Sport-News: Dominic Thiem fordert Stefanos Tsitsipas im Final



Thiem fordert Tsitsipas im Final +++ Verstappen zum zweiten Mal auf Pole

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Thiem fordert Tsitsipas im Final

Dominic Thiem ist Federer-Bezwinger Stefanos Tsitsipas mit einem 7:5, 6:3-Sieg gegen den Titelverteidiger Alexander Zverev in den Final gefolgt. Der Deutsche erleichterte Thiem die Aufgabe durch einen Doppelfehler beim Satzball im ersten Satz und zwei grobe Fehler bei einfachen Smashes, die dem Österreicher das entscheidende Break zum 4:2 im zweiten Durchgang einbrachten. Thiem wehrte hingegen alle Breakchancen ab, denen er sich gegenüber sah und verwertete nach gut eineinhalb Stunden seinen ersten Matchball.

Für den 26-jährigen Niederösterreicher ist es am Sonntagabend der dritte grosse Final seiner Karriere. In den letzten beiden Jahren verlor er am French Open jeweils das Endspiel gegen Rafael Nadal. Dafür gewann er im März in Indian Wells gegen Roger Federer sein erstes Masters-1000-Turnier. Gegen den fünf Jahre jüngeren Tsitsipas hat Thiem vier von sechs Duellen für sich entschieden, zuletzt vor fünf Wochen in drei Sätzen den Final in Peking. (pre/sda)

DOMI DOWNS THE DEFENDING CHAMP



The moment @ThiemDomi beat Zverev to set up a #NittoATPFinals title showdown with Tsitsipas in London! pic.twitter.com/j5OQsReZSw — Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2019

Zweite Pole-Position für Verstappen

Max Verstappen im Red Bull startet aus der Pole-Position zum Grand Prix von Brasilien. Neben dem Niederländer steht im zweitletzten Saisonrennen Sebastian Vettel im Ferrari in der Frontreihe. Verstappen entschied das Duell um den besten Startplatz um 0,123 Sekunden für sich und sicherte sich damit die zweite Pole-Position der Karriere nach jener im Grand Prix von Ungarn im August.

In der zweiten Startreihe werden der seit zwei Wochen zum sechsten Mal als Weltmeister feststehende Lewis Hamilton und sein Mercedes- Teamkollege Valtteri Bottas stehen. Bottas rückte in der Startaufstellung auf Kosten von Charles Leclerc im Ferrari auf Platz 4 vor. Der Monegasse muss nach einem Motorenwechsel zehn Plätze weiter hinten starten.

Grund zur Freude gab es für das Team Alfa Romeo. Mit Kimi Räikkönen schaffte erstmals nach zuletzt fünf erfolglosen Versuchen wieder ein Fahrer des Hinwiler Rennstalls den Sprung in den dritten Teil des Qualifyings. Der Finne, der 2007 in São Paulo im Ferrari Weltmeister geworden ist, nimmt das Rennen am Sonntag um 18.10 Uhr Schweizer Zeit von Startplatz 8 aus in Angriff. Antonio Giovinazzi landete auf Position 12. Beide Fahrer profitierten von der Rückversetzungen von Leclerc. (pre/sda)

Lüthi startet von Position 5

Tom Lüthi nimmt das letzte Moto2-Saisonrennen in Valencia von Startposition 5 in Angriff. Auf die Bestzeit des Spaniers Jorge Navarro fehlen dem Kalex-Fahrer nur zwei Zehntel. Der Berner war im Qualifying in Valencia überraschenderweise leicht schneller als der siebentklassierte Brad Binder (KTM), der noch am Vortag überlegene Bestzeit gefahren war. Der Südafrikaner ist Lüthis Gegner im Kampf um den zweiten Gesamtrang. Binder liegt vor dem 19. und letzten Saisonrennen um vier Punkte vor dem Emmentaler (234:230).

