Sport-News: Ghana entlässt sämtliche Nationaltrainer auf einen Schlag



Ghana entlässt alle Nationaltrainer auf einen Schlag +++ ATP-Cup startet mit Fauxpas

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Johaug bleibt Leaderin, verfehlt aber das Podest

Wie schon zuletzt in Toblach erleidet die Langlauf-Dominatorin Therese Johaug eine Niederlage. Die Norwegerin verfehlte im Val di Fiemme über 10 km klassisch mit Massenstart als Vierte sogar das Podest. Ein Sturz und im Vergleich zur Konkurrenz schwaches Material waren für das aus Sicht von Johaug schlechte Abschneiden verantwortlich.

Die Führung in der Tour de Ski hält Johaug aber weiterhin inne, auch weil sie knapp vor ihren ärgsten Konkurrentinnen Ingvild Flugstad Östberg und Natalia Neprjajewa ins Ziel kam. Den Tagessieg holte sich die Norwegerin Astrid Uhrenholdt Jacobsen vor der Schwedin Ebba Andersson und der Deutschen Katharina Hennig. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Ghana entlässt sämtliche Nationaltrainer

Der ghanaische Fussballverband (GFA) hat sich von allen Trainern seiner Nationalteams getrennt. Einen Grund für die Massenentlassung nannte die GFA vorerst nicht. Allerdings hatte der seit Oktober amtierende Präsident Kurt Okraku versprochen, «einen neuen Verband aufzubauen», nachdem ein Investigativ-Journalist in einer TV-Dokumentation Beweise für Bestechung und Korruption in Ghanas Fussball vorgelegt hatte. (sda/apa)

GFA Dissolves Technical Teams of All National Teams https://t.co/AqqhYfKhiE — Ghana Football Association (@ghanafaofficial) January 2, 2020

ATP Cup startet mit Fauxpas

Zum Auftakt des neuen ATP Cups ist den Organisatoren eine Panne unterlaufen. Die Veranstalter in Sydney spielten beim ersten Einsatz von Moldawien fälschlicherweise die rumänische Nationalhymne ab.

Für den Fauxpas entschuldigten sich die Organisatoren umgehend. «Es tut uns aufrichtig leid, und wir haben uns persönlich beim Team Moldawien entschuldigt», teilten sie mit. Auch auf dem Platz gab es für die Moldawier in der Folge eine Enttäuschung. Im Gruppenduell mit Belgien blieben sie mit 0:3 ohne Chance. Der Wettbewerb wird erstmals mit 24 Nationen in Sydney, Perth und Brisbane ausgetragen. (abu/sda/dpa)

At the start of the Moldova vs Belgium match we mistakenly played the wrong national anthem for Moldova. We are sincerely sorry and have apologised personally to 🇲🇩#TeamMoldova. — ATPCup (@ATPCup) January 3, 2020

Liverpool schlägt auch Sheffield

Liverpools Siegesserie hielt auch im neuen Jahr an. Der souveräne Leader der Premier League kam beim 2:0 im Heimspiel gegen den erstaunlichen Aufsteiger Sheffield United zum elften Sieg in Folge und wahrte den Vorsprung von 13 Punkten auf Verfolger Leicester City auch nach der 21. Runde. Mohamed Salah schon nach vier Minuten sowie Sadio Mané nach der Pause nach einem sehenswerten Doppelpass mit Salah schossen die Tore für Liverpool.

Das Team von Trainer Jürgen Klopp blieb im fünften Spiel in Folge ohne Gegentor; die Abwehr um Torhüter Alisson und den niederländischen Abwehrchef Virgil van Dijk ist seit 495 Minuten unbezwungen.

Liverpool - Sheffield United 2:0 (1:0)

53'321 Zuschauer.

Tore: 4. Salah 1:0. 64. Mané 2:0.

Bemerkung: Liverpool ohne Shaqiri (verletzt/Oberschenkelzerrung). (rst/sda)

Sieg und Assist für Wayne Rooneys beim Comeback

Das Comeback von Wayne Rooney im englischen Klubfussball endete mit einem Erfolg. Der 34-jährige Stürmer gewann in der zweithöchsten Liga mit Derby County das Heimspiel gegen Barnsley 2:1 und lieferte zum ersten Tor den Assist. Derby County, das vom Niederländer Philip Cocu trainiert wird, ist trotzdem bloss auf Platz 17 klassiert. Für Rooney war es der erste Einsatz seit dem letzten Oktober und dem Saisonende in der nordamerikanischen Major League Soccer mit D.C. United.

