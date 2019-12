Sport

Sport-News: Dario Cologna überzeugt beim Auftakt zur Tour de Ski



Cologna überzeugt beim Auftakt zur Tour de Ski +++ Fähndrich in den Top 20

Cologna glückt der Tour-Auftakt

Die Form von Dario Cologna stimmt. Dies lässt sich nach der 1. Tour-de-Ski-Etappe über 15 km Skating in Lenzerheide sagen. Der Bündner wurde im Massenstart-Rennen Sechster. Im Gegensatz zu den Frauen bummelten die Männer auf den ersten zwei Dritteln des Rennes. Dies war bestimmt nicht nach dem Gusto von Cologna. Als aber der Russe und spätere Sieger Sergej Ustjugow das Weite suchte, konnte der Schweizer als mithalten. Den Podestplatz verfehlte Cologna nur, weil er auf den Zielgeraden vom herannahenden Pulk der Norweger noch abgefangen wurde.

Der Rückstand von acht Sekunden auf Ustjugow ist mit Blick auf das Gesamtklassement nicht von Bedeutung. Wichtig wird für die Cologna die Erkenntnis sein, dass er mit den Besten mithalten kann. Sofern die Wade hält und der Reizhusten nicht ausbricht, zählt der vierfache Olympia- und Tour-de-Ski-Sieger auch diesen Winter beim Klassiker über den Jahreswechsel zu den Podestkandidaten. Hinter Ustjugow holte der Tour-Titelverteidiger Johannes Hösflot Klaebo aus Norwegen den 2. Rang vor dem Russen Alexander Bolschunow. Mit Roman Furger im 15. Rang überzeugte ein zweiter Schweizer. Jonas Baumann als 22. holte ebenfalls Weltcuppunkte. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

HCD rund sechs Wochen ohne Bader

Thierry Bader erlitt am Freitag im ersten Spengler-Cup-Spiel von Gastgeber Davos gegen den tschechischen Meister Ocelari Trinec (1:4) einen Handbruch. Der Center wird den Bündnern rund sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen. In der laufenden Meisterschaft kam Bader in 24 Partien auf vier Punkte (ein Tor). (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Fähndrich in den Top 20

Nadine Fähndrich zeigte zum Auftakt der Tour de Ski in Lenzerheide eine solide Leistung. Die Luzernerin klassierte sich im Massenstart-Rennen über 10 km Skating im 19. Rang. Der Rückstand auf die Siegerin Therese Johaug betrug etwas mehr als 50 Sekunden. Die Biathletin Selina Gasparin hingegen verfehlte an ihrem Wohnort als 36. die Weltcuppunkte um eine halbe Minute. Lydia Hiernickel (44.) und Laurien van der Graaff (49.) beendeten das Rennen im hinteren Mittelfeld.

Johaug brachte sich mit Blick auf den Gesamtsieg in der Tour de Ski in Position, allerdings klarer als vermutet. Die Norwegerin verabschiedete sich schon auf den ersten Kilometern vom Feld, büsste aber gegen Schluss einen Teil ihres Vorsprungs wieder ein. Die Differenz zu den ersten Verfolgerinnen, angeführt von Heidi Weng, betrug noch 12 Sekunden. Dieser Vorsprung reicht wohl nicht aus, um das Leader-Trikot in der Sprint-Etappe vom Sonntag erfolgreich zu verteidigen. (bal/sda)

Bild: KEYSTONE

Meillards Comeback nach fast zwei Jahren

Mélanie Meillard gibt am Sonntag beim Weltcup-Slalom im österreichischen Lienz ihr Comeback. Es ist für die 21-jährige Walliserin das erste Rennen seit dem im Februar 2018 erlittenen Kreuzbandriss im linken Knie und zwei Operationen.

Meillard klassierte sich im Weltcup schon 15 Mal in den Top 10, sieben Mal im Slalom. Am Neujahrstag 2018 schaffte sie beim Parallelslalom in Oslo als Dritte den Sprung aufs Podest. (ram/sda)

Russen enttäuschen erneut

TPS Turku besiegte in seinem ersten Turnierspiel am Spengler Cup das KHL-Team Salawat Ufa in einer lange Zeit einseitigen Partie mit 4:3. Damit kämpfen Turku und Ambri-Piotta am Samstag um den Gruppensieg. Der Sieger ist für die Halbfinals vom Montag gesetzt.

Dem laufstarken Turku reichte gegen insgesamt uninspirierte Russen ein Zwischenspurt von 257 Sekunden nach Spielmitte, um vorentscheidend auf 4:1 davonzuziehen. Die Reaktion von Ufa mit einem Doppelschlag im Finish kam zu spät.

Bild: KEYSTONE

TPS Turku - Salawat Ufa 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)

6300 Zuschauer (ausverkauft). - SR Hebeisen/Salonen (SUI/FIN), Nikulainen/Schlegel (FIN/SUI).

Tore: 6. Lehtinen (Parssinen, Holm/Ausschluss Zuligin) 1:0. 13. Gimatow (Kartajew, Zuligin) 1:1. 31. Antalainen (Korpikoski, Filppula) 2:1. 33. Sund (Nurmi) 3:1. 36. Filppula (Windlert, Korpikoski) 4:1. 4:2. Garejew 4:2. 60. (59:29) Amirow (Zuligin, Baranow) 4:3 (Ufa ohne Torhüter).

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Turku, 4mal 2 Minuten gegen Ufa.

