Shaqiris Heilung dauert länger als erwartet

Xherdan Shaqiri könnte auch die letzten beiden Spiele der Schweizer Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation verpassen. Liverpools Assistenztrainer Pepijn Lijnders sagte, er werde erst nach der Länderspielpause zurück sein. Was das für das Nationalteam bedeutet, ist noch offen. Die Schweiz trifft Mitte November auf Georgien und reist zum Abschluss der Kampagne nach Gibraltar. (ram)

Bild: AP

Weiteres Verletzungspech für den FC Zürich

Mimoun Mahi (Bild) und Mirlind Kryeziu fallen mit Muskelverletzungen im Oberschenkel mehrere Wochen aus. Zürichs Offensivspieler Mahi erwischte es am Sonntag beim Sieg gegen den FC Basel. Verteidiger Kryeziu erlitt die Verletzung eine Woche zuvor im Auswärtsspiel gegen Lugano. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Biel länge ohne Hügli

Der EHC Biel muss rund vier Wochen auf Michael Hügli verzichten. Der 23-jährige Stürmer hat zwei Rippen gebrochen. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Osaka gibt WTA Finals auf

Naomi Osaka hat für die Fortsetzung der WTA Finals in Shenzhen Forfait erklärt. Die 22-jährige Japanerin leidet an einer Schulterverletzung und trat nicht zur Partie gegen Ashleigh Barty an. Sie wurde durch die niederländische Ersatzspielerin Kiki Bertens ersetzt – welche die Weltnummer 1 Barty prompt 3:6, 6:3, 6:4 schlug.

Nun hat Bertens im letzten Gruppenspiel am Donnerstag gegen die Schweizerin Belinda Bencic sogar die Chance, in die Halbfinals vorzustossen. Mit Petra Kvitova und Bencic treten heute die beiden Verliererinnen der ersten Partien gegeneinander an. (ram/sda)

Bild: AP

Sefolosha siegt gegen Ex-Team

Die Houston Rockets kommen im dritten Spiel der neuen Saison zum zweiten Sieg. Die Texaner siegen gegen die Oklahoma City Thunder 116:112. Die Rockets lagen zur Pause 52:62 im Rückstand, ehe sie dank eines herausragenden dritten Viertels die Partie drehten.

Massgeblichen Anteil am Sieg hatte James Harden, der 40 Punkte erzielte, dabei aber nur 38 Prozent seiner Würfe traf. Wesentlich effizienter agierten Russell Westbrook (56 Prozent) und Clint Capela (63 Prozent). Westbrook, der in der letzten Saison noch in Oklahoma spielte, steuerte 21 Punkte und 12 Rebounds zum Sieg bei, Capela 15 Zähler und 7 Rebounds. Auch Thabo Sefolosha spielte wie Westbrook und Harden einst für die Thunder und erreichte mit diesen 2012 die NBA Finals. Der Waadtländer stand gegen seinen früheren Arbeitgeber gut zehn Minuten auf dem Parkett. (ram/sda)

Bild: AP

SCL Tigers gewinnen gegen Biel

Die SCL Tigers realisierten im einzigen National-League-Spiel vom Montag einen ihrer in dieser Saison noch raren Siege im Nachsitzen. Die Emmentaler besiegten im Berner Derby den EHC Biel mit 3:2 nach Penaltyschiessen. Es ist erst der zweite Sieg der Langnauer im siebten Nachsitzen in dieser Saison. Auf der Gegenseite zog Biel in seinem vierten Penaltyschiessen in der laufenden Saison erstmals den Kürzeren.

Alle drei Langnauer Spieler waren im Penaltyschiessen erfolgreich; die Verteidiger Yannick Blaser und Claudio Cadonau sowie Stürmer Robbie Earl. Die Emmentaler verpassten vor allem im Mitteldrittel die vorzeitige Siegsicherung innerhalb der regulären Spielzeit. Immer wieder scheiterten die Gastgeber aber am herausragenden Bieler Keeper Jonas Hiller.

5564 Zuschauer. - SR Lemelin/Wiegand, Fuchs/Ambrosetti. - Tore: 13. Pascal Berger (Di Domenico) 1:0. 19. Pouliot (Hügli) 1:1. 46. Di Domenico (Cadonau, Pascal Berger) 2:1. 55. Riat (Salmela, Ullström/Ausschluss Schilt) 2:2. - Penaltyschiessen: Fuchs -, Blaser 1:0; Rajala -, Cadonau 2:0; Rathgeb 2:1, Earl 3:1; Ullström. - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen SCL Tigers, 6mal 2 Minuten gegen Biel. - PostFinance-Topskorer: Pesonen; Rajala.(sda/jaw)

Bild: KEYSTONE

FC Lugano entlässt Celestini

Fabio Celestini ist als Trainer von Lugano abgesetzt worden. Der Super-League-Vorletzte setzt neu auf Maurizio Jacobacci, den bisherigen Coach der AC Bellinzona.