Bild: AP

(rst/sda)

Sommer und Bürki «internationale Klasse»

Das deutsche Fachmagazin «Kicker» attestiert den Schweizer Bundesliga-Torhütern Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) und Roman Bürki (Borussia Dortmund) «internationale Klasse». Im Halbjahres-Ranking aller Bundesliga-Goalies werden sie auf den Plätzen 3 und 5 geführt. Eine bessere Bewertung als Sommer bekamen nur Manuel Neuer, als einziger mit dem Prädikat «Weltklasse», sowie Leipzigs Ungar Peter Gulacsi. (ram/sda)

bild: kicker / quelle: reddit

Hiller MVP-Kandidat der Champions Hockey League

Jonas Hiller ist einer von fünf Kandidaten für die Auszeichnung des besten Spielers (MVP) der Champions Hockey League 2019/20. Der 37-jährige Torhüter des EHC Biel wurde von einer Expertenjury neben dem Verteidiger Arttu Illomäki (FIN/Lulea), den Stürmern Olle Alsing (SWE/Djurgarden) und Ryan Lasch (USA/Frölunda) sowie Keeper Marek Mazanec (CZE/Hradec Kralove) nominiert. Die Wahl wird von den Fans via Stimmabgabe im Internet vorgenommen. (sda)

Bild: KEYSTONE

Die NBA trauert um David Stern

Der langjährige NBA-Chef David Stern ist am Neujahrstag in New York im Alter von 77 Jahren an den Folgen einer Hirnblutung, die er am 12. Dezember erlitten hatte, verstorben. Stern stand der NBA von 1984 bis 2014 als Commissioner vor und machte die Liga unter seiner Führung zu einem globalen Milliarden-Unternehmen. (sda)

Bild: EPA

Peier verpasst Top 10 in Garmisch knapp

Killian Peier hat sein Zwischentief überwunden. Beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen verpasste der Waadtländer die Top Ten nur knapp. Der WM-Dritte setzte nach 133 beziehungsweise 132,5 m auf. Dies reichte für einen 11. Rang, der sich wie ein Befreiungsschlag anfühlen dürfte. Peier hatte zuletzt in Oberstdorf zum Auftakt der Vierschanzentournee den Finaldurchgang verpasst und war auch zuvor in Engelberg nicht überzeugend aufgetreten. Simon Ammann zeigte mit Sprüngen auf 131 und 132 m eine ansprechende Leistung, die mit Platz 24 belohnt wurde.

An der Spitze düpierte derweil der Norweger Marius Lindvik die Favoriten. Der Junioren-Weltmeister 2018 hielt mit der Schanzenrekord-Weite von 143,5 m und 136 m im Finaldurchgang die Favoriten in Schach und siegte erstmals im Weltcup. Er setzte sich vor dem Deutschen Karl Geiger, dem Polen Dawid Kubacki und dem Japaner Ryoyu Kobayashi durch. Der Asiate verpasste somit die Rekordmarke von sechs Tournee-Siegen in Serie. Kobayashi führt weiterhin die Overall-Wertung an, allerdings kamen ihm Geiger, Kubacki und Lindvik etwas näher. (pre/sda)

Cologna hält Rückstand in Grenzen

Der Schweizer Langläufer Dario Cologna hat sich an der vierten Etappe der Tour de Ski in guter Verfassung präsentiert. Der Bündner belegte in Toblach in der Verfolgung über 15 km klassisch den 13. Rang.

Cologna war von Position 16 aus zusammen mit Johannes Hösflot Klaebo gestartet. Die beiden Top-Läufer harmonierten bestens. Dies dokumentiert die neuntbeste Tageszeit des Bündners. Im Overall-Klassement liegt der vierfache Tour-de-Ski-Sieger neu auf Platz 12. Ein weiteres Tour-Podest wird nur noch schwer zu erreichen sein. Der neu drittplatzierte Klaebo weist gegenüber Cologna 1:17 Minuten Vorsprung auf.

An der Spitze der Tour de Ski etablierte sich der Tagessieger Alexander Bolschunow. Der Russe nahm seinem Landsmann Sergej Ustjugow das Leader-Trikot ab. Bolschunow führt 16 Sekunden vor Ustjugow und deren 26 vor Titelverteidiger Klaebo. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

