Sport-News: Die Seattle Seahawks schlagen auch die Minnesota Vikings



Seahawks schlagen Vikings +++ Mainz dreht Match gegen Frankfurt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Seahawks schlagen Vikings

Im Montagsspiel der NFL gewinnen die Seattle Seahawks gegen die Minnesota Vikings 37:30. Nach dem fünften Sieg in Folge überholt Seattle damit in der NFC West die San Francisco 49ers. Ein aussergewöhnlicher Touchdown gelang Anthony Harris von den Vikings. Er fischte einen zweifach abgefälschten Pass aus der Luft und lief in die Endzone. (ram)

Mainzer Heimsieg gegen Frankfurt

Achim Beierlorzer hat Abstiegskandidat Mainz 05 wiederbelebt. Im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt kommen die Mainzer trotz eines Halbzeit-Rückstandes zu einem 2:1-Sieg. Acht Tage nach Beierlorzers famosem Einstand beim 5:1-Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim legte sein Team daheim gegen Adi Hütters Eintracht Frankfurt nach und rückte damit auf Platz 12 vor. Wichtiger als die Klassierung dürfte für Beierlorzer, der den Schweizer Internationalen Edimilson Fernandes zum Innenverteidiger umfunktioniert hat, die herausgespielte Reserve auf die Abstiegszone sein. Nach den beiden Siegen liegen die Mainzer vier Punkte vor der auf dem Barrage-Platz liegenden Hertha Berlin.

Beim erfolgreichen Comeback nach Pausenrückstand gegen Frankfurt profitierte das Heimteam von einer Roten Karte gegen Dominik Kohr wegen eines Notbremse-Fouls. Eine entscheidende Rolle spielte bei der Eintracht auch Martin Hinteregger. Der 27-jährige Österreicher, der in der 34. Minute zum 1:0 getroffen hatte, lenkte nach 50 Minuten einen Schuss von Landsmann Karim Onisiwo ins eigene Tor ab. Adam Szalai (69.) glückte zehn Minuten nach seiner Einwechslung das entscheidende 2:1. (cma/sda)

Rapid-Goalie mit Spruch des Tages

Beim 4:0-Auswärtssieg von Rapid Wien gegen LASK geht es hoch zu und her. Die Rapidler werden am Sonntag mit zahlreichen Gegenständen beworfen. Goalie Richard Strebinger nimmt's mit Humor, sagt zu «Rapid TV»:

«Leider ernähre ich mich unter der Saison eigentlich nur mehr vegan. Ich habe zweimal, glaube ich, eine Forelle auf den Rücken geschmissen bekommen. Ein nettes Gastgeschenk, aber leider kann ich es nicht brauchen.»

Strebinger fügte an, ihn kümmere das ebenso wenig wie Bierduschen von der Tribüne: «Bei 4:0 ist mir alles wurscht, da können sie mich anschütten. Ich nehme alles mit.» Rapid liegt auf Rang 4, zwölf Punkte hinter Leader Salzburg und zehn hinter dem LASK. (ram)

Bild: AP/AP

Saisonende für Zugs Schnyder

Für Routinier Fabian Schnyder vom EV Zug ist die Saison bereits jetzt vorbei. Der bald 34-jährige Stürmer muss sich einer Hüftoperation unterziehen.

Schnyders Vertrag in Zug läuft Ende Saison aus, über die weitere Zukunft wollen Klub und Spieler erst nach seiner Genesung entscheiden. In 17 Profijahren absolvierte Schnyder für den EVZ 873 Spiele. (ram)

Bild: KEYSTONE

Episches Gekrabbel in New Orleans

Viel mehr als der 107:104-Sieg der Oklahoma City Thunder bei den New Orleans Pelicans wird dich das Baby-Rennen zur Belustigung der Zuschauer erfreuen. Das mit viel Spannung erwartete Duell zwischen den favorisierten Startnummern 5 und 6 hielt, was man sich von ihm versprach. (ram)

A Baby Crawl Race for the ages!



What a dramatic finish! 😂 pic.twitter.com/Wy0QKaJBKk — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) December 1, 2019

Famose Rückkehr Brunners

Damien Brunner feierte nach seiner monatelangen Verletzungspause eine famose Rückkehr. Der 33-jährige Schweizer Nationalstürmer steuerte zum 3:2-Sieg von Biel gegen die Rapperswil-Jona Lakers seinen 27. Doppelpack in der National League bei. Und dies tat Brunner gleich in seinem ersten Meisterschaftsspiel in dieser Saison. Der Zürcher hatte wegen eines in der Champions League erlittenen Handbruchs seit September kein Pflichtspiel mehr bestritten.

