zu sehen, dass der fünf Meter grosse Puck nun mit schwarzem Plastik abgedeckt ist. Die Baudirektion erachtet das Logo des Eishockeyclubs als Werbung und will den Puck – oder zumindest das Logo 2 entfernen. (pre/sda)

Der Kreisel-Puck in Kloten ist am frühen Freitagmorgen abgedeckt worden. https://t.co/mCUR8dNo7S — RADIO TOP (@diisradiotop) November 1, 2019

Milan feiert ersten Sieg unter Pioli

Die AC Milan hat ihren Sinkflug vorerst gebremst. Das Team des verletzten Ricardo Rodriguez gewann in der 10. Runde der Serie A gegen SPAL Ferrara 1:0 und feierte damit den ersten Sieg im dritten Spiel unter Trainer Stefano Pioli.

Um zuhause gegen den Tabellenvorletzten den zweiten Sieg aus den letzten sieben Partien zu bewerkstelligen, war Milan auf einen ruhenden Ball in guter Position angewiesen. Eben erst eingewechselt, zirkelte Suso in der 63. Minute einen Freistoss aus rund 20 Metern Entfernung ins Tor. Mit 13 Punkten aus 10 Spielen liegt Milan nun auf Platz 10. (pre/sda)

Spiller vorübergehend zum SC Bern

Der SC Bern hat auf den Ausfall von vielen Spielern reagiert und von den Rapperswil-Jona Lakers den Stürmer Andri Spiller verpflichtet. Der 24-jährige Flügel unterschrieb beim Schweizer Meister einen Vertrag bis zum 15. Januar 2020. Im letzten Meisterschaftsspiel fehlten Bern mit Jan Mursak, Inti Pestoni, Beat Gerber, Justin Krueger, André Heim und Jeremi Gerber sechs Spieler wegen Verletzungen. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Albasini hört nach der Tour de Suisse 2020 auf

Der Schweizer Rad-Profi Michael Albasini kündigt seinen Rücktritt auf den kommenden Sommer an. Der 38-jährige Thurgauer, der seit 2012 für die australische Equipe Mitchelton-Scott fährt, beendet seine Karriere im nächsten Juni nach der Tour de Suisse. Albasini hat in seiner Karriere drei Etappen bei der Tour de Suisse gewonnen. Sein bestes Ergebnis bei Weltmeisterschaften war der 7. Platz 2017 in Bergen. (pre/sda)

Barty als Gruppensiegerin im Halbfinal

Ashleigh Barty hat dank ihrem Sieg im abschliessenden Gruppenspiel der WTA Finals die Halbfinals erreicht. Die Weltranglistenerste setzte sich gegen die Tschechin Karolina Pliskova mit 6:4, 6:2 durch.

Als zweite Spielerin aus der Gruppe «rot» qualifiziert sich die Siegerin der Begegnung zwischen Belinda Bencic und Kiki Bertens für die Halbfinals. Diese trifft dann am Samstag auf die Ukrainerin Jelina Switolina. Barty hat sich mit ihrem zweiten Sieg in Shenzhen auch den Gruppensieg gesichert. (pre/sda)

👏👏 @ashbarty breezes through a second set to claim victory against Kvitova, 6-4, 6-2, advancing to the semifinals of the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/UXaeGKozW8 — WTA (@WTA) October 31, 2019

Veh hört Ende Saison in Köln auf

Armin Veh wird seinen Vertrag als Geschäftsführer des 1. FC Köln nicht verlängern und das Amt Ende Saison abgeben. «Ich stehe seit mehr als 30 Jahren im Profifussball in der ersten Reihe und habe in den Überlegungen und Gesprächen über die Zukunft gespürt, dass ich derzeit nicht über den Sommer hinaus planen und mich auf einen derart verantwortungsvollen Job festlegen möchte», liess er sich zitieren.

