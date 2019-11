Sport

Sport-News: Milan feiert ersten Sieg unter Pioli



Milan feiert dank Suso ersten Sieg unter Pioli +++ SCB holt Rappis Spiller

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Milan feiert ersten Sieg unter Pioli

Die AC Milan hat ihren Sinkflug vorerst gebremst. Das Team des verletzten Ricardo Rodriguez gewann in der 10. Runde der Serie A gegen SPAL Ferrara 1:0 und feierte damit den ersten Sieg im dritten Spiel unter Trainer Stefano Pioli.

Um zuhause gegen den Tabellenvorletzten den zweiten Sieg aus den letzten sieben Partien zu bewerkstelligen, war Milan auf einen ruhenden Ball in guter Position angewiesen. Eben erst eingewechselt, zirkelte Suso in der 63. Minute einen Freistoss aus rund 20 Metern Entfernung ins Tor. Mit 13 Punkten aus 10 Spielen liegt Milan nun auf Platz 10. (pre/sda)

Spiller vorübergehend zum SC Bern

Der SC Bern hat auf den Ausfall von vielen Spielern reagiert und von den Rapperswil-Jona Lakers den Stürmer Andri Spiller verpflichtet. Der 24-jährige Flügel unterschrieb beim Schweizer Meister einen Vertrag bis zum 15. Januar 2020. Im letzten Meisterschaftsspiel fehlten Bern mit Jan Mursak, Inti Pestoni, Beat Gerber, Justin Krueger, André Heim und Jeremi Gerber sechs Spieler wegen Verletzungen. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Albasini hört nach der Tour de Suisse 2020 auf

Der Schweizer Rad-Profi Michael Albasini kündigt seinen Rücktritt auf den kommenden Sommer an. Der 38-jährige Thurgauer, der seit 2012 für die australische Equipe Mitchelton-Scott fährt, beendet seine Karriere im nächsten Juni nach der Tour de Suisse. Albasini hat in seiner Karriere drei Etappen bei der Tour de Suisse gewonnen. Sein bestes Ergebnis bei Weltmeisterschaften war der 7. Platz 2017 in Bergen. (pre/sda)

Barty als Gruppensiegerin im Halbfinal

Ashleigh Barty hat dank ihrem Sieg im abschliessenden Gruppenspiel der WTA Finals die Halbfinals erreicht. Die Weltranglistenerste setzte sich gegen die Tschechin Karolina Pliskova mit 6:4, 6:2 durch.

Als zweite Spielerin aus der Gruppe «rot» qualifiziert sich die Siegerin der Begegnung zwischen Belinda Bencic und Kiki Bertens für die Halbfinals. Diese trifft dann am Samstag auf die Ukrainerin Jelina Switolina. Barty hat sich mit ihrem zweiten Sieg in Shenzhen auch den Gruppensieg gesichert. (pre/sda)

👏👏 @ashbarty breezes through a second set to claim victory against Kvitova, 6-4, 6-2, advancing to the semifinals of the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/UXaeGKozW8 — WTA (@WTA) October 31, 2019

Veh hört Ende Saison in Köln auf

Armin Veh wird seinen Vertrag als Geschäftsführer des 1. FC Köln nicht verlängern und das Amt Ende Saison abgeben. «Ich stehe seit mehr als 30 Jahren im Profifussball in der ersten Reihe und habe in den Überlegungen und Gesprächen über die Zukunft gespürt, dass ich derzeit nicht über den Sommer hinaus planen und mich auf einen derart verantwortungsvollen Job festlegen möchte», liess er sich zitieren.

Der 58-jährige Veh ist seit knapp zwei Jahren Geschäftsführer beim Bundesliga-Aufsteiger. Zuvor war er während fast 20 Jahren in der 1. und 2. Bundesliga als Trainer tätig und wurde 2007 Meister mit dem VfB Stuttgart. (pre/sda)

#effzeh-Geschäftsführer Armin #Veh wird seinen Vertrag beim 1. FC Köln nicht über den Juni 2020 hinaus verlängern. Alle Informationen 👇 https://t.co/sNJCkv567l — 1. FC Köln (@fckoeln) October 31, 2019

Nationals gewinnen erstmals die World Series

Die Baseballer der Washington Nationals gewinnen zum ersten Mal die World Series. Das Team aus der Hauptstadt bezwingt im entscheidenden siebten Spiel der Finalserie auswärts die Houston Astros 6:2. Nachdem Yuli Gurriel mit einem Homerun und Carlos Correa die Astros mit 2:0 in Führung gebrachte hatten, schlugen die «Nats» ab dem siebten Inning zurück.

Washingtons Anthony Rendon und Howie Kendrick sorgten mit ihren Homeruns für eine 3:2-Führung der Gäste. Jungstar Juan Soto erhöhte den Spielstand im achten Inning auf 4:2. Für den Entstand sorgte Nats-Outfielder Adam Eaton im neunten Inning. (pre/sda)

The @Nationals got that bubbly.



they got that bubbly.



THEY GOT THAT BUBBLY.



