Sport-News: Thiem als erster Österreicher im Masters-Halbfinal



Thiem im Masters-Halbfinal +++ Schweizerinnen mit Gala-Vorstellung gegen Rumänien

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Thiem als erster Österreicher im Masters-Halbfinal

Dominic Thiem bestätigte seinen Auftaktsieg gegen Roger Federer eindrücklich. Im bisher besten Spiel des Turniers rang er den Weltranglistenzweiten und Topfavoriten Novak Djokovic 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5) nieder.

Bei seiner vierten Teilnahme an den ATP Finals steht Thiem damit erstmals im Halbfinal, noch vor seinem letzten Gruppenspiel am Donnerstag gegen Matteo Berrettini. Vor ihm hatte es auch sein Landsmann Thomas Muster in vier Anläufen nie über die Gruppenphase hinaus gebracht.

Djokovic hingegen muss jetzt am Donnerstag gegen Roger Federer wie der Schweizer gewinnen, um die Halbfinals zu erreichen. Damit entfallen alle Rechenspiele. Für den Serben geht es dabei um viel. Scheitert er in der Vorrunde kann er Rafael Nadal nicht mehr als Nummer 1 der Weltrangliste verdrängen. (mim/sda)

Kantersieg der Schweizer Fussballerinnen

Das Schweizer Fussball-Nationalteam der Frauen hat auch sein viertes Spiel der Qualifikation für die EM 2021 in England gewonnen. Die Schweizerinnen siegten in Schaffhausen gegen Rumänien 6:0. Ramona Bachmann zeichnete sich als dreifache Torschützin aus.

Obwohl sie nach vier von acht Spielen in ihrer Gruppe das Punktemaximum vorweisen, können die Schweizerinnen ihrer Sache noch nicht sicher sein, denn noch stehen unter anderem die beiden Partien gegen die in den letzten Jahren aufgekommenen Belgierinnen offen. Andererseits kommen auch die besten drei Gruppenzweiten an die Endrunde, und die übrigen sechs Gruppenzweiten werden in Barragen um weitere drei Startplätze kämpfen. (sda)

Cibulkova tritt zurück

Die 30-jährige Dominika Cibulkova (WTA 35) erklärte an ihrem Wohnort Bratislava den Rücktritt vom Tennissport. Cibulkova gewann auf Hartplätzen, Rasen und in der Halle insgesamt acht Turniere und schaffte es vor zwei Jahren auf Platz 4 der Weltrangliste. 2014 erreichte sie am Australian Open als erste Slowakin einen Grand-Slam-Final, den sie gegen Li Na verlor.

Den grössten Erfolg feierte Cibulkova 2016 am Masters in Singapur, das sie mit einem Finalerfolg über die Weltranglistenerste Angelique Kerber gewann. (zap/sda)

Red Bull setzt weiter auf Albon

Alexander Albon bleibt Stammfahrer der Formel-1-Equipe Red Bull. Mit starken Leistungen hat der 23-Jährige das Team von sich überzeugt.

Die Verantwortlichen des Rennstalls haben den Sohn eines Engländers und einer Thailänderin als Teamkollegen des Niederländers Max Verstappen für die kommende Saison bestätigt.

Albon, der im Frühjahr als Fahrer von Toro Rosso in der Formel 1 debütiert hatte, war im Sommer im Zuge eines «internen» Fahrerwechsels mit Pierre Gasly zu Red Bull transferiert worden. Der unter thailändischer Flagge antretende Albon überzeugte im Gegensatz zum Franzosen von Beginn weg mit starken Leistungen. In den bisherigen sieben Grands Prix in Diensten von Red Bull klassierte er sich stets auf den Plätzen 4 bis 6. (aeg/sda)

Southgate streicht Sterling aus Kader

England-Coach Gareth Southgate greift durch: Raheem Sterling wird beim 1000. Länderspiel der englischen Nationalmannschaft nach einem Streit mit Landsmann Joe Gomez nicht auflaufen. Wie Englands Nationalcoach gegenüber BBC bestätigte, wird er den Angreifer von Manchester City aufgrund einer disziplinarischen Massnahme für das EM-Qualifikationsspiel gegen Montenegro am Donnerstag nicht berücksichtigen. «Ich bin der Meinung, dass die von uns ergriffene Massnahme das Richtige für die Mannschaft ist», sagte Southgate.

