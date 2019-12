Sport

Sport-News: Real Madrid spielt wegen des Klimagipfels in grünen Trikots



Real wegen Klimagipfel in Grün +++ Bahnvierer mit fabelhaftem Rekord

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Wegen Klimagipfel: Real Madrid mit grünen Heimtrikots

Real Madrid setzt ein Zeichen gegen den Klimawandel und spielt am Samstag gegen Espanyol Barcelona in Grün statt im für Heimspiele üblichen weissen Trikot. Mit der Initiative wollen die Königlichen ihre Unterstützung für die Weltklimakonferenz in Madrid kundtun. (ram/sda/dpa)

Real Madrid will play with the third kit, the green instead of white in support of the Castellana Verde action and for the 2019 United Nations Climate Change (COP25) conference at Madrid pic.twitter.com/MTtUJrTmML — Real Madrid Info (@RMadridInfo) December 6, 2019

Starchenko mit Star-Tor

Fabelrekord des Bahnvierers

Der Schweizer Bahnvierer wird immer schneller und schneller. Das Swiss-Cycling-Quartett knackte in Neuseeland die 3:50er-Grenze, feierte den ersten Weltcupsieg und hat beste Aussichten, die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 zu schaffen. Robin Froidevaux, Claudio Imhof, Stefan Bissegger und Lukas Rüegg verbesserten in Cambridge den erst seit Mitte Oktober bestehenden Landesrekord über die 4000 m um fast drei Sekunden auf 3:49,982 Minuten.

Noch im Juni hatte die Schweizer Bestmarke erst bei 3:54,210 Minuten gelegen. «Vor zwei Jahren sagten uns die Trainer, dass wir 3:52 fahren müssen, wenn wir in Tokio dabei sein wollen. Damals dachte ich, die spinnen ja, das schaffen wir nie. Nun sind wir unter 3:50 geblieben, das ist schon krass – und unglaublich schön», freute sich Routinier Imhof. Wer zu den acht besten Nationen gehört und bei Olympia dabei sein wird, entscheidet sich erst an der WM Ende Februar definitiv. (ram/sda)

🥇 GOLD for the TP at the WC in Cambridge !

And new Swiss Record in the First Round 💥3:49.982💥

📸 Guy Swarbrick pic.twitter.com/IY8HIcI7Io — Swiss Cycling (@swisscycling) December 6, 2019

EVZ holt Geisser zurück

Verteidiger Tobias Geisser bricht seinen Nordamerika-Aufenthalt ab. Nachdem es der 20-jährige Verteidiger nicht geschafft hat, in der NHL Fuss zu fassen, leihen ihn die Washington Capitals bis Ende Saison an seinen Stammverein EV Zug aus.

Geisser wurde bislang nur im Farmteam Hershey Bears in der AHL eingesetzt. Zugs Sportchef Reto Kläy spricht von einer Win-Win-Situation: «Wir sind froh um eine zusätzliche Verstärkung für unsere Abwehr und Tobias Geisser kann von regelmässigen Einsätzen in der National League profitieren.» (ram)

Bild: KEYSTONE

Rockets siegen bei den Raptors

Die Houston Rockets gewinnen auswärts gegen den NBA-Champion Toronto Raptors 119:109 und sind mit der Bilanz von 14 Siegen und sieben Niederlagen in der Western Conference weiterhin Fünfte. Der Genfer Center Clint Capela, der in den acht Spielen zuvor im Durchschnitt jeweils mehr als 20 Rebounds verzeichnete, kam gegen die Raptors auf sechs Punkte und 13 Rebounds. Der Waadtländer Thabo Sefolosha blieb in sechs Minuten Einsatzzeit punktelos. (ram/sda)

Schweizerinnen können im Training nicht überzeugen

Im Abschlusstraining zu den Weltcup-Abfahrten in Lake Louise schafft es keine Schweizerin in die Top 10. Michelle Gisin klassiert sich an ihrem Geburtstag als Beste im 12. Rang. Die 26-jährige Obwaldnerin büsste auf die neuerliche Trainingsschnellste Kajsa Lie aus Norwegen 1,02 Sekunden ein. «Es ist schliesslich nur ein Training, gerade im unteren Teil liess ich es noch etwas ruhiger angehen. Ich habe noch zwei, drei Sachen getestet heute», vermeldete Gisin nach ihrer zweiten Trainingsfahrt.