Der 58-jährige Veh ist seit knapp zwei Jahren Geschäftsführer beim Bundesliga-Aufsteiger. Zuvor war er während fast 20 Jahren in der 1. und 2. Bundesliga als Trainer tätig und wurde 2007 Meister mit dem VfB Stuttgart. (pre/sda)

#effzeh-Geschäftsführer Armin #Veh wird seinen Vertrag beim 1. FC Köln nicht über den Juni 2020 hinaus verlängern. Alle Informationen 👇 https://t.co/sNJCkv567l — 1. FC Köln (@fckoeln) October 31, 2019

Nationals gewinnen erstmals die World Series

Die Baseballer der Washington Nationals gewinnen zum ersten Mal die World Series. Das Team aus der Hauptstadt bezwingt im entscheidenden siebten Spiel der Finalserie auswärts die Houston Astros 6:2. Nachdem Yuli Gurriel mit einem Homerun und Carlos Correa die Astros mit 2:0 in Führung gebrachte hatten, schlugen die «Nats» ab dem siebten Inning zurück.

Washingtons Anthony Rendon und Howie Kendrick sorgten mit ihren Homeruns für eine 3:2-Führung der Gäste. Jungstar Juan Soto erhöhte den Spielstand im achten Inning auf 4:2. Für den Entstand sorgte Nats-Outfielder Adam Eaton im neunten Inning. (pre/sda)

The @Nationals got that bubbly.



they got that bubbly.



THEY GOT THAT BUBBLY.



THEY GOT THAT BUBBLY. pic.twitter.com/Nx2H2XtPiV — Cut4 (@Cut4) October 31, 2019

Capela zweitbester Skorer bei Houstons Rekordresultat

Die beiden NBA-Schweizer Clint Capela und Thabo Sefolosha tragen zu einem Rekordmatch der Houston Rockets bei. Die Texaner erzielen beim 159:158 gegen die Washington Wizards so viele Punkte wie noch nie.

Capela war mit 21 Punkten der zweitbeste Skorer der Rockets hinter James Harden. Der Genfer trug auch 12 Rebounds zum historischen Sieg bei. Harden erzielte 59 Punkte, darunter den Freiwurf, der 2,4 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit die Entscheidung bedeutete.

Houston, das mit den 159 Punkten einen neuen Klubrekord aufstellte, gewann im vierten Spiel zum dritten Mal. Sefolosha kam auf je drei Punkte und Rebounds. (pre/sda)

Juventus gewinnt dank Ronaldo-Penalty in der 95. Minute

Juventus Turin ist zurück an der Tabellenspitze der Serie A. Gegen Genoa wollte der Ball jedoch lange nicht zum 2:1 ins Netz. So brauchte es einen Elfmeter, den Cristiano Ronaldo selbst rausholte und anschliessend nach 95 Spielminuten souverän verwandelte. (zap)

Juventus Turin - Genoa 2:1 (1:1)

Tore: 36. Bonucci 1:0. 41. Kouamé 1:1. 95. Ronaldo (Penalty) 2:1. - Bemerkungen: 51. Gelb-Rote Karte gegen Cassata (Genoa). 87. Gelb-Rote Karte gegen Rabiot (Juventus Turin).

Real Madrid gewinnt - Jovic trifft erstmals

Real Madrid kam in der 11. Runde der spanischen Meisterschaft zu einem problemlosen Heimsieg. Die Mannschaft von Zinédine Zidane setzte sich gegen Leganes mit 5:0 durch. Der junge Brasilianer Rodrygo und der Deutsche Toni Kroos sorgten in den ersten acht Minuten für die rasche 2:0-Führung. Danach trafen auch noch Sergio Ramos, Karim Benzema und Luka Jovic. Für den von Frankfurt gekommenen Serben Jovic war es im zehnten Spiel für seinen neuen Klub der erste Treffer. (zap/sda)

Real Madrid - Leganes 5:0 (3:0)

Tore: 7. Rodrygo 1:0. 8. Kroos 2:0. 24. Ramos (Penalty) 3:0. 69. Benzema (Penalty) 4:0. 91. Jovic 5:0. (sda)

Freuler trifft im Spitzenspiel gegen Napoli

Remo Freuler kam mit Atalanta Bergamo im Spitzenspiel der 10. Serie-A-Runde zu einem 2:2 bei Napoli. Zweimal glichen die Gäste aus, ein erstes Mal durch Freuler in der 41. Minute und ein zweites Mal in der 86. Minute durch Josip Ilicic.

