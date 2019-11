Sport

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Toronto entlässt Babcock

Nach sechs Niederlagen in Folge trennen sich die Toronto Maple Leafs von Headcoach Mike Babcock. Er war fünf Jahre bei einer der grössten NHL-Franchises an der Bande. Sein Nachfolger ist Sheldon Keefe. Er kommt vom Farmteam aus der AHL, den Toronto Marlies.

«Die Trennung war unangenehm», sagte Maple-Leafs-Präsident Brendan Shanahan. «Aber wir hatten den Eindruck, es sei wichtig für den Klub und wenn du einmal realisierst, dass du etwas tun solltest, dann ist es das beste, es auch zu tun.» Babcock stand in seiner Karriere bei mehr als 1300 NHL-Spielen an der Bande, zuvor in Anaheim und Detroit. Er sprach von einer fantastischen Zeit in Toronto, er wünsche den Leafs viel Erfolg. (ram)

Houston mit erster Niederlage nach acht siegreichen Spielen

Nach acht Siegen in Serie setzte es für die Houston Rockets wieder einmal eine Niederlage ab. Sie unterlagen auswärts den ebenfalls stark in die NBA-Saison gestarteten Denver Nuggets 95:105.

Der Schlüssel zum Erfolg für das Heimteam aus Denver war eine starke Verteidigungsleistung. Den Nuggets gelang es als erster Mannschaft in dieser Saison, Houston unter 100 Punkten zu halten. Die Rockets waren zuvor mit durchschnittlich fast 120 pro Partie erzielten Punkten das stärkste NBA-Team.

Houstons Topskorer James Harden kam auf 27, sein Teamkollege Russell Westbrook auf 25 Punkte. Clint Capela holte für die Texaner 21 Rebounds herunter, womit er in dieser Kategorie in seinem fünften Spiel hintereinander die 20er-Marke knackte. Der Genfer Center traf sechs seiner neun Würfe und kam auf zwölf Punkte. (sda)

Federer in Buenos Aires von Zverev geschlagen

Am Tag nach seinem Sieg in Chile muss sich Roger Federer auf seiner Exhibition-Tournee durch Lateinamerika in Buenos Aires Alexander Zverev geschlagen geben. Vor rund 15'000 Zuschauern im Parque Roca – anwesend war auch der rekonvaleszente Argentinier Juan Martin del Potro – setzte sich Alexander Zverev gegen Roger Federer mit 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) durch.

Die nächste Station der Tournee ist am Freitagabend Bogota, danach folgen Mexico City (Samstag) und Quito (Sonntag). (sda)

Federer gewinnt erste Exhibition gegen Zverev

Roger Federer startet erfolgreich in seine Exhibition-Tournee durch Lateinamerika. In Chile gewinnt er in drei Sätzen gegen Alexander Zverev. Trotz der heftigen Strassenproteste in der chilenischen Hauptstadt Santiago ging das erste von fünf Spielen in sechs Tagen in fünf verschiedenen Ländern Lateinamerikas wie geplant über die Bühne. Vor 12'800 Fans gewann Federer in der Nacht auf Mittwoch auf einem Hartplatz in der Movistar Arena 6:3, 4:6, 6:4 gegen den Deutschen Zverev.

Die weiteren Stationen der Tournee sind Buenos Aires (Mittwochabend), Bogota (Freitagabend), Mexico City (Samstagabend) und Quito (Sonntagabend). (pre/sda)

Golden State beendet Niederlagenserie

Die Golden State Warriors beenden in der NBA eine sieben Spiele dauernde Niederlagenserie. Das dominierende Team der jüngeren Vergangenheit – drei Titel und zwei Finals in den letzten fünf Jahren – startete nach Abgängen und Verletzungen miserabel in die Saison. Nun gewannen sie beim 114:95 in Memphis erstmals nach sieben Niederlagen wieder einmal. Mit nur drei Siegen in 15 Spielen sind die Warriors aber noch immer mit Abstand das schlechteste Team der bisherigen Saison. (pre/sda)

