Blackhawks suspendieren Ex-ZSC-Coach Crawford +++ Seahawks schlagen Vikings

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

#MeToo erreicht Crawford

Der ehemalige ZSC-Coach Marc Crawford ist von den Chicago Blackhawks bis auf Weiteres vom Amt als Trainerassistent suspendiert worden. Hintergrund ist eine Behauptung von Ex-Profi Sean Avery, dass Crawford ihn am 23. Dezember 2006 in den Rücken getreten habe. Zu diesem Zeitpunkt war der 58-Jährige Headcoach der Los Angeles Kings.

Es soll nicht das einzige Fehlverhalten von Crawford gewesen sein. Jedenfalls haben die Blackhawks, die ihn auf diese Saison hin verpflichteten, eine Untersuchung eingeleitet. Crawford war von 2012 bis 2016 Headcoach der ZSC Lions und führte die Zürcher 2014 zum Meistertitel. (ram/sda)

Bild: AP

Seahawks schlagen Vikings

Im Montagsspiel der NFL gewinnen die Seattle Seahawks gegen die Minnesota Vikings 37:30. Nach dem fünften Sieg in Folge überholt Seattle damit in der NFC West die San Francisco 49ers. Ein aussergewöhnlicher Touchdown gelang Anthony Harris von den Vikings. Er fischte einen zweifach abgefälschten Pass aus der Luft und lief in die Endzone. (ram)

Mainzer Heimsieg gegen Frankfurt

Achim Beierlorzer hat Abstiegskandidat Mainz 05 wiederbelebt. Im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt kommen die Mainzer trotz eines Halbzeit-Rückstandes zu einem 2:1-Sieg. Acht Tage nach Beierlorzers famosem Einstand beim 5:1-Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim legte sein Team daheim gegen Adi Hütters Eintracht Frankfurt nach und rückte damit auf Platz 12 vor. Wichtiger als die Klassierung dürfte für Beierlorzer, der den Schweizer Internationalen Edimilson Fernandes zum Innenverteidiger umfunktioniert hat, die herausgespielte Reserve auf die Abstiegszone sein. Nach den beiden Siegen liegen die Mainzer vier Punkte vor der auf dem Barrage-Platz liegenden Hertha Berlin.

Beim erfolgreichen Comeback nach Pausenrückstand gegen Frankfurt profitierte das Heimteam von einer Roten Karte gegen Dominik Kohr wegen eines Notbremse-Fouls. Eine entscheidende Rolle spielte bei der Eintracht auch Martin Hinteregger. Der 27-jährige Österreicher, der in der 34. Minute zum 1:0 getroffen hatte, lenkte nach 50 Minuten einen Schuss von Landsmann Karim Onisiwo ins eigene Tor ab. Adam Szalai (69.) glückte zehn Minuten nach seiner Einwechslung das entscheidende 2:1. (cma/sda)

Rapid-Goalie mit Spruch des Tages

Beim 4:0-Auswärtssieg von Rapid Wien gegen LASK geht es hoch zu und her. Die Rapidler werden am Sonntag mit zahlreichen Gegenständen beworfen. Goalie Richard Strebinger nimmt's mit Humor, sagt zu «Rapid TV»:

«Leider ernähre ich mich unter der Saison eigentlich nur mehr vegan. Ich habe zweimal, glaube ich, eine Forelle auf den Rücken geschmissen bekommen. Ein nettes Gastgeschenk, aber leider kann ich es nicht brauchen.»

Strebinger fügte an, ihn kümmere das ebenso wenig wie Bierduschen von der Tribüne: «Bei 4:0 ist mir alles wurscht, da können sie mich anschütten. Ich nehme alles mit.» Rapid liegt auf Rang 4, zwölf Punkte hinter Leader Salzburg und zehn hinter dem LASK. (ram)

Bild: AP/AP

Saisonende für Zugs Schnyder

Für Routinier Fabian Schnyder vom EV Zug ist die Saison bereits jetzt vorbei. Der bald 34-jährige Stürmer muss sich einer Hüftoperation unterziehen.

Schnyders Vertrag in Zug läuft Ende Saison aus, über die weitere Zukunft wollen Klub und Spieler erst nach seiner Genesung entscheiden. In 17 Profijahren absolvierte Schnyder für den EVZ 873 Spiele. (ram)

Bild: KEYSTONE

Episches Gekrabbel in New Orleans

Viel mehr als der 107:104-Sieg der Oklahoma City Thunder bei den New Orleans Pelicans wird dich das Baby-Rennen zur Belustigung der Zuschauer erfreuen. Das mit viel Spannung erwartete Duell zwischen den favorisierten Startnummern 5 und 6 hielt, was man sich von ihm versprach. (ram)

A Baby Crawl Race for the ages!



What a dramatic finish! 😂 pic.twitter.com/Wy0QKaJBKk — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) December 1, 2019

