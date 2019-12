Sport

Sport-News: Wawrinka trennt sich von Coach Fattebert



Wawrinka trennt sich von Coach Fattebert +++ Khedira muss erneut unters Messer

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Wawrinka trennt sich von Coach Fattebert

Stan Wawrinka und Trainer Yannick Fattebert gegen ab sofort getrennte Wege. Nachdem die Trennung zunächst nicht offiziell war, bestätigte Fattebert diese nun gegenüber «Rhône FM». Bereits am Freitag hatte sich Wawrinka auf Instagram von seinem zweiten Coach neben Magnus Norman verabschiedet: «Ich möchte mich bedanken für die vielen Jahre, in denen du in guten und schlechten Zeiten an meiner Seite warst. Du warst ein sehr guter Coach, aber vor allem ein grossartiger Freund», schrieb der Romand. Fatteberg gehörte seit Wawrinkas Trennung von Peter Lundgren im Jahr 2011 zum Coaching-Staff des dreifachen Major-Siegers. (pre)

Khedira muss erneut unters Messer

Wegen anhaltender Schmerzen im linken Knie muss der 32-jährige Mittelfeldspieler Sami Khedira von Juventus Turin erneut operiert werden. Der Deutsche wurde im Februar wegen Herzrhythmusstörungen operiert. Danach folgte in Augsburg ein erster Eingriff am Knie. Khedira hat seit seinem Wechsel von Real Madrid nach Italien im Sommer 2015 in der Serie A 47 Spiele wegen Verletzungen oder Krankheit verpasst. (sda)

Bild: AP/AP

Rockets verspielen deutliche Führung

Die Houston Rockets mit Clint Capela und Thabo Sefolosha verlieren in San Antonio ein dramatisches NBA-Spiel. Sie müssen sich mit 133:135 nach Verlängerung beugen, obwohl sie in der regulären Spielzeit praktisch nonstop und zwischendurch gar mit einem Vorsprung von bis zu 22 Punkten (95:73) führten. Praktisch mit der Schlusssirene glichen die San Antonio Spurs erstmals wieder aus (115:115). In der Verlängerung hatten Rockets erneut die Nase vorne (133:132), ehe sie sich durch drei Freiwürfe abschliessend überholen liessen.

Die Rockets haben damit nach zwei Siegen wieder verloren. James Harden, der Superstar der Rockets, brachte es auf die Marke von 50 Punkten, nachdem er drei Tage vorher gegen Atlanta 60 Punkte geworfen hatte. Clint Capela, der die letzten zwei Spiele wegen einer Grippe verpasst hatte, war mit 22 Zählern der fünfterfolgreichste Punktesammler der Partie und pflückte die meisten Rebounds (21). Aus dem Spiel traf Capela bei neun Versuchen neunmal. Aber der Ausgang dieses Texas-Derbys machte die hervorragenden persönlichen Werte des Genfers nutzlos. (pre/sda)

Clint Capela speaks to the media following the Rockets at Spurs game. pic.twitter.com/btkp9cuUlh — Houston Rockets (@HoustonRockets) December 4, 2019

Manchester City gewinnt dank Gabriel Jesus

Manchester City ist in der 15. Runde der Premier League zum 4:1-Pflichtsieg in Burnley gekommen. Der Brasilianer Gabriel Jesus, der seit Mitte Oktober nicht mehr getroffen hatte, war in der 24. Minute mit einem schönen Schlenzer und in der 50. Minute mit einer perfekt platzierten Direktabnahme erfolgreich. Rodri und Riyad Mahrez erhöhten in der Folge auf 4:0.

Burnley - Manchester City 1:4 (0:1)

20'101 Zuschauer.

Tore: 24. Gabriel Jesus 0:1. 50. Gabriel Jesus 0:2. 68. Rodri 0:3. 87. Mahrez 0:4. 89. Brady 1:4. (abu/sda)

Devils entlassen John Hynes

Die New Jersey Devils trennen sich nach der 1:7-Klatsche gegen die Buffalo Sabres von Cheftrainer John Hynes. An seiner Stelle übernehmen der bisherige Assistenzcoach Alain Nasreddine und Scout Peter Horachek ad interim. Die Devils mit den beiden Schweizern Nico Hischier und Mirco Müller befinden sich nach nur neun Siegen in 26 Spielen auf dem zweitletzten Platz der Eastern Conference. (abu)

BREAKING: The #NJDevils have made a coaching changehttps://t.co/2NCVZlGezY — New Jersey Devils (@NJDevils) December 3, 2019

Suter Neunte im ersten Training

Corinne Suter war im ersten Abfahrtstraining der Frauen in Lake Louise als Neunte die beste Schweizerin. Zwei Positionen dahinter reihte sich Michelle Gisin ein.

Die Schnellsten waren bei leichtem Schneefall zeitgleich die Amerikanerin Alice McKennis und die Norwegerin Kajsa Lie. Als Dritte deutete Mikaela Shiffrin an, dass mit ihr auch in der Abfahrt zu rechnen ist. In Lake Louise stehen am Freitag und Samstag zwei Abfahrten auf dem Programm und am Sonntag ein Super-G. (abu/sda)

Ronaldo zum besten Spieler der Serie A gekürt

Zum sechsten Ballon d'Or für den Weltfussballer reichte es Cristiano Ronaldo nicht – er belegte hinter Lionel Messi (FC Barcelona) und Virgil van Dijk (Liverpool) den 3. Rang. Dafür wurde er zum besten Spieler der Serie A gewählt. «Es ist eine Ehre, diesen Preis zu erhalten», sagte der 34-jährige Stürmer von Juventus Turin. «Ich bin sehr froh, in Italien zu spielen.» Im vergangenen Jahr hatte Ronaldo für rund 100 Millionen Euro von Real Madrid zum italienischen Rekordmeister gewechselt. (zap/sda/dpa)

Mario Thürig tritt zurück

Der Schwinger Mario Thürig tritt vom Spitzensport zurück. Der 34-jährige Aargauer blickt mit 16 Kranzfestsiegen, 26 Erfolgen an Rangschwingfesten und total 103 Kränzen auf eine erfolgreiche Zeit als Schwinger zurück. Thürig gewann das Innerschweizer Teilverbandsfest 2006 und er triumphierte 2014 beim Schwägalp-Schwinget.

Im August in Zug verpasste er seinen fünften eidgenössischen Kranz nach 2004, 2007, 2010, 2013 und 2016. «Der Schwingsport hat mich geprägt. Ich durfte während meiner langen Karriere viele wertvolle Erfahrungen sammeln», so Thürig. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

#MeToo erreicht Crawford

Der ehemalige ZSC-Coach Marc Crawford ist von den Chicago Blackhawks bis auf Weiteres vom Amt als Trainerassistent suspendiert worden. Hintergrund ist eine Behauptung von Ex-Profi Sean Avery, dass Crawford ihn am 23. Dezember 2006 in den Rücken getreten habe. Zu diesem Zeitpunkt war der 58-Jährige Headcoach der Los Angeles Kings.

Es soll nicht das einzige Fehlverhalten von Crawford gewesen sein. Jedenfalls haben die Blackhawks, die ihn auf diese Saison hin verpflichteten, eine Untersuchung eingeleitet. Crawford war von 2012 bis 2016 Headcoach der ZSC Lions und führte die Zürcher 2014 zum Meistertitel. (ram/sda)

Bild: AP

