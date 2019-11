Sport

Barcelonas Dembélé fällt rund zehn Wochen aus

Ousmane Dembélé steht dem FC Barcelona voraussichtlich zehn Wochen nicht zur Verfügung. Der 22-jährige Franzose erlitt im Champions-League-Spiel gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund eine Verletzung der rechten Oberschenkelmuskulatur. Er musste beim 3:1-Sieg von Barcelona am Mittwochabend nach 26 Minuten ausgewechselt werden. (bal/sda/dpa)

Bild: EPA

Ajoie verteidigt Tabellenführung - Kloten gewinnt Verfolgerduell

Ajoie verteidigte in der Swiss League mit einem 2:1-Auswärtssieg gegen La Chaux-de-Fonds die Tabellenführung. Kloten siegte in Visp im Verfolgerduell gleich 5:0.

Den entscheidenden Treffer für Ajoie zum 2:1 erzielte Mathias Joggi in der 57. Minute im Powerplay. Die erste Führung der Jurassier durch Reto Schmutz (44.) hatte nur 74 Sekunden gehalten, dann glich Timothy Coffman in Überzahl aus. Bei beiden Toren der Gäste hatte Philip-Michael Devos den Stock im Spiel. Der Kanadier verzeichnete seine Assists 40 und 41 in der laufenden Meisterschaft, und dies nach 24 Partien. Für das nun achtklassierte La Chaux-de-Fonds, in der vergangenen Saison Qualifikationssieger in der Swiss League, war es die vierte Niederlage in Folge.

Ajoie liegt weiterhin einen Punkt vor Kloten. Die Zürcher Unterländer schossen in Visp im Mitteldrittel drei Tore innert 7:21 Minuten zum 3:0 (35.). Das 2:0 (34.) von Patrick Obrist war ein Shorthander. Die letzten beiden Treffer der Gäste erzielte Robin Figren. Goalie Dominic Nyffeler realisierte den dritten Shutout in den letzten sechs Spielen. Kloten hatte schon das erste Saisonduell in Visp zu Null (4:0) gewonnen.

Das zuvor drittklassierte Visp fiel in der Rangliste auf den 5. Platz zurück. Die Walliser wurden von Thurgau und Olten überholt. Thurgau feierte mit dem 2:0 gegen die Biasca Ticino Rocket den achten Heimsieg in Serie. Olten gewann gegen Winterthur nach einer 3:0-Führung mit 5:4. Langenthal unterlag zu Hause den GCK Lions 1:4. Die Junglöwen siegten zum vierten Mal in den letzten fünf Partien. (bal/sda)

Cologna verzichtet auf weitere Rennen in Kuusamo – Johaug überragt

Dario Cologna beendet das Weltcup-Wochenende im finnischen Kuusamo vorzeitig. Beim Bündner zwickt die Wade. Die Verletzung brach am Freitag in der Qualifikation zum Sprint in klassischer Technik auf.

Der Verzicht auf die zwei Rennen vom Samstag und Sonntag dient als Vorsichtsmassnahme. Mit dem Weltcup in zwei Wochen in Davos und der Tour de Ski in einem Monat stehen wichtige Rennen an. Cologna hatte in der Vergangenheit schon öfters Probleme mit der Wade.

Bild: EPA

Bei den Frauen ist Therese Johaug auf den längeren Distanzen im Langlauf-Weltcup auch diesen Winter das Mass aller Dinge.

Die 31-Jährige aus Oslo lief in Kuusamo über 10 km klassisch ungefährdet zu ihrem 54. Weltcupsieg - die Staffeln nicht mit eingerechnet. (bal/sda)

Carlo Janka auch im Abschlusstraining der Schnellste

Carlo Janka setzt im Abschlusstraining zur Abfahrt in Lake Louise vom Samstag (20.15 Uhr Schweizer Zeit) mit erneuter Bestzeit ein weiteres Ausrufezeichen.

