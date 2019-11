Sport

Sport-News: Hillsborough-Einsatzleiter Duckenfield ist unschuldig



Gericht erklärt Hillsborough-Einsatzleiter für unschuldig +++ Sancho angeblich zu spät

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Gericht erklärt Hillsborough-Einsatzleiter für unschuldig

Mehr als 30 Jahre nach der Hillsborough-Katastrophe ist der damals zuständige Einsatzleiter der Polizei von einem englischen Gericht am Donnerstag für nicht schuldig befunden worden. David Duckenfield musste sich wegen fahrlässiger Tötung in 95 Fällen verantworten. Im vergangenen April war die Jury bezüglich Duckenfield zu keinem Urteil gekommen. Die Staatsanwaltschaft hatte daraufhin ein Wiederaufnahmeverfahren angestrebt, das am 7. Oktober am Preston Crown Court begonnen hatte und nun mit dem Freispruch für den 75-Jährigen endete.

Beim Cupspiel zwischen dem FC Liverpool und Nottingham Forest am 15. April 1989 im Hillsborough-Stadion von Sheffield waren 95 Menschen im Gedränge auf einer völlig überfüllten Zuschauertribüne ums Leben gekommen. Ein weiterer Mann starb später an den Folgen seiner Verletzungen. Zudem wurden 766 Fans verletzt. Die meisten Opfer waren Fans des FC Liverpool.Nach jahrelangem Streit um die Schuldfrage entschied 2016 ein Gericht nach einer unabhängigen Untersuchung, dass die Katastrophe kein Unfall war, sondern auch durch das Fehlverhalten der Polizei mitverursacht wurde. (pre/sda)

Sancho angeblich zu spät

Beim 1:3 in der Champions League beim FC Barcelona überraschte BVB-Trainer Lucien Favre mit der Nichtnominierung von Jadon Sancho für die Startelf. Er brachte den 19-jährigen Engländer erst nach der Pause. Nun will die «Bild» den Grund dafür erfahren haben.

Sancho sei am Spieltag zu spät zur Mannschaftssitzung erschienen, an welcher noch einmal Taktik und Informationen über den Gegner besprochen werden. Der Youngster, der angeblich einen Wechsel in die Premier League forciert, sei «erst wesentlich später» im Saal aufgetaucht. (ram)

Bild: EPA

Malmö-Fans verwüsten Statue von Ibrahimovic

Nachdem bekannt wurde, dass Zlatan Ibrahimovic beim Rivalen Hammarby als Eigentümer einsteigt, verwüsten Fans seines Stammklubs Malmö die Statue des schwedischen Stars. Das dreieinhalb Meter hohe Kunstwerk vor dem Stadion in Malmö wurde am Mittwochabend mit Benzin überschüttet und angezündet, laut Berichten wurden auch rassistische Parolen auf den Boden gesprüht.

Der in Malmö geborene Ibrahimovic hatte am Dienstag bekannt gegeben, knapp 25 Prozent des Stockholmer Vereins Hammarby übernommen zu haben. Er wolle den Verein zu einem der grössten Klubs in Skandinavien machen, erklärte der 38-Jährige. (ram/sda)

Ausländischer Goalie für den SCB

Der SC Bern reagiert auf die zuletzt mittelmässigen Goalieleistungen und dem damit verbundenen Absturz unter den Strich und verpflichten einen ausländischen Torhüter. Tomi Karhunen wechselt von den Lahti Pelicans per sofort zum SCB, wie der finnische Klub auf Twitter bestätigt.

Karhunen ist dreifacher finnischer Meister, zuletzt 2016 mit Tappara Tampere. Seither konnte der 30-Jährige sich aber nirgends richtig festsetzen und pendelte zwischen KHL, der schwedischen und der finnischen Liga. auch ein kurzes Gastspiel in der Schweiz war dabei: 2017/18 absolvierte Karhunen drei Spiele für Ambri-Piotta (87,3% Fangquote). (abu)

Williams vergibt letztes Formel-1-Cockpit an Latifi

Williams vergibt das letzte verfügbare Formel-1-Cockpit 2020 an den Kanadier Nicholas Latifi. Wie das englische Traditionsteam am Rande des letzten Saisonrennens in Abu Dhabi bekanntgab, wird der 24-Jährige im kommenden Jahr an der Seite des Briten George Russell Stammfahrer. Latifi war seit dieser Saison Ersatzfahrer bei Williams und nahm auch an sechs Trainingseinheiten teil.

