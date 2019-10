Sport

Sport-News

Sport-News: Bavois erster Cup-Viertelfinalist



Bavois erster Cup-Viertelfinalist +++ Bencic gewinnt Krimi gegen Kvitova

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Bavois erster Cup-Viertelfinalist

Der FC Bavois aus der Promotion League hat erstmals die Viertelfinals im Schweizer Cup erreicht. Die Waadtländer setzten sich problemlos beim Neuenburger Zweitligisten Béroche-Gorgier mit 7:1 durch. Schon in der 3. Minute brachte Arnaud Bühler, der mit dem FC Sion zweimal Cupsieger war, den Favoriten in Führung. Unter anderem dank zwei Toren von Mehmed Begzadic, wie Bühler ein ehemaliger Schweizer Junioren-Internationaler, führte Bavois schon zur Pause mit 4:0. (pre/sda)

Was für ein herrliches Tor! Der @FCBavois überzeugt beim 7:1-Sieg im Cup-Viertelfinal beim @FC_Béroche besonders beim sechsten Treffer. Alex Da Silva Gauthier hämmert den Ball nach einer Traumkombination ins rechte Lattenkreuz. #srffussball #helvetiaschweizercup pic.twitter.com/6o7ypzicE2 — SRF Sport (@srfsport) October 29, 2019

Bencic schlägt Kvitova und träumt vom Halbfinal

Belinda Bencic hat an den WTA Finals in Shenzhen ihren ersten Sieg in der Round Robin gefeiert. Die Schweizerin bezwang in ihrem zweiten Gruppenspiel die Tschechin Petra Kvitova 6:3, 1:6, 6:4.

Mit einem Aufschlagwinner beendete Bencic nach knapp zwei Stunden die Partie, in der beide Spielerinnen Hochs und Tiefs durchlebten. In der Schlussphase, als beide stark spielten, war die Schweizerin die Stärkere und behielt die Nerven. Beim Stand von 3:4 im dritten Satz wehrte Bencic einen Breakball ab, ehe ihr im Gegenzug der entscheidende Servicedurchbruch gelang.

Gewinnt Bencic zum Abschluss der Gruppe am Donnerstag auch die Partie gegen die Niederländerin Kiki Bertens, welche für die verletzte Naomi Osaka nachgerückt ist, qualifiziert sie sich für die Halbfinals vom Samstag. Auch im Fall einer Niederlage gäbe es noch eine theoretische Möglichkeit, in die Runde der letzten vier einzuziehen. (pre/sda)

Shaqiris Heilung dauert länger als erwartet

Xherdan Shaqiri könnte auch die letzten beiden Spiele der Schweizer Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation verpassen. Liverpools Assistenztrainer Pepijn Lijnders sagte, er werde erst nach der Länderspielpause zurück sein. Was das für das Nationalteam bedeutet, ist noch offen. Die Schweiz trifft Mitte November auf Georgien und reist zum Abschluss der Kampagne nach Gibraltar. (ram)

Bild: AP

Weiteres Verletzungspech für den FC Zürich

Mimoun Mahi (Bild) und Mirlind Kryeziu fallen mit Muskelverletzungen im Oberschenkel mehrere Wochen aus. Zürichs Offensivspieler Mahi erwischte es am Sonntag beim Sieg gegen den FC Basel. Verteidiger Kryeziu erlitt die Verletzung eine Woche zuvor im Auswärtsspiel gegen Lugano. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Biel länge ohne Hügli

Der EHC Biel muss rund vier Wochen auf Michael Hügli verzichten. Der 23-jährige Stürmer hat zwei Rippen gebrochen. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Osaka gibt WTA Finals auf

Naomi Osaka hat für die Fortsetzung der WTA Finals in Shenzhen Forfait erklärt. Die 22-jährige Japanerin leidet an einer Schulterverletzung und trat nicht zur Partie gegen Ashleigh Barty an. Sie wurde durch die niederländische Ersatzspielerin Kiki Bertens ersetzt – welche die Weltnummer 1 Barty prompt 3:6, 6:3, 6:4 schlug.

