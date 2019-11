Sport

Simon Ammann in den Top 20 +++ GC gewinnt knapp gegen Stade Lausanne-Ouchy

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Ammann in den Top 20 beim Start in seine 23. Weltcupsaison

Simon Ammann gelingt der Saisoneinstieg in Kuusamo ordentlich. Der Toggenburger landet nach Flügen auf 123,5 und 127 m im 19. Rang. Der 38-Jährige eröffnet am Polarkreis seine 23. Weltcupsaison.

Der 18-jährige Dominik Peter gewann seine ersten Weltcuppunkte. Der junge Zürcher wurde 26. Eine Enttäuschung musste hingegen der WM-Dritte Killian Peier hinnehmen. Der Absprung missriet komplett und er verpasste den zweiten Durchgang. (abu/sda)

Bild: EPA

Grasshoppers verpassen deutlicheren Sieg

Nach zwei aufeinanderfolgenden Unentschieden finden die Grasshoppers in der Challenge League zum Erfolg zurück. Sie gewinnen bei Stade Lausanne-Ouchy dank einem Tor von Euclides Cabral 1:0.

Die Zürcher waren in beiden Halbzeiten überlegen und hätten vor allem auch aufgrund ihrer zahlreichen guten Chancen höher gewinnen können. Beim einzigen Tor, nach 68 Minuten benötigten sie sogar noch Glück. Der Lausanner Goalie Christophe Guedes liess einen harmlosen Schuss zur Seite abprallen. Cabral staubte mühelos ab.

Bild: KEYSTONE

Stade Lausanne-Ouchy - Grasshoppers 0:1 (0:0)

450 Zuschauer. - SR Piccolo.

Tor: 68. Cabral 0:1. (abu/sda)

Atalanta findet zum Siegen zurück

Nach vier sieglosen Spielen gewinnt Atalanta Bergamo in Brescia mit 3:0. Die Mannschaft mit Remo Freuler nähert sich damit wieder den Top 4.

In den letzten vier Meisterschaftspartien hatte Atalanta nur zwei Punkte geholt. Da kam die kurze Reise nach Brescia genau richtig: Beim Schlusslicht, das noch auf den ersten Heimsieg in dieser Saison wartet, gelangen dem Kroaten Mario Pasalic zwei Tore. Freuler wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Brescia - Atalanta Bergamo 0:3 (0:1)

Tore: 26. Pasalic 0:1. 61. Pasalic 0:2. 92. Ilicic 0:3.

Bemerkungen: Atalanta mit Freuler (ab 51.). (abu/sda)

Letzte Pole-Position des Jahres geht an Lewis Hamilton

Lewis Hamilton sichert sich die Pole-Position für das letzte Saisonrennen. Der Weltmeister war im Qualifying zum GP von Abu Dhabi knapp zwei Zehntel schneller als Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas.

Der Finne wurde allerdings wegen eines Motorenwechsels ans Ende der Startkolonne zurückversetzt. Startplatz 2 erbte Max Verstappen im Red Bull. Für die Fahrer des Teams Alfa Romeo setzte es eine Enttäuschung ab. Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen starten am Sonntag von den Plätzen 16 respektive 17 ins Rennen. (abu/sda)

Bild: AP

Sergio Ramos trifft und verschuldet Foulpenalty

Real Madrid hat sich in der spanischen Meisterschaft mit Mühe einen 2:1-Sieg bei Alaves im Baskenland erkämpft. Verteidiger Sergio Ramos war der Hauptdarsteller der Partie.

Nach einer ereignislosen ersten Halbzeit brachte Ramos die Madrilenen kurz nach der Pause in Führung. Wenig später verursachte er einen Foulpenalty, der zum zeitweiligen Ausgleich führte. Reals Siegestor nur vier Minuten nach dem 1:1 erzielte Daniel Carvajal, ein weiterer spanischer Verteidiger. Er verwertete aus kurzer Distanz mit dem Kopf eine hohe Flanke.

Alaves - Real Madrid 1:2 (0:0)

19'357 Zuschauer.

Tore: 52. Ramos 0:1. 65. Perez (Foulpenalty) 1:1. 69. Carvajal 1:2. (abu/sda)

Barcelonas Dembélé fällt rund zehn Wochen aus

Ousmane Dembélé steht dem FC Barcelona voraussichtlich zehn Wochen nicht zur Verfügung. Der 22-jährige Franzose erlitt im Champions-League-Spiel gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund eine Verletzung der rechten Oberschenkelmuskulatur. Er musste beim 3:1-Sieg von Barcelona am Mittwochabend nach 26 Minuten ausgewechselt werden. (bal/sda/dpa)

Bild: EPA

Ajoie verteidigt Tabellenführung - Kloten gewinnt Verfolgerduell

Ajoie verteidigte in der Swiss League mit einem 2:1-Auswärtssieg gegen La Chaux-de-Fonds die Tabellenführung. Kloten siegte in Visp im Verfolgerduell gleich 5:0.

