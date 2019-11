Sport

Chris Froome erneut operiert +++ Rossi verlängert bei Gottéron

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Chris Froome erneut operiert

Der vierfache Tour-de-France-Sieger Chris Froome wurde in seiner Wahlheimat Frankreich ein weiteres Mal operiert, wobei ihm eine Platte aus der Hüfte sowie Schrauben aus einem Ellbogen entfernt wurden. Die Operation sei erfolgreich verlaufen, vermeldete der 34-jährige Brite via soziale Medien. Die Metallteile wurden Froome eingesetzt, nachdem er im Juni im Training stürzte und sich dabei mehrere Knochenbrüche zuzog.

Im Oktober begann Froome wieder mit leichtem Rad-Training, war aber aufgrund der Verletzung an der Hüfte noch stark eingeschränkt. Wann er sein rennmässiges Comeback plant, ist noch offen. Froome kündigte jedoch an, dass er zur Tour de France im nächsten Sommer wieder konkurrenzfähig sein wolle. (sda/apa)

Rossi bis 2023 bei Gottéron

Matthias Rossi hat seinen Vertrag mit Fribourg-Gottéron um drei Jahre bis zum Ende der Saison 2022/23 verlängert. Der 28-jährige Stürmer bestritt bislang 126 Spiele für die Freiburger und sammelte dabei 56 Skorerpunkte. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Hockey-Nati startet mit Sieg in Deutschland Cup

Die Schweiz ist erfolgreich in den Deutschland Cup in Krefeld gestartet. Das Team von Trainer Patrick Fischer bezwang die Slowakei 5:2. Die Schweizer Tore erzielten Jason Fuchs (31.), Alessio Bertaggia (36.), Debütant Tyler Moy (38.), Raphael Prassl (57.) und Pius Suter eine Minute vor dem Ende ins leere Tor.

Für Fuchs, Moy und Prassl war es der erste Treffer im Nationalteam. Zum Mann des Spiels wurde Torhüter Melvin Nyffeler gewählt, der mehrere gute Paraden zeigte. Am Samstag treffen die Schweizer auf den Gastgeber. (pre/sda)

Jäger rückt für kranken Miranda nach

Nationaltrainer Patrick Fischer musste eine weitere Mutation für den Deutschland Cup in Krefeld vornehmen. Der am Dienstag für den an der Hand verletzten Jérôme Bachofner (Zug) nachnominierte Marco Miranda wurde in der Nacht auf Mittwoch krank. Da sich der Zustand des Genfer Stürmers nicht ausreichend verbessert hat, rückte nun Ken Jäger ins Team nach.

Der 21-Jährige spielt bei Västerviks IK in der zweithöchsten schwedischen Liga. In der laufenden Meisterschaft erzielte er in 14 Partien drei Tore und fünf Assists. Jäger ist der siebte Neuling im Schweizer Team am Deutschland Cup. Im ersten Spiel heute gegen die Slowakei ist er noch nicht dabei. (ram/sda)

Le Suisse Ken Jäger change de club https://t.co/uID9SJEOq2 pic.twitter.com/8Q2KhBXItn — SwissHabs (@SwissHabs) November 10, 2018

Rockets gewinnen Playoff-Revanche deutlich

Die Houston Rockets mit Clint Capela und Thabo Sefolosha haben sich im Heimspiel gegen die Golden State Warriors mit 129:112 durchgesetzt. Bei der erfolgreichen Playoff-Revanche imponierte der Genfer Capela mit 19 Punkten und 16 Rebounds. Die 16 Rebounds sind der bisherige Saisonbestwert für Capela, die 19 Punkte seine zweitbeste Marke.

Defensivspezialist Thabo Sefolosha kam auf zwei Punkte und einen Rebound. Er stand lediglich neun Minuten auf dem Parkett, Center Capela 36. Im Frühjahr waren die Rockets in der Playoff-Halbfinalserie gegen Golden State mit 2:4 Siegen unterlegen. (ram/sda)

Bild: AP

Assistenztrainer Tommy Albelin verlängert bei der Nati

Der Schweizerische Eishockeyverband (SIHF) hat den Vertrag mit Tommy Albelin, dem Assistenztrainer der Herren-Nationalmannschaft bis 2024 verlängert. Der 55-jährige Schwede ist seit 2016 die rechte Hand von Headcoach Patrick Fischer, der vor kurzem ebenfalls seinen Vertrag bis 2024 verlängert hat.

