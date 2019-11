Sport

Bob und Mike Bryan kündigen Rücktritt an



Bob und Mike Bryan kündigen Rücktritt an +++ Sieg und beeindruckender Capela

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Fünfter Sieg in Folge und eine beeindruckende Marke für Capela

Clint Capela und Thabo Sefolosha kommen mit den Houston Rockets zum fünften Sieg in Folge. Sie gewinnen daheim gegen die Los Angeles Clippers mit 102:93.

Clint Capela schaffte im dritten Spiel in Folge 20 Rebounds. Seit 1982 ist das keinem Rocket mehr gelungen. Der Genfer erreichte gegen die Clippers die 20 Rebounds und 12 Punkte, obwohl er viereinhalb Minuten vor Spielende vorzeitig in die Kabine musste. Nach einem Schlag gegen den Kopf bei einem Duell unter dem Korb konnte eine Gehirnerschütterung nicht ausgeschlossen werden. Bester Skorer der Houston Rockets war James Harden mit 47 Punkten. (zap/sda)

Bob und Mike Bryan kündigen Rücktritt an

Die Zwillinge Bob und Mike Bryan kündigen ihren Rücktritt an. Das erfolgreichste Doppel der Geschichte will nach dem US Open 2020 aufhören.

Beim Grand-Slam-Turnier in New York hatten die mittlerweile 41-Jährigen 1995 ihr Grand-Slam-Debüt gegeben. Sie haben seither zusammen 118 Titel gewonnen, darunter jedes der vier Grand Slams mindestens zweimal. 2012 gewannen sie bei den Olympischen Spielen in London die Goldmedaille, 2008 hatten sie in Peking Bronze geholt.

«In den letzten 21 Jahren waren wir sehr dankbar für die Möglichkeit, unseren Traum vom Profitennis leben zu können. Es war wirklich eine magische Reise», wurde Bob Bryan in der Mitteilung der ATP zitiert. «Dennoch wollen wir diese grossartige Reise beenden, solange wir gesund sind und noch um Titel kämpfen können.» Die eineiigen Zwillinge führten die Doppel-Weltrangliste 438 Wochen lang an. (zap/sda)

Überragender Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas, wie Medwedew ein Masters-Debütant, knüpfte im Abendspiel an seine starke Leistung im Startspiel und setzte sich deutlich 6:3, 6:2 gegen den Titelverteidiger Alexander Zverev durch und qualifizierte sich damit als zweiter Spieler nach Dominic Thiem für die Halbfinals. Weil Nadal bei seinem Erfolg einen Satz abgegeben hat, reicht ihm nun selbst ein Zweisatz-Sieg am Freitag gegen Tsitsipas nicht mit Sicherheit zum Weiterkommen.

Zverev hat sein Schicksal hingegen in den eigenen Händen. Wenn er den noch sieglosen Medwedew in zwei Sätzen schlägt, ist Nadal unabhängig von seinem Resultat wegen des schlechteren Satzverhältnisses gegenüber Tsitsipas und Zverev ausgeschieden. Bereits ein Sieg gegen Tsitsipas wird für Nadal aber schwierig genug. (sda)

Bild: AP

Nadal gewinnt nach fantastischer Aufholjagd

Rafael Nadal hat nach einem unglaublichen Comeback den ersten Sieg bei den ATP Finals 2019 eingefahren. Der Spanier besiegte Daniil Medvedev nach 1:5-Rückstand im dritten Satz noch mit 6:7, 6:3 und 7:6. Damit ist dem Russen die Revanche für den verlorenen US-Open-Final gründlich missglückt.

Nadal holte nicht nur wichtige 200 Punkte für den Kampf um die Nummer eins am Jahresende, sondern kann am Freitag gegen Stefanos Tsitsipas auch den Halbfinaleinzug in London klar machen. (pre)

WARRIOR.



The moment @RafaelNadal completed a sensational comeback against Medvedev in London 🙌#NittoATPFinals pic.twitter.com/nD6iFFNz6R — Tennis TV (@TennisTV) November 13, 2019

Abraham für sieben Spiele gesperrt

Eintracht Frankfurts Captain David Abraham hat für seine Rote Karte wegen seines Remplers gegen Freiburgs Trainer Christian Streich eine Sperre bis zum Jahresende erhalten. Damit fehlt er der Eintracht in den letzten sieben Bundesliga-Spielen der Vorrunde, in der Europa League ist er jedoch spielberechtigt. Zudem muss er 25'000 Euro Geldstrafe zahlen, teilte das DFB-Sportgericht am Mittwoch mit.