Den entscheidenden Treffer für Ajoie zum 2:1 erzielte Mathias Joggi in der 57. Minute im Powerplay. Ajoie liegt weiterhin einen Punkt vor Kloten, wo Goalie Dominic Nyffeler den dritten Shutout in den letzten sechs Spielen realisierte. Thurgau feierte mit dem 2:0 gegen die Biasca Ticino Rocket den achten Heimsieg in Serie. Olten gewann gegen Winterthur nach einer 3:0-Führung mit 5:4. Langenthal unterlag zu Hause den GCK Lions 1:4. Die Junglöwen siegten zum vierten Mal in den letzten fünf Partien. (bal/sda)

Cologna verzichtet auf weitere Rennen in Kuusamo – Johaug überragt

Dario Cologna beendet das Weltcup-Wochenende im finnischen Kuusamo vorzeitig. Beim Bündner zwickt die Wade. Die Verletzung brach am Freitag in der Qualifikation zum Sprint in klassischer Technik auf.

Der Verzicht auf die zwei Rennen vom Samstag und Sonntag dient als Vorsichtsmassnahme. Mit dem Weltcup in zwei Wochen in Davos und der Tour de Ski in einem Monat stehen wichtige Rennen an. Cologna hatte in der Vergangenheit schon öfters Probleme mit der Wade.

Bild: EPA

Bei den Frauen ist Therese Johaug auf den längeren Distanzen im Langlauf-Weltcup auch diesen Winter das Mass aller Dinge.

Die 31-Jährige aus Oslo lief in Kuusamo über 10 km klassisch ungefährdet zu ihrem 54. Weltcupsieg - die Staffeln nicht mit eingerechnet. (bal/sda)

Carlo Janka auch im Abschlusstraining der Schnellste

Carlo Janka setzt im Abschlusstraining zur Abfahrt in Lake Louise vom Samstag (20.15 Uhr Schweizer Zeit) mit erneuter Bestzeit ein weiteres Ausrufezeichen.

Der Bündner war 0,58 Hundertstel schneller als der Amerikaner Travis Ganong. Auf Platz 4 hinter dem Österreicher Matthias Mayer folgte Marco Odermatt, der mit Startnummer 70 nach vorne preschte und sich damit einen Startplatz im Rennen gesichert haben dürfte. Drittbester Schweizer war Mauro Caviezel als Elfter, zwei Positionen vor Niels Hintermann. Beat Feuz belegte Platz 23 und suchte noch nach dem richtigen Timing. Marc Gisin gab Forfait für das Rennen.

Bild: AP

Dass mit Janka zu rechnen ist, darauf hatten Trainer und Teamkollegen im Vorfeld bereits hingewiesen. Dass er in Lake Louise mit solchen Performances aufwarten würde, überraschte doch. Wegen Rückenproblemen absolvierte der Bündner in der Vorbereitung mit Abstand am wenigsten Trainingsfahrten im Schweizer Team. (bal/sda)

Schneuwly trifft wieder, aber Aarau siegt nicht

Der FC Aarau kommt in der Challenge League nicht vorwärts. Mit dem 2:2 daheim gegen Winterthur haben die Aarauer nunmehr dreimal in Folge remisiert.

Beide Aarauer Tore erzielte Marco Schneuwly. Luka Sliskovic und zu Beginn der zweiten Hälfte Roman Buess brachten den FCW zweimal für kurze Zeit in Führung.

Bild: KEYSTONE

Winterthur rückte zumindest zeitweilig drei Punkte an die zweitplatzierten Grasshoppers heran, während Aaraus Rückstand auf den Barrage-Platz nach dieser Runde mindestens sieben Punkte betragen wird.

Der individuelle Gewinner des Abends war Marco Schneuwly. Der 34-jährige Freiburger scheint auf einmal seine Fähigkeiten als Goalgetter zurückerlangt zu haben. In dieser Saison hatte er erst einmal - vor beinahe vier Monaten - getroffen. In fünf Spielen in Folge hatte ihn Trainer Patrick Rahmen nicht einmal ins Kader genommen. Die beiden Tore gegen Winterthur erzielte er mit Blitzreaktionen in bester Stürmer-Manier. (bal/sda)

Solider Auftakt von Simon Ammann

Simon Ammann startete mit einem soliden Sprung auf 130 m in den Weltcup-Winter. In der Qualifikation für das Springen am Samstagabend in Kuusamo belegte der vierfache Olympiasieger, der auf die Reise zum Saisonauftakt in Wisla verzichtet hatte, den 22. Platz. Mit etwas besseren Stilnoten wäre der 38-jährige Toggenburger noch ein bisschen weiter vorne klassiert gewesen.

Bild: EPA

Bester Schweizer war im Norden Finnlands wie erwartet Killian Peier. Der WM-Dritte der letzten Saison sprang drei Meter weiter als Ammann und damit auf den 14. Platz. Mit Dominik Peter (35./123 m) und Andreas Schuler (44./115,5 m) schafften auch die übrigen beiden Schweizer die Qualifikation für den Wettkampf der besten 50 am Samstag um 16.30 Uhr.

Gewonnen wurde die Qualifikation vom Slowenen Timi Zajc mit einem Sprung auf 139 m. Der Deutsche Karl Geiger egalisierte mit 147,5 m sogar den Schanzenrekord, mit zwei Luken mehr Anlauf und besseren Windverhältnissen als Zajc reichte dies aber nur zum 3. Platz. (bal/sda)