Celestini war seit Oktober 2018 Trainer des FC Lugano. Der 44-jährige Celestini ist als erster Trainer in der laufenden Super-League-Saison entlassen worden.

Lugano hatte nur eines seiner letzten zwölf Pflichtspiele gewonnen und ist vor allem offensiv harmlos aufgetreten. In den letzten zwei Partien (1:3 in St. Gallen sowie 1:2 in der Europa League in Malmö) gab es wenigstens einen Torerfolg. Doch vor dem Spiel in Malmö blieben die Tessiner in vier von sechs Partien ohne Tor. (sda/jaw)

Bild: KEYSTONE/Ti-Press

ZSC Lions holen Morant aus Zug

Die ZSC Lions tätigen den ersten Transfer im Hinblick auf die Saison 2020/21. Vom EV Zug wird der Verteidiger Johann Morant mit einem Zweijahresvertrag zu den Zürchern stossen. Der 33-jährige Franzose mit Schweizer Lizenz spielt seit fünf Jahren für die Zuger, zuvor war er bei Lausanne, Lugano und Bern engagiert. Insgesamt bestritt er in der National League 297 Spiele. (sda)

Bild: KEYSTONE

Henchoz wird von Zermatten unterstützt

Die schlechten Resultate mit einer Serie von fünf Spielen ohne Sieg haben Sions Trainer Stéphane Henchoz (noch) nicht den Job gekostet. Ihm wird fürs Erste lediglich Christian Zermatten als Assistent zur Seite gestellt. Zermatten war in der Schlussphase der letzten Saison nach der Freistellung von Murat Yakin bereits als Interimstrainer tätig.

Die nun erfolgte Massnahme ist für den Präsidenten Christian Constantin verhältnismässig moderat. Zermatten war bereits als technischer Koordinator im FC Sion tätig. Die Zusammenarbeit zwischen ihm und Henchoz wird damit lediglich intensiviert. Dennoch sagte Constantin: «Henchoz muss schnell zu einer Linie finden.» (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Belinda Bencic kann am Dienstag gegen Petra Kvitova antreten

Der Einsatz von Belinda Bencic in ihrem zweiten Gruppenspiel an den WTA Finals in Shenzhen am Dienstag gegen die Tschechin Petra Kvitova ist trotz der Fussprobleme der Schweizerin nicht in Gefahr. Dem Fuss gehe es viel besser, sagte Vater und Coach Ivan Bencic am Tag nach der Auftaktniederlage seiner Tochter gegen Ashleigh Barty, als die 22-Jährige aus Wollerau mit Problemen an der Ferse zu kämpfen hatte und sich behandeln lassen musste. «Belinda wird bereit sein.»

Die Verletzung ist keine Unbekannte für Bencic. Im August hatte sie am Turnier in Cincinnati die Erstrundenpartie gegen die Weissrussin Victoria Asarenka wegen Schmerzen im Fuss aufgegeben. «Sie hat diese Probleme schon seit längerem», bestätigte auch Ivan Bencic. «Es ist immer ein bisschen ein Auf und Ab.» Am Tag nach der Partie gegen die Australierin Barty habe sich der Fuss wieder deutlich besser angefühlt.

In ihrem zweiten Einzel am Dienstag gegen Petra Kvitova (WTA 6) steht Bencic unter Zugzwang. Die Verliererin des Duells hat je nach Ausgang der ersten Partie der Roten Gruppe zwischen Barty und Naomi Osaka kaum oder keine Chance mehr, sich für die Halbfinals zu qualifizieren. Die Tschechin liegt Bencic nicht, denn gegen die zweifache Wimbledonsiegerin und Masters-Gewinnerin von 2011 hat sie nur eine von fünf Partien gewonnen. (abu/sda)

Video: SRF

Southampton spendet Gehälter nach Rekordpleite

Nach der Rekordpleite gegen Leicester City spendet das Team von Southampton das Gehalt dieses Tages für wohltätige Zwecke. Trainer Ralph Hasenhüttl, sein Betreuerstab und die Spieler stellen ihren Freitag-Lohn der Charity-Stiftung des Vereins zur Verfügung, gab der Klub am Montag bekannt.