Der Sohn des Geschäftsmanns Michael Latifi löst den Polen Robert Kubica ab und dürfte dem klammen Rennstall eine üppige Mitgift einbringen. Latifi junior fuhr in dieser Saison auch in der Formel 2 und ist vor dem letzten Rennen in den Vereinigten Arabischen Emiraten Zweiter in der Gesamtwertung. (abu/sda)

Hear from our newly announced 2020 race driver, @NicholasLatifi 🗣️ pic.twitter.com/CGsEpmlE3K — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) November 28, 2019

Rockets siegen ohne kranken Capela

Nach drei Niederlagen kehrten die Houston Rockets in der NBA mit einem 117:108 gegen Miami zum Siegen zurück. Der Schweizer Beitrag war dabei minimal. Thabo Sefolosha kam in gut elf Minuten Einsatzzeit zu einem Rebound, aber keinem Korb. Clint Capela fehlte krankheitshalber.

Der Erfolg war für die Houston Rockets nicht nur wichtig, um ihre Niederlagenserie zu brechen, sondern weil sie im ersten Spiel der Saison von den Miami Heat regelrecht vorgeführt worden waren. Diesmal waren es die Rockets, die zwischenzeitlich mit 25 Punkten Vorsprung führten, ehe sie es gegen Ende der Partie etwas lockerer nahmen. (ram/sda)

Nico Elvedi fällt mit Risswunde aus

Borussia Mönchengladbach muss am Donnerstag in der Europa League auf den Schweizer Internationalen Nico Elvedi verzichten. Der Innenverteidiger zog sich am Samstag im Bundesliga-Spiel bei Union Berlin (0:2) eine Risswunde am Knie zu. Elvedi verzichtete deshalb wie Matthias Ginter (Muskelverletzung) auf die Reise nach Graz, wo Mönchengladbach am Donnerstag auf den Wolfsberger AC trifft. (zap/sda)

Bild: DPA

1. Abfahrtstraining der Männer in Lake Louise abgesagt

Die alpinen Speedfahrer müssen sich einen Tag länger gedulden bis zu ihrem ersten Abfahrtstraining in Lake Louise. Der für Mittwoch geplante erste Testlauf musste abgesagt werden. Grund für die Absage war schlechtes Wetter im gut 180 Kilometer entfernten Calgary. Der Rettungs-Helikopter hätte im Fall eines Notfalls nicht ins dortige Spital fliegen können. In Lake Louise war das Wetter bei Temperaturen von bis zu minus 20 Grad etwas besser.

Die Männer bestreiten in den kanadischen Rocky Mountains am Samstag ihre erste Weltcup-Abfahrt des Winters. Am Sonntag steht ein Super-G im Programm. Das erste Training findet nun am Donnerstag (20.15 Uhr Schweizer Zeit) statt. Die Wetterprognosen sind gut, wobei es weiter kalt bleibt. (zap/sda)

Zwei Spielsperren gegen Julien Vauclair

Lugano muss am Freitag im Heimspiel gegen Zug und tags darauf beim Gastspiel in Rapperswil-Jona ohne Julien Vauclair auskommen. Der Verteidiger wurde nach seinem Check gegen den Kopf von Stürmer Dominic Zwerger im Tessiner Derby am vergangen Samstag in Ambri (2:3) für zwei Spiele gesperrt und mit 4050 Franken gebüsst. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Joao Felix ist Europas «Golden Boy»

Der portugiesische Nationalspieler Joao Felix von Atletico Madrid hat die prestigeträchtige Wahl zum Golden Boy 2019 gewonnen. Mit diesem Preis ehrt die italienische Zeitung «Tuttosport» seit 2003 den besten U21-Spieler Europas.