Nadal startet stark in Davis-Cup-Final

Rafael Nadal ist der Einstieg ins Davis-Cup-Finalturnier in Madrid geglückt. Auch dank seinem Sieg im Einzel gewinnt Spanien gegen Russland 2:1. Gastgeber Spanien war im neuen Finalturnier um den Davis Cup nach dem ersten Einzel und der Dreisatz-Niederlage von Roberto Bautista Agut gegen Andrej Rublew in Rücklage geraten. Der Weltranglistenerste Nadal korrigierte dies durch einen 6:3, 7:6 (9:7)-Sieg im zweiten Einzel gegen die Weltnummer 17 Karen Chatschanow.

Weit nach Mitternacht machte dann das Doppel Marcel Granollers/Feliciano Lopez gegen Chatschanow/Rublew den gelungenen Einstand Spaniens perfekt. In ihrem zweiten Gruppenspiel treffen die Spanier heute Mittwochabend auf Kroatien. In der Nachmittagspartie zwischen Serbien und Japan dürfte auch der Weltranglistenzweite Novak Djokovic erstmals zum Einsatz kommen. (pre/sda)

Schweiz schlägt Frankreich im Spitzenduell

Das Schweizer U21-Nationalteam hat im vierten Spiel der EM-Qualifikation einen wichtigen und bemerkenswerten Sieg errungen. Die Schweizer siegten in Neuenburg gegen Frankreich 3:1.

Die Auswahl von Coach Mauro Lustrinelli brachte den vierten Sieg im vierten Qualifikationsspiel mit ihrer bislang klar besten Leistung zustande. Nach knapp 20 Minuten durch einen Foulpenalty in Rückstand geraten, wendeten die Schweizer das Blatt mit drei Toren kurz vor und kurz nach der Pause. Es trafen die Stürmer Jérémy Guillemenot vom FC St. Gallen und – zweimal – Andi Zeqiri von Lausanne-Sport. Zum 2:0 und zum 3:0 leistete Jordan Lotomba von den Young Boys mit kraftvollen Vorstössen jeweils eine hervorragende Vorarbeit.

Mit dem Sieg sind die Chancen der Schweizer U21, erstmals seit 2011 wieder eine EM-Endrunde zu erreichen, sehr gut, auch wenn das Rückspiel in Frankreich noch aussteht. Die Gruppensieger und der beste Zweite der neun Gruppen gelangen direkt an die 2021 in Slowenien und Ungarn stattfindende EM, die übrigen Gruppenzweiten können sich über Barragen ebenfalls qualifizieren.

Schweiz - Frankreich 3:1 (2:1)

Neuenburg. - 9500 Zuschauer. - SR Attwell (ENG). -

Tore: 19. Edouard (Foulpenalty) 0:1. 44. Guillemenot (Toma) 1:1. 45. Zeqiri (Guillemenot) 2:1. 53. Zeqiri (Lotomba) 3:1.

Schweiz: Racioppi; Rüegg, Bamert, Zesiger, Sidler; Janjicic, Domgjoni; Lotomba (91. Pusic), Toma, Zeqiri (88. Bajrami); Guillemenot (76. Ndoye).

Bemerkungen: Schweiz u.a. ohne Vargas (A-Nationalmannschaft). (zap/sda)

Tottenham und Pochettino gehen getrennte Wege

Maurizio Pochettino ist nicht mehr Trainer von Tottenham Hotspur. Der 47-jährige Argentinier stand seit 2014 beim Klub aus London unter Vertrag. Nach schwierigen Wochen zogen die Klubverantwortlichen nun die Reissleine.

