Sport-News: Federer an den ATP Finals mit Djokovic in der Gruppe



Federer an ATP Finals mit Djokovic in der Gruppe +++ Freispruch für Winokurow und Kolobnew

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Federer mit Djokovic in der Gruppe

Roger Federer kriegt es in der Gruppenphase der ATP Finals in London nicht mit Rafael Nadal (ATP 1), sondern mit Novak Djokovic (ATP 2) zu tun. Die Schweizer Weltnummer 3 spielt in der Gruppe «Björn Borg» ausserdem gegen den Österreicher Dominic Thiem (ATP 5) und den Italiener Matteo Berretini (ATP 8).

In der anderen Gruppe mit Nadal, der seine Teilnahme heute bestätigt hat, spielen der Russe Daniil Medwedew (ATP 4), Titelverteidiger Alexander Zverev (ATP 7) aus Deutschland und der Grieche Stefanos Tsitsipas (ATP 6). (pre/sda)

HERE IT IS!



The singles draw for the 2019 #NittoATPFinals 🔥 pic.twitter.com/gQBg6bnOr6 — ATP Tour (@atptour) November 5, 2019

Freispruch für Ex-Radprofis Winokurow und Kolobnew

Die ehemaligen Radprofis Alexander Winokurow und Alexander Kolobnew sind vom Betrugsverdacht freigesprochen worden. Die von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Beweise, den Rennausgang beim Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich am 25. April 2010 manipuliert zu haben, reichten dem Strafgericht im belgischen Lüttich nicht für eine Verurteilung aus.

Die Anklage hatte dem heute 46-jährigen Winokurow aus Kasachstan vorgeworfen, seinem russischen Rivalen Kolobnew den Sieg im prestigeträchtigen Rennen für 150'000 Euro abgekauft zu haben. Sie stützte sich dabei auf E-Mail-Verkehr zwischen den beiden Sportlern sowie auf Überweisungen von je 100'000 und 50'000 Euro. (abu/sda/dpa)

Bild: KEYSTONE

Schwarze Katze bringt den Giants Unglück

Die sieglose Serie der New York Giants hält weiter an: Im «Monday Night Football»-Game verloren die Giants gegen die Dallas Cowoboys mit 18:37 – es war die fünfte Niederlage in Folge.

Für eine kuriose Szene sorgte ein schwarzes Büsi, das sich auf das Spielfeld verirrte und minutenlang nicht zu fassen war. Der Schiedsrichter musste die Partie gar für einige Minuten unterbrechen. Ganz zum Leidwesen der Giants: Die führten zum Zeitpunkt der Katzen-Invasion 9:3 und brachten danach kein Bein mehr vors andere. (pre)

Final win probability chart. pic.twitter.com/QuyXCoqFxD — Cowboys Cats & Graphics (@CowboysStats) November 5, 2019

Capela und Sefolosha siegen mit Houston in Memphis

Nach zwei Niederlagen finden die Houston Rockets in der NBA zum Siegen zurück. Bei den Memphis Grizzlies gewinnt das Team mit den beiden Schweizern Clint Capela und Thabo Sefolosha 107:100.

In einem lange Zeit umkämpften Spiel übernahmen die Rockets angeführt von ihrem Starspieler James Harden das Zepter gegen Ende des dritten Viertels, in dem sie auf 84:76 davonzogen. Diesen Vorsprung verwaltete die Franchise aus Texas bis zum Schluss souverän. Harden war für die Rockets mit 44 Punkten einmal mehr der produktivste Offensivspieler, Capela kam auf immerhin zehn Punkte und 13 Rebounds, während Sefolosha in seinen rund sieben Minuten auf dem Parkett drei Punkte und vier Rebounds zum Auswärtssieg beisteuerte. (abu/sda)

Bild: AP

Ibra nur zweitbester Spieler der MLS

Zlatan Ibrahimovic musste sich bei der Wahl zum wertvollsten Spieler der Saison in der nordamerikanischen Major League Soccer mit dem 2. Platz begnügen. Der 38-jährige Schwede von Los Angeles Galaxy erhielt mit 14,1 Prozent deutlich weniger Stimmen als der Mexikaner Carlos Vela (69 Prozent). Der 30-jährige Vela spielt für den Los Angeles FC und wurde mit 36 Treffern Torschützenkönig.

Im Playoff-Final steht keiner der beiden Stürmer. Diesen bestreiten am Sonntag Toronto und die Seattle Sounders mit dem Schweizer Goalie Stefan Frei. (abu/sda/afp)

Bild: AP

Ten Hag sagt Bayern München ab

Erik ten Hag hat als einer der Trainer-Kandidaten bei Bayern München ein kurzfristiges Engagement beim deutschen Meister ausgeschlossen. «Ich kann bestätigen, dass ich in dieser Saison bei Ajax bleiben werde. Ich fühle eine Verbindung zu den Spielern und zu vielen Leuten im Verein», sagte der Coach von Ajax Amsterdam einen Tag vor dem Champions-League-Spiel bei Chelsea.

