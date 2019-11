Sport

Chinesischer Investor steigt mit 3 Mio. beim FC Thun ein



Chinesischer Investor steigt beim FC Thun ein +++ Sechster Ballon d'Or für Messi?

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Chinesischer Investor für Thun

Der FC Thun ist auf der Suche nach einem neuen Investor in Asien fündig geworden. Wie die Berner Oberländer an einer Medienkonferenz bekannt gaben, ging der Klub aus der Super League eine Partnerschaft mit der Pacific Media Group (PMG) ein. Das Unternehmen mit Sitz in Hongkong, Peking und Shenzhen, dessen Kerngeschäft die Finanzierung und der Vertrieb digitaler Inhalte ist, will insgesamt drei Millionen Franken in den FC Thun einschiessen.

Eine halbe Million hat die PMG an Thun bereits überwiesen, wofür das Unternehmen im Gegenzug fünf Prozent des Aktienkapitals des Fussballklubs übernommen hat. Die restliche Summe ist in den nächsten zehn Jahren bei Bedarf abrufbar. Die Aktienmehrheit soll allerdings auch künftig auf verschiedenen Schultern verteilt bleiben, wie der FC Thun in einem Communiqué schrieb. Die bereits unterschriebenen Verträge sehen für die PMG eine Maximalbeteiligung an den Aktien von 25 Prozent vor. (cbe/sda)

Bild: KEYSTONE

Ballon d'Or für Messi?

Lionel Messi wird am Montag wohl zum sechsten Mal mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet werden. Das sickerte aus Barcelona durch, wo Reporter von «France Football» beim Interview mit dem Argentinier gesichtet wurden. Das Magazin verleiht die Auszeichnung, die nicht mehr gemeinsam mit der FIFA-Wahl zum Weltfussballer des Jahres durchgeführt wird. (ram)

Bild: EPA

Die Saison ist für Ragnhild Mowinckel schon zu Ende

Die 27-jährige Norwegerin Ragnhild Mowinckel erleidet innerhalb von nur acht Monaten zum zweiten Mal einen Kreuzbandriss im rechten Knie. Wiederum passiert der Unfall im Training.

Die zweifache Olympia-Zweite und der norwegische Verband bestätigten, dass dies das Saisonende bedeute. Die WM-Dritte in der Kombination hatte sich vor acht Monaten im Abfahrtstraining beim Weltcup-Finale in Soldeu in Andorra bereits das Kreuzband gerissen. (zap/sda)

Schweizer verpassen WM-Gruppensieg

Die bereits für die Viertelfinals qualifizierten Schweizer haben an der Beachsoccer-WM in Paraguay den Gruppensieg verpasst. Sie unterlagen im letzten Vorrundenspiel Japan mit 3:5. Die Schweizer Tore schossen Noel Ott und Dejan Stankovic, der in der Schlussphase zweimal traf. Im Viertelfinal treffen die Schweizer am Donnerstag entweder auf Uruguay oder Italien. (mim/sda)

Biel trotzt Mammutprogramm und steht im Cup-Halbfinal

Der EHC Biel steht im Schweizer Cup als erster Halbfinalist fest. Die Seeländer setzen sich trotz langer Absenzenliste zuhause gegen die SCL Tigers 4:3 durch.

Die Entscheidung im ersten Cup-Duell zwischen diesen beiden Teams seit der Wiederbelebung des Wettbewerbs in der Saison 2014/15 fiel erst im Schlussdrittel. Das Siegtor für Biel erzielte Peter Schneider. Der Österreicher war in der 53. Minute nach einem Langnauer Scheibenverlust im Spielaufbau mit einem präzisen Handgelenkschuss erfolgreich. Zuvor gab das Heimteam dreimal einen Vorsprung preis.

Biel trotzte dem Mammutprogramm mit sieben Spielen in den letzten 14 Tagen und feierte den neunten Heimsieg in Folge gegen die SCL Tigers. Der aufgrund zahlreicher Absenzen geschwächte Champions-League-Viertelfinalist setzte sieben Spieler ein, die noch keine 21 Jahre alt sind. Mit Gilian Kohler (19) und Roman Karaffa (20) reihten sich zwei von ihnen unter die Torschützen. Für beide war es das erste Profigoal. (sar/sda)

Bild: KEYSTONE

FCB-Captain Stocker vier Spiele gesperrt

Valentin Stocker büsst für seine Rote Karte am Samstag bei der 0:2-Niederlage in Genf schwer. Der Captain des FC Basel wird für vier Spiele gesperrt. Stocker hatte nach dem Schlusspfiff den französischen Gast-Schiedsrichter Karim Abed angestossen und dessen Leistung mit einem «Daumen hoch» zynisch kommentiert. Die Swiss Football League taxierte das Verhalten als «grob anstössige, beleidigende und schmähende Gebärde.»

Luzerns Stürmer Blessing Eleke wurde für zwei Spiele gesperrt. Der Nigerianer hatte am Samstag im Spiel gegen den FC Zürich (0:3) für sein überhartes Einsteigen gegen Becir Omeragic ebenfalls die Rote Karte gesehen. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

So klingt ein Goalie-Goal in Mexiko

Der mexikanische Traditionsklub Deportivo Guadalajara führt gegen Veracruz in der 90. Minute mit 2:1, als die Gäste noch einmal alles nach vorne werfen. Sogar Veracruz-Goalie Sebastian Jurado stürmt nach vorne, doch der Ausgleich will nicht fallen. Im Gegenteil: «Chivas»-Schlussmann Antonio «Toño» Rodriguez trifft per Auskick aus dem eigenen Strafraum zum 3:1. Die Reporter drehen natürlich im roten Bereich. (pre)

¡¿TE LO PERDISTE?! ⚽️ ¡ASÍ FUE EL GOLAZO DE NUESTRO PORTERO @TONORODRIGUEZ1! 🔥 pic.twitter.com/OxUS1xgVbj — CHIVAS (@Chivas) November 24, 2019