Grund für den Verzicht ist eine Auseinandersetzung im Teamhotel zwischen dem 24-Jährigen Sterling und Landsmann Joe Gomez von Liverpool. Ausgangspunkt des Zwists war die 1:3-Niederlage von Manchester City am Sonntag bei dem von Jürgen Klopp trainierten Liga-Spitzenreiter. Sterling gab zu, dass ihn die Emotionen überwältigt hätten. Es sei ein «Fünf-bis-zehn-Sekunden-Ding» gewesen, teilte er über seinen Instagram-Account mit. Er habe sich bereits entschuldigt. «Wir beide haben uns ausgesprochen und sind uns über einiges klar geworden und schauen nach vorne», schrieb Sterling. (pre/sda)

49ers verlieren Overtime-Drama

Die San Francisco 49ers haben in einem Overtime-Drama gegen die Seattle Seahawks ihre erste Saisonniederlage kassiert. Beim 24:27 gegen den Super-Bowl-Champion von 2014 vergab Niners-Ersatzkicker Chase McLaughlin in der Verlängerung bei einem Field-Goal-Versuch aus 47 Yards den Sieg.

Nachdem beide Teams in ihrem ersten Overtime-Drive keine Punkte verzeichnen konnte, verzog der Vertreter des verletzten Robbie Gould beim entscheidenden Versuch deutlich nach links. Zuvor hatte McLauglin sein Team mit einem Kick aus ebenfalls 47 Yards noch in die Verlängerung gerettet. Für den Seahawks-Sieg sorgte schliesslich Jason Myers: Der Kicker setzte den Ball kurz vor Ende der Verlängerung aus 42 Yards zum 27:24 zwischen die Stangen und besiegelte so die erste Saisonniederlage der 49ers. (pre)

Capela und Sefolosha bleiben auf Kurs

Die Houston Rockets verlängern in der NBA ihre Siegesserie. Bei den New Orleans Pelicans gewinnt das Team mit den beiden Schweizern Clint Capela und Thabo Sefolosha 122:116. Unter Regie seiner beiden Starspieler, Liga-Topskorer James Harden, der 39 Punkte beisteuerte, und Russell Westbrook, dem 26 Punkte glückten, fanden die Rockets früh auf Betriebstemperatur.

Gegen Ende des ersten Viertels übernahm die Franchise aus Texas die Führung, die sie bis zum Schluss nicht mehr herschenkte. Ein starker Auftritt glückte neben Westbrook und Harden auch dem Genfer Capela. Der 25-jährige Center zeigte in seinen gut 36 Minuten auf dem Parkett neben 11 Punkten 20 Rebounds. Auch Defensivspezialist Sefolosha gelangte bei den Rockets zu einiger Einsatzzeit. In gut sechs Minuten sammelte der 35-Jährige drei Punkte und einen Rebound. (pre/sda)

Nadal verliert sein Auftaktspiel

Nach Roger Federer am Sonntag verlor auch Rafael Nadal sein Auftaktspiel an den ATP Finals in London. Der Weltranglistenerste unterlag dem Titelverteidiger Alexander Zverev deutlich 2:6, 4:6. Wie sehr Nadal noch unter der Bauchmuskelverletzung litt, wegen der er beim Turnier in Paris-Bercy vor einer Woche vor dem Halbfinal Forfait erklären musste, war schwer zu beurteilen. Der Spanier agierte ungewohnt fehlerhaft, allerdings gelang seinem deutschen Gegner auch eine nahezu perfekte Leistung. (jaw/sda)

"I did not feel pain in the abdominal at all... we can find reasons or excuses, but at the end of the day, what all really matters is I need to play much better in two days after tomorrow."@RafaelNadal

Aebischer rückt für Freuler nach

Für das Schweizer Nationalteam läuft seit Montag in Zürich der Countdown auf die beiden letzten und entscheidenden Spiele in der EM-Qualifikation. Am Abend fand im Letzigrund das erste Training im Hinblick auf das Heimspiel vom Freitag in St. Gallen gegen Georgien statt. Von den 21 Spielern fehlten Haris Seferovic und Remo Freuler.

Der Stürmer von Benfica Lissabon reiste erst am Montagabend in die Schweiz. Freuler klagte über muskuläre Probleme im Oberschenkel und musste abreisen. Für den Mittelfeldspieler von Atalanta Bergamo nominierte Nationaltrainer Vladimir Petkovic Michel Aebischer von den Young Boys nach. Der 22-jährige Freiburger gehört erstmals zum Kreis der A-Nationalmannschaft.

