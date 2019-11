Sport

GC muss Lausanne nach Remis gegen Aarau ziehen lassen +++ Augsburg deklassiert Hertha

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

GC muss Lausanne nach Remis gegen Aarau ziehen lassen

Die Grasshoppers kommen in diesen Wochen in der Challenge League nicht richtig voran und müssen Leader Lausanne-Sport ziehen lassen. Auch gegen Aarau gibt es keinen Sieg.

Das 0:0 im Heimspiel gegen Aarau war das vierte Remis in den letzten fünf Runden. Damit vergrösserte sich der Rückstand des Rekordmeisters auf den Leader und Aufstiegsfavoriten aus der Romandie auf sechs Punkte.

Am Ende stand Aarau dem Sieg im Letzigrund sogar näher. Fünf Minuten vor Schluss zischte ein Flachschuss von Marco Schneuwly aus 20 Metern nur um Zentimeter am Tor vorbei. (zap/sda)

Grasshoppers - Aarau 0:0

5150 Zuschauer. - SR Jaccottet.



Der FC Aarau erreicht ein torloses Unentschieden im Letzigrund gegen den @1886_gc_zuerich. Zum Telegramm: https://t.co/hSuFdzqpZ4 #ZämeFörAarau pic.twitter.com/LLxbN6KVGI — FC Aarau (@FCAarau1902) November 24, 2019

Augsburg deklassiert Hertha

Augsburg kommt in der Bundesliga zu zweiten Sieg in Folge und kann sich dank dem 4:0 gegen Hertha Berlin etwas von der Abstiegszone absetzen.

Zwei Wochen nach dem 1:0 gegen Schlusslicht Paderborn führte Martin Schmidt die Augsburger zum nächsten Erfolg, dem erst zweiten in der laufenden Bundesliga-Saison. Philipp Max (17.), Sergio Cordova (26.), André Hahn (52.) und Florian Niederlechner (79.) schossen die Tore gegen spätestens nach dem Platzverweis von Goalie Rune Jarstein (28.) überforderten Berliner. Für Hertha war es die vierte Niederlage in Folge, für Augsburg der 50. Sieg in der Bundesliga.

Augsburg - Hertha Berlin 4:0 (2:0)

29'233 Zuschauer. -

Tore: 17. Max 1:0. 26. Cordova 2:0. 52. Hahn 3:0. 80. Niederlechner 4:0. -

Bemerkungen: Augsburg mit Vargas, ohne Lichtsteiner (Ersatz). 28. Rote Karte gegen Jarstein (Hertha Berlin). (zap/sda)

Dzemaili trifft in der 95. Minute zum Ausgleich

Mit seinem Tor in der 95. Minute rettet Blerim Dzemaili Bologna einen Punkt im Derby gegen Parma. Der Zürcher trifft nach einem Corner zum 2:2.

Für Blerim Dzemaili war es das erste Tor in der Serie A in dieser Saison. Der Captain von Bologna drosch den Ball nach einer Kopfballvorlage aus rund zehn Metern unter die Latte. Zu diesem Zeitpunkt war die angezeigte Nachspielzeit von vier Minuten längst abgelaufen.

Mit seinem Tor verhinderte Dzemaili die vierte Niederlage seines Teams in Folge. Bologna hält sich damit als Fünfzehnter weiterhin knapp über den Abstiegsplätzen. Parma verpasste es durch den späten Ausgleich, mit dem siebtklassierten Napoli aufzuschliessen.

Bologna - Parma 2:2 (1:1)

21'419 Zuschauer. -

Tore: 17. Kulusevski 0:1. 40. Palacio 1:1. 71. Iacoponi 1:2. 95. Dzemaili 2:2. -

Bemerkung: Bologna mit Dzemaili.

Killian Peier muss mit Platz 20 vorlieb nehmen

Killian Peier gelingt der Weltcup-Auftakt auf der Schanze im polnischen Wisla nicht nach Wunsch. Der WM-Dritte muss nach Flügen auf 113,5 und 122,5 mit Platz 20 vorlieb nehmen.

Ein recht ruppiger Aufwind sorgte immer wieder für Unterbrechungen und bot den Athleten unterschiedliche Bedingungen. Der grösste Pechvogel war ausgerechnet der Weltmeister Markus Eisenbichler. Beim Deutschen kehrten die Verhältnisse innert Sekunden auf Rückenwind. Der Bayer setzte bereits nach 73 m auf und wurde 50. und Letzter.