Der 49-jährige Niederländer ten Hag galt als ein Kandidat für die Nachfolge von Trainer Niko Kovac, von dem sich die Bayern am Sonntagabend getrennt hatten. Ten Hag war von 2013 bis 2015 Trainer der zweiten Mannschaft von Bayern München. (sda/dpa)

Schweiz vs. Georgien bereits ausverkauft

Die Schweiz bestreitet ihr letztes Heimspiel in der EM-Qualifikation am Freitag, 15. November, vor vollen Rängen. Alle 16'400 Tickets für den Match gegen Georgien in St. Gallen (20.45 Uhr) wurden abgesetzt. (pre/sda)

ℹ️ Schweiz - Georgien wird vor ausverkauftem Haus stattfinden!



Suisse - Géorgie se tiendra à guichets fermés !



Si registra il tutto esaurito per Svizzera - Georgia! pic.twitter.com/GmEHvKUWrf — nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) November 4, 2019

Clijsters muss Comeback verschieben

Kim Clijsters hat sich am Knie verletzt und wird nicht wie erhofft im Januar ihr Comeback auf der WTA-Tour geben. «Es ist ein Rückschlag. Ich bin aber fest entschlossen in den Sport zurückzukehren, den ich liebe», teilte die viermalige Grand-Slam-Siegerin mit.

Clijsters hatte Mitte September überraschend angekündigt, auf die WTA-Tour zurückkehren zu wollen. Sieben Jahre zuvor war die 36-jährige Belgierin zurückgetreten. Mittlerweile ist sie dreifache Mutter. (sda/dpa)

I’ve had to make the decision that I will not be able to compete in January. I am undergoing rehab and treatment for a knee injury. It’s a setback but I’m determined as ever to get back to the game I love. I really appreciate all your support and encouragement. — Kim Clijsters (@Clijsterskim) November 4, 2019

Koivisto und SCB gehen getrennte Wege

Miika Koivisto verlässt den SC Bern. Der finnische Weltmeister, der erst im Sommer aus der russischen KHL zum Schweizer Meister gestossen ist, wechselt nach Schweden zu den Växjö Lakers. Koivisto kam beim SCB in 15 Meisterschaftsspielen zum Einsatz und konnte die hohen Erwartungen dabei nicht erfüllen. Seit dem 29. Oktober fehlte der Verteidiger verletzt. Die Trennung erfolgte Vereinsangaben zufolge in gegenseitigem Einvernehmen. (pre/sda)

Verteidiger Miika Koivisto verlässt den #SCBern und wechselt per sofort zum schwedischen Club #växjölakers. 🚨🏒 https://t.co/2V3aiPQpTN — SC Bern (@scbern_news) November 4, 2019

Giovinazzi bleibt bei Alfa Romeo

Der Rennstall Alfa Romeo bestreitet die kommende Saison in der Formel 1 mit den gleichen Fahrern wie in diesem Jahr. Die Verantwortlichen der Zürcher Equipe haben Antonio Giovinazzi als Teamkollegen von Kimi Räikkönen bestätigt. Der aktuelle Vertrag des Finnen hat auch für die nächste Weltmeisterschaft Gültigkeit.

Der aus der Fahrer-Akademie von Ferrari stammende Giovinazzi wird seine zweite Saison als Stammfahrer von Alfa Romeo bestreiten. In diesem Jahr lieferte der Italiener bisher in drei Grands Prix zählbare Ergebnisse ab. In Italien wurde er Neunter, in Österreich und in Singapur Zehnter. (pre/sda)

Ambri-Piotta verpflichtet kanadischen Routinier

Der HC Ambri-Piotta hat bis Weihnachten den Kanadier Scottie Upshall verpflichtet. Der 36-jährige Stürmer, 2002 von den Nashville Predators als Nummer 6 gezogen, bestritt 813 Partien in der NHL und erzielte 143 Tore und 155 Assists. Zuletzt versuchte er, bei den Dallas Stars einen Platz zu ergattern, er erhielt jedoch keinen Vertrag für die laufende Saison. Die ganze letzte Saison spielte er kein einziges Spiel.

Ausserdem gaben die Leventiner bekannt, dass der am Sonntag ausgelaufene Vertrag mit dem tschechischen Keeper Dominik Hrachovina nicht verlängert wurde, da Benjamin Conz nach einer Hüftoperation kurz vor der Rückkehr steht. Dagegen wird der am Knie operierte Stürmer Jiri Novotny wohl zumindest noch bis zum Spengler Cup ausfallen. (abu/sda)

Bild: AP/FR170553 AP

Nadal wieder die Nummer 1

Rafael Nadal führt nach ziemlich genau einem Jahr Unterbruch die ATP-Weltrangliste wieder an. Obwohl der 33-jährige Spanier am Turnier in Paris-Bercy im Halbfinal Forfait erklären musste und Novak Djokovic in der französischen Hauptstadt triumphierte, löste er den Serben an der Spitze ab. Roger Federer und Stan Wawrinka blieben auf den Rängen 3 respektive 16. Ab kommenden Sonntag stehen noch die ATP Finals in London auf dem Programm.