Neben Navarro in der ersten Reihe fürs Rennen vom Sonntag (Start 12.20 Uhr) stehen dessen spanischer Landsmann Jorge Martin und Dominique Aegerters italienischer Teamkollege Stefano Manzi. Hingegen für den Oberaargauer resultierte in Valencia nur Startposition 19. Aegerter verpasste den Einzug in den zweiten Teil des Qualifikation um weniger als drei Hundertstel. (pre/sda)

What a qualifying session! 🙌@Jorge_Navarro9 pips @88jorgemartin to the top spot as Stefano Manzi gets his first ever Grand Prix front row! 👏#ValenciaGP 🇪🇸 pic.twitter.com/JROuOzahEV — MotoGP™ 🇪🇸 (@MotoGP) November 16, 2019

Schweiz ohne Seferovic gegen Gibraltar

Haris Seferovic wird dem Schweizer A-Nationalteam am Montag im letzten EM-Qualifikationsspiel in Gibraltar (20.45 Uhr) nicht zur Verfügung stehen. Der Stürmer reist am Samstag nicht mit dem Team, sondern zur weiterführenden medizinischen Betreuung zu seinem Klub Benfica Lissabon zurück.

Seferovic hatte am Donnerstag im Abschlusstraining Schmerzen in der linken Wade verspürt. In der Folge wurde eine intensive Behandlung durch den Medical Staff des A-Nationalteams durchgeführt. Während des Einlaufens vor der Partie gegen Georgien wurde entschieden, kein Risiko einzugehen. Die nächsten medizinischen Massnahmen erfolgen in Lissabon. Für Seferovic wird kein Spieler nachrücken. Das Aufgebot für das letzte EM-Qualifikationsspiel umfasst somit 22 Akteure. (pre/sda)

Haris Seferovic steht dem Schweizer A-Nationalteam am Montag in Gibraltar nicht zur Verfügung



Haris Seferovic n'est pas à disposition lundi contre Gibraltar



Haris Seferovic non potrà disputare la partita in programma lunedì a Gibilterra



-> https://t.co/AeHvUVv9wn pic.twitter.com/QbzXCcJuyX — nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) November 16, 2019

Schweizer Curler starten mit Sieg in die EM

Die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller starten erfolgreich in die EM im schwedischen Helsingborg. Sie bezwingen die als gefährliche Aussenseiter gehandelten Niederländer 9:4.

In der ersten Hälfte verlief der Match ausgeglichen. Den entscheidenden Vorteil verschafften sich die erstmals an internationalen Titelkämpfen vertretenen Marcel Käufeler, Romano Meier, Michael Brunner und Yannick Schwaller vom CC Bern Zähringer im 8. End mit einem Dreierhaus zur 8:4-Führung.

Die von Jaap van Dorp angeführten Niederländer haben sich in den letzten Jahren immer mehr der Weltspitze genähert. Mittlerweile können sie auch den renommierten Teams das Leben schwer machen. In der 2. Runde vom Samstagabend treffen die Schweizer Männer auf die Topfavoriten aus Schweden um Skip Niklas Edin. (bal/sda)

WIR SIND READY !



Heute fliegen die Schweizer Teams nach Kopenhagen und fahren von dort aus ins nahe Helsingborg. Pünktlich zum Aufbruch steht unsere Vorschau für euch auf https://t.co/xapMZRGAuq bereit.@CraftSportswear @VisanaServices #knechtsportreisen @Lexus #ecc2019 pic.twitter.com/Zb6kKfJe3P — SWISSCURLING Association (@Swiss_Curling) November 14, 2019

Rücktritt von Nilsson bestätigt

Das vorzeitige Karriere-Ende von ZSC-Stürmer Robert Nilsson (34) wegen den Nachwirkungen einer Hirnerschütterung vom Januar 2018 ist in mehreren Medienberichten bestätigt worden. Nilsson konnte seit der Verletzung kein Training mehr als Leistungssportler durchziehen. Schon in früheren Karriere-Jahren hatte Nilsson wegen Hirnerschütterungen aussetzen müssen. Nun war ein Comeback nicht mehr möglich.

Der Vertrag von Nilsson, der während Jahren ein wertvoller Kreativ-Spieler im ZSC-Ensemble war und einen beträchtlichen Anteil am Meistertitel von 2014 besass, läuft ohne Einsätze mit Saisonende aus. Laut der schwedischen Zeitung «Aftonbladet» will der Sohn der schwedischen Hockey-Legende Kent Nilsson (ex-Kloten) seinen Lebensmittelpunkt mit seiner Partnerin nach Arizona oder Schweden verlegen. (bal/sda)

Bild: PPR

Houston setzt Siegesserie ohne Capela fort

Die Houston Rockets setzten sich in der NBA im Heimspiel gegen die Indiana Pacers mit Thabo Sefolosha, aber ohne den verletzungsbedingt pausierenden Clint Capela mit 111:102 durch. Sefolosha stand beim sechsten Sieg in Folge der Rockets 14 Minuten auf dem Parkett. Der Waadtländer erzielte fünf Punkte und holte einen Rebound herunter.