«Tommy Albelin war für unsere Nationalmannschaften und deren Weiterentwicklung in den letzten Jahren ein wichtiger Faktor. Mit seinem enormen Know-How ist er für uns sehr wertvoll, darum hatte eine vorzeitige Vertragsverlängerung für uns hohe Priorität», sagt Lars Weibel, Director National Teams. (abu)

Bild: KEYSTONE

EM-Ball heisst «Uniforia»

Der offizielle Ball für die Europameisterschaft 2020 (12. Juni bis 12. Juli) heisst «Uniforia». Im Namen stecken die Begriffe Einheit (englisch: unity) und Begeisterung (euphoria), wie die UEFA und der Hersteller Adidas erklärten. Auf dem Ball sind schwarze Pinselstriche zu erkennen, die von leuchtenden Farblinien umrandet sind. Damit soll das Verwischen der Grenzen und die Vielfalt der Kulturen versinnbildlicht werden.

Das Turnier findet erstmals über ganz Europa verteilt statt. Es beginnt am 12. Juni in Rom und endete einen Monat später in London. Dazwischen wird auch in Amsterdam, Baku, Bilbao, Budapest, Bukarest, Dublin, Glasgow, Kopenhagen, München und St. Petersburg gespielt. (abu/sda)

Magerer Auftritt von Arsenal in der Europa League

Arsenal kann nach der 4. Runde der Europa League nicht definitv die Teilnahme an der K.o.-Phase planen. Ohne Granit Xhaka kommen die Gunners bei Schlusslicht Guimarães nicht über ein 1:1 hinaus.

Arsenal offenbarte im Norden Portugals einmal mehr, woran der Klub derzeit darbt. In der Offensive traten die Gäste gänzlich ohne Rezept auf, während die Defensive keinen sattelfesten Eindruck hinterliess. Immerhin fand der einzige Torschuss – ein Kopfball von Innenverteidiger Shkodran Mustafi in der 81. Minute – sogleich den Weg ins Tor.

Vitoria Guimarães - Arsenal 1:1 (0:0)

SR Özkahya (TUR).

Tore: 81. Mustafi 0:1. 91. Duarte 1:1. - Bemerkung: Arsenal ohne Xhaka (nicht im Aufgebot). (abu/sda)

Lugano engagiert kanadischen Verteidiger

Der HC Lugano hat nach dem Abgang des finnischen Verteidigers Atte Ohtamaa zu Barys Astana in die KHL den 30-jährigen Kanadier Paul Postma bis Saisonende unter Vertrag genommen. Postma trainierte schon seit zwei Wochen bei den Tessinern mit. Der 1,91 m grosse Back brachte es auf 204 NHL-Spiele (34 Skorerpunkte) für Atlanta, Winnipeg und Boston. In der AHL bestritt er für vier Teams insgesamt 239 Spiele (154 Punkte).

Die laufende Saison begann Postma in der KHL bei Metallurg Magnitogorsk, für das er in zehn Meisterschaftsspielen zwei Assists verbuchte. (pre/sda)

📰 HCL NEWS 📰



L’Hockey Club Lugano comunica di aver siglato un contratto valido fino al termine della stagione 2019/20 con il difensore canadese Paul Postma che dallo scorso 23 ottobre 2019 si sta allenando agli ordini di Sami Kapanen.



👉 https://t.co/rQle4bJf0F#LVGA pic.twitter.com/498wq0iuVv — Hockey Club Lugano (@OfficialHCL) November 6, 2019

WM-Quali-Spiele nicht im Irak

Der Irak muss gemäss der FIFA wegen Sicherheitsbedenken die WM-Qualifikationsspiele am 14. und 19. November ausserhalb des Landes austragen.

