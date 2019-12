Sport

Sport-News: Die Toronto Raptors gewinnen nach einem 55:85-Rückstand noch



Raptors gewinnnen nach 30-Punkte-Rückstand +++ Zusätzliche Abfahrt in Bormio

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Raptors siegen nach 55:85-Rückstand

NBA-Titelverteidiger Toronto Raptors ist eine bemerkenswerte Aufholjagd gelungen. Die Kanadier holten gegen die Dallas Mavericks einen 30-Punkte-Rückstand auf und sietgen mit 110:107. Knapp drei Minuten vor Ende des dritten Viertels lagen die Raptors noch mit 55:85 zurück.

Eine kleine Krise durchleben die Los Angeles Lakers. Nach nur drei Niederlagen in den ersten 27 Spielen der Saison gingen die Kalifornier beim 104:128 gegen die Denver Nuggets zum dritten Mal in Folge als Verlierer vom Parkett. Superstar LeBron James fehlte wegen einer Verletzung des Brustmuskels. Trotzdem verbleiben die Lakers an der Spitze der Western Conference. (ram/sda)

Zusätzliche Männer-Abfahrt in Bormio

Die Abfahrt von Val Gardena wird am 27. Dezember in Bormio nachgeholt. Wie die FIS mitteilte, soll das Rennen im Gegensatz zur ohnehin geplanten Weltcup-Abfahrt am 28. Dezember nicht über die volle Distanz gehen. Am Sonntag (29.) steht in Bormio zudem eine Kombination auf dem Programm. (bal/sda)

Bild: EPA

Josi in die Top 100 der Jahrzehnt-Topspieler eingestuft

Roman Josi figuriert in der Liste des amerikanischen TV-Sportsenders ESPN in den Top 100 der Jahrzehnt-Topspieler der National Hockey League (NHL).

Der Verteidiger und Captain der Nashville Predators wird in einem entsprechenden Ranking im 63. Rang klassiert. Die Stürmer Sidney Crosby (Pittsburgh), Connor McDavid (Edmonton) und Alexander Owetschkin (Washington) bilden die Top 3 von 2010 bis 2020. (bal/sda)

Bild: AP

Beat Feuz an der Hand verletzt

Beim Super-G am Freitag in Val Gardena hat sich Beat Feuz an der linken Hand verletzt, teilt Swiss-Ski mit. Bei seiner Fahrt auf Rang 9 hätte der Berner mit der Hand bei einem Tor angeschlagen.

Untersuchungen ergaben, dass der fünfte Mittelhandknochen gebrochen ist, eine Operation sei jedoch trotzdem nicht nötig. «Ich hoffe, dass ich mit einer speziellen Schiene in Bormio wieder fahren kann» so Feuz. (bal)

Bild: AP

Peier verpasst Top Ten knapp - Ammann Letzter

Auch im zweiten Weltcup-Springen in Engelberg verpassen die Schweizer einen Top-Ten-Platz. Teamleader Killian Peier verbessert sich aber im zweiten Durchgang vom 21. auf den 11. Platz.

Der Waadtländer WM-Dritte verpasste damit die ersten zehn nur um knapp zwei Punkte. Den Schweizern gelang aber bei schwierigen Bedingungen mit Regen und Rückenwind ein sehr gutes Mannschaftsresultat. Neben Peier gewannen mit Gregor Deschwanden (20.), Andreas Schuler (26.) und Dominik Peter (29.) drei weitere Swiss-Ski-Springer Punkte.

Nicht zu diesen gehörte Simon Ammann. Dem vierfachen Olympiasieger missglückte der Absprung bei allerdings sehr schlechten Verhältnissen völlig, so dass mit 85,5 m nur der 63. und letzte Platz resultierte. (bal/sda)

Bild: KEYSTONE

Kein Frauenturnier mehr in Lugano

In Lugano findet im kommenden Jahr kein Turnier der WTA Tour statt. Grund sei der verkürzte Kalender im Frühling mit dem neuen Fed-Cup-Finalturnier im April, teilten die Organisatoren auf ihrer Website mit.

Frauenturniere in der Schweiz hatten in den letzten Jahren einen schweren Stand. Nach dem Aus des grossen Events in Zürich respektive Kloten fand das Turnier 2017 erstmals in Biel in der Halle statt, zog aber bereits nach einem Jahr nach Lugano um. Nun ist nach zwei Austragungen auch im Tessin bereits wieder Schluss.

Damit bleibt ein Schweizer WTA-Turnier in der Schweiz übrig. Dieses wurde 2016 in Gstaad aus der Taufe gehoben, findet aber seit letztem Jahr in Lausanne statt. (bal/sda)

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Schweizer Siege in Innichen durch Smith und Berry

Die Schweizer Skicrosser trumpften beim Weltcup in Innichen gross auf. Bei den Frauen feierte Fanny Smith ihren insgesamt 21. Weltcupsieg, bei den Männer wiederholte Joos Berry seinen Triumph aus dem Vorjahr. Jonas Lenherr schaffte als Dritter ebenfalls den Sprung auf das Podest. (bal/sda)

Bild: KEYSTONE

Erster Schweizer Podestplatz im Teamsprint

Die Schweizerinnen Laurien van der Graaff und Nadine Fähndrich liefen beim Langlauf-Weltcup in Planica im Teamsprint auf den 3. Platz. Die Bündnerin und die Luzernerin mussten sich lediglich den beiden schwedischen Duos knapp geschlagen geben. Sie liessen aber bei starkem Schneefall beide norwegischen Teams hinter sich.

Bei den Männern steht im slowenischen Skisprung-Mekka mit Roman Furger/Jovian Hediger ebenfalls ein Schweizer Duo im Final der besten zehn Teams. (bal/sda)

Bild: KEYSTONE

Hansi Flick bleibt mindestens bis Saisonende Bayern-Trainer

Hansi Flick bleibt mindestens bis zum Saisonende Cheftrainer von Bayern München. Das teilte der deutsche Rekordmeister am Sonntag mit. Flick war nach der Entlassung von Niko Kovac Anfang November ins erste Glied gerückt.

Unter dem ehemaligen Assistenten von Joachim Löw in der deutschen Nationalmannschaft gewannen die Bayern acht von zehn Spielen. Die Vorrunde in der Champions League beendeten die Münchner ohne Verlustpunkt. In der Bundesliga überwintert der Titelverteidiger auf Rang 3, der Rückstand auf Leader Leipzig beträgt vier Punkte. (aeg/sda)

Bild: EPA

Torhüter Nübel verlässt Schalke im Sommer

Bild: EPA

Der deutsche Torhüter Alexander Nübel verlässt den Bundesligisten Schalke 04 zum Saisonende. Der 23-Jährige teilte dem Tabellenfünften mit, seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Wohin Nübel im Sommer wechseln wird, ist noch unklar. Zuletzt war über ein Interesse von Rekordmeister Bayern München spekuliert worden. (aeg/sda/dpa)