THEY GOT THAT BUBBLY. pic.twitter.com/Nx2H2XtPiV — Cut4 (@Cut4) October 31, 2019

Capela zweitbester Skorer bei Houstons Rekordresultat

Die beiden NBA-Schweizer Clint Capela und Thabo Sefolosha tragen zu einem Rekordmatch der Houston Rockets bei. Die Texaner erzielen beim 159:158 gegen die Washington Wizards so viele Punkte wie noch nie.

Capela war mit 21 Punkten der zweitbeste Skorer der Rockets hinter James Harden. Der Genfer trug auch 12 Rebounds zum historischen Sieg bei. Harden erzielte 59 Punkte, darunter den Freiwurf, der 2,4 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit die Entscheidung bedeutete.

Houston, das mit den 159 Punkten einen neuen Klubrekord aufstellte, gewann im vierten Spiel zum dritten Mal. Sefolosha kam auf je drei Punkte und Rebounds. (pre/sda)

Juventus gewinnt dank Ronaldo-Penalty in der 95. Minute

Juventus Turin ist zurück an der Tabellenspitze der Serie A. Gegen Genoa wollte der Ball jedoch lange nicht zum 2:1 ins Netz. So brauchte es einen Elfmeter, den Cristiano Ronaldo selbst rausholte und anschliessend nach 95 Spielminuten souverän verwandelte. (zap)

Juventus Turin - Genoa 2:1 (1:1)

Tore: 36. Bonucci 1:0. 41. Kouamé 1:1. 95. Ronaldo (Penalty) 2:1. - Bemerkungen: 51. Gelb-Rote Karte gegen Cassata (Genoa). 87. Gelb-Rote Karte gegen Rabiot (Juventus Turin).

Real Madrid gewinnt - Jovic trifft erstmals

Real Madrid kam in der 11. Runde der spanischen Meisterschaft zu einem problemlosen Heimsieg. Die Mannschaft von Zinédine Zidane setzte sich gegen Leganes mit 5:0 durch. Der junge Brasilianer Rodrygo und der Deutsche Toni Kroos sorgten in den ersten acht Minuten für die rasche 2:0-Führung. Danach trafen auch noch Sergio Ramos, Karim Benzema und Luka Jovic. Für den von Frankfurt gekommenen Serben Jovic war es im zehnten Spiel für seinen neuen Klub der erste Treffer. (zap/sda)

Real Madrid - Leganes 5:0 (3:0)

Tore: 7. Rodrygo 1:0. 8. Kroos 2:0. 24. Ramos (Penalty) 3:0. 69. Benzema (Penalty) 4:0. 91. Jovic 5:0. (sda)

Freuler trifft im Spitzenspiel gegen Napoli

Remo Freuler kam mit Atalanta Bergamo im Spitzenspiel der 10. Serie-A-Runde zu einem 2:2 bei Napoli. Zweimal glichen die Gäste aus, ein erstes Mal durch Freuler in der 41. Minute und ein zweites Mal in der 86. Minute durch Josip Ilicic.

Freuler traf nach einer schönen Kombination etwas glücklich durch die Beine von Goalie Alex Meret. Für den Mittelfeldspieler war es der 14. Treffer in der Serie A, der erste in dieser Saison. (zap/sda)

Napoli - Atalanta 2:2 (1:1)

30'000 Zuschauer. -

Tore: 16. Maksimovic 1:0. 41. Freuler 1:1. 71. Milik 2:1. 86. Ilicic 2:2.

Bemerkungen: Atalanta mit Freuler. (sda)

Kloten schliesst zu Ajoie auf

Der EHC Kloten kommt immer besser in Fahrt. Beim 8:2 gegen Winterthur feierten die Zürcher Unterländer den achten Sieg in Serie und schlossen an der Spitze der Swiss League zum Leader Ajoie auf.

Das Team von Coach Per Hanberg leistete sich zwar einen kapitalen Fehlstart mit einem 0:2 nach acht Minuten. Noch im Startdrittel korrigierten die Klotener aber den Rückstand, und spätestens nach dem 5:2 in der 39. Minute gab es über den Ausgang der Partie keinerlei Zweifel mehr.

Fabian Ganz, Dominic Forget und Ramon Knellwolf zeichneten sich als Doppel-Torschützen aus. (zap/sda)

Nach einem Fehlstart konnte der EHC Kloten das Spiel noch drehen und gewinnt am Schluss mit 8:2 gegen den Kantonsrivalen aus Winterthur! Unsere Torschützen: 2x Ganz, Lemm, 2x Knellwolf, Füglister, 2x Forget#ehckloten #saison1920 #heimsieg pic.twitter.com/PRX9bDD9EB — EHC Kloten (@EHC_Kloten_1934) October 30, 2019

Advocaat übernimmt in Rotterdam bis Saisonende

Feyenoord Rotterdam, der Gruppengegner der Young Boys in der Europa League, hat in Dick Advocaat einen neuen Trainer gefunden. Der 72-jährige Trainer-Routinier folgt auf Jaap Stam, der am Montag nach einer 0:4-Niederlage bei Erzrivale Ajax Amsterdam seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte. Advocaat einigte sich mit den Rotterdamern auf einen Vertrag bis zum Saisonende.