Corinne Suter (1,08 zurück) reihte sich knapp dahinter als 14. ein. Lara Gut-Behrami verlor wie schon am Dienstag mehr als zwei Sekunden auf die Spitze. In den ersten zehn tauchten am Donnerstag nicht weniger als sechs Österreicherinnen auf, zu ihnen gehörte auch Nicole Schmidhofer, die 2018 beide Abfahrten in Lake Louise für sich entschieden hatte. (cma/sda)

Bild: EPA

Häcki schrammt am Podest vorbei

Biathletin Lena Häcki kann sich über den starken 6. Rang im Einzel beim Weltcup in Östersund nicht richtig freuen. Denn die Engelbergerin vergab den Sieg. Die 24-Jährige traf die ersten 17 Scheiben, bevor der Faden riss. Die Disziplin Einzel wird bei den Frauen über 15 km gelaufen. Für einen Fehlschuss wird keine Strafrunde gedreht, sondern eine Minute zur Laufzeit addiert. Im Fall von Häcki waren es also drei.

Der Rückstand auf die Siegerin Justine Braisaz aus Frankreich betrug etwas mehr als eine Minute. Ein Fehlschuss weniger wäre das sichere Podest oder allenfalls gar der Sieg gewesen – aber im Biathlon gibt es keinen Konjunktiv. Der erste Podestplatz liegt für Häcki in der aktuellen Form aber jederzeit drin. Sowohl in der Loipe als auch im Schiessstand ist sie vom Tempo her in den Top 6. Häcki stiess zum 8. Mal in ihrer Karriere in die Top-Ten vor, nachdem sie bereits am Sonntag im Sprint Achte geworden war und somit einen eindrücklichen Saisonstart hinlegt. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Fassnacht verlängert frühzeitig

Christian Fassnacht bindet sich längerfristig an die Berner Young Boys. Der Offensivspieler verlängerte seinen in anderthalb Jahren auslaufenden Vertrag mit YB vorzeitig um weitere zwei Saisons bis in den Sommer 2023. Der 26-Jährige wechselte im Sommer 2017 von Thun nach Bern, wo er zu den Leistungsträgern aufstieg. Bisher bestritt er fünf Länderspiele für die Schweiz. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Chaux-de-Fonds entlässt Coach

Wegen der anhaltend schlechten Resultate trennt sich der HC La Chaux-de-Fonds per sofort von Trainer Mikael Kvarnström. Der Schwede (43) hatte den Job erst auf diese Saison hin von Serge Pelletier übernommen.

La Chaux-de-Fonds, letzte Saison im Playoff-Final, liegt nach rund der Hälfte der Qualifikation nur auf Platz 8. Am Samstag gegen die Biasca Ticino Rockets betreut Sportchef Loïc Burkhalter die Mannschaft. (ram/sda)

Hazard fällt wohl für «Clasico» aus

Real Madrid wird im «Clasico» am 18. Dezember gegen den FC Barcelona wohl auf Eden Hazard verzichten müssen. Beim Belgier wurde ein Mikrobruch im rechten Knöchel diagnostiziert. Nach dem Spiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain war zunächst nur von einer Knöchelprellung die Rede gewesen. (pre/sda)

Parte médico de Hazard. #RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) December 5, 2019

Ex-Sion- und Xamax-Stürmer Kuljic verurteilt

Sanel Kuljic, der frühere Stürmer von Sion und Neuchâtel Xamax, ist in Wien wegen Suchtgifthandels zu einem Jahr unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der 42-Jährige, ehemalige österreichische Internationale war geständig, zwischen September 2017 und September 2019 an mehrere Abnehmer insgesamt rund 80 Gramm Kokain weitergegeben zu haben.

Sollte das Urteil Rechtskraft erlangen, hat der ehemalige Fussballprofi gute Chancen, dass er die über ihn verhängte Strafe nicht im Gefängnis verbüssen muss und stattdessen eine Therapie erhält. Eigenen Angaben zufolge war Kuljic seit längerem selbst süchtig. (abu/sda)

Tour de Romandie auf WM-Strecke

Die Tour de Romandie startet 2020 mit einem Prolog in der Waadtländer Gemeinde Oron. Fünf Tage später endet sie in Freiburg mit einem weiteren Zeitfahren. Nach dem Auftakt in Oron führt die 1. Etappe das Peloton von Aigle nach Martigny über die Strecke, die im kommenden September auch Schauplatz der Strassen-Weltmeisterschaften sein wird.

Die Königsetappe der Tour führt von Sitten in das Walliser Skigebiet Thyon. Der Zielort auf 2000 m wird das Dach der Rundfahrt sein, wobei die Organisatoren bei schlechtem Wetter auf einen «Plan B» zurückgreifen könnten. Erneut ist ein Schweizer Nationalteam mit am Start, um einheimischen Talenten eine Möglichkeit auf grosser Bühne geben zu können. (ram/sda)