Der Bündner war 0,58 Hundertstel schneller als der Amerikaner Travis Ganong. Auf Platz 4 hinter dem Österreicher Matthias Mayer folgte Marco Odermatt, der mit Startnummer 70 nach vorne preschte und sich damit einen Startplatz im Rennen gesichert haben dürfte. Drittbester Schweizer war Mauro Caviezel als Elfter, zwei Positionen vor Niels Hintermann. Beat Feuz belegte Platz 23 und suchte noch nach dem richtigen Timing. Marc Gisin gab Forfait für das Rennen.

Bild: AP

Dass mit Janka zu rechnen ist, darauf hatten Trainer und Teamkollegen im Vorfeld bereits hingewiesen. Dass er in Lake Louise mit solchen Performances aufwarten würde, überraschte doch. Wegen Rückenproblemen absolvierte der Bündner in der Vorbereitung mit Abstand am wenigsten Trainingsfahrten im Schweizer Team. (bal/sda)

Schneuwly trifft wieder, aber Aarau siegt nicht

Der FC Aarau kommt in der Challenge League nicht vorwärts. Mit dem 2:2 daheim gegen Winterthur haben die Aarauer nunmehr dreimal in Folge remisiert.

Beide Aarauer Tore erzielte Marco Schneuwly. Luka Sliskovic und zu Beginn der zweiten Hälfte Roman Buess brachten den FCW zweimal für kurze Zeit in Führung.

Bild: KEYSTONE

Winterthur rückte zumindest zeitweilig drei Punkte an die zweitplatzierten Grasshoppers heran, während Aaraus Rückstand auf den Barrage-Platz nach dieser Runde mindestens sieben Punkte betragen wird.

Der individuelle Gewinner des Abends war Marco Schneuwly. Der 34-jährige Freiburger scheint auf einmal seine Fähigkeiten als Goalgetter zurückerlangt zu haben. In dieser Saison hatte er erst einmal - vor beinahe vier Monaten - getroffen. In fünf Spielen in Folge hatte ihn Trainer Patrick Rahmen nicht einmal ins Kader genommen. Die beiden Tore gegen Winterthur erzielte er mit Blitzreaktionen in bester Stürmer-Manier. (bal/sda)

Solider Auftakt von Simon Ammann

Simon Ammann startete mit einem soliden Sprung auf 130 m in den Weltcup-Winter. In der Qualifikation für das Springen am Samstagabend in Kuusamo belegte der vierfache Olympiasieger, der auf die Reise zum Saisonauftakt in Wisla verzichtet hatte, den 22. Platz. Mit etwas besseren Stilnoten wäre der 38-jährige Toggenburger noch ein bisschen weiter vorne klassiert gewesen.

Bild: EPA

Bester Schweizer war im Norden Finnlands wie erwartet Killian Peier. Der WM-Dritte der letzten Saison sprang drei Meter weiter als Ammann und damit auf den 14. Platz. Mit Dominik Peter (35./123 m) und Andreas Schuler (44./115,5 m) schafften auch die übrigen beiden Schweizer die Qualifikation für den Wettkampf der besten 50 am Samstag um 16.30 Uhr.

Gewonnen wurde die Qualifikation vom Slowenen Timi Zajc mit einem Sprung auf 139 m. Der Deutsche Karl Geiger egalisierte mit 147,5 m sogar den Schanzenrekord, mit zwei Luken mehr Anlauf und besseren Windverhältnissen als Zajc reichte dies aber nur zum 3. Platz. (bal/sda)

Zugs Stadler fällt mit Schädelbruch aus

Der 21-jährige Verteidiger Livio Stadler warf sich am Donnerstag im Heimspiel gegen Biel (3:4 n.V.) in der 34. Minute in Unterzahl in einen Schuss. Da Stadler unmittelbar danach wieder aufstand, machte es zunächst den Anschein, als hätte er sich nicht allzu gravierend verletzt, auch wenn er hinter dem Ohr blutete. Immerhin kann er das Spital in den nächsten Tagen wieder verlassen.

