Sport

Sport-News

Sport-News: Kilian Peier verpasst Karriere-Bestresultat in Nischni Tagil



Sport-News

Peier vom Winde verweht +++ Unihockey-Frauen mit Kantersieg zum WM-Auftakt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Peier verpasst Karriere-Bestresultat wegen Böe

Killian Peier musste sich beim ersten von zwei Weltcup-Springen im russischen Nischni Tagil mit Platz 16 begnügen, nachdem er in der Zwischenwertung noch an Position 5 gelegen hatte. Peiers Absprung klappte auch im zweiten Umgang perfekt. In der Mitte des Hanges allerdings würde er von einer Böe erfasst, die Ski begannen zu pendeln. Der 24-jährige Waadtländer setzte bereits nach 122 m auf. Zuvor hatte er mit weniger Aufwind 128 m erreicht.

Auch Simon Ammann missriet der zweite Sprung, allerdings selbst verschuldet. Mit 112,5 m in der Reprise rutschte der Toggenburger noch auf Platz 29 ab. Gregor Deschwanden als 33. musste im zweiten Umgang zuschauen. Als Tagessieger liess Yukiya Sato feiern (126 m/132 m). Der Japaner fing als siebtletzter Starter noch sämtliche Konkurrenten ab. (pre/sda)

Bild: EPA

Unihockey-Frauen starten mit Sieg in die WM

Die Schweizer Unihockey-Frauen starten mit dem erwartet deutlichen Sieg in die WM in Neuenburg. Gegen Deutschland gewinnen sie dank einem fulminanten Beginn 12:1. Das Skore eröffnete Corin Rüttimann in der 3. Minute, nach einer Viertelstunde erzielte sie ihren dritten Treffer zum 9:0-Pausenstand. Das war der 100. Torerfolg im Dress des Nationalteams für die Schweizer Rekordtorschützin. Derweil bestritt ihre Churer Vereinskollegin Seraina Ulber ihr 100. Länderspiel, sie trug sich ebenfalls in die Reihe der Torschützinnen ein.

Nach einem Furioso mit sechs Treffern innerhalb von knapp drei Minuten blieb die Equipe von Rolf Kern ab dem zweiten Drittel etwas gnädiger mit dem Gegner und liess gar einen Gengetreffer zu. Am Sonntag wartet der erste Prüfstein auf die Schweizerinnen, wenn es gegen Finnland um die bessere Ausgangslage im Hinblick auf die zu erwartende Halbfinal-Qualifikation geht. (pre/sda)

And it’s a 🎩 for Corin Rüttimann! 😎 Four shots on goal in the first period so you might want to keep her away from the ball!

⏰ 20 mins played

🇨🇭- 🇩🇪 9-0#floorball #WFCNeuchatel #Floorballized pic.twitter.com/vnXCSQrCLr — IFF (@IFF_Floorball) December 7, 2019

«Grünes Ballett» bodigt Espanyol

Der spanische Rekordmeister Real Madrid hat im Fernduell mit dem Erzrivalen FC Barcelona vorgelegt und zumindest für ein paar Stunden die Tabellenführung in der Primera Division übernommen. Die Königlichen, die wegeb der momentan in Madrid stattfindenden UN-Weltklimakonferenz in grünen Trikots aufliefen, schlugen Espanyol Barcelona verdient mit 2:0.

Der französische Verteidiger Raphael Varane (37.) brachte das Team von Trainer Zinedine Zidane in Führung, sein Landsmann Karim Benzema (79.) traf mit seinem bereits 11. Saisontor zum Endstand. Zu Reals insgesamt glanzlosem Auftritt passte der Platzverweis für Abwehrspieler Ferland Mendy, der in der Schlussphase Gelb-Rot (83.) sah.

Real Madrid - Espanyol Barcelona 2:0 (1:0)

64'125 Zuschauer.

Tore: 37. Varane 1:0. 79. Benzema 2:0.