Southampton hatte am Freitag das Heimspiel gegen Leicester 0:9 verloren. Es war die höchste Niederlage in der Geschichte der Premier League. (abu/sda/apa/reu)

Bild: AP

Federer verzichtet auf eine Teilnahme in Paris-Bercy

Roger Federer verzichtet auf eine Teilnahme am Masters-1000-Turnier in dieser Woche in Paris-Bercy. Der 38-jährige Baselbieter will sich nach seinem zehnten Turniersieg am Sonntag in Basel auf die ATP Finals in London (ab dem 10. November) konzentrieren. (abu/sda/afp)

Bild: EPA

Die Astros gewinnen erneut in Washington

Die Houston Astros stehen nur noch einen Sieg vom Gewinn der World Series entfernt. Die Texaner gewinnen gegen Washington auch das dritte Auswärtsspiel in Folge und führen in der Best-of-7-Serie 3:2. Die Astros setzten sich in der amerikanischen Hauptstadt vor den Augen von US-Präsident Donald Trump 7:1 durch und haben dank drei Siegen in Folge die Serie gedreht.

Trump war der erste amtierende Präsident seit George W. Bush 2001, der ein Spiel der MLB-Finalserie besuchte und wurde mit Pfiffen und «Lock him up»-Rufen im Stadion empfangen. Bush hatte kurz nach den Anschlägen vom 11. September 2001 im Yankee-Stadion in New York symbolisch den ersten Ball des Matches geworfen - wenige Kilometer vom Ort der Anschläge entfernt.

Die Vorentscheidung fiel früh in der Partie. Houstons Yordan Alvarez und Carlos Correa sorgten mit ihren Homeruns für die 4:0-Führung der Gäste nach vier Innings. Das Heimteam konnte seinen einzigen Run im siebten Inning dank Juan Soto gutschreiben. Das sechste Spiel, in dem die Astros ihren zweiten Titel in den letzten drei Jahren gewinnen könnten, findet in der Nacht auf Mittwoch in Houston statt. (abu/sda)

Bild: AP

Kantersieg für Atalanta Bergamo

Atalanta Bergamo vermag von den Ausrutschern der Spitzenteams Juventus und Inter in der Serie A zu profitieren. Der Tabellendritte fertigt Udinese gleich mit 7:1 ab und nähert sich dem Spitzenduo an.

Der Nachmittag in Bergamo hatte für das Heimteam alles andere als erfreulich begonnen, lag Atalanta doch nach zwölf Minuten 0:1 im Rückstand. Nach dem Ausgleich von Josip Ilicic und der Gelb-Roten Karte gegen Udineses Nicholas Opoku nach einer halben Stunde setzte der Champions-League-Teilnehmer aber zur Gala an. Der Kolumbianer Luis Muriel schoss drei Tore, Remo Freuler kam nicht zum Einsatz.

Atalanta Bergamo - Udinese 7:1 (3:1)

18'677 Zuschauer.

Tore: 12. Okaka 0:1. 21. Ilicic 1:1. 33. Muriel (Foulpenalty) 2:1. 43. Ilicic 3:1. 48. Muriel 4:1. 52. Pasalic 5:1. 75. Muriel (Foulpenalty) 6:1. 83. Traoré 7:1.

Bemerkungen: Atalanta ohne Freuler (Ersatz). 32. Gelb-Rote Karte gegen Opaka (Udinese/Foul). (abu/sda)

Icardi und Mbappé lassen Marseille keine Chance

Paris Saint-Germain hat im Topspiel der 11. Runde der Ligue 1 eine Demonstration seiner Stärke abgeliefert. Der Leader siegte gegen Olympique Marseille 4:0, die Tore fielen alle vor der Pause.

Der Argentinier Mauro Icardi und Kylian Mbappé trafen je zweimal für den Meister, der dank dem Sieg den Vorsprung in der Tabelle auf den Zweiten Nantes auf acht Punkte ausbaute. Als Vorarbeiter glänzte der Argentinier Angel Di Maria, der bei drei Treffern den letzten Pass spielte.

Das Team von Thomas Tuchel nimmt immer mehr Fahrt auf. In den letzten vier Pflichtspielen erzielte PSG 17 Tore. Marseille hingegen kommt nicht richtig auf Touren. In den letzten sechs Spielen resultierte nur ein Sieg. (sda/bal)

Kloten gewinnt Top-Spiel bei Ajoie

In der Swiss League hat der HC Ajoie seine Leaderposition verteidigt, obwohl er das Spitzenspiel gegen Kloten (2.) mit 3:4 nach Penaltyschiessen verlor. Kloten führte schon nach zwölf Minuten 2:0, lag dann aber bis 42 Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit 2:3 hinten. Im letzten Moment gelang Kloten die Wende: Romano Lemm glich in Überzahl und ohne Goalie im Finish zum 3:3 aus, später gewannen die Gäste aus dem Zürcher Unterland das Penaltyschiessen mit 4:2, weil gleich alle vier Klotener Schützen reüssierten.