Bild: KEYSTONE

Damit fehlt EVZ-Trainer Dan Tangnes nach Erik Thorell (Armbruch), Leonardo Genoni (Adduktoren), Jérôme Bachofner (Hand), Sven Senteler (Schulter) und Fabian Schnyder (Hüfte) ein weiterer Stammspieler. Verteidiger Johan Morant kehrte in Lugano in die Aufstellung zurück. Stadler bestritt in der laufenden Meisterschaft 21 Partien und erzielte fünf Assists. (bal/sda)

Lustenberger am Oberschenkel operiert

Die ohnehin von Verletzungssorgen geplagten Young Boys verlieren für die nächste Zeit einen weiteren Schlüsselspieler. Fabian Lustenberger musste sich am Oberschenkel operieren lassen. Der 31-jährige Captain erhielt im Europa-League-Spiel gegen Porto (1:2) einen Schlag auf den linken Oberschenkel. Er spielte weiter, musste aber nach 70 Minuten aufgeben und sich auswechseln lassen.

Nach dem Spiel wurde ein sogenanntes Kompartment-Syndrom festgestellt, weshalb Lustenberger ins Spital gebracht wurde. Dort musste die Verletzung mit einem operativen Eingriff behandelt werden. Lustenberger wird YB in den nächsten Spielen nicht zur Verfügung stehen. Wie lange er pausieren muss, hängt vom Heilungsverlauf ab. (pre/sda)

Mercedes-Duo in Abu Dhabi vorne

Valtteri Bottas gelang am ersten Trainingstag zum Grand Prix von Abu Dhabi vor seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton die beste Rundenzeit. Der Finne muss nach einem Motorenwechsel das 21. und letzte Saisonrennen allerdings von zuhinterst in Angriff nehmen. Die zweite Trainingseinheit, die unter Flutlicht ausgetragen wurde, beendete Charles Leclerc als Dritter. Damit hielt er Max Verstappen und Sebastian Vettel in Schach.

Die Trainingsergebnisse von Kimi Räikkönen (17.) und Antonio Giovinazzi (18.) geben bei Alfa Romeo allerdings wenig Anlass zur Zuversicht. Ausserdem dürfte es auf dem Yas Marina Circuit nicht annähernd so chaotisch zu- und hergehen wie zuletzt in São Paulo. Sowohl die Ausfallquote wie auch das Regenrisiko waren in den bisherigen zehn Rennen in Abu Dhabi überschaubar. (pre/sda)

Shaqiri-Kollege Fabinho fällt aus

Liverpool muss mindestens bis zum Ende des Jahres ohne den Brasilianer Fabinho (26) auskommen. Der Mittelfeldspieler und Teamkollege von Xherdan Shaqiri hat am Mittwoch im Champions-League-Spiel gegen Napoli (1:1) eine Bänderverletzung am Sprunggelenk erlitten. (pre/sda)

Cologna im Sprint früh ausgeschieden

Das Schweizer Langlauf-Team bleibt beim Weltcup-Auftakt in Kuusamo eher blass. Jovian Hediger, Laurien van der Graaff und Nadine Fähndrich stiessen beim Sprint in klassischer Technik in die Viertelfinals vor, Dario Cologna verpasste die K.o.-Runden. Er holte somit keine Bonussekunden für die Mini-Tour, die am Samstag mit einem Einzelrennen in klassischer Technik und am Sonntag mit einer Verfolgung auf den Skating-Latten abgeschlossen wird.