Bemerkungen: Ufa ohne Omark, Burmistrow, Soschnikow (alle geschont). Latte: 18. Windlert. 28. Pajuniemi. Pfosten: 29. Lehtinen. (ram/sda)

Russlands Einspruch gegen Dopingsperre vollzogen

Russland hat offiziell Einspruch gegen die neuen Sanktionen der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA und die damit verbundene Olympiasperre für Tokio 2020 und Peking 2022 eingelegt. Der Brief sei nun abgeschickt, sagte der Chef der russischen Anti-Doping-Agentur Rusada, Juri Ganus, am Freitag in Moskau.

Im Gegensatz zu Moskauer Ermittlern und der russischen sportpolitischen Führung hält Ganus das Vorgehen gegen die Sanktionen der WADA für ausssichtslos. Ihm sei aber nichts anderes übrig geblieben. «Ich konnte den Brief ja nicht nicht abschicken», sagte Ganus der Deutschen Presse-Agentur. Am Donnerstag vor einer Woche hatte das Rusada-Aufsichtsgremium den Einspruch bereits beschlossen. In dieser Woche bestätigte das Nationale Olympische Komitee (NOK) diese Linie.

Die Strafmassnahmen verbieten russischen Sportlern unter anderem die Teilnahme an den Olympischen Spielen für die kommenden vier Jahre. NOK-Chef Stanislaw Posdnajkow bekräftigte in Moskau, Russland werde dafür kämpfen, dass die Athleten unter russischer Flagge starten dürfen. (abu/sda/dpa)

Ambri fordert Sanktion gegen Rapperswils Cervenka

Ambri-Piotta fordert eine Sanktionierung von Roman Cervenka von den Rapperswil-Jona Lakers. Der Tscheche hatte im Meisterschaftsspiel vom 20. Dezember Ambris Elias Bianchi bei einer Intervention verletzt, der Verband sah nach Einsicht der Videobilder jedoch davon ab, ein Disziplinarverfahren zu eröffnen. Gegen dieses Urteil hat der Tessiner Klub beim Verbandssportgericht Berufung eingelegt.

Bianchi zog sich bei der besagten Szene eine Hirnerschütterung zu und fällt für unbestimmte Zeit aus. Er wird am Spengler Cup in Davos kaum für die Leventiner zum Einsatz gelangen. (abu/sda)

Hockey-Cupfinal in Lausanne

Swiss Ice Hockey hat einen Ausrichter für den Cupfinal zwischen dem HC Davos und dem HC Ajoie gefunden. Die Partie wird am 2. Februar in Lausanne stattfinden.

Der Swiss-League-Klub Ajoie hätte als Unterklassiger Heimrecht. Weil aber das Stadion der Jurassier in Pruntrut den Anforderungen des Verbands nicht genügt, muss ausgewichen werden. (ram)

Neff nach heftigem Sturz verletzt

Radsportlerin Jolanda Neff hat sich bei einem Unfall in den USA mehrere Verletzungen zugezogen. Die Ostschweizerin sei in North Carolina bei hohem Tempo gestürzt, teilt ihr Management mit. Neff erlitt einen Milzriss, eine gebrochene Rippe und eine kollabierte Lunge.

Sie habe auf einer für sie neuen Trainingsstrecke eine Kurve in einer Abfahrt falsch eingeschätzt, gab Neff zu Protokoll. «Ich bin vom Trail abgekommen und über den Lenker auf einen Haufen Baumstämme geknallt. Ich habe sofort gespürt, dass etwas nicht stimmt.» Sie musste drei Nächte im Spital bleiben, ehe sie es verlassen durfte. Die Auswirkungen auf ihre Saisonplanung sind noch unklar. Neff plante einen Start an der Radquer-WM Anfang Februar in Dübendorf, im Sommer stehen die Olympischen Spiele in Tokio an. (ram)

Kanter darf USA verlassen

Eine Art Weihnachtsgeschenk für Enes Kanter: Der papierlose NBA-Spieler der Boston Celtics darf die Reise ans Auswärtsspiel bei den Toronto Raptors mitmachen. Kanter bedankte sich bei den amerikanischen und den kanadischen Behörden, bei den Celtics und der NBA dafür, dass ihm dies ermöglicht wird. «Ich bin frei», twitterte er.

Kanter spielte seit November 2018 nicht mehr ausserhalb der Vereinigten Staaten. Als scharfer Kritiker des türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan gilt er als Staatsfeind, er fürchtet um sein Leben, wenn er sich nicht in den USA aufhält. Sein türkischer Pass wurde 2017 aberkannt. (ram)

Kloten braucht neuen VR-Präsi

Im EHC Kloten kommt es zu einem Wechsel in der Vereinsführung. Der bisherige Verwaltungsratspräsident Rolf Tresch tritt per sofort ab, interimistisch übernimmt Vizepräsident Mike Schälchli. Über die Gründe des sofortigen Abgangs von Tresch hielt sich der Verein bedeckt.

«Zwischen den Parteien wurde Stillschweigen vereinbart», sagte Pascal Signer, der CEO und Delegierte des Verwaltungsrats der EHC Kloten Sport AG, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Tresch bleibe dem Klub als Sponsor freundschaftlich verbunden. Er hatte das Amt erste Ende April von Hans-Ulrich Lehmann übernommen. Der EHC Kloten führt nach 30 Runden der Swiss League die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung auf Ajoie an. Ziel bleibt der Wiederaufstieg in die National League. (ram/sda)