Der Irak wollte die Partien gegen Iran und fünf Tage später gegen Bahrain in Basra austragen. Die Sicherheitslage im Irak ist aufgrund von Massenprotesten gegen Korruption und Misswirtschaft seit Wochen höchst angespannt. Gemäss der UNO wurden seit dem 25. Oktober mindestens 97 Menschen getötet und Tausende verletzt. (sda/dpa)

OFFICIAL: Due to the ongoing situation inside #Iraq, @FIFAcom have requested that the @IRAQFA choose a neutral venue outside of the country for the #AsianQualifiers against Iran and Bahrain. 📄 pic.twitter.com/qYg2jPuMkE — Soccer Iraq (@SoccerIraq) November 6, 2019

Schweizer Box-Meister gesperrt

Die Disziplinarkammer für Dopingfälle von Swiss Olympic hat den Profiboxer Bruno Tavares wegen Cannabis-Konsums für zwölf Monate gesperrt. Bei einer Dopingkontrolle am 10. März 2019 beim Kampf um den Schweizer Profi-Meistertitel im Halbschwergewicht in Genf wurde der 28-Jährige positiv auf die im Wettkampf verbotene Substanz Cannabis getestet. Die Sperre gilt seit dem 24. Mai.

Tavares, ein Waadtländer mit portugiesischen Wurzeln, hatte im März den Kampf gegen den in Genf beheimateten Georgier Niko Smojan einstimmig nach Punkten gewonnen. (sda)

bild: twitter

Davos schlägt Lausanne im Penaltyschiessen

Die Siegesserie des HC Davos reisst auch im Waadtland nicht ab. Die Bündner feierten beim 4:3 nach Penaltyschiessen gegen das heimstarke Lausanne den sechsten Sieg hintereinander. Der HCD führte bis zur 47. Minute mit 3:1, ehe sich Lausanne noch in die Verlängerung rettete. Der 3:3-Ausgleich durch Joël Genazzi fiel erst 53 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit.

Nach einer spektakulären Overtime mit hochkarätigen Chancen auf beiden Seiten avancierte der Davoser Teenager Benjamin Baumgartner im Penaltyschiessen zum Matchwinner. Der 19-jährige Österreicher mit Schweizer Lizenz verwandelte den entscheidenden Versuch und machte damit den sechsten Davoser Sieg in Folge perfekt. Eine Längere Siegesserie gelang dem HCD letztmals in der Saison 2014/15 mit 9 Siegen am Stück. (haf/sda)

Lausanne - Davos 3:4 (1:0, 0:2, 2:1, 0:0) n.P.

7654 Zuschauer. - SR Lemelin/Mollard, Progin/Obwegeser.

Tore: 15. Froidevaux (Lindbohm, Kenins) 1:0. 26. Palushaj (Lindgren, Corvi/Ausschluss Nodari) 1:1. 39. Rantakari (Paschoud) 1:2. 48. (47:02) Marc Wieser (Palushaj) 1:3. 48. (47:59) Lindbohm (Herren, Jeffrey) 2:3. 60. (59:07) Genazzi (Jeffrey, Junland) 3:3 (ohne Torhüter).

Penaltyschiessen: Herren -, Corvi-; Bertschy -, Palushaj -; Moy 1:0, Tedenby 1:1; Almond -, Ambühl -; Jeffrey -, Baumgartner 1:2.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Lausanne, 3mal 2 Minuten gegen Davos.

Lausanne: Stephan; Lindbohm, Frick; Heldner, Junland; Nodari, Genazzi; Oejdemark; Bertschy, Emmerton, Kenins; Vermin, Jeffrey, Herren; Moy, Jooris, Almond; Antonietti, Froidevaux, Leone; Traber.

Davos: Van Pottelberghe; Du Bois, Jung; Stoop, Guerra; Rantakari, Paschoud; Kienzle; Marc Wieser, Lindgren, Palushaj; Hischier, Corvi, Tedenby; Herzog, Baumgartner, Ambühl; Frehner, Marc Aeschlimann, Dino Wieser; Eggenberger.