Brunner erzielte das 1:0 und das 3:2. Beim ersten Treffer traf er nach einer Bilderbuch-Kombination über Luca Cunti und Mike Künzle. Beim 3:2 war der ehemalige Rapperswiler Verteidiger Rajan Sataric mit einer misslungenen Schussabgabe der Vorlagen-Geber für Brunner. Das zweitklassierte Biel konnte mit dem Sieg in der Rangliste wieder bis auf drei Punkte zu den ZSC Lions aufschliessen. Die insgesamt ebenbürtig gewesenen Lakers fielen durch die knappe Niederlage auf den vorletzten Rang zurück. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Biel - Rapperswil-Jona Lakers 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)

6095 Zuschauer. - SR Mollard/Müller, Altmann/Schlegel. -

Tore: 11. Brunner (Cunti, Künzle) 1:0. 16. Ullström (Pouliot/Ausschluss Schneeberger) 2:0. 17. Rehak (Ness) 2:1. 18. Rowe 2:2 (Penalty). 38. Brunner (Sataric) 3:2. -

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Biel, 2mal 2 Minuten gegen die Rapperswil-Jona Lakers. - PostFinance-Topskorer: Rajala; Egli.

Biel: Paupe; Salmela, Ulmer; Moser, Kreis; Rathgeb, Forster; Sataric; Ullström, Pouliot, Rajala; Brunner, Cunti, Künzle; Riat, Fuchs, Kessler; Kohler, Gustafsson, Neuenschwander.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Egli, Randegger; Vukovic, Schmuckli; Hächler, Maier; Schneeberger, Gurtner; Clark, Cervenka, Forrer; Kristo, Rowe, Simek; Mosimann, Schlagenhauf, Wetter; Dünner, Ness, Rehak.

Bemerkungen: Biel ohne Schneider (überzähliger Ausländer), Fey, Hügli, Lüthi (alle verletzt) und Tschantré (krank), Rapperswil-Jona Lakers ohne Hüsler, Casutt, Profico, Schweri (alle verletzt), Wellman und Dufner (beide krank). - Timeout Rapperswil-Jona Lakers (57:44), anschliessend ohne Torhüter. (sda)

Monaco - PSG wegen heftiger Regenfälle abgesagt

Die für Sonntag um 21.00 Uhr angesetzt Partie der Ligue 1 zwischen Monaco und Paris Saint-Germain wurde wegen heftiger Regenfälle abgesagt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Eine Woche nach heftigen Unwettern haben im Süden Frankreichs erneut Hochwasser und Überschwemmungen für Alarmbereitschaft ausgelöst. Wegen starker Regenfälle rief der französische Wetterdienst für die Départements Alpes-Maritimes und Var an der Küste im Südosten des Landes am Sonntag die höchste Warnstufe aus. Zwischen Nizza und Toulon wurde der Zugverkehr unterbrochen. (sda/apa/reuters)

Match reporté 📍



En raison des intempéries touchant les Alpes-Maritimes, les autorités monégasques ont pris la décision de reporter la rencontre opposant l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain prévue ce dimanche soir à 21h. #ASMPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 1, 2019

Lena Häcki überzeugt mit Top-Ten-Klassierung

Ausgerechnet Lena Häcki, die am Samstag beim soliden 6. Rang der Schweizer Biathlon-Mixed-Staffel noch eine Strafrunde verschuldet hatte, überzeugte am Sonntag beim Weltcup-Auftakt in Östersund im Sprint. Die Frau aus Engelberg belegte trotz zwei verfehlter Scheiben den 8. Rang.

Dass Häcki zu den schnellsten Schützinnen gehört, ist bekannt. Ins Auge stach diesmal aber ihre Leistung in der Loipe. Die Schweizerin überzeugte mit der achtbesten Laufzeit. Nach dem zweiten Schiessen lag Häcki noch auf Postion 18. Bis ins Ziel arbeitete sie sich noch in die Top Ten vor. Der Rückstand aufs Podest, auf dem Dorothea Wierer zuoberst stand, betrug 20 Sekunden. Die beiden Strafrunden, die rund 50 Sekunden kosten, drehte Häcki nach dem Liegendanschlag. Die beste Vertreterin des Gasparin-Trios war diesmal Elisa mit einem 36. Rang.

Bei den Männern lief Mario Dolder als 17. in die Weltcup-Punkteränge. Er leistete sich wie der Sieger Johannes Thingnes Bö eine Strafrunde und büsste etwas mehr als eine Minute ein. Benjamin Weger (47./3 Strafrunden), Jeremy Finello (50./3) und Serafin Wiestner (59./3) müssen kommenden Mittwoch im Einzel über 20 km treffsicherer sein. Im Einzel wird für jeden Fehlschuss eine Strafminute zur Laufzeit addiert. (zap/sda)

Strong skiing for Swiss Lena Haecki @swissskiteam who has plenty reasons to smile in #OST19.