Freuler traf nach einer schönen Kombination etwas glücklich durch die Beine von Goalie Alex Meret. Für den Mittelfeldspieler war es der 14. Treffer in der Serie A, der erste in dieser Saison. (zap/sda)

Napoli - Atalanta 2:2 (1:1)

30'000 Zuschauer. -

Tore: 16. Maksimovic 1:0. 41. Freuler 1:1. 71. Milik 2:1. 86. Ilicic 2:2.

Bemerkungen: Atalanta mit Freuler. (sda)

Kloten schliesst zu Ajoie auf

Der EHC Kloten kommt immer besser in Fahrt. Beim 8:2 gegen Winterthur feierten die Zürcher Unterländer den achten Sieg in Serie und schlossen an der Spitze der Swiss League zum Leader Ajoie auf.

Das Team von Coach Per Hanberg leistete sich zwar einen kapitalen Fehlstart mit einem 0:2 nach acht Minuten. Noch im Startdrittel korrigierten die Klotener aber den Rückstand, und spätestens nach dem 5:2 in der 39. Minute gab es über den Ausgang der Partie keinerlei Zweifel mehr.

Fabian Ganz, Dominic Forget und Ramon Knellwolf zeichneten sich als Doppel-Torschützen aus. (zap/sda)

Nach einem Fehlstart konnte der EHC Kloten das Spiel noch drehen und gewinnt am Schluss mit 8:2 gegen den Kantonsrivalen aus Winterthur! Unsere Torschützen: 2x Ganz, Lemm, 2x Knellwolf, Füglister, 2x Forget#ehckloten #saison1920 #heimsieg pic.twitter.com/PRX9bDD9EB — EHC Kloten (@EHC_Kloten_1934) October 30, 2019

Advocaat übernimmt in Rotterdam bis Saisonende

Feyenoord Rotterdam, der Gruppengegner der Young Boys in der Europa League, hat in Dick Advocaat einen neuen Trainer gefunden. Der 72-jährige Trainer-Routinier folgt auf Jaap Stam, der am Montag nach einer 0:4-Niederlage bei Erzrivale Ajax Amsterdam seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte. Advocaat einigte sich mit den Rotterdamern auf einen Vertrag bis zum Saisonende.

Feyenoord, letzte Saison hinter Ajax und PSV Eindhoven Dritter der niederländischen Eredivisie, hat einen katastrophalen Start in die aktuelle Spielzeit erwischt. Nach elf Runden liegen die Rotterdamer in der Meisterschaft auf dem 12. Platz, in der Europa League nach drei Partien gar am Ende der Vierergruppe, die von YB angeführt wird. (zap/sda/apa)

Dick Advocaat en zijn staf staan morgen voor het eerst op het veld:



👀 Openbare training

🕥 10:45 uur

📌 1908#Feyenoord — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) October 30, 2019

Switolinas Vorhand mit dem Super-Spin

Jelina Switolina ist an den WTA Finals in Shenzhen als erste Spielerin in die Halbfinals eingezogen . Während die Titelverteidigerin aus der Ukraine sich gegen Simona Halep 7:5, 6:3 durchsetzte, musste Bianca Andreescu gegen Karolina Pliskova verletzt aufgeben.

Wie im Startspiel gegen Pliskova bot Switolina auch gegen Halep eine starke Leistung. Sie erwies sich in den langen Grundlinienduellen als die konstantere der beiden Spielerinnen. Für Aufsehen sorgte dabei vor allem eine Slice-Vorhand mit unglaublich viel Spin, welche die Weltnummer 8 nur aus Verlegenheit spielte. (pre)