Der pausierende Clint Capela war im vorangegangen Spiel gegen die Los Angles Clippers (102:93) mit Verdacht auf eine Hirnerschütterung ausgeschieden. (bal/sda)

Bild: AP

Federer trifft auf Tsitsipas

An den ATP Finals in London bestreitet Roger Federer seinen Halbfinal am Samstag um 15 Uhr gegen Stefanos Tsitsipas. Der Grieche hatte am Nachmittag zwar gegen Rafael Nadal verloren. Doch weil am Abend Alexander Zverev in zwei Sätzen gegen Daniil Medwedew siegte, sind Tsitsipas und der Deutsche weiter. Er trifft morgen Abend auf Dominic Thiem. (ram)

Bild: AP

Flick mindestens bis Weihnachten Bayern-Trainer

Interimstrainer Hansi Flick führt weiter die Geschicke bei Bayern München. An der Jahreshauptversammlung des deutschen Rekordmeisters kündigte Karl-Heinz Rummenigge an, man vertraue Flick. Er werde deshalb mindestens bis Weihnachten Trainer bleiben, «vielleicht auch darüber hinaus».

Flick hatte nach der Trennung von Niko Kovac am 3. November übernommen und seine ersten zwei Spiele gewonnen, darunter war ein 4:0-Erfolg über Borussia Dortmund. (ram)

Bild: EPA

Die Abschiedsfeier von Uli Hoeness als Präsident von Bayern München bot grosse Emotionen. Für den 67-Jährigen endete am Freitagabend eine «wunderbare» Ära mit feuchten Augen. Tausende Mitglieder des FC Bayern München waren in die Münchner Olympiahalle gekommen, um ihrem langjährigen Präsidenten eine unvergessliche Abschiedsshow zu bereiten. Mit Standing Ovations und «Uli Hoeness, du bist der beste Mann»-Sprechchören begrüsste der Pulk den scheidenden Vereinspatron, der mit den Tränen kämpfen musste.

Ohne die Mitglieder und deren überwältigende Unterstützung, das betonte Hoeness, wäre er nach seiner Zeit im Gefängnis nicht mehr an die Spitze seines Herzensklubs zurückgekehrt. «Sie haben mir wunderbare Jahre geschenkt», sagte er. Sein zum Nachfolger erkorener Freund Herbert Hainer konnte dabei erneut fühlen, welchen «riesigen Fussspuren» er folgt. (ram/sda/dpa)

Was für ein Strich!

Tansania startet mit einem 2:1-Heimsieg gegen Äquatorialguinea in die Afrika-Cup-Qualifikation. Nach einem 0:1-Rückstand wendet Tansania die Partie und Salum Abubakar lässt das Stadion mit seinem Distanzknaller ins Lattenkreuz schier explodieren. Was für eine Kiste in der 92. Minute! (ram)

Garrett bis Ende Saison gesperrt

Die NFL-Partie zwischen den Cleveland Browns und den Pittsburgh Steelers ist von einer schweren Tätlichkeit überschattet worden. Clevelands Verteidiger Myles Garrett riss dem gegnerischen Quarterback Mason Rudolph in den Schlusssekunden den Helm vom Kopf und schlug mit diesem auf ihn ein. Der 23-Jährige wird gemäss erstem Urteil der NFL mindestens für den Rest der Saison gesperrt, auch wenn Rudolph nicht ernsthaft verletzt wurde. «Was ich getan habe, war dumm», gab Garrett zu. (sda/apa)

Vettel knapp vor Leclerc

Sebastian Vettel im Ferrari fuhr am ersten Trainingstag für den GP von Brasilien vor Teamkollege Charles Leclerc die beste Rundenzeit. Sie lagen in der zweiten Session nur den Hauch von 21 Tausendsteln auseinander. Am Sonntag in der Startaufstellung werden die zwei roten Autos etwas weiter voneinander getrennt stehen: Leclerc muss nach einem Motorwechsel die Rückversetzung um zehn Plätze in Kauf nehmen.

Weltmeister Lewis Hamilton büsste auf Vettel gut zwei Zehntelsekunden ein, was aber nur noch zu Rang 5 hinter dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull und Teamkollege Valtteri Bottas reichte. (ram/sda)

Bild: EPA