Felix, der im Sommer für die Klub-Rekordsumme von 126 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Atlético gewechselt war, setzte sich in der Wahl mit 332 Stimmen vor dem Engländer Jadon Sancho (157 Stimmen) und dem Deutschen Kai Havertz (75 Stimmen) durch. Dahinter landeten Erling Braut Haaland und Vorjahressieger Matthijs de Ligt auf den Rängen 4 und 5. (pre)

Die «Golden Boys» seit 2003:

Gedenkfeier für Kuhn am 13. Dezember

Für das am Dienstag verstorbene Fussball-Idol Köbi Kuhn wird eine öffentliche Gedenkfeier abgehalten. Am 13. Dezember wird Kuhns Stammverein FC Zürich gemeinsam mit Pfarrer Christoph Sigrist ab 14 Uhr im Zürcher Grossmünster die Feier abhalten.

«Mit der Gedenkfeier soll Kuhn ein würdiger Abschied bereitet werden», teilt der FCZ mit. Der frühere Internationale und Nationaltrainer Köbi Kuhn verstarb im Alter von 76 Jahren nach langer Krankheit. (ram/sda)

Köbi Kuhn – sein Leben in Bildern

Federer joggt im ersten On-Spot durch New York

Am Wochenende wurde bekannt, dass sich Roger Federer am Schweizer Schuh-Unternehmen On beteiligt hat. Er wird nicht Werbeträger, sondern Mitbesitzer des aufstrebenden Laufschuhproduzenten. Drei Tage nach überraschenden Ankündigung ist der erste Videoclip mit Federer veröffentlicht worden. Der «Maestro» joggt darin natürlich in On-Schuhen durch New York City und schart bis zum Schluss in Forrest-Gump-Manier immer mehr Anhänger um sich. (pre)

The first On assignment for @rogerfederer? An all-action run through NYC. From making an appearance on the @todayshow to setting the pace in Central Park, watch Roger beat the New York traffic on clouds.



Learn more about Roger’s new role at On: https://t.co/bBa7WjGtwg pic.twitter.com/Bh4jJFUnUr — On (@on_running) November 26, 2019

Radoi neuer rumänischer Nationalcoach

Der bisherige U21-Nationalcoach Mirel Radoi wird per sofort neuer rumänischer Nationaltrainer. Unter dem 38-Jährigen will Rumänien noch über die Playoffs die EM-Endrunde 2020 erreichen. Nachdem dies über die EM-Qualifikation nicht gelang, war Cosmin Contra als Chefcoach zurückgetreten. Der ehemalige Verteidiger Radoi ist 67-facher Nationalspieler. In den Playoffs trifft Rumänien zunächst auswärts auf Island, bei einem Sieg geht es gegen den Gewinner der Partie zwischen Bulgarien und Ungarn. (pre/sda)

Mirel Rădoi este propunerea Comisiei Tehnice pentru postul de selecționer al primei reprezentative

👉 https://t.co/Ib7obB3rdr pic.twitter.com/L17TcjyWfy — Echipa Națională (@hai_romania) November 25, 2019

Chinesischer Investor für Thun

Der FC Thun ist auf der Suche nach einem neuen Investor in Asien fündig geworden. Wie die Berner Oberländer an einer Medienkonferenz bekannt gaben, ging der Klub aus der Super League eine Partnerschaft mit der Pacific Media Group (PMG) ein. Das Unternehmen mit Sitz in Hongkong, Peking und Shenzhen, dessen Kerngeschäft die Finanzierung und der Vertrieb digitaler Inhalte ist, will insgesamt drei Millionen Franken in den FC Thun einschiessen.

Eine halbe Million hat die PMG an Thun bereits überwiesen, wofür das Unternehmen im Gegenzug fünf Prozent des Aktienkapitals des Fussballklubs übernommen hat. Die restliche Summe ist in den nächsten zehn Jahren bei Bedarf abrufbar. Die Aktienmehrheit soll allerdings auch künftig auf verschiedenen Schultern verteilt bleiben, wie der FC Thun in einem Communiqué schrieb. Die bereits unterschriebenen Verträge sehen für die PMG eine Maximalbeteiligung an den Aktien von 25 Prozent vor. (cbe/sda)

Bild: KEYSTONE