Peier hingegen durfte sich nicht beklagen. Sein erster Sprung war schlicht nicht von der Qualität wie jener, der ihn in der Qualifikation noch auf den Platz 2 gebracht hatte. Von Zwischenrang 26 aus stiess der Schweizer noch um 6 Positionen nach vorne. Der 24-Jährige reist gleichwohl mit einem guten Gefühl aus Polen ab. Der Weltcup-Auftakt zeigte ihm, dass seine starken Sprünge für eine Top-Klassierung taugen.

Bild: EPA

Federer sorgt für Zuschauerrekord

Die dritte Exhibition zwischen Roger Federer und dem Deutschen Alexander Zverev mobilisierte in Mexiko-City 42'517 Zuschauer. Federer siegte 3:6, 6:4, 6:2.

In der «Plaza de Toros», der Stierkampfarena von Mexiko-City, brachen Federer und Zverev einen Zuschauerrekord. Die alte Bestmarke für eine Tennis-Exhibition hielten Kim Clijsters und Serena Williams, die vor neun Jahren in Brüssel 35'681 Zuschauer in ein Fussballstadion gelockt hatten.

In der Lateinamerika-Serie zwischen Federer und Zverev steht es 2:1 für den Schweizer. Das vierte und letzte Duell (bei einer Absage in Bogota wegen politischer Unruhen) wird in Quito/Ekuador gespielt. (zap/sda)

I will never forget this magical evening in Mexico City with @AlexZverev⁩

42’517 people came,

We broke this record together!

Viva Mexico

❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/z6GJ6Yfq7P — Roger Federer (@rogerfederer) November 24, 2019

Juve ohne Ronaldo, aber mit Glück und Higuain

Atalanta Bergamo kommt dem Sieg gegen den Leader und Meister Juventus Turin ziemlich nahe. In der Schlussviertelstunde kehrt aber Gonzalo Higuain die Partie und führt die Turiner zum 3:1-Sieg.

Atalanta Bergamo war eine gute Stunde lang die bessere Mannschaft im Spitzenspiel der 13. Serie-A-Runde. Der Gambier Musa Barrow hätte schon in der 18. Minute die Führung erzielen können, scheiterte aber mit seinem Penalty an der Latte. Das 1:0 in der 56. Minute durch den Deutschen Robin Gosens war überfällig.

Ohne den angeschlagenen Cristiano Ronaldo spielte Juventus Turin auch nach dem 0:1 nicht gross auf, war aber beeindruckend effizient. Gonzalo Higuain wendete mit seinen beiden Toren in der 74. und 82. Minute die Partie. Sein argentinischer Landsmann Paolo Dybala traf in der Nachspielzeit zum Schlussstand. Milan und Napoli trennten sich derweil 1:1-Unentschieden.

Atalanta Bergamo - Juventus Turin 1:3 (0:0)

Tore: 56. Gosens 1:0. 74. Higuain 1:1. 82. Higuain 1:2. 92. Dybala 1:3.

Bemerkungen: Atalanta bis 85. mit Freuler. 18. Barrow (Atalanta) schiesst Penalty an die Latte.

Milan - Napoli 1:1 (1:1)

61'658 Zuschauer. -

Tore: 24. Lozano 0:1. 29. Bonaventura 1:1. -

Bemerkungen: Milan ohne Rodriguez (nicht im Aufgebot).

(zap/sda)

Rücktritt von FIS-Präsident Gian Franco Kasper

Gian Franco Kasper wird die Geschicke des Internationalen Skiverbandes nur noch bis im Mai 2020 leiten. Der 75-jährige Bündner gab am Samstag anlässlich der FIS-Vorstandssitzung auf der Bodenseeinsel Mainau seinen vorzeitigen Rücktritt als Präsident bekannt. Kasper hatte sich die Option, nach der Hälfte seiner letzten Amtszeit zurückzutreten, schon bei seiner Wahl am Kongress im Mai 2018 in Griechenland offen gelassen.