Bemerkung: 83. Gelb-Rote Karte gegen Mendy (Real Madrid).(pre/sda)

Jubiläumssieg für Smith, Finalfrust für Berry

Im zweiten Weltcup-Rennen der Saison schaffte es Skicrosserin Fanny Smith zum ersten Mal aufs Podium. Im französischen Val Thorens feierte die Schweizer Disziplinensiegerin der Vorsaison ihren insgesamt zwanzigsten Saisonsieg. Smith verwies auf dem Weg zum Jubiläumssieg im Final mit Sandra Näslund die Siegerin des Vortages in den 2. Rang. Beim Auftakt am Freitag hatte sich die 27-jährige Waadtländerin aufgrund eines Fahrfehlers im Halbfinal noch mit dem 5. Platz begnügen müssen.

Für Joos Berry, den einzigen Schweizer im Final der Männer, setzte es dagegen eine Enttäuschung ab. Der 29-Jährige, der in der vergangenen Saison in Innichen seinen ersten Weltcup-Sieg feierte, kam im oberen Streckenabschnitt beim Kampf um die beste Position zu Fall und beendete das Rennen als Vierter. Den Sieg sicherte sich überraschend der Kanadier Kristofor Mahler, der sich gegen das französische Duo Bastien Midol und Jean-Frédéric Chapuis durchsetzte. Für Mahler war es der erste Karrieresieg auf höchster Stufe. (sda)

Bild: KEYSTONE

Auftakt geglückt: Zogg siegt im Parallel-Slalom, Jenny wird Dritte

Der Weltcup-Start der Schweizer Alpin-Snowboarderinnen verlief nach dem Plan des neuen Coaches David van Wijnkoop. Weltmeisterin Julie Zogg war beim ersten Parallel-Slalom der Saison im russischen Bannoje nicht zu schlagen, Ladina Jenny überzeugte als Dritte.

Bei den Männern war in Abwesenheit der rekonvaleszenten Teamleader Dario Caviezel und Nevin Galmarini erwartungsgemäss nichts zu holen. Kaspar Flütsch, der nach langer Verletzungspause sein Weltcup-Comeback gab, blieb als 44. in der Qualifikation hängen. (sda)

Bild: KEYSTONE

Inters Siegesserie beendet

Inter Mailand droht bereits wieder der Verlust der Tabellenführung. Der Mailänder kamen im Spitzenspiel der 15. Runde der Serie A gegen die AS Roma trotz klarem Chancenplus nur zu einem 0:0, womit die Serie von fünf Siegen endete.

Das Team von Antonio Conte war im San Siro das klar bessere Team, ein Treffer wollte dem Leader aber nicht gelingen. Marcelo Brozovic kurz vor und Matias Vecino kurz nach der Pause oder Lautaro Martinez kurz vor Schluss vergaben einige der zahlreichen Möglichkeiten Inters, das erstmals in dieser Meisterschaft ohne Torerfolg blieb.

Dank der Nullnummer Inters bietet sich Juventus Turin am Samstag die Möglichkeit, die Tabellenführung wieder zu übernehmen. Der Meister tritt auswärts im Duell der beiden ersten Verfolger von Inter bei Lazio Rom an. (sda)

Bild: EPA

Weder Frankfurt noch Hertha gelingt ein Befreiungsschlag

Eintracht Frankfurt mit Djibril Sow und Gelson Fernandes tut sich in der Bundesliga weiter schwer. Das Team von Adi Hütter holte in der 14. Runde gegen Hertha Berlin immerhin einen 0:2-Rückstand auf und kam zu einem Punktgewinn.

Martin Hinteregger (65.) und der für Gelson Fernandes eingewechselte Sebastian Rode (86.) verhinderten mit ihren Treffern in der letzten halben Stunde die vierte Niederlage der Frankfurter in der Bundesliga in Folge. Dodi Lukebakio und der Liverpool-Leihspieler Marko Grujic hatten die Gäste 2:0 in Führung gebracht. Zwei Tore des Heimteams wurden wegen Fouls aberkannt. (zap/sda)

Eintracht Frankfurt - Hertha Berlin 2:2 (0:1)

48'000 Zuschauer. -

Tore: 30. Lukebakio 0:1. 63. Grujic 0:2. 65. Hinteregger 1:2. 86. Rode 2:2. -

Bemerkung: Frankfurt mit Gelson Fernandes (bis 62.) und Sow.