Bei den Frauen beendete Belinda Bencic das Tennis-Jahr als Achte – die 22-jährige Ostschweizerin nahm die Saison als Nummer 37 in Angriff. Die Führende Ashleigh Barty, die als erste Australierin seit 1976 die WTA Finals gewonnen hat, weist einen Vorsprung von 1911 Punkten auf die zweitplatzierte Tschechin Karolina Pliskova auf. (abu/sda)

Bild: AP

Vierter Sieg in Serie für die Capitals

Jonas Siegenthaler feiert in der NHL mit Washington den vierten Sieg in Serie und den achten in den letzten neun Spielen. Die Capitals bezwingen die Calgary Flames zu Hause 4:2.

Matchwinner der Gastgeber war der Tscheche Jakub Vrana mit seinem ersten Hattrick in der besten Liga der Welt. Der 23-jährige Flügelstürmer hatte schon im Spiel zuvor gegen die Buffalo Sabres (6:1) zweimal getroffen. Verteidiger Siegenthaler kam während knapp 18 Minuten zum Einsatz, verzeichnete fünf Hits und stand bei keinem Tor auf dem Eis. Washington ist mit elf Siegen in 16 Partien das beste Team der Liga. (abu/sda)

Novak Djokovic holt Titel in Paris-Bercy

Novak Djokovic sicherte sich am Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy seinen fünften Titel dieses Jahres. Trotz seines 6:3, 6:4-Erfolgs im Final über den Kanadier Denis Shapovalov wird der Serbe am Montag seinen Status als Weltnummer 1 verlieren.

Djokovic, der in diesem Jahr mit dem Australian Open und Wimbledon zwei Grand-Slam-Titel feiern durfte, kam im Final von Paris-Bercy in 65 Minuten ohne Probleme durch. Im Startsatz legte der 32-jährige Serbe den Grundstein zum Erfolg früh, indem er Shapovalov bei erster Gelegenheit den Service abnahm. Der 28-jährige Kanadier selber bekam in der gesamten Partie nur ein Mal eine Gelegenheit, Djokovic den Aufschlag abzunehmen; beim Stand von 3:5 im zweiten Satz. Djokovic hielt und beendete nur wenige Augenblicke später das Match bei eigenem Aufschlag.

Shapovalov konnte aus der Tatsache, dass er den Final nach dem Forfait des Spaniers Rafael Nadal ohne zu spielen erreicht hatte, keinen Profit schlagen. Der 34. Masters-Titel von Djokovic stand zu keinem Zeitpunkt zur Debatte. Doch trotz seines Erfolges in Paris-Bercy wird Djokovic ab Montag den Status als Weltranglisten-Erster an Nadal abtreten müssen. Der Spanier, der aufgrund einer Bauchmuskelverletzung nicht zum Halbfinal gegen Shapovalov hatte antreten können, wird die kommende Woche mit einem Vorsprung von 640 Punkten auf Djokovic beginnen. (zap/sda)

✅ 111 Tour-Level Finals

✅ 77 Tour-Level Titles

✅ 50 ATP Masters 1000 Finals

✅ 34 ATP Masters 1000 Titles

✅ 5 @RolexPMasters 🏆



This career just keeps getting better for @DjokerNole👏



🎥: @TennisTV pic.twitter.com/fCqWpi5io4 — ATP Tour (@atptour) November 3, 2019

Barty gewinnt als erste Australierin seit 1976 die WTA Finals

Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty hat ihr herausragendes Tennis-Jahr mit dem Titel bei den WTA Finals in Shenzhen gekrönt.

Im Fina gewann die 23 Jahre alte Australierin am Sonntag dank einer starken Leistung gegen Titelverteidigerin Jelina Switolina 6:4, 6:3. Alle vorherigen fünf Partien gegen die Ukrainerin, die sich in den Halbfinals gegen Belinda Bencic durchgesetzt hatte, hatte Barty verloren. Für ihren Erfolg beim Saisonabschluss der besten acht Tennisspielerinnen des Jahres kassierte Barty gut 4,4 Millionen US-Dollar.

In ihrem erfolgreichen Tennis-Jahr hatte Barty beim French Open in Paris erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier triumphiert und ist zur Nummer 1 der Welt aufgestiegen. Nun sicherte sie sich als Debütantin und erste Australierin seit Evonne Goolagong Cawley 1976 den Titel bei den WTA Finals, die auch als eine Art Tennis-WM gelten. (zap/sda/dpa)

That's the match and the title!@ashbarty beats Svitolina 6-4, 6-3 to win the Billie Jean King Trophy at the @SHISEIDO_corp @WTAFinals Shenzhen! pic.twitter.com/eiiiXs84rY — WTA (@WTA) November 3, 2019