Nun hat Bertens im letzten Gruppenspiel am Donnerstag gegen die Schweizerin Belinda Bencic sogar die Chance, in die Halbfinals vorzustossen. Mit Petra Kvitova und Bencic treten heute die beiden Verliererinnen der ersten Partien gegeneinander an. (ram/sda)

Bild: AP

Sefolosha siegt gegen Ex-Team

Die Houston Rockets kommen im dritten Spiel der neuen Saison zum zweiten Sieg. Die Texaner siegen gegen die Oklahoma City Thunder 116:112. Die Rockets lagen zur Pause 52:62 im Rückstand, ehe sie dank eines herausragenden dritten Viertels die Partie drehten.

Massgeblichen Anteil am Sieg hatte James Harden, der 40 Punkte erzielte, dabei aber nur 38 Prozent seiner Würfe traf. Wesentlich effizienter agierten Russell Westbrook (56 Prozent) und Clint Capela (63 Prozent). Westbrook, der in der letzten Saison noch in Oklahoma spielte, steuerte 21 Punkte und 12 Rebounds zum Sieg bei, Capela 15 Zähler und 7 Rebounds. Auch Thabo Sefolosha spielte wie Westbrook und Harden einst für die Thunder und erreichte mit diesen 2012 die NBA Finals. Der Waadtländer stand gegen seinen früheren Arbeitgeber gut zehn Minuten auf dem Parkett. (ram/sda)

Bild: AP

SCL Tigers gewinnen gegen Biel

Die SCL Tigers realisierten im einzigen National-League-Spiel vom Montag einen ihrer in dieser Saison noch raren Siege im Nachsitzen. Die Emmentaler besiegten im Berner Derby den EHC Biel mit 3:2 nach Penaltyschiessen. Es ist erst der zweite Sieg der Langnauer im siebten Nachsitzen in dieser Saison. Auf der Gegenseite zog Biel in seinem vierten Penaltyschiessen in der laufenden Saison erstmals den Kürzeren.

Alle drei Langnauer Spieler waren im Penaltyschiessen erfolgreich; die Verteidiger Yannick Blaser und Claudio Cadonau sowie Stürmer Robbie Earl. Die Emmentaler verpassten vor allem im Mitteldrittel die vorzeitige Siegsicherung innerhalb der regulären Spielzeit. Immer wieder scheiterten die Gastgeber aber am herausragenden Bieler Keeper Jonas Hiller.

SCL Tigers - Biel 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0) n.P.

5564 Zuschauer. - SR Lemelin/Wiegand, Fuchs/Ambrosetti. - Tore: 13. Pascal Berger (Di Domenico) 1:0. 19. Pouliot (Hügli) 1:1. 46. Di Domenico (Cadonau, Pascal Berger) 2:1. 55. Riat (Salmela, Ullström/Ausschluss Schilt) 2:2.

Penaltyschiessen: Fuchs -, Blaser 1:0; Rajala -, Cadonau 2:0; Rathgeb 2:1, Earl 3:1; Ullström.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen SCL Tigers, 6mal 2 Minuten gegen Biel. - PostFinance-Topskorer: Pesonen; Rajala. (sda/jaw)

Bild: KEYSTONE

FC Lugano entlässt Celestini

Fabio Celestini ist als Trainer von Lugano abgesetzt worden. Der Super-League-Vorletzte setzt neu auf Maurizio Jacobacci, den bisherigen Coach der AC Bellinzona. Celestini war seit Oktober 2018 Trainer des FC Lugano. Der 44-jährige Celestini ist als erster Trainer in der laufenden Super-League-Saison entlassen worden.