Kasper hatte am 22. Mai 1998 in Prag die Nachfolge des Berner Langzeit-Präsidenten Marc Hodler angetreten. Zuvor war der St. Moritzer schon seit 1975 FIS-Generalsekretär gewesen. Seine Nachfolge wird am 52. FIS-Kongress im thailändischen Pattaya (17. bis 23. Mai 2020) geregelt. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Barcelona dreht Partie dank Suarez und Vidal

Der FC Barcelona kam in Leganes dank einem späten und glückhaften Tor zum 2:1-Sieg.

Arturo Vidal bescherte Barcelona in der 79. Minute die drei Punkte. Der Chilene stand nach einem Eckball zwar im Abseits, weil aber der Ball von einem Gegenspieler zu ihm gekommen war, konnte er völlig freistehend einschiessen.

Gut 25 Minuten zuvor hatte Luis Suarez nach einem Freistoss von Lionel Messi per Kopf ausgeglichen und damit das frühe 0:1 korrigiert. Der Treffer von Leganes durch Youssef En Nesyri war der schönste der Partie. Der Marokkaner befindet sich in blendender Form: In den letzten fünf Partien – zwei mit Marokko, drei mit Leganes – erzielte er vier Tore. Nur zu einem 1:1 kam Atlético Madrid bei Granada.

Leganes - Barcelona 1:2 (1:0)

- 12'110 Zuschauer. -

Tore: 12. En Nesyri 1:0. 53. Suarez 1:1. 81. Vidal 1:2.

Granada - Atlético Madrid 1:1 (0:0)

17'003 Zuschauer. -

Tore: 60. Renan Lodi 0:1. 67. Sanchez 1:1.

(zap/sda)

Schweizer Curler im EM-Final besiegt

Die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller kehren mit der Silbermedaille von den Europameisterschaften aus Helsingborg zurück. Im Final mussten sie sich den einmal mehr überragenden Schweden mit 3:9 geschlagen geben.

Während die Schweden, deren unersättlicher Skip Niklas Edin nunmehr siebenfacher Europameister (und viermaliger Weltmeister) ist, bis zur Entscheidung nahe an der Perfektion spielten, konnten die jungen EM-Debütanten Marcel Käufeler, Romano Meier, Michael Brunner und Yannick Schwaller ihr tolles Niveau, das sie in den letzten zwei Round-Robin-Spielen und im Halbfinal gegen Dänemark gezeigt hatten, nicht halten. Auf drei der vier Positionen blieben sie in den Erfolgsquoten hinter den jeweiligen Gegenspielern zurück, sodass sich ein deutlicher Unterschied zeigte.

Die Schweden, die alle elf Partien der EM für sich entschieden haben, machten sich den Vorteil des letzten Steins im 1. End zunutze. Mit einem Zweierhaus bauten sie einen Druck auf, dem die Schweizer nicht standhielten. Nach einem gestohlenen Stein im 2. End stand es bereits 0:3. Die Schweden werden selbst von den besten Kanadiern als sogenannte Front-Runner gefürchtet: Gehen sie früh in Vorsprung, lassen sie sich kaum je noch einholen. Der eigentliche K.o. kam im 6. End, als die Skandinavier mit einem Dreierhaus auf 6:1 davonzogen. Einen Teilerfolg glückte den Schweizern dennoch: Im 8. End stahlen sie einen Punkt (zum 3:6), dank dem sie das Shakehands hinauszögern konnten. (bal/sda)

Bild: AP

WADA-Prüfkomitee empfiehlt neue Sperre für RUSADA

Die russische Anti-Doping-Agentur RUSADA soll wegen Manipulation von Doping-Daten aus dem Moskauer Labor wieder gesperrt werden. Diese Empfehlung hat die unabhängige Prüfkommission der Welt-Anti-Doping-Agentur (CRC) dem Exekutivkomitee der WADA gegeben, wie am Freitagabend mitgeteilt wurde. Russland droht nun sogar der Ausschluss von den Olympischen Spielen 2020 in Tokio.

In dem vertraulichen Dokument, das vom ExCo auf seiner Sitzung am 9. Dezember in Paris erörtert werde, wird laut der WADA-Mitteilung empfohlen, die RUSADA darüber zu informieren, dass internationale Standards nicht eingehalten worden seien. Zugleich habe die Prüfkommission «schwerwiegende Konsequenzen» vorgeschlagen.

