Sport-News: Albian Ajeti erhält bei West Ham einen neuen Trainer



Ajeti hofft auf mehr Einsätze unter Neu-Trainer Moyes +++ Capela verletzt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Capela fehlt erneut – Houston verliert

Wie beim Sieg gegen die Brooklyn Nets mussten die Houston Rockets in der NBA auch bei den New Orleans Pelicans ohne den verletzten Clint Capela auskommen. Diesmal setzte es eine deutliche 112:127-Niederlage ab.

Noch zu Beginn des letzten Spielviertels lagen die Rockets neun Punkte voraus (95:86). Danach kam in kurzer Zeit die Wende. Wie lange der wertvolle Genfer Center Capela wegen seiner Fussprellung aussetzen muss, ist noch nicht gewiss. Thabo Sefolosha war von seiner Erkrankung wiederhergestellt, er wurde jedoch nicht eingesetzt. (ram/sda)

Moyes wird Trainer von West Ham

Der Schotte David Moyes wird bei West Ham United Nachfolger des am Samstag abgesetzten Trainers Manuel Pellegrini. Der 56-jährige Moyes hatte West Ham schon von November 2017 bis Juni 2018 als Cheftrainer geführt. Seither hatte er keine Anstellung mehr.

Jetzt soll Moyes die Mannschaft, in der Albian Ajeti in diesem Herbst fast immer auf der Ersatzbank gesessen war, vor dem Abstieg aus der Premier League retten. Die «Hammers» verloren sieben der letzten neun Meisterschaftsspiele und fielen auf den viertletzten Platz zurück. Moyes ist überzeugt, dass West Hams Kader besser bestückt ist als bei seiner ersten Anstellung. «Ich kann es kaum erwarten, mit den Spieler zu arbeiten», sagte er bei der offiziellen Vorstellung. (ram/sda)

Ammann beim Tournee-Auftakt auf Rang 16

Simon Ammann ist der Auftakt zur Vierschanzentournee ordentlich geglückt. Der Toggenburger belegte in Oberstdorf den 16. Rang und erzielte somit sein bestes Saisonergebnis. Der vierfache Olympiasieger segelte auf 132 und 128 Meter. Der WM-Dritte Killian Peier (123,5 m) hingegen verlor das Duell gegen den Deutschen Constantin Schmid undverpasste auch einen der fünf Lucky-Loser-Plätze. Der Waadtländer wurde nur 33.

Als Sieger liess sich der Japaner Ryoyu Kobayashi feiern. 138 und 134 m reichten zum klaren Sieg mit 9,2 und mehr Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz. Der Asiate hatte vergangenen Winter den Grand Slam geschafft und realisierte nun den fünften Tournee-Sieg in Folge. Kobayashi vermasselte die Party der Deutschen, die mit Karl Geiger den ersten Herausforderer des Japaners stellen. Auf den weiteren Plätzen folgen der Pole Dawid Kubacki und der Österreicher Stefan Kraft. (pre/sda)

Ryoyu Kobayashi makes it 5️⃣ in a row at #FourHills with a victory in #Oberstdorf! 🖐



Can anyone stop his dominant run? 💪 pic.twitter.com/apEqPotHMg — Eurosport UK (@Eurosport_UK) December 29, 2019

Ocelari Trinec als Halbfinal-Gegner von Ambri-Piotta

Ocelari Trinec gewann den zweiten Viertelfinal vom Sonntag gegen Salawat Ufa mit 3:2. Der tschechische Meister ist damit der Halbfinal-Gegner von Ambri-Piotta im Abendspiel vom Montag. Ufa holte einen Zweitore-Rückstand auf. Doch neun Minuten vor Ende der regulären Spielzeit erzielte Rostislav Martynek in Überzahl das verdiente Siegtor.

Der Sieg von Trinec war gesamthaft gesehen verdient. Die Russen steigerten sich aber mit ihrem Anschlusstor ab dem Mitteldrittel und zeigten fortan ihre beste Turnierleistung. Ufa hatte im Turnierverlauf freiwillig auf mehrere Stammkräfte verzichtet und Spielern aus dem eigenen Nachwuchs oder Farmteam zu Einsatzzeit verholfen.

Ocelari Trinec - Salawat Ufa 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

5606 Zuschauer.

SR Salonen/Stricker (FIN/SUI), Schlegel/Schischlo (SUI/RUS).

Tore: 5. Polansky (Adamsky, Chmielewski) 1:0. 21. (20:45) Stransky (Dravecky) 2:0. 22. Kruchinin (Gimatow, Kartajew) 2:1. 36. Baschkirow (Pimenow) 2:2. 51. Martynek (Chmielewski, Doudera/Ausschluss Kruchinin) 3:2.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Trinec, 3mal 2 Minuten gegen Ufa.