Bemerkungen: Lausanne ohne Grossmann (verletzt) und Wärn (überzähliger Ausländer), Davos ohne Buchli, Nygren (beide verletzt), Meyer (überzählig) und Bader (Nationalmannschaft). - Pfostenschuss Emmerton (21.). Timeout Lausanne (58.) und von 58:28 bis 59:07 ohne Torhüter. (sda)

Bachofner verpasst den Deutschland-Cup

Jérôme Bachofner kann mit der Schweiz ab Donnerstag nicht am Deutschland Cup in Krefeld teilnehmen. Der Stürmer des EV Zug musste das Nationalteam aufgrund einer Handverletzung frühzeitig verlassen.

Wie lange Bachofner ausfallen wird, ist noch unklar. Als Ersatz für Bachofner hat Nationaltrainer Patrick Fischer Marco Miranda von Servette nachnominiert. (haf/sda)

Bild: KEYSTONE

Liverpool mit zwei Teams in zwei Wettbewerben

Der FC Liverpool greift aufgrund einer Terminkollision während der Klub-WM in Katar zu einer ungewöhnlichen Massnahme. Nur 24 Stunden vor dem Halbfinalspiel müssen die «Reds» am 17. Dezember im Ligacup zum Viertelfinalspiel gegen Aston Villa antreten. Der Champions-League-Sieger liess deshalb verlauten, dass er eine Mannschaft an der Klub-WM und eine weitere im Ligacup einsetzen werde. Gespräche mit dem Ligacup-Veranstalter über einen möglichen Ersatztermin waren zuvor ergebnislos geblieben. (ram/sda)

Grosso übernimmt Brescia

Fabio Grosso hat einen neuen Trainerjob. Italiens WM-Held von 2006 übernimmt Brescia Calcio, das trotz Stürmerstar Mario Balotelli auf einem Abstiegsplatz liegt. Für Grosso ist es nach Bari und Hellas Verona die dritte Station als Trainer. (ram)

Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Brescia Calcio.

Leggi la news completa sul nostro sito 💻https://t.co/m98cuU9Vri#FORZABRESCIA ⚪️🔵🦁 pic.twitter.com/tV8al07EHu — Brescia Calcio BSFC (@BresciaOfficial) November 5, 2019

Federer mit Djokovic in der Gruppe

Roger Federer kriegt es in der Gruppenphase der ATP Finals in London nicht mit Rafael Nadal (ATP 1), sondern mit Novak Djokovic (ATP 2) zu tun. Die Schweizer Weltnummer 3 spielt in der Gruppe «Björn Borg» ausserdem gegen den Österreicher Dominic Thiem (ATP 5) und den Italiener Matteo Berretini (ATP 8).

In der anderen Gruppe mit Nadal, der seine Teilnahme heute bestätigt hat, spielen der Russe Daniil Medwedew (ATP 4), Titelverteidiger Alexander Zverev (ATP 7) aus Deutschland und der Grieche Stefanos Tsitsipas (ATP 6). (pre/sda)

HERE IT IS!



The singles draw for the 2019 #NittoATPFinals 🔥 pic.twitter.com/gQBg6bnOr6 — ATP Tour (@atptour) November 5, 2019

Freispruch für Ex-Radprofis Winokurow und Kolobnew

Die ehemaligen Radprofis Alexander Winokurow und Alexander Kolobnew sind vom Betrugsverdacht freigesprochen worden. Die von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Beweise, den Rennausgang beim Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich am 25. April 2010 manipuliert zu haben, reichten dem Strafgericht im belgischen Lüttich nicht für eine Verurteilung aus.

Die Anklage hatte dem heute 46-jährigen Winokurow aus Kasachstan vorgeworfen, seinem russischen Rivalen Kolobnew den Sieg im prestigeträchtigen Rennen für 150'000 Euro abgekauft zu haben. Sie stützte sich dabei auf E-Mail-Verkehr zwischen den beiden Sportlern sowie auf Überweisungen von je 100'000 und 50'000 Euro. (abu/sda/dpa)

Bild: KEYSTONE

Schwarze Katze bringt den Giants Unglück

Die sieglose Serie der New York Giants hält weiter an: Im «Monday Night Football»-Game verloren die Giants gegen die Dallas Cowoboys mit 18:37 – es war die fünfte Niederlage in Folge.

