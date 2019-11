Sport

Sport-News

Sport-News: Tsitsipas schlägt an den ATP Finals Erzrivale Medwedew



Sport-News

Tsitsipas startet mit Sieg +++ Spanischer Supercup neu in Saudi-Arabien

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Tsitsipas gewinnt Rookie-Duell gegen Medwedew

Im Duell zweier Masters-Debütanten setzt sich Stefanos Tsitsipas an den ATP Finals in London etwas überraschend 7:6 (7:5), 6:4 gegen den Russen Daniil Medwedew durch. Das einzige Break der Partie gelang dem Griechen im vierten Anlauf zum 5:4 im zweiten Satz. Erst im sechsten Anlauf gelang diesem der erste Sieg gegen Medwedew.

Nicht nur deshalb wird sich der Grieche über diesen Erfolg besonders freuen. Die beiden jungen Stars sind sich nämlich alles andere als grün. Nachdem er in Schanghai im Halbfinal gegen Medwedew verloren hatte, meinte Tsitsipas verächtlich: «Sein Tennis ist so was von langweilig. Er hat einen gewaltigen Aufschlag, aber sonst? Einfach unzählige Bälle, die er ins Feld spielt.» Es war nicht das erste Mal, dass die beiden aneinander gerieten. Nach der Partie im letzten Jahr in Miami gingen sie nach Spielende fast aufeinander los, nachdem sich beide eine lange Toilettenpause gegönnt hatten. (ram/sda)

Bild: AP

Spaniens Supercup in Saudi-Arabien

Der spanische Supercup wird in den nächsten drei Jahren in Saudi-Arabien ausgetragen. Angeblich erhält der Verband dafür rund 40 Millionen Euro. Neu wird um den Pokal in einem Final-Four-Turnier gespielt.

Auch das Datum wird geändert: Gespielt wird im Winter, damit die beteiligten Klubs (in der Regel Real Madrid und Barcelona) ihre Vorbereitung besser planen können, heisst es in der Mitteilung des Verbands. Die Vereinigung mit dem saudi-arabischen Verband sehe vor, dass Frauen uneingeschränkten Zugang zu den Spielen erhalten. (ram)

Bild: marca

Truttmann bis Ende Monat bei Kloten

Der EHC Kloten kompensiert diverse Ausfälle mit der temporären Verpflichtung von Marco Truttmann. Der 34-jährige Stürmer unterschrieb mit dem Zweiten der Swiss League einen Vertrag bis Ende Monat. Truttmann hatte Ende Oktober seinen Vertrag mit dem EHC Olten nach einem mehrwöchigen Streit aufgelöst. (zap/sda)

Zug muss lange auf Bachofner verzichten

Der EV Zug muss rund drei Monate auf Jérôme Bachofner verzichten. Der 23-jährige Stürmer zieht sich eine Handverletzung zu, die operativ behandelt werden muss. Die Verletzung zog sich Bachofner schon am 2. November gegen den SC Bern zu. Doch erst einige Tage später beim Zusammenzug mit der Nationalmannschaft stellte sich die Schwere der Verletzung heraus.

Neben Bachofner fällt auch Johann Morant beim EV Zug in nächster Zeit aus. Der französische Verteidiger mit Schweizer Lizenz muss eine Knieprellung auskurieren. Er dürfte in vier bis sechs Wochen wieder fit sein. (zap/sda)

Seattle Sounders sind MLS-Champions

Der Schweizer Goalie Stefan Frei hat mit den Seattle Sounders zum zweiten Mal nach 2016 den Titel in der Major League Soccer gewonnen. Der 33-Jährige setzte sich mit Seattle im eigenen Stadion gegen den Toronto FC mit 3:1 durch. Der Niederländer Kelvin Leerdam, der Spanier Victor Rodriguez und der Peruaner Raul Ruidiaz sorgten mit ihren Toren in der zweiten Halbzeit für die 3:0-Führung. (ram/sda)

Molde norwegischer Meister

Molde sicherte sich vorzeitig den norwegischen Meistertitel. Das Team von Coach Erling Moe kann nach einem 4:0-Heimsieg gegen Strömsgodset in der 28. Runde in den letzten beiden Spielen nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden. Für Molde ist es der vierte Titel seit 2011. Der zuletzt zweimal zweitklassierte Klub trat die Nachfolge von Rosenborg Trondheim an. (ram/sda)

Juventus weiter vor Inter

Juventus hat seine Leaderposition in der 12. Runde verteidigt. Die Turnier gewannen daheim gegen die formschwache AC Milan 1:0 und bleiben einen Punkt vor Inter Mailand.

Paulo Dybala erzielte in der 77. Minute nach einer schönen Aktion des Meisters den einzigen Treffer und verlängerte damit die Erfolgsserie von Juve daheim gegen die AC Milan. Letztmals holten die Mailänder im März 2011 auf dem Weg zum 18. und bislang letzten Meistertitel Punkte beim Rivalen. (ram/sda)

Kantersieg für Lausanne

Challenge-League-Leader Lausanne-Sport hat die Lücke zum ersten Verfolger GC auf vier Punkte ausgebaut. Nachdem die Zürcher am Freitag im Derby bei Winterthur nur ein 1:1 holten, schlugen die Waadtländer am Nachmittag Schaffhausen 5:0, Andi Zeqiri war Doppeltorschütze.