Bild: AP

Die RUSADA war als Folge des Skandals um Staatsdoping von der WADA gesperrt worden. Im September 2018 wurde der Bann unter anderem mit der Auflage aufgehoben, die Moskauer Doping-Daten aus den Jahren 2012 bis 2015 sowie gelagerte Proben an die WADA zu übergeben. Anfang des Jahres ist dies geschehen. Allerdings kam der Verdacht auf, dass die Daten manipuliert wurden. (sda/dpa/bal)

Houston verliert Spitzenkampf in Los Angeles

Die Wiedereingliederung Clint Capelas glückt Houston nicht wie gewünscht. Im dritten Spiel nach seiner Rückkehr von einer Hirnerschütterung kassierten die Rockets gegen die Los Angeles Clippers die zweite Niederlage (119:122).

Bild: AP

Der NBA-Spitzenkampf der Western Conference zwischen den Rockets und den Los Angeles Clippers blieb bis zuletzt spannend. 15 Sekunden vor dem Ende legte Kawhi Leonard, der 24 Punkte für die Clippers erzielte, mit einem verwandelten Sprungwurf für das Heimteam auf 120:119 vor. Auf der Gegenseite verpasste Russell Westbrook drei Sekunden vor Schluss mit einem missglückten Dreipunkte-Wurf eine weitere und letzte Wendung im Spiel.

Houstons zweite Niederlage in Folge ist derweil nicht der Leistung von Capela geschuldet. Der Genfer Center lieferte mit 17 Punkten und 19 Rebounds in 41 Minuten einen gelungenen Auftritt ab. Auch wenn ihm letztlich ein Rebound fehlte, um seine Serie an Spielen mit mindestens 20 Rebounds weiter auszubauen. Fünf Spiele in Folge war ihm dies zuletzt gelungen, womit Capela zum Rekord von Dennis Rodman zwei 20-Rebound-Partien fehlten. (sda/bal)

Ausgangssperre verhindert Federers Auftritt in Bogota

Das dritte Spiel auf Roger Federers Exhibition-Tournee durch Lateinamerika in Bogota konnte nicht stattfinden. Grund dafür war eine verhängte Ausgangssperre in Kolumbiens Hauptstadt.

«Mit gebrochenem Herzen», verkündete Federer auf Twitter die Absage seines Showkampfs in Bogota. Dem dritten Lateinamerika-Duell mit Alexander Zverev in drei Tagen wurde von höchster Stelle eine Absage erteilt. Nach Massenprotesten gegen die kolumbianische Regierung und schweren Ausschreitungen verhängte die Regierung am Freitagabend eine Ausgangssperre.

I am heartbroken for the people of Bogota. Due to the curfew tonight, unfortunately we could not put on the match I have waited so long for… — Roger Federer (@rogerfederer) November 23, 2019

«Leider konnten wir den Match, auf den wir so lange gewartet haben, darum nicht spielen», liess Federer verlauten. Seiner Absage liess die Nummer drei der Welt ein Versprechen folgen: «Wir werden hierhin zurückkehren, um den kolumbianischen Fans die Möglichkeit zu bieten, uns spielen zu sehen», schrieb Federer. Er selber könne es kaum erwarten, erneut in Bogota zu spielen. Bereits 2012 hatte Federer die kolumbianische Hauptstadt während seiner Exhibition-Tour durch Südamerika besucht.

Die nächste Station ist am Samstagabend Mexico City, bevor Federer seine Tournee am Sonntagabend mit dem Auftritt in Quito beschliesst. (aeg/sda)

Schweizer Curlerinnen holen Bronze

Die Schweizer Curlerinnen kehren von den Europameisterschaften in Helsingborg mit der Bronzemedaille zurück. Wenige Stunden nach dem 2:3 nach Zusatz-End im Halbfinal gegen Schottland siegten die Weltmeisterinnen Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Skip Silvana Tirinzoni und Alina Pätz im Spiel um Platz 3 gegen Russland nach einem 1:3-Rückstand mit 6:5.