«Es war kein Entscheid, mit dem sich das Bord leicht getan hat», liessen die Spurs in einem Communiqué verlauten. Letztlich hätten aber die schwachen Resultate in der Meisterschaft zum Bewusstsein geführt, dass die Trennung «im besten Interesse des Klubs» sei. Aktuell liegen die Londoner in der Premier League auf dem 14. Platz.

Mit Pochettino trennt sich Tottenham von dem Coach, der den Klub in den vergangenen Jahren an der Spitze der nationalen Meisterschaft etabliert hat. In den fünf absolvierten Saisons unter dem Argentinier klassierten sich die Nordlondoner zum Schluss immer innerhalb der Top 5. Vergangene Saison erreichten die Londoner sogar das Finale der Champions League. (sda)

Maradona tritt bei Gimnasia schon wieder zurück

Das ging schnell: Nach nur zwei Monaten und acht Spielen demissioniert Diego Maradona als Trainer des argentinischen Erstligisten Gimnasia wieder. Den Entscheid, das Amt per sofort niederzulegen, begründete die 59-jährige Fussballlegende mit der Loyalität zu Klubpräsident Gabriel Pellegrino.

Die Präsidentschaft Pellegrinos, der sich nicht zur Wiederwahl stellen will, endet beim Klub aus La Plata am Samstag. Maradona hatte seinen Spielern am Montag mitgeteilt, er werde dem Präsidenten, der es ihm ermöglichte, als Trainer in die Heimat zurückzukehren, die Treue halten. Besonders erfolgreich war Maradonas Stippvisite als Trainer in der Heimat nicht: Von acht Spielen unter seinem Kommando gestaltete Gimnasia nur drei siegreich. (zap/sda)

ManUnited hat eine halbe Milliarde Schulden

Die Schulden des englischen Rekordmeisters Manchester United sind nach den zahlreichen Transfer-Aktivitäten in diesem Jahr deutlich gestiegen. Laut dem neuen Quartalsreport, den der Klub am Dienstag veröffentlichte, erhöhte sich die Nettoverschuldung innerhalb eines Jahres um 55 Prozent auf knapp 500 Millionen Franken.

Für die Verpflichtungen von Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka und Daniel James vor Saisonbeginn hatte United ungefähr 180 Millionen Franken ausgegeben. Für das Geschäftsjahr 2019/2020 wird bei dem börsennotierten Verein ein Umsatzrückgang von ca. 800 Millionen auf 715 bis 745 Millionen Franken erwartet.

Die Gründe hierfür liegen vor allem in den fehlenden Einnahmen wegen der verpassten Champions-League-Qualifikation. Dies droht dem Traditionsklub auch in dieser Saison, liegt Manchester United nach 12 von 38 Spielen doch nur auf dem 7. Platz – neun Punkte hinter dem viertplatzierten Stadtrivalen Manchester City. (pre/sda)

Luis Enrique wird wieder spanischer Nationaltrainer

Luis Enrique wird wieder spanischer Nationaltrainer. Der 49-Jährige aus Gijon war im Juni wegen der Krebserkrankung seiner zwei Monate später verstorbenen Tochter Xana vom Amt zurückgetreten, das er nach der WM 2018 angetreten hatte. «Wir haben immer gesagt, dass die Tür für eine Rückkehr offen stehe», sagte Spaniens Verbandspräsident Luis Rubiales. Die neuerliche Zusammenarbeit mit Enrique ist bis zur WM 2022 in Katar geplant.

Unter Enriques Assistent und Nachfolger Robert Moreno gewann Spanien sieben von neun Spielen. «La Roja» qualifizierte sich als Gruppensieger für die EM 2020 und wird bei der Auslosung am 30. November in Bukarest in Lostopf 1 sein. (pre/sda)

Favre will nie Nationaltrainer werden

Lucien Favre wird immer wieder als möglicher Nationaltrainer ins Spiel gebracht. Gegenüber der «Tribune de Genève» wählt er nun klare Worte: «Nationalcoach zu sein, hat mich nie interessiert!» Gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte der 62-jährige Westschweizer: «Diese Aufgabe kommt für mich nicht infrage. Das habe ich schon früher mehrfach betont. Daran änderte sich überhaupt nichts. Ich mag das Tagesgeschäft», so Favre.