Für eine kuriose Szene sorgte ein schwarzes Büsi, das sich auf das Spielfeld verirrte und minutenlang nicht zu fassen war. Der Schiedsrichter musste die Partie gar für einige Minuten unterbrechen. Ganz zum Leidwesen der Giants: Die führten zum Zeitpunkt der Katzen-Invasion 9:3 und brachten danach kein Bein mehr vors andere. (pre)

Final win probability chart. pic.twitter.com/QuyXCoqFxD — Cowboys Cats & Graphics (@CowboysStats) November 5, 2019

Capela und Sefolosha siegen mit Houston in Memphis

Nach zwei Niederlagen finden die Houston Rockets in der NBA zum Siegen zurück. Bei den Memphis Grizzlies gewinnt das Team mit den beiden Schweizern Clint Capela und Thabo Sefolosha 107:100.

In einem lange Zeit umkämpften Spiel übernahmen die Rockets angeführt von ihrem Starspieler James Harden das Zepter gegen Ende des dritten Viertels, in dem sie auf 84:76 davonzogen. Diesen Vorsprung verwaltete die Franchise aus Texas bis zum Schluss souverän. Harden war für die Rockets mit 44 Punkten einmal mehr der produktivste Offensivspieler, Capela kam auf immerhin zehn Punkte und 13 Rebounds, während Sefolosha in seinen rund sieben Minuten auf dem Parkett drei Punkte und vier Rebounds zum Auswärtssieg beisteuerte. (abu/sda)

Bild: AP

Ibra nur zweitbester Spieler der MLS

Zlatan Ibrahimovic musste sich bei der Wahl zum wertvollsten Spieler der Saison in der nordamerikanischen Major League Soccer mit dem 2. Platz begnügen. Der 38-jährige Schwede von Los Angeles Galaxy erhielt mit 14,1 Prozent deutlich weniger Stimmen als der Mexikaner Carlos Vela (69 Prozent). Der 30-jährige Vela spielt für den Los Angeles FC und wurde mit 36 Treffern Torschützenkönig.

Im Playoff-Final steht keiner der beiden Stürmer. Diesen bestreiten am Sonntag Toronto und die Seattle Sounders mit dem Schweizer Goalie Stefan Frei. (abu/sda/afp)

Bild: AP

Ten Hag sagt Bayern München ab

Erik ten Hag hat als einer der Trainer-Kandidaten bei Bayern München ein kurzfristiges Engagement beim deutschen Meister ausgeschlossen. «Ich kann bestätigen, dass ich in dieser Saison bei Ajax bleiben werde. Ich fühle eine Verbindung zu den Spielern und zu vielen Leuten im Verein», sagte der Coach von Ajax Amsterdam einen Tag vor dem Champions-League-Spiel bei Chelsea.

Der 49-jährige Niederländer ten Hag galt als ein Kandidat für die Nachfolge von Trainer Niko Kovac, von dem sich die Bayern am Sonntagabend getrennt hatten. Ten Hag war von 2013 bis 2015 Trainer der zweiten Mannschaft von Bayern München. (sda/dpa)

Koivisto und SCB gehen getrennte Wege

Miika Koivisto verlässt den SC Bern. Der finnische Weltmeister, der erst im Sommer aus der russischen KHL zum Schweizer Meister gestossen ist, wechselt nach Schweden zu den Växjö Lakers. Koivisto kam beim SCB in 15 Meisterschaftsspielen zum Einsatz und konnte die hohen Erwartungen dabei nicht erfüllen. Seit dem 29. Oktober fehlte der Verteidiger verletzt. Die Trennung erfolgte Vereinsangaben zufolge in gegenseitigem Einvernehmen. (pre/sda)

Verteidiger Miika Koivisto verlässt den #SCBern und wechselt per sofort zum schwedischen Club #växjölakers. 🚨🏒 https://t.co/2V3aiPQpTN — SC Bern (@scbern_news) November 4, 2019