Abraham hatte nach seiner unüberlegten Handlung viel öffentliche Kritik geerntet. Streich, der unverletzt geblieben war, nahm jedoch die Entschuldigung des Abwehrspielers nach dem Abpfiff an. Frankfurts Trainer Adi Hütter betonte Anfang der Woche: «David ist und bleibt unser Kapitän. Ich bin keiner, der jemanden fallen lässt, wenn er mal einen Fehler begeht.

Auch Vincenzo Grifo wurde bestraft. Der Freiburger Ersatzspieler wird für seine «Tätlichkeit nach Provokation» vom DFB-Sportgericht für drei Spiele gesperrt. (pre/sda)

Berdych tritt zurück

Der frühere Weltranglisten-Vierte Tomas Berdych tritt zurück. Der 34-jährige Tscheche bestätigte ein entsprechendes Gerücht. Nach einem guten Saisonstart mit der Final-Teilnahme in Doha kam Berdych nicht zuletzt wegen Hüftproblemen in den vergangenen Monaten nicht mehr auf Touren. Seinen letzten Match bestritt er beim US Open in New York, wo er in der 1. Runde am amerikanischen Qualifikanten Jenson Brooksby scheiterte.

Berdych hielt sich von Juli 2010 bis Oktober 2017 ununterbrochen in den Top 10 des Rankings. Der grosse Cup in Form eines Grand-Slam-Titels gelang ihm aber nicht. 2010 verlor er im Final von Wimbledon gegen Rafael Nadal, bei den anderen Major-Turnieren erreichte er mindestens einmal den Halbfinal. Den wertvollsten seiner 16 Turniersiege feierte Berdych 2005 beim Masters 1000 von Paris-Bercy. Zudem gewann er mit Tschechien 2012 und 2013 den Davis Cup. (ram/sda)

Bild: AP

12er-Liga nimmt wichtige Hürde

Die Erweiterung der Super League von 10 auf 12 Teams wird wahrscheinlicher. Die Amateurliga hat an ihrer Präsidentenkonferenz den Antrag einstimmig gutgeheissen. Der Plan der Swiss Football League ist es, die höchste Liga des Landes ab der Saison 2021/22 mit zwei Teams mehr als aktuell durchzuführen. (ram)

«Der ewige Zweite» ist tot

Die französische Rad-Ikone Raymond Poulidor ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Er war seit Anfang Oktober wegen einer Herzschwäche im Spital. Als «ewiger Zweiter» wurde Poulidor zu einem der beliebtesten Radrennfahrer Frankreichs. Achtmal stand er bei der Tour de France auf dem Podest, das letzte Mal 1976 als 40-Jähriger, gewinnen konnte er die Rundfahrt in seiner Heimat nie. Bei insgesamt 14 Teilnahmen durfte er auch nie das «Maillot jaune» tragen.

Poulidor bekundete bei der Tour de France mehrmals Pech, was seine Popularität noch steigerte. «Je mehr Pech ich hatte, desto mehr liebte mich das Publikum und desto mehr Geld verdiente ich», sagte er nach seiner Karriere. «Poupou» war beliebter als etwa der fünffache Tour-de-France-Sieger Jacques Anquetil. Poulidor gewann unter anderem die Vuelta (1964), Mailand – San Remo (1961), die Flèche Wallone (1963) und Paris – Nizza (1972 und 1973). Seine acht Podestplätze bei der Tour de France sind unerreicht. Er war der Grossvater des holländischen Velo-Stars Mathieu van der Poel. (ram/sda)

🔴 La légende du cyclisme français Raymond Poulidor est mort cette nuit > https://t.co/PnExgos7hB pic.twitter.com/zHeJfT1nMj — Le Parisien (@le_Parisien) November 13, 2019

Villa kündigt Rücktritt an

David Villa, der Rekord-Torschütze der spanischen Nationalmannschaft, hat seinen Rücktritt erklärt. Der 37-jährige Stürmer wird seine Karriere zum Saisonende der japanischen J-League beenden. Dort spielt Villa seit dem letzten Dezember für Vissel Kobe. «Ich danke allen Teams, Trainern und Mannschaftskollegen, die dazu beigetragen haben, dass ich so eine traumhafte Karriere erleben durfte», schrieb Villa auf Instagram.