Silvana Tirinzoni hat nunmehr unmittelbar nacheinander ihre dritte Medaille an EM oder WM gewonnen, jede in einer anderen Farbe. Von allen Skips des Schweizer Frauencurlings weist nur Mirjam Ott einen kompletten Medaillensatz von internationalen Titelkämpfen vor. Sie, die erfolgreichste Schweizer Curlerin der Geschichte, sogar in dreifacher Ausführung. (sda)

Bild: EPA

Diese Teams aus Afrika treten bei Olympia an

Die Fussballer von Südafrika, Ägypten und der Elfenbeinküste werden an den Olympischen Sommerspielen in Tokio im kommenden Jahr vertreten sein. Als letzte Nation des Trios sicherte sich die südafrikanische U23-Auswahl am Afrika-Cup das Ticket. Im Spiel um Bronze setzte sich Südafrikas Nachwuchs im Penaltyschiessen gegen die ghanaische U23 mit 3:2 durch. Ägypten und die Elfenbeinküste machten diesen Schritt am Afrika-Cup des U23-Nachwuchses bereits mit der Finalqualifikation.

Für Europa nehmen mit Rumänien, Frankreich, Deutschland und Spanien die vier Halbfinalisten der U23-EM vom vergangenem Juni an den Sommerspielen teil. Der Schweizer Nachwuchs hatte die Qualifikation für die Europameisterschaft verpasst. (sda/afp)

Bild: AP

Schifferle bleibt SFL-Präsident – Modusänderung definitiv vertagt

Heinrich Schifferle ist an der Generalversammlung der Swiss Football League als Präsident bestätigt worden. Zudem wurden fünf bisherige Komiteemitglieder wiedergewählt, Werner Baumgartner (Kriens), Matthias Hüppi (St.Gallen) und Maurice Weber (Wil) schafften die Aufnahme ins Gremium und sind wie alle anderen neu für zwei und nicht nur für ein Jahr gewählt.

Der Antrag auf eine Modusänderung war im Vorfeld der GV auf Wunsch der Mehrheit der Klubs zurückgezogen worden. Eine Arbeitsgruppe soll bis Ende Januar 2020 mögliche Lösungen erarbeiten, die an einer ausserordentlichen Generalversammlung im Februar den SFL-Klubs zur Abstimmung unterbreitet werden sollen. (pre/sda)

Bird gewinnt erstes Formel-E-Rennen der Saison

Sam Bird hat im saudiarabischen Diriyah das erste Formel-E-Saisonrennen gewonnen. Der 32-jährige Brite vom Team Virgin triumphierte mit 1,319 Sekunden Vorsprung vor dem Deutschen Andre Lotterer (Porsche) und dem Belgier Stoffel Vandoorne (Mercedes). Bester der vier Schweizer Fahrer war Edoardo Mortara. Der von Position 4 gestartete Genfer belegte im Venturi mit rund fünf Sekunden Rückstand auf den Sieger den 7. Platz. Neel Jani, der Teamkollege des zweitklassierten Lotterer, wurde 17.

Die anderen zwei Schweizer hatten Pech. Der letztjährige Gesamt-Zweite Sébastien Buemi musste wegen eines Problems mit dem Wasserdruck das Rennen früh aufgeben. Formel-E-Debütant Nico Müller schaffte es nach einem Unfall im Qualifying gar nicht auf die Startaufstellung. Am Samstag findet ebenfalls in Diriyah, einem Vorort von Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad, noch ein zweites Rennen statt. (sda)

This is what winning feels like! 😂😃



Once again the only team and driver to have won in every @FIAFormulaE season to date!#DiriyahEPrix #ABBFormulaE pic.twitter.com/fzG26DbxTN — Envision Virgin Racing Formula E (@EnvisionVirgin) November 22, 2019

Paarungen für EM-Playoffs bekannt

Im kommenden März werden die Entscheidungsspiele um die letzten vier verbleibenden EM-Plätze an der Endrunde in den Playoffs vergeben. Heute wurden die acht die Halbfinal-Duelle ausgelost. Unter anderem trifft Bosnien auf Nordirland, Serbien auf Norwegen, Island auf Rumänien und Schottland auf Israel. Am 26. März 2020 finden die Halbfinals statt, die Finals am 31. März.

