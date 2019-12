Sport

Sport-News: Tour de Romandie 2020 auf der WM-Strecke Aigle – Martigny



Tour de Romandie auf WM-Kurs +++ Gisin nicht in Beaver Creek

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Tour de Romandie auf WM-Strecke

Die Tour de Romandie startet 2020 mit einem Prolog in der Waadtländer Gemeinde Oron. Fünf Tage später endet sie in Freiburg mit einem weiteren Zeitfahren. Nach dem Auftakt in Oron führt die 1. Etappe das Peloton von Aigle nach Martigny über die Strecke, die im kommenden September auch Schauplatz der Strassen-Weltmeisterschaften sein wird.

Die Königsetappe der Tour führt von Sitten in das Walliser Skigebiet Thyon. Der Zielort auf 2000 m wird das Dach der Rundfahrt sein, wobei die Organisatoren bei schlechtem Wetter auf einen «Plan B» zurückgreifen könnten. Erneut ist ein Schweizer Nationalteam mit am Start, um einheimischen Talenten eine Möglichkeit auf grosser Bühne geben zu können. (ram/sda)

Marc Gisin verzichtet auf Start in Beaver Creek

Marc Gisin verzichtet in Beaver Creek auf den Start in der Abfahrt. Dazu hat sich der 31-Jährige gemäss Swiss-Ski nach dem ersten Training entschieden.

«Für eine Standortbestimmung und ein Schritt zurück zum Vertrauen, war das Training in Beaver Creek wichtig für mich. Für einen Start am Rennen ist es aber nach wie vor noch etwas zu früh, da ich noch nicht ganz ans Limit gehen kann», liess sich Gisin von Swiss-Ski zitieren. Der Engelberger reist am Donnerstag in die Schweiz zurück, wo er sich auf die nächsten Einsätze vorbereitet. (abu/sda)

Mbappé und Neymar schiessen Paris Saint-Germain zum Sieg

Kylian Mbappé und Neymar schiessen Paris Saint-Germain in der 16. Runde der Ligue 1 zum 2:0-Sieg gegen Nantes. Mbappé lenkte in der 52. Minute eine Hereingabe von Angel Di Maria herrlich mit dem Absatz ins Tor. Für den Stürmer war es der 71. Treffer für den Meister, womit er bereits mit 20 Jahren die Nummer 10 in der ewigen Torschützenliste von PSG ist. Neymar erhöhte in der Schlussphase vom Penaltypunkt auf 2:0.

Paris Saint-Germain - Nantes 2:0 (0:0)

45'000 Zuschauer.

Tore: 52. Mbappé 1:0. 85. Neymar (Foulpenalty) 2:0. (abu/sda)

UEFA-Präsident will Abseitsregel aufweichen

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin will nach der Einführung des Videobeweises in den europäischen Wettbewerben die Abseitsregel diskutieren. «Wenn man eine lange Nase hat, ist man heutzutage im Abseits», sagte Ceferin der britischen Zeitung «Daily Mirror». «Die Linien werden ja auch von den Videoassistenten gezeichnet. So gesehen ist es eine subjektive Zeichnung von objektiven Kriterien.»

Der Slowene schlägt deshalb vor, eine Toleranz von zehn bis 20 Zentimetern einzuführen. «Wir werden das mit unserer Schiedsrichter-Abteilung diskutieren», sagte er. Damit reagierte Ceferin auf die Beschwerden von Fans und TV-Experten, trotz Einführung des VAR würden Abseitsentscheidungen nicht einheitlich getroffen. (sda/dpa)

Mauro Caviezel im ersten Training bestklassierter Schweizer

Die Schweizer gehören im ersten Training für die Weltcup-Abfahrt vom Samstag in Beaver Creek, Colorado, nicht zu den Schnellsten. Bestklassierter Fahrer von Swiss-Ski ist Mauro Caviezel als Elfter. Caviezel büsste auf die Bestzeit des überraschenden Amerikaners Ryan Cochran-Siegle, der als bestes Abfahrts-Ergebnis im Weltcup Rang 20 ausweist, 1,18 Sekunden ein.

Zwei Zehntel mehr Rückstand als Caviezel handelte Beat Feuz aus. Der Vorjahressieger sprach wie viele andere Fahrer die Bedingungen an. Die Piste weist im Vergleich zu den Vorjahren mehr Wellen auf, was die Aufgabe zusätzlich erschwert. Zu Diskussionen gaben aber vor allem die Sprünge Anlass, die teils zu sehr weiten Flügen führen. (sda)​