Längere Pause für Jasmine Flury

Jasmine Flury muss eine längere Rennpause einlegen. Die 26-jährige Bündnerin, die am Dienstag beim Einfahren vor dem ersten Training zu den Weltcup-Abfahrten in Lake Louise gestürzt war, erlitt am rechten Knie eine Knochenimpression am äusseren Schienbeinplateau sowie eine Zerrung des Innenbandes. Dies ergaben nach ihrer Rückkehr in die Schweiz Abklärungen an der Universitätsklinik Balgrist in Zürich.

Ob Flury, die sich keiner Operation unterziehen muss, in diesem Winter noch ins Renngeschehen eingreifen kann, «können wir erst im Verlauf der Rehabilitation definitiv beurteilen», sagt der Swiss-Ski-Teamarzt Walter O. Frey. (zap/sda)

Bild: AP/AP

Lausanne bis Ende Januar ohne Antonietti

Der Lausanne HC kann erst Ende Januar wieder auf seinen Flügelstürmer Benjamin Antonietti zählen. Der 28-jährige Waadtländer musste sich wegen eines Meniskusrisses operieren lassen. (sda)

Bon rétablissement Benjamin !



Notre attaquant Benjamin Antonietti a été opéré avec succès d’une déchirure du ménisque cette semaine. Son indisponibilité est estimée jusqu’à la fin du mois de janvier.



Nous lui souhaitons de se remettre vite et bien sur pied ! 💪 pic.twitter.com/rx7LxYUFHN — Lausanne Hockey Club (@lausannehc) December 6, 2019

Caroline Wozniacki tritt nach Australian Open zurück

Die frühere Weltranglistenerste Caroline Wozniacki wird ihre Karriere nach dem Australien Open (20. Januar bis 2. Februar) beenden. Das gab die 29-jährige Dänin via Instagram bekannt. Der Rücktritt habe nichts zu tun mit ihrer Gesundheit, schrieb Wozniacki, die an einer Autoimmunkrankheit (rheumatoide Arthritis) leidet. Vielmehr möchte sie sich in Zukunft anderen Projekten widmen.

Wozniacki hatte zu Beginn der abgelaufenen Saison mit dem Sieg des Grand-Slam-Turniers in Melbourne ihren grössten Erfolg gefeiert. Dazu gewann sie 29 weitere ATP-Turniere und stand 71 Wochen lang als Nummer 1 an der Spitze des Frauen-Tennis. (zap/sda)

Leicester bindet Trainer Rodgers bis 2025

Leicester City hat den Vertrag mit seinem Trainer Brendan Rodgers vorzeitig bis Juni 2025 verlängert. Unter dem 46-jährigen Nordiren reitet der englische Meister von 2016 derzeit wieder auf einer Erfolgswelle. Nach zuletzt sieben Siegen in Folge belegt Leicester hinter Liverpool den 2. Rang in der Premier League. Rogers hatte Leicester City im Februar übernommen.

Zuletzt war der frühere Liverpool-Trainer als Nachfolger des entlassenen Unai Emery bei Arsenal gehandelt worden. (zap/sda)

"It’s something we’ve been speaking about for a few weeks. I’m delighted to commit the next five-and-a-half years to here."



Brendan Rodgers spoke to the press following the announcement of his new contract at #lcfc 📝 pic.twitter.com/uwYvdkJNxd — Leicester City (@LCFC) December 6, 2019

Auch im Training denkt Bale nur an Golf

Gareth Bale und das Thema Golf – eine schier unendliche Saga. Mittlerweile dürften die Prioritäten im Leben des walisischen Fussballers von Real Madrid allen klar sein: «Wales. Golf. Madrid. – in dieser Reihenfolge.» Die Golf-Leidenschaft, die sogar wichtiger sein soll als sein Engagement bei Real Madrid, sorgt weiterhin für Schlagzeilen.