Bemerkungen: Pfosten: 21. Sergejew. - 57:29 Timeout Ufa, ab 58:25 ohne Torhüter. (sda)

Kloten lässt sich auch von Olten nicht stoppen

Der EHC Kloten festigt seine Führungsposition in der Swiss League mit einem 3:2-Heimsieg nach Verlängerung gegen Olten. Der schwedische Stürmer Robin Figren sicherte Kloten mit seinem Tor in der 64. Minute den neunten Meisterschaftsieg in Serie. Die Zürcher konsolidierten ihre Reserve bei vier Verlustpunkten.

In den Duellen dieser Saison zwischen den Swiss-League-Spitzenmannschaften Kloten und Olten hat sich erstmals das Heimteam durchgesetzt. Ende September hatten die Klotener im Solothurnischen 2:0 gewonnen, Anfang November revanchierte sich Olten mit einem 7:2-Auswärtssieg. (pre/sda)

Spannender Spitzenkampf am Sonntagnachmittag! Der EHC Kloten gewinnt nach Verlängerung gegen den EHC Olten! Unsere Torschützen: Kindschi, Steiner, Figren#ehckloten #saison1920 #heimsieg pic.twitter.com/yF0J9ld7IX — EHC Kloten (@EHC_Kloten_1934) December 29, 2019

Schweizer U20-Nati vorzeitig in den Viertelfinals

An der U20-Weltmeisterschaft in Tschechien stehen die jungen Schweizer vorzeitig als Viertelfinalisten fest. Da Kasachstan (1:7 gegen Finnland) auch seine dritte Partie verlor, kann die Schweizer Mannschaft von Trainer Thierry Paterlini nicht mehr vom 4. Platz der Gruppe A verdrängt werden. Die verbleibenden Gruppenspiele trägt die Schweiz gegen die Slowakei (Montag, 19.00 Uhr) und gegen Finnland (Silvester, 19.00 Uhr) aus. (pre/sda)

Hediger rettet die Schweizer Ehre



Der Skating-Sprint in Lenzerheide endete aus Schweizer Sicht mit einer Enttäuschung. Einzig Jovian Hediger schaffte bei der 2. Etappe der Tour de Ski den Vorstoss in die Halbfinals. Hediger hatte als Drittschnellster der Qualifikation seine Ambitionen angemeldet. Für die Viertelfinals wählte der Romand den fünften und letzten Lauf. Dort holte er souverän einen Spitzenplatz. Allerdings blieb ihm in den Halbfinals, wohl auch wegen der kurzen Ruhepause, bloss Platz 5.

Dario Cologna hatte am frühen Morgen wie erwartet die Viertelfinals verpasst. Der vierfache Tour-Sieger hatte bereits zuvor angekündigt, im Prolog nicht ans Limit gehen zu wollen, um seine Lunge zu schonen. Auch bei einem Ausscheiden im Viertelfinal hätte es für die Gesamtwertung nur wenige Bonussekunden gegeben. Der Tagessieg und 60 Sekunden Bonus für das Tour-de-Ski-Klassement gingen an Johannes Hösflot Klaebo. (pre/sda)

Murray sagt Teilnahme am Australian Open ab

Andy Murray sagt die Teilnahme am Australian Open ab. Dem Schotten macht eine Beckenverletzung zu schaffen. «Ich habe so hart gearbeitet, um mich in die Lage zu bringen, auf Top-Niveau zu spielen – und bin unheimlich enttäuscht, nicht im Januar in Australien spielen zu können», lässt sich Murray auf der Web-Seite des ersten, am 20. Januar beginnenden Grand-Slam-Turniers des Jahres zitieren.

Auch den ATP Cup, der ab 3. Januar in drei australischen Städten ausgespielt wird, wird der 32-jährige Schotte verpassen. Der frühere Weltranglisten-Erste hatte sich die Verletzung beim Einsatz im Davis Cup für Grossbritannien im November zugezogen. Murray erreichte beim Australian Open fünfmal den Final, gewinnen konnte er das Turnier in Melbourne noch nie. (mim/sda)

Kanadas Junioren mit historischer Niederlage

Die kanadischen Junioren haben bei der U20-WM in Tschechien eine schwere Niederlage erlitten. Die Nordamerikaner unterlagen in Ostrava Russland 0:6, laut TSN die höchste Niederlage der kanadischen Talente in der 43-jährigen WM-Geschichte. Zudem verletzte sich Alexis Lafreniere, der beim NHL-Draft im Juni als Topkandidat für die Nummer 1 gehandelt wird. (sda/apa)

SIX goals by SIX different players... TEAM EFFORT much? 🤔



This one goes to Grigori Denisenko! @russiahockey #WorldJuniors pic.twitter.com/LfR3XaXqgm — IIHF (@IIHFHockey) December 28, 2019