Feyenoord, letzte Saison hinter Ajax und PSV Eindhoven Dritter der niederländischen Eredivisie, hat einen katastrophalen Start in die aktuelle Spielzeit erwischt. Nach elf Runden liegen die Rotterdamer in der Meisterschaft auf dem 12. Platz, in der Europa League nach drei Partien gar am Ende der Vierergruppe, die von YB angeführt wird. (zap/sda/apa)

Dick Advocaat en zijn staf staan morgen voor het eerst op het veld:



👀 Openbare training

🕥 10:45 uur

📌 1908#Feyenoord — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) October 30, 2019

Wawrinka in Paris-Bercy im Achtelfinal

Stan Wawrinka (ATP 16) zeigte sich beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy gut erholt von den Rückenproblemen, die ihn an den Swiss Indoors vor dem Viertelfinal gegen Roger Federer zum Forfait gezwungen hatten. Nach einem Freilos gewann der 34-jährige Waadtländer in der 2. Runde 7:6 (7:3), 7:6 (7:5) gegen den Kroaten Marin Cilic (ATP 24).

Im Achtelfinal trifft Wawrinka am Donnerstag (ca. 19.30 Uhr) auf Rafael Nadal. Der Spanier, der am Montag Novak Djokovic wieder als Nummer 1 der Weltrangliste ablösen wird, setzte sich in seinem ersten Spiel seit dem gewonnenen US Open und einer am Laver Cup erlittenen Handgelenksverletzung 7:5, 6:4 gegen den Franzosen Adrian Mannarino (ATP 43) durch. Wawrinka hat gegen Nadal nur 3 von 21 Partien gewonnen, der letzte Sieg kam aber 2015 in Paris Bercy. (zap/sda)

Stan Wawrinka bleibt im #RacetoLondon, besiegt Marin Cilic in 2 Sätzen. Wawrinka hat 13 von 15 Matches gegen Cilic gewonnen. Roberto Bautista-Agut ist dagegen draußen, er unterlag Alex de Minaur. De Minaur auch noch mit (unrealistischen) Außenseiterchancen auf die #ATPFinals — Chip & Charge (@ChipundCharge) October 30, 2019

Switolinas Vorhand mit dem Super-Spin

Jelina Switolina ist an den WTA Finals in Shenzhen als erste Spielerin in die Halbfinals eingezogen . Während die Titelverteidigerin aus der Ukraine sich gegen Simona Halep 7:5, 6:3 durchsetzte, musste Bianca Andreescu gegen Karolina Pliskova verletzt aufgeben.

Wie im Startspiel gegen Pliskova bot Switolina auch gegen Halep eine starke Leistung. Sie erwies sich in den langen Grundlinienduellen als die konstantere der beiden Spielerinnen. Für Aufsehen sorgte dabei vor allem eine Slice-Vorhand mit unglaublich viel Spin, welche die Weltnummer 8 nur aus Verlegenheit spielte. (pre)

Holdener leicht verletzt

Wendy Holdener erlitt Anfang Woche bei einem Sturz im Konditionstraining eine leichte Verletzung am linken Ellenbogen. Die Abklärungen in der Klinik Balgrist in Zürich zeigten eine Fraktur des Radiusköpfchen, welche aber nicht operiert werden muss.

Holdener wird nächste Woche wie geplant nach Skandinavien reisen, um auf Schnee zu trainieren. Laut den Ärzten ist ein Start beim Slalom in Levi am 23. November derzeit nicht in Gefahr. (abu/sda)

Bild: AP

Fischer geht mit fünf Neulingen an den Deutschland Cup

Nationaltrainer Patrick Fischer hat für den Deutschland Cup in Krefeld vom 7. bis 10. November fünf Debütanten aufgeboten. Erstmals im Trainer-Staff mit dabei ist Lars Leuenberger. Der ehemalige Meistertrainer des SC Bern wird als zweiter Assistent neben Tommy Albelin figurieren.

Torhüter Melvin Nyffeler (Rapperswil-Jona Lakers), die Verteidiger Dominik Egli (Rapperswil-Jona Lakers) und Simon Le Coultre (Genève-Servette) sowie die Stürmer Guillaume Maillard (Genève-Servette) und Tyler Moy (Lausanne) stehen vor ihrem Debüt in der Nationalmannschaft. Angeführt wird das Team von Captain Noah Rod, der als einziger vom aktuellen Aufgebot an der letzten WM in der Slowakei teilgenommen hat.

Das Aufgebot für den #DeutschlandCup ist bekannt, darunter sind 5 Nati-Neulinge. Ausserdem ergänzt Lars Leuenberger als Assistant Coach den Staff. Alle Infos👉https://t.co/NmO2rMtscE pic.twitter.com/LlSTfnQ41P — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) October 30, 2019