Im Verfolgerduell setzte sich Langenthal (3.) gegen Thurgau (4.) mit 3:2 n.V. durch. Stefan Tschannen schoss Meister Langenthal mit seinem fünften Saisontor nach 73 Sekunden der Verlängerung zum Sieg. Die Biasca Ticino Rockets kassierten gegen die EVZ Academy mit 4:5 n.V. die zwölfte Niederlage de suite. Winterthur besiegte Sierre 5:1. (ram/sda)

Heimsiege fürs Spitzenduo Lausanne und Wil

Der FC Wil schaffte dank einem 3:0-Sieg gegen Aarau auf Kosten von GC den Sprung auf den Barrage-Platz. Leader Lausanne festigte seinen Spitzenplatz im Derby mit einem 5:0 gegen Aufsteiger Stade Lausanne-Ouchy. Einmal mehr stand Liga-Topskorer Aldin Turkes am Ursprung des Erfolges. In der 25. Minute brachte der 23-jährige Bosnier Lausanne-Sport beim 1:0 mit seinem 11. Saisontor auf Kurs. (ram/sda)

Vier Wochen Pause für Lustenberger

Die Young Boys müssen rund vier Wochen auf ihren Captain Fabian Lustenberger verzichten. Die Bänderverletzung am rechten Knöchel hatte sich der Defensivakteur am Donnerstag beim 2:0-Sieg von YB in der Europa League gegen Feyenoord Rotterdam ohne Einwirkung eines Gegenspielers zugezogen. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Tänak vorzeitig Rallye-Weltmeister

Der Este Ott Tänak hat sich erstmals den Rallye-Weltmeistertitel gesichert. Der 32-jährige Toyota-Fahrer beendete das Katalonien-Rallye auf Platz 2 hinter dem Belgier Thierry Neuville (Hyundai) und ist damit schon ein Rennen vor Schluss nicht mehr von der Spitze der Gesamtwertung zu verdrängen.

Tänak hätte bereits ein 3. Rang zum Titelgewinn gereicht. «Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich an diesem Wochenende unter Druck stand. All das zu bewältigen und durchzukommen, war das Ziel meines Lebens», erklärte der erste Rallye-Weltmeister seit dem Norweger Petter Solberg 2003, der nicht aus Frankreich stammt. (ram/sda)

Bild: EPA/LUSA

Bencic verliert handicapiert

Belinda Bencic hat ihr erstes Spiel an den WTA Finals in Shenzhen verloren. Die Schweizerin unterlag Weltnummer 1 Ashleigh Barty aus Australien 7:5, 1:6, 1:6. Im ersten Spiel der Gruppe hatte zuvor Naomi Osaka in drei Sätzen Petra Kvitova geschlagen.

Nachdem sie sich am Fuss behandeln lassen musste, ging bei der sichtlich angeschlagenen Bencic nicht mehr viel. «Ich versuchte es mit einer Behandlungspause und noch mehr Kampfgeist. Aber das reichte nicht», sagte sie. «Ich hoffe, dass für das nächste Spiel alles in Ordnung ist.» (ram)

¡BAAAANG!



Bencic cierra el set con un saque abierto.



¡Uno más! pic.twitter.com/Es7laa0pE9 — David Llorens (@David___Llorens) October 27, 2019

Lüthi wahrt mit 3. Platz seine WM-Chance

Tom Lüthi fuhr beim Grand Prix von Australien auf Phillip Island als Dritter zum zweiten Mal innert Wochenfrist auf das Moto2-Podest. Der Berner Oberländer Kalex-Fahrer klassierte sich vom 10. Startplatz aus hinter den beiden überlegenen KTM-Piloten Brad Binder aus Südafrika und Jorge Martin aus Spanien. Da WM-Leader Alex Marquez nur den 8. Platz belegte, beträgt Lüthis Rückstand als Zweiter des Gesamtklassements zwei Runden vor Schluss nur noch 28 Punkte (214:242)

Jesko Raffin konnte die glänzende Ausgangslage von Startplatz 7 auf seiner NTS nicht ganz zum erhofften Spitzenresultat nützen. Der Zürcher holte aber als 13. immerhin drei Punkte. Weit davon entfernt war Dominique Aegerter auf der MV Agusta, der nach einem unverschuldeten Sturz nur als 27. ins Ziel kam. Eine Titelentscheidung gefallen ist in der Moto3-Klasse. Der italienische Honda-Fahrer Lorenzo Dalla Porta sicherte sich mit seinem Sieg in Australien den WM-Titel. (sar/sda)