Als Wichtelgeschenk erhielt Bale von einem unbekannten Teamkollegen einen Golfschläger mit Santa-Haube geschenkt und selbst im Training ist beim Flügelstürmer sein liebstes Hobby nicht wegzudenken. Bei einer Übung mit dem Fussball trainert Bale natürlich seinen Schwung – und putten geht natürlich am einfachsten mit dem eigenen Bein ... (pre)

Regez startet mit Podestplatz

Skicrosser Ryan Regez fährt im ersten Weltcup-Rennen des Winters auf Rang 3. Im französischen Val Thorens wurde er nur vom Kanadier Kevin Drury und Youri Duplessis Kergomard aus Frankreich geschlagen. Bei den Frauen fuhr Fanny Smith als beste Schweizerin auf Rang 5. (ram)

Bild: dpa

Chelseas Transfersperre aufgehoben

Der Internationalen Sportgerichtshof CAS hat die von der FIFA ausgesprochene Transfersperre gegen Chelsea aufgehoben. Der Europa-League-Gewinner kann damit in der kommenden Winter-Transferperiode wieder neue Spieler verpflichten. Dies war den «Blues» im Sommer untersagt gewesen.

Die FIFA-Disziplinarkommission hatte den Londoner Premier-League-Klub im Februar bestraft, weil er in 29 Fällen gegen die Regeln zur Verpflichtung minderjähriger Spieler verstossen hat. Chelsea war dazu mit 600'000 Franken gebüsst worden. Die Busse wurde vom CAS halbiert. (ram/sda)

Bild: EPA

Fabelrekord des Bahnvierers

Der Schweizer Bahnvierer wird immer schneller und schneller. Das Swiss-Cycling-Quartett knackte in Neuseeland die 3:50er-Grenze, feierte den ersten Weltcupsieg und hat beste Aussichten, die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 zu schaffen. Robin Froidevaux, Claudio Imhof, Stefan Bissegger und Lukas Rüegg verbesserten in Cambridge den erst seit Mitte Oktober bestehenden Landesrekord über die 4000 m um fast drei Sekunden auf 3:49,982 Minuten.

Noch im Juni hatte die Schweizer Bestmarke erst bei 3:54,210 Minuten gelegen. «Vor zwei Jahren sagten uns die Trainer, dass wir 3:52 fahren müssen, wenn wir in Tokio dabei sein wollen. Damals dachte ich, die spinnen ja, das schaffen wir nie. Nun sind wir unter 3:50 geblieben, das ist schon krass – und unglaublich schön», freute sich Routinier Imhof. Wer zu den acht besten Nationen gehört und bei Olympia dabei sein wird, entscheidet sich erst an der WM Ende Februar definitiv. (ram/sda)

🥇 GOLD for the TP at the WC in Cambridge !

And new Swiss Record in the First Round 💥3:49.982💥

📸 Guy Swarbrick pic.twitter.com/IY8HIcI7Io — Swiss Cycling (@swisscycling) December 6, 2019

EVZ holt Geisser zurück

Verteidiger Tobias Geisser bricht seinen Nordamerika-Aufenthalt ab. Nachdem es der 20-jährige Verteidiger nicht geschafft hat, in der NHL Fuss zu fassen, leihen ihn die Washington Capitals bis Ende Saison an seinen Stammverein EV Zug aus.

Geisser wurde bislang nur im Farmteam Hershey Bears in der AHL eingesetzt. Zugs Sportchef Reto Kläy spricht von einer Win-Win-Situation: «Wir sind froh um eine zusätzliche Verstärkung für unsere Abwehr und Tobias Geisser kann von regelmässigen Einsätzen in der National League profitieren.» (ram)

Bild: KEYSTONE

Abonniere unseren Newsletter