Mit dem Sieger der Liga D wird eine «kleine» Nation den Weg an die Endrunde 2020 schaffen. Georgien, ein weiterer Gegner der Schweiz in der Qualifikation, geniesst sowohl in den Halbfinals gegen Weissrussland als auch in einem allfälligen Final Heimvorteil. Schwierig wird es für den von Bernard Challandes trainierten Kosovo. Der Neuling gastiert im Halbfinal in Nordmazedonien und müsste auch im Final um das EM-Ticket auswärts antreten. (pre)

bild: Uefa

Estermann wegen Tierquälerei verurteilt

Der Luzerner Spitzenspringreiter Paul Estermann hat in den Augen des Richters zwei Pferde übermässig mit der Peitsche traktiert. Der 52-Jährige ist deshalb der mehrfachen vorsätzlichen Tierquälerei schuldig gesprochen worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Beschuldigte habe die körperliche Integrität und Würde der beiden Pferde je mehrfach verletzt, es liege eine mehrfache Tierquälerei vor, heisst es in der Kurzbegründung des Urteils. Estermann wird zu einer bedingten Geldstrafe und einer Busse verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Beschuldigten vorgeworfen, er habe der Stute «Castelfield Eclipse» 2016 zwei Mal mit der Dressurpeitsche schmerzhafte und teilweise blutende Verletzungen zugeführt und den Wallach «Lord Pepsi» zwischen 2014 und 2017 mindestens drei Mal unnötig stark mit der Peitsche traktiert. Den Fall ins Rollen gebracht hatte ein Angestellter Estermanns mit einer Anzeige und mit Fotos von verletzten Tieren. Der Einzelrichter hält fest, dass die angeklagten Sachverhalte durch Zeugenaussagen, einen Tierarztbericht und Fotos bewiesen seien. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Venus Williams überzeugt als Cheerleader

Die Fans der Los Angeles Lakers staunten nicht schlecht: Während der traditionellen Halbzeit-Danceshow der Cheerleader war plötzlich auch ein Tennisstar mit von der Partie – Venus Williams legte nämlich einen tänzerischen Gastauftritt hin. Die siebenfache Grand-Slam-Siegerin zeigte bei ihrer Tanzeinlage, dass sie sich nicht nur auf dem Tennisplatz eine gute Figur. Nicht ganz so elegant sah das bei Ex-NFL-Star Rob Gronkowski aus, der im gelben Outfit nicht ganz so stilsicher war.

Hintergrund der Aktion war die Talkshow «The Late Late Show». Moderator James Corden bringt seine Zuschauer durch komische Aktionen regelmässig zum Lachen – in diesem Fall mit den beiden Sportstars. (pre)

Venus WIlliams, James Corden and Gronk all performed during halftime at Staples 😂🕺 pic.twitter.com/oX0BEJ1aVm — NBA TV (@NBATV) November 20, 2019

Maradona bleibt doch Trainer in La Plata

Diego Maradona revidiert zwei Tage nach dem Rücktritt seinen Entscheid und bleibt somit Trainer des argentinischen Erstligisten Gimnasia y Esgrima La Plata. «Es macht mich sehr glücklich, sagen zu können, dass ich weiterhin Trainer von Gimnasia y Esgrima La Plata bin», schrieb er am Donnerstag auf Instagram. «Ich danke den Fans und den Spielern, denn gemeinsam haben wir letztendlich Einigkeit im Club hergestellt.»

Erst am Dienstag hatte Maradona aus Solidarität mit Vereinspräsident Gabriel Pellegrino seinen Rücktritt angekündigt. Der Weltmeister von 1986 hatte die Wiederwahl von Pellegrino als Vereinschef zur Bedingung für die Fortsetzung seiner Amtszeit als Trainer gemacht. Als dessen Bewerbung für die Wahl vom 23. November an internen Streitigkeiten scheiterte, entschied sich auch Maradona für einen Abgang. «Ich kam mit dir und geh mit dir», sagte er zu Pellegrino. (pre/sda)

Gelungener Start für Schweizer Beachsoccer-Nati

Das Schweizer Beachsoccer-Nationalteam ist erfolgreich in die Weltmeisterschaft in Paraguay gestartet. Die Schweizer siegten gegen die USA in der Partie über dreimal zwölf Minuten 8:6.