Der vierfache Olympiasieger peilt bei diesem Triple eine Klassierung nahe den Top Ten an. Mit den 13 Sekunden Rückstand aus der Sprint-Qualifikation auf Johannes Hösflot Klaebo und der fehlenden Zeitgutschrift handelte sich der Bündner als 58. allerdings schon ein ordentliches Handicap ein. Die Tagessiege gingen an Norwegen und auf das Konto von Maiken Caspersen Falla und Klaebo. (ram/sda)

Bild: EPA

Auseinandersetzungen zwischen Fussballfans in Bern

Nach dem Europa-League- Fussballspiel zwischen dem BSC Young Boys und dem FC Porto in Bern ist es rund um das Stadion zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Fussballfans gekommen. Knall- und Rauchpetarden wurden gezündet.

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung beim Quartierplatz musste die Kantonspolizei Bern einschreiten. Drei Personen wurden festgenommen. Weiter wurde ein Mann angehalten, nachdem er versucht hatte, eine Absperrung zu übersteigen und einen Polizisten tätlich anzugehen. Die vier Festgenommenen wurden für weitere Abklärungen in Polizeiräumlichkeiten gebracht. Die Kantonspolizei Bern blieb bis in die späten Abendstunden in der Innenstadt präsent. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Beachsoccer-Nati scheitert im WM-Viertelfinal dramatisch

Die Schweizer Beachsoccerer sind zum dritten Mal in Serie im WM-Viertelfinal gescheitert. Das 4:5 gegen Italien war an Dramatik kaum zu überbieten. Bis kurz vor der zweiten Pause führten die Schweizer dank eines Doppelpacks von Noel Ott und einem Treffer von Moritz Jaeggy mit 3:1, doch dann drehte Italien auf und wendete das Blatt vorübergehend. 4:4 stand es Sekundenbruchteile vor Schluss, als den «Azzurri» durch Emmanuele Zurlo tatsächlich noch der Siegtreffer gelang.

Man fühlte sich fast ein wenig an die Hockey-WM zurückerinnert, als das Team von Patrick Fischer im Viertelfinal gegen Kanada 0,4 Sekunden vor Schluss den Ausgleich kassierte und dann in der Verlängerung verlor. (pre)

Biel feiert Overtime-Sieg in Zug

Auch das dritte Saisonspiel zwischen dem EV Zug und dem EHC Biel ist mit einem Tor Unterschied ausgegangen. Die Seeländer setzten sich in Zug 40 Sekunden vor Schluss der Verlängerung mit 4:3 durch. Das Siegestor erzielte Luca Cunti. Hatten zuvor Biel in Zug 3:2 nach Penaltyschiessen und Zug in Biel 2:1 gewonnen, siegte also auch im dritten Aufeinandertreffen die Auswärtsmannschaft.

Für die Zuger war es die erste Niederlage nach drei aufeinanderfolgenden Siegen, für die Seeländer, die den 2. Platz konsolidieren, die sofortige Rückkehr zum Erfolg nach der Niederlage bei den ZSC Lions. Dass es nach zwei Dritteln 3:3 hiess, war für die Zuger eher glücklich. Biels Stürmer David Ullström ermöglichte mit einem katastrophalen Puckverlust in der 35. Minute Dario Simion einen Shorthander zum 3:3.

Zug - Biel 3:4 (2:3, 1:0, 0:0, 0:1) n.V.

6676 Zuschauer. - SR Lemelin/Kaukokari, Fuchs/Kaderli.

Tore: 3. (2:07) Diaz (Albrecht) 1:0. 4. (3:07) Rathgeb (Neuenschwander) 1:1. 6. Langenegger 2:1. 8. Künzle (Kessler, Rathgeb/Ausschluss Lindberg) 2:2. 10. Rajala (Pouliot, Rathgeb) 2:3. 35. Simion (Ausschluss Kovar!) 3:3. 65. (64:20) Cunti 3:4.