Der FC Aarau verpasste ein weiteres Mal den Sieg, spielte gegen Vaduz 2:2. Die Routiniers Markus Neumayr und Patrick Rossini konnten nach einem Rückstand jeweils ausgleichen. Kriens schliesslich fertigte Stade Lausanne-Ouchy 3:0 ab. (ram)

Djokovic mit überzeugendem Start

Novak Djokovic ist mit einem lockeren 6:2, 6:1-Sieg gegen den italienischen Masters-Debütanten Matteo Berrettini in die ATP Finals in London gestartet. Der Serbe untermauerte seine Ambitionen auf einen sechsten Titel und die Rückeroberung der Nummer 1 mit einem überzeugenden Auftritt. «Ich bin sehr glücklich mit meinen Returns, dass ich fast jeden seiner starken Aufschläge ins Feld zurück gebracht habe», erklärte der Topfavorit.

Allerdings war Berrettini, der als Nummer 8 auf den letzten Drücker die Qualifikation geschafft hatte, kein echter Gradmesser. Der 23-jährige US-Open-Halbfinalist vermochte nur ganz zu Beginn einigermassen mitzuhalten. Vom 2:2 bis zum Ende nach nur 64 Minuten gewann er nur noch ein weiteres Game. Im zweiten Spiel der Gruppe trifft Roger Federer am Abend auf den Österreicher Dominic Thiem. (ram/sda)

There we go, MATTEO 🇮🇹



Berrettini pumping up the crowd in London 💪



🎥: @TennisTV | #NittoATPFinals pic.twitter.com/lrLCRbe4vY — ATP Tour (@atptour) November 10, 2019

Edimilson Fernandes erhält in Mainz einen neuen Trainer

Die Bundesliga ist um eine weitere Trainerentlassung reicher. Nach dem 1. FC Köln am Samstag trennte sich tags darauf auch Mainz von seinem Cheftrainer Sandro Schwarz. Das 2:3 im Heimspiel gegen Union Berlin war für Schwarz die berühmte Niederlage zuviel. Schon vor Wochenfrist kassierten die Mainzer mit dem Schweizer Internationalen Edimilson Fernandes beim 0:8 in Leipzig die höchste Bundesliga-Niederlage in der Klubgeschichte.

In der Tabelle liegen die Rheinhessen auf Platz 16, mit nur zwei Punkten Reserve auf den Zweitletzten Köln und fünf Zähler vor dem Schlusslicht Paderborn. In den ersten elf Saisonspielen resultierten für Mainz acht Niederlagen. Noch ist die Nachfolge von Schwarz, der 2017 den Walliser Martin Schmidt abgelöst hatte, nicht geregelt. (sda/bal)

Bild: EPA

Deutschland ohne Reus

Marco Reus fällt für die Länderspiele mit der deutschen Nationalmannschaft aus. Der Captain von Borussia Dortmund muss wegen Problemen am Sprunggelenk aussetzen. Er werde «in Dortmund mit der medizinischen Abteilung des BVB an seiner Gesundung arbeiten», liess Reus am Tag nach der 0:4-Niederlage bei Bayern München dem Bundestrainer Joachim Löw ausrichten.

Deutschland trifft am Samstag in der EM-Qualifikation zuhause auf Weissrussland, drei Tage später folgt zum Abschluss das Heimspiel gegen Nordirland. (sda)

Bild: EPA

Houston mit drittem Sieg in Folge, Golden State im Elend

Die Houston Rockets feierten in der NBA den dritten Sieg in Folge, den sechsten im neunten Saisonspiel. Dass Houstons 117:94-Erfolg bei den Chicago Bulls nie in Gefahr war, dafür sorgte hauptsächlich Liga-Topskorer James Harden. Der bärtige Superstar der Rockets verpasste mit 42 Punkte, 10 Rebounds und 9 Assists sein erstes Triple-Double der Saison nur knapp. Während der Genfer Center Clint Capela mit 16 Punkten und 20 Rebounds ebenfalls einen starken Auftritt aufs Parkett legte, kam der Waadtländer Defensivspezialist Thabo Sefolosha bei den Rockets nicht zum Einsatz.

Bild: AP

Weiter nicht auf Touren kommen die vom Verletzungspech geplagten Golden State Warriors. Die ersatzgeschwächten Kalifornier, die in den vergangenen fünf Jahren dreimal den NBA-Titel gewonnen hatten, verloren beim 108:114 bei den Oklahoma City Thunder indes ihr achtes von zehn Saisonspielen. Damit ist Golden State in der Western Conference auf den letzten Platz abgerutscht. (sda)

3. Fed-Cup-Titel für Frankreich

Die Französinnen haben zum dritten Mal nach 1997 und 2003 den Fed Cup gewonnen. Im Final in Perth setzten sie sich gegen Gastgeber Australien 3:2 durch. Als grosse Figur durfte sich Kristina Mladenovic feiern lassen, die beide Einzel und auch das entscheidende Doppel an der Seite von Caroline Garcia gewann.

Für die Australierinnen, die mit der Weltranglistenersten Ashleigh Barty angetreten waren, geht damit das Warten auf den 8. Titel weiter. Der letzte Triumph im seit 1963 jährlich ausgetragenen Nationen-Wettbewerb der Frauen liegt bereits 45 Jahre zurück. (sda/bal)

Abonniere unseren Newsletter