Favre coacht seit 2007 im Ausland. Sowohl Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach als auch den französischen Ligue-1-Verein Nizza führte er ins europäische Geschäft. Mit dem BVB ist der zweifache FCZ-Meistertrainer in der Champions League derzeit auf Achtelfinal-Kurs. Spekuliert wird über den Posten an der Spitze der Nationalmannschaft primär deshalb, weil die gut fünfjährige Zusammenarbeit mit Vladimir Petkovic mit Blick auf das Vertragsende im kommenden Sommer zeitnah neu verhandelt werden dürfte – mit offenem Ausgang. (pre/sda

Rumänien-Trainer Contra tritt zurück

Rumäniens Nationaltrainer Cosmin Contra hat nach zwei Jahren im Amt und einer Serie von Misserfolgen seinen Rücktritt angekündigt. Der 43-Jährige reagierte damit auf die 0:5-Niederlage seiner Mannschaft am Montagabend in Spanien. Die Rumänen wurden zwar nur Vierter der Gruppe F (14 Punkte), sie können sich aber im März noch über die Playoffs der Nations League für die EM 2020 qualifizieren.

Als mögliche Nachfolger Contras sind gemäss dem nationalen Verband die ehemaligen rumänischen Stars Gheorghe Hagi und Dan Petrescu im Gespräch. (sda/dpa)

Modusänderung muss vertagt werden

Die von der Swiss Football League für die Generalversammlung vom 22. November angestrebte Abstimmung zur Modusänderung wird vertagt. Eine Arbeitsgruppe wird den im August veröffentlichten Vorschlag, der eine Aufstockung der Super League auf zwölf Teams ab der Saison 2021/22 vorgesehen hätte, bis Ende Januar 2020 noch einmal überarbeiten.

Grund dafür ist die Abteilung Erste Liga, die anlässlich ihrer Generalversammlung entschied, einer Aufstockung der Super League an der Sitzung des Verbandsrats des Schweizerischen Fussballverbandes vom 23. November 2019 nicht zuzustimmen.

Der vom SFL-Komitee vorgeschlagene zweistufige Modus beinhaltet in einer ersten Phase eine Qualifikationsrunde (je 22 Spiele). Danach würden die Teams auf den Rängen 1 bis 6 eine Finalrunde, diejenigen auf den Plätzen 7 bis 12 eine Abstiegsrunde bestreiten (je 10 Spiele). (pre/sda)

Capela bei Houstons 11. Saisonsieg mit 22 Punkten

22 Punkte und 20 Rebounds – der Genfer NBA-Center Clint Capela spielt bei Houstons 132:108-Heimsieg gegen die Portland Trail Blazers als wäre er nie weg gewesen. Fünf Tage zuvor war Capela beim Heimsieg gegen die Los Angeles Clippers mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ausgeschieden. Nach zwei verpassten Partien, welche die Rockets siegreich gestalten konnten, kehrte der Westschweizer gegen die Trail Blazers mit einer Gala zurück. In gut 35 Minuten Einsatzzeit traf er zehn von 17 Würfen vom Feld sowie zwei seiner drei Freiwürfe. Dazu verzeichnete Capela fünf Offensiv- und 15 Defensiv-Rebounds.

Auf mehr Punkte als der dominierende Schweizer Center kamen bei Houston James Harden (36) und Russell Westbrook (28). Der Waadtländer Thabo Sefolosha gelangte bei den Rockets, die elf ihrer 14 Saisonspiele gewonnen haben und in der Western Conference hinter den Los Angeles Lakers Zweite sind, nicht zum Einsatz. (pre/sda)

