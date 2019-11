Sport

Siebte Niederlage in acht Spielen für die Buffalo Sabres



Kruegers Sabres verlieren weiter +++ Brasilien erneut U17-Weltmeister

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Nächste Pleite für Buffalo

Der Schweizer Headcoach Ralph Krueger erlitt in der NHL mit Buffalo die siebte Niederlage in den letzten acht Spielen. Die Sabres verloren bei den Chicago Blackhawks 1:4.

Die ersten beiden Tore der Gastgeber erzielte Kirby Dach, das 3:0 (44.) schoss Patrick Kane, der in der neunten Partie in Folge punktete. Für den Ehrentreffer der Gäste zum 1:4 (50.) zeichnete Jack Eichel mit seinem 13. Saisontor verantwortlich. (ram/sda)

Brasilien holt U17-WM-Titel

Brasilien wird zu Hause zum vierten Mal U17-Weltmeister. Im Final in Brasilia setzen sich die Einheimischen gegen Mexiko 2:1 durch. Nachdem Bryan González die Mexikaner in der 66. Minute in Führung gebracht hatte, wendeten die brasilianischen Junioren die Partie dank späten Toren von Kaio (84./Penalty) und Lazaro (93.).

Das Spiel um Platz 3 gewann Frankreich gegen die Niederlande 3:1. Sämtliche drei Tore der Franzosen schoss Arnauld Kalimuendo Muingo, der in der U19-Mannschaft von Paris Saint-Germain spielt. (ram/sda/dpa)

Bild: AP

Tsitsipas gewinnt gleich beim Debüt ATP Finals

Stefanos Tsitsipas gewann gleich bei seiner ersten Teilnahme die ATP Finals in London. Nach seinem Sieg im Halbfinal gegen Roger Federer setzte sich der 21-Jährige aus Athen im Final 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4) gegen den Österreicher Dominic Thiem. Der als Nummer 6 gesetzte Tsitsipas ist mit 21 Jahren der jüngste Masters-Sieger seit Lleyton Hewitt 2001, der noch sechs Monate jünger war.

Tsitsipas verdiente sich das Preisgeld von gut 2,65 Millionen Dollar für den Sieger (der Verlierer erhält knapp die Hälfte), weil er die Nerven nicht verlor. Im entscheidenden Tiebreak nach über zweieinhalb nicht immer hochklassigen, aber bis zum Ende an Spannung kaum zu überbietenden Stunden beging der Grieche weniger Fehler als sein routinierter Gegner, der nach zwei French Open seinen dritten grossen Final verlor. (sda/bal)

Bild: AP

Ajoie wieder alleiniger Leader

Ajoie führt die Tabelle in der Swiss League wieder solo an. Die Jurassier erteilten Winterthur beim 7:1-Heimsieg eine Lektion, der EHC Kloten hingegen stellte den 3:2-Erfolg gegen La Chaux-de-Fonds erst in der Verlängerung sicher. Ajoie hält nun nach 21 Partien bei 44 Punkten, Kloten hat 43 Zähler auf dem Konto. Auf die Verfolgung des Führungsduos macht sich Langenthal. Die Berner schlossen mit dem dritten Sieg in Serie (5:1 auswärts gegen die Ticino Rockets) nach Verlustpunkten zu Kloten auf.

Der Siegtreffer für den EHC Kloten gelang Tim Grossniklaus eine halbe Minute vor dem nahenden Penaltyschiessen. Die Zürcher agierten in dieser Phase vor über 5000 Zuschauern in Überzahl. Grossniklaus hatte bereits den 0:1-Rückstand wettgemacht. Auch auf die 2:1-Führung der Neuenburger hatten die Zürcher eine Antwort parat. Fabian Ganz glich im Mitteldrittel während eines Powerplays aus. (pre/sda)

Zarco bei Marquez-Sieg übel umgemäht

MotoGP-Serienweltmeister Marc Marquez war auch zum Saisonende in Valencia nicht zu schlagen. Der 26-jährige Spanier, der zu seinem 82. GP- und 12. Saisonsieg gelangte, triumphierte mit gut einer Sekunde Vorsprung vor dem Franzosen Fabio Quartararo (Yamaha). Dritter wurde der Australier Jack Miller (Ducati). Marquez' Honda-Teamkollege Jorge Lorenzo, der am Donnerstag seinen Rücktritt bekanntgegeben hatte, klassierte sich in seinem letzten Rennen im 14. Rang.

Einen Schreckmoment erlebte Johann Zarco: Der Franzose stürzte und rappelte sich im Kiesbett gerade wieder auf, als von hinten das Bike des ebenfalls gestürzten Iker Lecuona angeflogen kam und Zarco über den Haufen fuhr. Offenbar hatte der zweifache Moto2-Weltmeister, der auf einer Trage abtransportiert werden musste, Glück im Unglück. Er verletzte sich bei der unglücklichen Aktion nicht ernsthaft. (pre/sda)

Lüthi holt vierten Podestplatz der Saison

Tom Lüthi (Kalex) sicherte sich in Valencia den vierten Moto2-Podestplatz in Serie, den achten in dieser Saison. Der 33-jährige Emmentaler, der von Position 5 ins 19. und letzte Saisonrennen startete und dieses lange anführte, musste sich einzig Brad Binder (KTM) geschlagen geben. Der fünffache Saisonsieger aus Südafrika verteidigte mit dem dritten Triumph in Serie zugleich den 2. Rang im WM-Klassement vor Lüthi (259:250 Punkte). Der in Valencia gestürzte Spanier Alex Marquez (Kalex) stand mit 262 Punkten schon zuvor als Weltmeister fest.

Als Zwölfter gelang dem Oberaargauer Dominique Aegerter in Valencia in seinem vorerst letzten Moto2-Rennen der versöhnliche Abschluss einer schwierigen Saison. (pre/sda)

Great sportsmanship from @ThomasLUTHI 🙌



He congratulates @BradBinder_41 on his victory as he steals 2nd in the championship from the grip of the Swiss rider! 🤝#ValenciaGP 🇪🇸 pic.twitter.com/GyxOt7qhR1 — MotoGP™ 🇪🇸 (@MotoGP) November 17, 2019