Tsitsipas gewinnt Rookie-Duell gegen Medwedew

Im Duell zweier Masters-Debütanten setzt sich Stefanos Tsitsipas an den ATP Finals in London etwas überraschend 7:6 (7:5), 6:4 gegen den Russen Daniil Medwedew durch. Das einzige Break der Partie gelang dem Griechen im vierten Anlauf zum 5:4 im zweiten Satz. Erst im sechsten Anlauf gelang diesem der erste Sieg gegen Medwedew.

Nicht nur deshalb wird sich der Grieche über diesen Erfolg besonders freuen. Die beiden jungen Stars sind sich nämlich alles andere als grün. Nachdem er in Schanghai im Halbfinal gegen Medwedew verloren hatte, meinte Tsitsipas verächtlich: «Sein Tennis ist so was von langweilig. Er hat einen gewaltigen Aufschlag, aber sonst? Einfach unzählige Bälle, die er ins Feld spielt.» Es war nicht das erste Mal, dass die beiden aneinander gerieten. Nach der Partie im letzten Jahr in Miami gingen sie nach Spielende fast aufeinander los, nachdem sich beide eine lange Toilettenpause gegönnt hatten. (ram/sda)

First win at the Nitto ATP Finals

First #ATPTour win over Daniil Medvedev



HUGE win for @StefTsitsipas



Watch on @TennisTV | #NittoATPFinals pic.twitter.com/ivzLW5rjKX — ATP Tour (@atptour) November 11, 2019

Spaniens Supercup in Saudi-Arabien

Der spanische Supercup wird in den nächsten drei Jahren in Saudi-Arabien ausgetragen. Angeblich erhält der Verband dafür rund 40 Millionen Euro. Neu wird um den Pokal in einem Final-Four-Turnier gespielt.

Auch das Datum wird geändert: Gespielt wird im Winter, damit die beteiligten Klubs (in der Regel Real Madrid und Barcelona) ihre Vorbereitung besser planen können, heisst es in der Mitteilung des Verbands. Die Vereinigung mit dem saudi-arabischen Verband sehe vor, dass Frauen uneingeschränkten Zugang zu den Spielen erhalten. (ram)

Truttmann bis Ende Monat bei Kloten

Der EHC Kloten kompensiert diverse Ausfälle mit der temporären Verpflichtung von Marco Truttmann. Der 34-jährige Stürmer unterschrieb mit dem Zweiten der Swiss League einen Vertrag bis Ende Monat. Truttmann hatte Ende Oktober seinen Vertrag mit dem EHC Olten nach einem mehrwöchigen Streit aufgelöst. (zap/sda)

Zug muss lange auf Bachofner verzichten

Der EV Zug muss rund drei Monate auf Jérôme Bachofner verzichten. Der 23-jährige Stürmer zieht sich eine Handverletzung zu, die operativ behandelt werden muss. Die Verletzung zog sich Bachofner schon am 2. November gegen den SC Bern zu. Doch erst einige Tage später beim Zusammenzug mit der Nationalmannschaft stellte sich die Schwere der Verletzung heraus.

Neben Bachofner fällt auch Johann Morant beim EV Zug in nächster Zeit aus. Der französische Verteidiger mit Schweizer Lizenz muss eine Knieprellung auskurieren. Er dürfte in vier bis sechs Wochen wieder fit sein. (zap/sda)

Seattle Sounders sind MLS-Champions

Der Schweizer Goalie Stefan Frei hat mit den Seattle Sounders zum zweiten Mal nach 2016 den Titel in der Major League Soccer gewonnen. Der 33-Jährige setzte sich mit Seattle im eigenen Stadion gegen den Toronto FC mit 3:1 durch. Der Niederländer Kelvin Leerdam, der Spanier Victor Rodriguez und der Peruaner Raul Ruidiaz sorgten mit ihren Toren in der zweiten Halbzeit für die 3:0-Führung. (ram/sda)

Molde norwegischer Meister

Molde sicherte sich vorzeitig den norwegischen Meistertitel. Das Team von Coach Erling Moe kann nach einem 4:0-Heimsieg gegen Strömsgodset in der 28. Runde in den letzten beiden Spielen nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden. Für Molde ist es der vierte Titel seit 2011. Der zuletzt zweimal zweitklassierte Klub trat die Nachfolge von Rosenborg Trondheim an. (ram/sda)