Watch the women sprint on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/7PZTgJ6P3W — IBU World Cup (@IBU_WC) December 1, 2019

Lewis Hamilton mit Start-Ziel-Sieg in Abu Dhabi

Lewis Hamilton beendete seine sechste Weltmeister-Saison standesgemäss mit einem Sieg. Der Brite gewann im Mercedes den Grand Prix von Abu Dhabi vor Max Verstappen im Red Bull und Charles Leclerc im Ferrari. Für Hamilton war es der 84. GP-Sieg in der Formel 1 und der elfte der Saison.

Bei Alfa Romeo machte sich zwei Wochen nach dem besten Saisonergebnis Ernüchterung breit. Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi, zuletzt in Brasilien als Vierter und Fünfter abgewunken, beendeten das 21. und letzte Saisonrennen auf den Plätzen 13 und 16. Damit beendet der Hinwiler Rennstall die Konstrukteurs-Wertung wie im Jahr zuvor im 8. Rang. (zap/sda)

Platz 24 für Nadine Fähndrich im Ruka-Triple

Nadine Fähndrich beendet das Ruka-Triple mit Platz 24 in den Weltcup-Punkterängen. Damit gelang der Saisonauftakt für die beste Allrounderin im Schweizer Team einigermassen zufriedenstellend.

Die Mini-Tour bestand aus einem Sprint, einem 10-km-Rennen in klassischer Technik sowie einer Verfolgung über 10 km am Sonntag. In der Tageswertung der Verfolgung belegte Fähndrich den 20. Rang. Die Sprinterin Laurien van der Graaff beendete den Dreitages-Event im 36. Rang. (viw/sda)

Bild: EPA

Harden-Gala bei Sieg von Houston

Die Houston Rockets mit Thabo Sefolosha gewannen in der NBA gegen die Atlanta Hawks 158:111. James Harden steuerte 60 Punkte zum Sieg bei. Er schaffte zum vierten Mal in seiner NBA-Karriere 60 oder mehr Punkte. Einzig Wilt Chamberlain (32 Mal) und Kobe Bryant (sechsmal) gelang dies noch öfters.

Dass er diese Marke erreichte, war umso bemerkenswerter, als Harden im letzten Viertel nicht mehr zum Einsatz kam. Er verwertete 16 von 24 Würfen aus dem Spiel heraus, wobei er acht Dreier verzeichnete. Sefolosha kam auf sieben Punkte und drei Rebounds, Clint Capela fehlte erneut krankheitshalber. (viw/sda)

Bild: AP

Ammann in den Top 20 beim Start in seine 23. Weltcupsaison

Simon Ammann gelingt der Saisoneinstieg in Kuusamo ordentlich. Der Toggenburger landet nach Flügen auf 123,5 und 127 m im 19. Rang. Der 38-Jährige eröffnet am Polarkreis seine 23. Weltcupsaison.

Der 18-jährige Dominik Peter gewann seine ersten Weltcuppunkte. Der junge Zürcher wurde 26. Eine Enttäuschung musste hingegen der WM-Dritte Killian Peier hinnehmen. Der Absprung missriet komplett und er verpasste den zweiten Durchgang. (abu/sda)

Bild: EPA

Grasshoppers verpassen deutlicheren Sieg

Nach zwei aufeinanderfolgenden Unentschieden finden die Grasshoppers in der Challenge League zum Erfolg zurück. Sie gewinnen bei Stade Lausanne-Ouchy dank einem Tor von Euclides Cabral 1:0.

Die Zürcher waren in beiden Halbzeiten überlegen und hätten vor allem auch aufgrund ihrer zahlreichen guten Chancen höher gewinnen können. Beim einzigen Tor, nach 68 Minuten benötigten sie sogar noch Glück. Der Lausanner Goalie Christophe Guedes liess einen harmlosen Schuss zur Seite abprallen. Cabral staubte mühelos ab.

Bild: KEYSTONE

Stade Lausanne-Ouchy - Grasshoppers 0:1 (0:0)

450 Zuschauer. - SR Piccolo.

Tor: 68. Cabral 0:1. (abu/sda)

Atalanta findet zum Siegen zurück

Nach vier sieglosen Spielen gewinnt Atalanta Bergamo in Brescia mit 3:0. Die Mannschaft mit Remo Freuler nähert sich damit wieder den Top 4.

In den letzten vier Meisterschaftspartien hatte Atalanta nur zwei Punkte geholt. Da kam die kurze Reise nach Brescia genau richtig: Beim Schlusslicht, das noch auf den ersten Heimsieg in dieser Saison wartet, gelangen dem Kroaten Mario Pasalic zwei Tore. Freuler wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Brescia - Atalanta Bergamo 0:3 (0:1)

Tore: 26. Pasalic 0:1. 61. Pasalic 0:2. 92. Ilicic 0:3.

Bemerkungen: Atalanta mit Freuler (ab 51.). (abu/sda)