Villa spielte in den letzten fünf Jahren in New York, Melbourne und Kobe. Seine erfolgreichsten Jahre hatte er zwischen 2005 und 2014 bei Valencia, Barcelona und Atlético Madrid. Mit Barcelona wurde er zweimal Meister und 2011 Champions-League-Sieger, 2014 verabschiedete er sich nach einem weiteren Meistertitel (mit Atlético Madrid) Richtung nordamerikanische Major League Soccer. Für Spanien schoss Villa in 98 Partien 59 Treffer. 2008 wurde er Europameister, 2010 Weltmeister. (ram/sda)

Bild: EPA

So sieht Atléticos altes Stadion aus

Atlético Madrid spielt seit zwei Jahren im wunderbaren Metropolitano-Stadion. Die alte Heimat des Klubs, das Estadio Vicente Calderon, wird nun dem Erdboden gleich gemacht. Noch steht die Haupttribüne, aber auch um die wird es bald geschehen sein.

Estadio Vicente Calderón 😥 pic.twitter.com/laeBgQ0Rxj — Estadios de España (@estadios_Spain) November 11, 2019

Eine Umfahrungsstrasse für die Autobahn, die unter der Tribüne durchführt, wurde gebaut. So kann auch der Rest des Stadions abgebrochen werden. Auf dem Gelände sollen rund 1000 Wohnungen entstehen. (ram)

Thiem als erster Österreicher im Masters-Halbfinal

Dominic Thiem bestätigte seinen Auftaktsieg gegen Roger Federer eindrücklich. Im bisher besten Spiel des Turniers rang er den Weltranglistenzweiten und Topfavoriten Novak Djokovic 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5) nieder.

Bei seiner vierten Teilnahme an den ATP Finals steht Thiem damit erstmals im Halbfinal, noch vor seinem letzten Gruppenspiel gegen Matteo Berrettini. Djokovic hingegen muss jetzt am Donnerstag gegen Roger Federer wie der Schweizer gewinnen, um die Halbfinals zu erreichen. Damit entfallen alle Rechenspiele. Für den Serben geht es dabei um viel. Scheitert er in der Vorrunde kann er Rafael Nadal nicht mehr als Nummer 1 der Weltrangliste verdrängen. (mim/sda)

Bild: EPA

Kantersieg der Schweizer Fussballerinnen

Das Schweizer Fussball-Nationalteam der Frauen hat auch sein viertes Spiel der Qualifikation für die EM 2021 in England gewonnen. Die Schweizerinnen siegten in Schaffhausen gegen Rumänien 6:0. Ramona Bachmann zeichnete sich als dreifache Torschützin aus.

Obwohl sie nach vier von acht Spielen in ihrer Gruppe das Punktemaximum vorweisen, können die Schweizerinnen ihrer Sache noch nicht sicher sein, denn noch stehen unter anderem die beiden Partien gegen die in den letzten Jahren aufgekommenen Belgierinnen offen. Andererseits kommen auch die besten drei Gruppenzweiten an die Endrunde, und die übrigen sechs Gruppenzweiten werden in Barragen um weitere drei Startplätze kämpfen. (sda)

Bild: KEYSTONE

Cibulkova tritt zurück

Die 30-jährige Dominika Cibulkova (WTA 35) erklärte an ihrem Wohnort Bratislava den Rücktritt vom Tennissport. Cibulkova gewann auf Hartplätzen, Rasen und in der Halle insgesamt acht Turniere und schaffte es vor zwei Jahren auf Platz 4 der Weltrangliste. 2014 erreichte sie am Australian Open als erste Slowakin einen Grand-Slam-Final, den sie gegen Li Na verlor.

Den grössten Erfolg feierte Cibulkova 2016 am Masters in Singapur, das sie mit einem Finalerfolg über die Weltranglistenerste Angelique Kerber gewann. (zap/sda)

Red Bull setzt weiter auf Albon

Alexander Albon bleibt Stammfahrer der Formel-1-Equipe Red Bull. Mit starken Leistungen hat der 23-Jährige das Team von sich überzeugt. Die Verantwortlichen des Rennstalls haben den Sohn eines Engländers und einer Thailänderin als Teamkollegen des Niederländers Max Verstappen für die kommende Saison bestätigt.

Albon, der im Frühjahr als Fahrer von Toro Rosso in der Formel 1 debütiert hatte, war im Sommer im Zuge eines «internen» Fahrerwechsels mit Pierre Gasly zu Red Bull transferiert worden. Der unter thailändischer Flagge antretende Albon überzeugte im Gegensatz zum Franzosen von Beginn weg mit starken Leistungen. In den bisherigen sieben Grands Prix in Diensten von Red Bull klassierte er sich stets auf den Plätzen 4 bis 6. (aeg/sda)

Bild: AP