Lugano hatte nur eines seiner letzten zwölf Pflichtspiele gewonnen und ist vor allem offensiv harmlos aufgetreten. In den letzten zwei Partien (1:3 in St. Gallen sowie 1:2 in der Europa League in Malmö) gab es wenigstens einen Torerfolg. Doch vor dem Spiel in Malmö blieben die Tessiner in vier von sechs Partien ohne Tor. (sda/jaw)

Bild: KEYSTONE/Ti-Press

ZSC Lions holen Morant aus Zug

Die ZSC Lions tätigen den ersten Transfer im Hinblick auf die Saison 2020/21. Vom EV Zug wird der Verteidiger Johann Morant mit einem Zweijahresvertrag zu den Zürchern stossen. Der 33-jährige Franzose mit Schweizer Lizenz spielt seit fünf Jahren für die Zuger, zuvor war er bei Lausanne, Lugano und Bern engagiert. Insgesamt bestritt er in der National League 297 Spiele. (sda)

Bild: KEYSTONE

Henchoz wird von Zermatten unterstützt

Die schlechten Resultate mit einer Serie von fünf Spielen ohne Sieg haben Sions Trainer Stéphane Henchoz (noch) nicht den Job gekostet. Ihm wird fürs Erste lediglich Christian Zermatten als Assistent zur Seite gestellt. Zermatten war in der Schlussphase der letzten Saison nach der Freistellung von Murat Yakin bereits als Interimstrainer tätig.

Die nun erfolgte Massnahme ist für den Präsidenten Christian Constantin verhältnismässig moderat. Zermatten war bereits als technischer Koordinator im FC Sion tätig. Die Zusammenarbeit zwischen ihm und Henchoz wird damit lediglich intensiviert. Dennoch sagte Constantin: «Henchoz muss schnell zu einer Linie finden.» (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Southampton spendet Gehälter nach Rekordpleite

Nach der Rekordpleite gegen Leicester City spendet das Team von Southampton das Gehalt dieses Tages für wohltätige Zwecke. Trainer Ralph Hasenhüttl, sein Betreuerstab und die Spieler stellen ihren Freitag-Lohn der Charity-Stiftung des Vereins zur Verfügung, gab der Klub am Montag bekannt.

Southampton hatte am Freitag das Heimspiel gegen Leicester 0:9 verloren. Es war die höchste Niederlage in der Geschichte der Premier League. (abu/sda/apa/reu)

Bild: AP

Federer verzichtet auf eine Teilnahme in Paris-Bercy

Roger Federer verzichtet auf eine Teilnahme am Masters-1000-Turnier in dieser Woche in Paris-Bercy. Der 38-jährige Baselbieter will sich nach seinem zehnten Turniersieg am Sonntag in Basel auf die ATP Finals in London (ab dem 10. November) konzentrieren. (abu/sda/afp)

Bild: EPA

Astros gewinnen erneut in Washington

Die Houston Astros stehen nur noch einen Sieg vom Gewinn der World Series entfernt. Die Texaner gewinnen gegen Washington auch das dritte Auswärtsspiel in Folge und führen in der Best-of-7-Serie 3:2. Die Astros setzten sich in der amerikanischen Hauptstadt vor den Augen von US-Präsident Donald Trump 7:1 durch und haben dank drei Siegen in Folge die Serie gedreht.

Trump war der erste amtierende Präsident seit George W. Bush 2001, der ein Spiel der MLB-Finalserie besuchte und wurde mit Pfiffen und «Lock him up»-Rufen im Stadion empfangen. Bush hatte kurz nach den Anschlägen vom 11. September 2001 im Yankee-Stadion in New York symbolisch den ersten Ball des Matches geworfen - wenige Kilometer vom Ort der Anschläge entfernt.

Die Vorentscheidung fiel früh in der Partie. Houstons Yordan Alvarez und Carlos Correa sorgten mit ihren Homeruns für die 4:0-Führung der Gäste nach vier Innings. Das Heimteam konnte seinen einzigen Run im siebten Inning dank Juan Soto gutschreiben. Das sechste Spiel, in dem die Astros ihren zweiten Titel in den letzten drei Jahren gewinnen könnten, findet in der Nacht auf Mittwoch in Houston statt. (abu/sda)

Bild: AP