Routinier Dejan Stankovic der sich schon 2009 beim bislang einzigen Schweizer WM-Medaillengewinn (Silber nach einer Finalniederlage gegen Brasilien) unter die Torschützen gereiht hatte, gehörte mit den Toren zum 1:0 und zum 4:1 zu den Matchwinnern. Noel Ott traf sogar dreimal. Die weiteren Treffer für die Schweiz erzielten Glenn Hodel, Eliott Mounoud und Philipp Borer. Beim Stand von 3:1 vergab Jason Leopoldo für die USA einen Penalty. (pre/sda)

Schweizer Curler bei ihrem Debüt im EM-Final

Die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller stossen an ihrem ersten internationalen Titelkampf, der EM in Helsingborg, in den Final vor. Im Halbfinal besiegen sie Dänemark 8:5.

Die schwierigste Aufgabe haben die jungen Curler des CC Bern Zähringer noch vor sich. Im Final vom Samstag um 10 Uhr treffen Marcel Käufeler, Romano Meier, Michael Brunner und Yannick Schwaller auf den hohen, an diesem EM-Turnier noch unbesiegten Favoriten Schweden. Schwedens Skip Niklas Edin ist vierfacher (und aktueller) Weltmeister sowie siebenfacher Europameister. (rst)

🇨🇭 8-5 🇩🇰

DIE SCHWEIZ STEHT IM FINAL!

Mit einem souveränen Auftritt gegen Dänemark qualifiziert sich das @teambernschwaller für das Final am Samstag 10.00 Uhr gegen Schweden.

@craftsportswearswiss

@lexusswitzerland @visanaservices @knecht.sportreisen

📸©️ WCF / @stuckiceline pic.twitter.com/melRtw5Fbc — SWISSCURLING Association (@Swiss_Curling) November 21, 2019

Snowboard-Pionier Jake Burton Carpenter gestorben

Der Snowboard-Pionier Jake Burton Carpenter ist tot. Carpenter sei in der Nacht zum Donnerstag im Alter von 65 Jahren gestorben, sagte eine Sprecherin des von ihm gegründeten Unternehmens der Nachrichtenagentur DPA.

Die Todesursache sei eine Krebserkrankung gewesen, hiess es in einer Mitteilung von John Lacy, der das Unternehmen gemeinsam mit Carpenters Ehefrau Donna leitet. «Er war der Gründer, die Seele des Snowboardens, derjenige, der uns den Sport gegeben hat, den wir alle so lieben.»

Der 1954 geborene Carpenter hatte schon früh mit dem Skifahren begonnen und dann Vorformen des Snowboards entdeckt, weiterentwickelt, produziert und vermarktet. In den 70er Jahren gründete er sein eigenes Snowboard-Unternehmen im US-Bundesstaat Vermont. (sda/dpa)

Bild: AP

Neymar ist wieder einsatzbereit

Neymar hat seine Oberschenkelverletzung auskuriert und steht Paris Saint-Germain für das Meisterschaftsspiel vom Freitag gegen Lille wieder zur Verfügung. Laut Trainer Thomas Tuchel käme ein Einsatz über 90 Minuten für den Brasilianer aber noch zu früh.

Kylian Mbappé, ein weiterer Stürmerstar von PSG, trainierte am Donnerstag erstmals nach einer Viruserkrankung mit dem Team, sein Einsatz ist indessen fraglich. Bis zum Champions-League-Duell mit Real Madrid am Dienstag sollte Mbappé wieder fit sein. (sda/apa/afp)

Bild: AP/AP

Thurgau schlägt den Leader

Der HC Thurgau setzte sich am Donnerstagabend in der Swiss League beim Leader Ajoie mit 3:2 durch und liegt als Vierter nur noch drei Punkte hinter den Jurassiern. Den Siegtreffer erzielte Center Patrick Brändli in der 48. Minute, im einzigen Powerplay der Thurgauer. Zuvor hatte Ajoie zweimal einen Rückstand aufgeholt. (sda)

Ajoie - Thurgau 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) 1484 Zuschauer. - SR Mollard/Hendry, Pitton/Wermeille.

Tore: 4. Merola (Connor Jones) 0:1. 25. (24:23) Hazen (Devos) 1:1. 26. (25:54) Zanzi (Steinauer, Parati) 1:2. 35. Ryser (Pouilly, Frossard) 2:2. 48. Brändli (Connor Jones, Merola/Powerplaytor) 2:3.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Ajoie, 3mal 2 Minuten gegen Thurgau. (sda)

Bild: KEYSTONE