Strafen: 7mal 2 Minuten gegen Zug, 4mal 2 Minuten gegen Biel. (pre/sda)

Janka stellt Trainingsbestzeit auf

Carlo Janka war im ersten von zwei Trainings zur ersten Weltcup-Abfahrt des Winters in Lake Louise der Schnellste. Der Bündner war 14 Hundertstel schneller als der Österreicher Matthias Mayer. Die drittbeste Zeit stellte Vincent Kriechmayr auf. Bei Sonnenschein und Temperaturen im zweistelligen Minusbereich sorgte Janka damit für ein Novum: Noch nie seit seinem Weltcup-Debüt vor 14 Jahren stellte er eine Trainingsbestzeit auf.

«Es muss am Ski gelegen haben», kommentierte der 33-Jährige trocken. Die Fahrt habe sich nicht sonderlich gut angefühlt. «Beim Überqueren der Ziellinie dachte ich, ein Rang irgendwo nahe der ersten zehn wäre okay.» Beat Feuz hielt sich noch zurück und klassierte sich fernab der ersten 40. Auch die übrigen Athleten von Swiss-Ski mischten nicht vorne mit. Der zweitbeste Schweizer war Urs Kryenbühl auf Platz 30, unmittelbar vor Mauro Caviezel. (pre/sda)

bild: screenshot

Gericht erklärt Hillsborough-Einsatzleiter für unschuldig

Mehr als 30 Jahre nach der Hillsborough-Katastrophe ist der damals zuständige Einsatzleiter der Polizei von einem englischen Gericht am Donnerstag für nicht schuldig befunden worden. David Duckenfield musste sich wegen fahrlässiger Tötung in 95 Fällen verantworten. Im vergangenen April war die Jury bezüglich Duckenfield zu keinem Urteil gekommen. Die Staatsanwaltschaft hatte daraufhin ein Wiederaufnahmeverfahren angestrebt, das am 7. Oktober am Preston Crown Court begonnen hatte und nun mit dem Freispruch für den 75-Jährigen endete.

Beim Cupspiel zwischen dem FC Liverpool und Nottingham Forest am 15. April 1989 im Hillsborough-Stadion von Sheffield waren 95 Menschen im Gedränge auf einer völlig überfüllten Zuschauertribüne ums Leben gekommen. Ein weiterer Mann starb später an den Folgen seiner Verletzungen. Zudem wurden 766 Fans verletzt. Die meisten Opfer waren Fans des FC Liverpool.Nach jahrelangem Streit um die Schuldfrage entschied 2016 ein Gericht nach einer unabhängigen Untersuchung, dass die Katastrophe kein Unfall war, sondern auch durch das Fehlverhalten der Polizei mitverursacht wurde. (pre/sda)

Sancho angeblich zu spät

Beim 1:3 in der Champions League beim FC Barcelona überraschte BVB-Trainer Lucien Favre mit der Nichtnominierung von Jadon Sancho für die Startelf. Er brachte den 19-jährigen Engländer erst nach der Pause. Nun will die «Bild» den Grund dafür erfahren haben.

Sancho sei am Spieltag zu spät zur Mannschaftssitzung erschienen, an welcher noch einmal Taktik und Informationen über den Gegner besprochen werden. Der Youngster, der angeblich einen Wechsel in die Premier League forciert, sei «erst wesentlich später» im Saal aufgetaucht. (ram)

Bild: EPA

Malmö-Fans verwüsten Statue von Ibrahimovic

Nachdem bekannt wurde, dass Zlatan Ibrahimovic beim Rivalen Hammarby als Eigentümer einsteigt, verwüsten Fans seines Stammklubs Malmö die Statue des schwedischen Stars. Das dreieinhalb Meter hohe Kunstwerk vor dem Stadion in Malmö wurde am Mittwochabend mit Benzin überschüttet und angezündet, laut Berichten wurden auch rassistische Parolen auf den Boden gesprüht.

Der in Malmö geborene Ibrahimovic hatte am Dienstag bekannt gegeben, knapp 25 Prozent des Stockholmer Vereins Hammarby übernommen zu haben. Er wolle den Verein zu einem der grössten Klubs in Skandinavien machen, erklärte der 38-Jährige. (ram/sda)

